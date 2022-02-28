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352 мирних жителі, зокрема 14 дітей, загинули внаслідок вторгнення РФ в Україну, - МОЗ
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З 24 лютого російські окупанти вбили 352 цивільні особи, зокрема 14 дітей.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я, передає Цензор.НЕТ.
За даними МОЗ, також було поранено 1684 цивільні особи, з них 116 дітей.
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А если сотрудники ООН прячут или затягивают показ правоустанавливающих документов - объявляйте их коррупционерами за кацапские деньги.
Главное - не стесняйтесь их бомбить на дипломатическом фронте
их раздели до трусов и кацапы гуляют лесом
Русня обстрілює Кахавку! Тримайтеся браття!
https://www.youtube.com/watch?v=PhzGwPYzIlA