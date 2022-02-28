352 мирних жителі, зокрема 14 дітей, загинули внаслідок вторгнення РФ в Україну, - МОЗ

З 24 лютого російські окупанти вбили 352 цивільні особи, зокрема 14 дітей.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я, передає Цензор.НЕТ.

За даними МОЗ, також було поранено 1684 цивільні особи, з них 116 дітей.

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