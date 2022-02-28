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352 мирних жителі, зокрема 14 дітей, загинули внаслідок вторгнення РФ в Україну, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

З 24 лютого російські окупанти вбили 352 цивільні особи, зокрема 14 дітей.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я, передає Цензор.НЕТ.

За даними МОЗ, також було поранено 1684 цивільні особи, з них 116 дітей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Номер "‎103"‎ працює: МОЗ просить користуватись тільки офіційною інформацією

Автор: Анна Судак
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⚡️ВСУ вернули контроль над Волновахой - Арестович.
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28.02.2022 00:28 Відповісти
Слухав його звернення оптимістична промова , дочекаємося завтра ! Відкриття бірж
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28.02.2022 01:37 Відповісти
Созывайте СОВБЕЗ ООН И ВЫГОНЯЙТЕ РАШУ ИЗ СОВБЕЗА- тем более что она туда попала мошенничеством .

А если сотрудники ООН прячут или затягивают показ правоустанавливающих документов - объявляйте их коррупционерами за кацапские деньги.
Главное - не стесняйтесь их бомбить на дипломатическом фронте
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28.02.2022 00:37 Відповісти
наконец-то они выяснили, что РФ не имеет права "вето",
их раздели до трусов и кацапы гуляют лесом
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28.02.2022 04:17 Відповісти
Вдень Денисова казала 16 діток загинуло - їй я більше довіряю
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28.02.2022 00:40 Відповісти
Раю заливают бетоном...., это капец......
https://www.youtube.com/watch?v=PhzGwPYzIlA
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28.02.2022 01:08 Відповісти
ЗАПОР ОТПОРОМ! Алан БАДОЕВ обратился к российским и белоруским мамам! СРОЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ Женщины, вы ещё можете спасти своих детей, их используют как мясо, заранее зная что они обречены. Для них приготовили не награды или вознаграждение , для них приготовили только мусорные мешки. То что для вас самое дорогое для Путина это ничто . Кто ещё может спасайте мальчиков. Бог вам в помощь, а бог это ваша любовь
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28.02.2022 01:23 Відповісти
А москальська пропаганда досить вірить що вони нас примирять , угу , з насінням соняшника . Вільні птахи ******* їх
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28.02.2022 01:29 Відповісти
Обидно и очень жаль!хуже всего когда дети не увидит нечего, а уже рядом с богом под ручку!
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28.02.2022 01:57 Відповісти
Вечная Память
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28.02.2022 02:06 Відповісти
Решил посмотреть параша ТВ. Это кошмар! Я не верил своим ушам......
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28.02.2022 02:17 Відповісти
Ну так какой мир Зеленский увидел в глазах Путлера? А убитых женщин и детей он там не увидел? Все хочу спросить поклонников "сватов" - как там войну закончили? Кто победил? Бо выбранный вами президент ее еще в 2019 году закончил
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28.02.2022 03:21 Відповісти
Оккупанты должны знать простое правило: в городах где были убиты, ранены или похищены мирные жители ВСУ в плен брать не будет.
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28.02.2022 04:39 Відповісти
 
 