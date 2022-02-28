Ворог перевершує сам себе в цинізмі і підлості, ми цього ніколи не пробачимо, - Залужний
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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний навів приклади порушення російськими окупантами методів ведення бойових дій, що визнані міжнародним гуманітарним правом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.
"Ворог перевершує сам себе в цинізмі і підлості.
В бойових цілих були застосовані оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер". При цьому удар нанесено по мирному Житомиру. Використовує жінок і дітей, як живий щит. Гатить з важкого озброєння по житловим об’єктам.
В пекло війни посилає строковиків. Переодягається у форму військовослужбовців ЗС України і використовує машини швидкої допомоги для прикриття диверсійної діяльності.
Впритул розстрілює автомобіль з родиною. Від початку відкритої збройної агресії від рук окупанта вже загинуло 16 дітей", - повідомив Залужний.
"Ми цього ніколи не пробачимо! Ці дні показали, як далеко ми відійшли від Росії в ментальному плані. Ми вже перемогли!", - підкреслив він.
Будь ласка, зачекайте...
победителя не судят
ПОТОМУ НЕ ЖДИТЕ ОТ НИХ РАСШАРКИВАНИЙ - молотите кацапов на компост , а у пленных рубите правую руку
Либо брать сытыми и здоровыми, такими, которые 3 дня проживут в виде овоща в упаковке, либо не на камеру оставлять их всех там, где взяли.
- Гаага! Гаага!
Але я би в ту Гаагу посадив весь смердючий москальський народ, який виправдовує дії цього біснуватого...
Вони втомилися від вєчнава дєдушкі путєна і не бачать іншого виходу як залізти під кулі.
Більше половини поранених полонених повідомляють, що отримали поранення від своїх.
Хлопці, дайте їм те чого вони хочуть та до чого так прагнуть!
Русские солдаты, воюете вы, а не тролли которые в комментариях вас подстрекают на войну. Погибаете вы, а не они. Вы реально знаете положение дел российской армии. путин эту войну проиграет это 100% и его снесет собственный народ - очень скоро. Вопрос в том, сколько он вас положит в этой войне. Вы даже копейки не получите, так как ваши счета будут заблокированы. Вашим родителям, даже похоронить будет вас не за что. россия банкрот. Пацаны - сдавайтесь и вы не проиграете. Ваш президент фашист, международный преступник. Вы еще и героев получите за сопротивление фашистскому режиму. Подумайте.
Вони завжди були такими і воювали лише так.
https://www.youtube.com/watch?v=W_C-AJEHWao
По сообщению основателя фонда Bysol Андрея Стрижака, белорусские десантники получили приказ о вылете в Украину 28.02 в 5:00 утра.
А, ніт - то по тій десантурі вже й сичі завили.
По его словам, были замечены сигнальные ракеты врага, означающие подготовку к атаке.
летел с Крыма
-Так точно.
-В садік стрєлял?
-Так точно.
-В жилой дом стрєлял?
-Так точно, і нє в адін, владімірвладіміравіч!
-В нєфтєпровод, газопровод, атомку стрєлял???
-Так точно, всьо гарит!
-А куда же ************ уже ******* нашей ракетой, чтоб ім стала страшна па-настаящиму, чурка ти уцкаглазая???!!
-Развєдка дакладиваєт, што па какому-та *****!
-?????????!!!!!!111
-Гаварят баяцца, што здохнєт слишкам бистра і нє даживьот да суда с пазорной казнью в Гаагє....