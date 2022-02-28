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Новини Війна в Україні
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Ворог перевершує сам себе в цинізмі і підлості, ми цього ніколи не пробачимо, - Залужний

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний навів приклади порушення російськими окупантами методів ведення бойових дій, що визнані міжнародним гуманітарним правом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.

"Ворог перевершує сам себе в цинізмі і підлості.

В бойових цілих були застосовані оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер". При цьому удар нанесено по мирному Житомиру. Використовує жінок і дітей, як живий щит. Гатить з важкого озброєння по житловим об’єктам.

В пекло війни посилає строковиків. Переодягається у форму військовослужбовців ЗС України і використовує машини швидкої допомоги для прикриття диверсійної діяльності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": План дій простий: бачиш, можеш - знищуй! - Залужний

Впритул розстрілює автомобіль з родиною. Від початку відкритої збройної агресії від рук окупанта вже загинуло 16 дітей", - повідомив Залужний.

"Ми цього ніколи не пробачимо! Ці дні показали, як далеко ми відійшли від Росії в ментальному плані. Ми вже перемогли!", - підкреслив він.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+27
Поки мокші тренуються правильно вимовляти слово «паляниця» - ми міняємо пароль на «нісенітниця»)))
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28.02.2022 00:36
+26
Враг хочет победить любой ценой - и здесь вопросы морали отсутствуют
победителя не судят
ПОТОМУ НЕ ЖДИТЕ ОТ НИХ РАСШАРКИВАНИЙ - молотите кацапов на компост , а у пленных рубите правую руку
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28.02.2022 00:33
+20
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28.02.2022 00:37
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Русский корабль,иди нах.й!
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28.02.2022 00:41 Відповісти
кацап так мы не одни воюем
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28.02.2022 00:46 Відповісти
Враг хочет победить любой ценой - и здесь вопросы морали отсутствуют
победителя не судят
ПОТОМУ НЕ ЖДИТЕ ОТ НИХ РАСШАРКИВАНИЙ - молотите кацапов на компост , а у пленных рубите правую руку
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28.02.2022 00:33 Відповісти
а моя пропозиція по кулі у кожне коліно і в навантаження на Пенсійний фонд Лосії!!
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28.02.2022 00:35 Відповісти
І ліву ногу.
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28.02.2022 00:38 Відповісти
и яйца что бы ***** Не давали потомства !!!
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28.02.2022 00:40 Відповісти
Нельзя пленных калечить, это нагрузка на медперсонал.

Либо брать сытыми и здоровыми, такими, которые 3 дня проживут в виде овоща в упаковке, либо не на камеру оставлять их всех там, где взяли.
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28.02.2022 02:11 Відповісти
Нелюдів треба не просто перемагати, а ЗНИ-ЩУ-ВА-ТИ!!
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28.02.2022 00:33 Відповісти
Нові дорожні знаки, які з'явилися на дорогах України:
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28.02.2022 00:35 Відповісти
Над ****** коли гуси летять, то кричать:
- Гаага! Гаага!

Але я би в ту Гаагу посадив весь смердючий москальський народ, який виправдовує дії цього біснуватого...
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28.02.2022 00:36 Відповісти
Мы верим ЗСУ! Украина понад усэ!
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28.02.2022 00:36 Відповісти
Поки мокші тренуються правильно вимовляти слово «паляниця» - ми міняємо пароль на «нісенітниця»)))
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28.02.2022 00:36 Відповісти
Они не смогут паляныця сказать. Там используется другой звук л, которого нет в русском языке.
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28.02.2022 00:38 Відповісти
Короче, это надо тренироваться месяцами.
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28.02.2022 00:40 Відповісти
А какой это звук по трансрипции. У всех он квадратночелюстных вотяков или только у мокши и ерзя. ((Затулина, Пушилина, Володина, Гиркина)
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28.02.2022 02:39 Відповісти
Он произносится иначе. Положение языка. Конечно, я не фонетик и могу ошибаться, но дело в том, что у русского и украинского языка разная фонетика. Иначе говоря, когда мы учимся говорить - мы учим разные базовые звуки, а потом на основе этого уже говорим. Чтобы изучить новый язык - надо сначала изучить его фонетику и правильное произношение. Оттого те самые "русскоязычные челюсти" и смешные хохлы. Так как используются другие наборы звуков. Слова как будто похожие и та же кириллица, а читаются и звучат по другому.
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28.02.2022 03:24 Відповісти
Кстати, по этой же причине я за полный дубляж русского языка на ТВ. Так как наша фонетика это наш национальный код. И его нельзя замещать русским звучанием, который из-за относительной близости легко замещает наше.
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28.02.2022 03:29 Відповісти
Но Венедиктова вроде нормально говорит, без акцента. А вот Микила Азиров Ну просто неандерталец хотя оба то чуваши
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28.02.2022 03:33 Відповісти
Это зависит от набора звуков, которых мы заучили, а не от национальности.
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28.02.2022 03:41 Відповісти
Прочитал что всё дело в слоге ця. Типа, в российском нет такого слога. Может быть и в этом проблема и я не прав.
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28.02.2022 09:19 Відповісти
Там стоко уже слов подобрали для проверки, шо ниякий кацап не скажэ не сломавши себе язык
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28.02.2022 00:39 Відповісти
Можна просто спитати "как по украински будет ужасный ?" Цього вони точно не знають.
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28.02.2022 01:18 Відповісти
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28.02.2022 00:37 Відповісти
Какие переговоры???
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28.02.2022 00:50 Відповісти
Мóцквалі усім своїм нутром і діями, всі разом і кожний окремо скиглять - уропи знищіть нас!
Вони втомилися від вєчнава дєдушкі путєна і не бачать іншого виходу як залізти під кулі.
Більше половини поранених полонених повідомляють, що отримали поранення від своїх.
Хлопці, дайте їм те чого вони хочуть та до чого так прагнуть!
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28.02.2022 00:37 Відповісти
Залужный как всегда говорит четко и по делу.
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28.02.2022 00:37 Відповісти
Обращение к русским солдатам и их родителям - репост по соцсетям.

Русские солдаты, воюете вы, а не тролли которые в комментариях вас подстрекают на войну. Погибаете вы, а не они. Вы реально знаете положение дел российской армии. путин эту войну проиграет это 100% и его снесет собственный народ - очень скоро. Вопрос в том, сколько он вас положит в этой войне. Вы даже копейки не получите, так как ваши счета будут заблокированы. Вашим родителям, даже похоронить будет вас не за что. россия банкрот. Пацаны - сдавайтесь и вы не проиграете. Ваш президент фашист, международный преступник. Вы еще и героев получите за сопротивление фашистскому режиму. Подумайте.
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28.02.2022 00:38 Відповісти
Робиться. Тільки там таке зразу видаляють... фсб усе контролює. Але треба лупати цю скалу.
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28.02.2022 00:42 Відповісти
⚡Лия Ахеджакова сообщила, что она уезжает из России. Ранее актриса пожертвовала ВСУ 10 тысяч долларов
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28.02.2022 00:39 Відповісти
Не встигла.... повітряний простір закрили... хіба на авто.
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28.02.2022 00:40 Відповісти
в Израиль можна через казахстан
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28.02.2022 00:48 Відповісти
Она имеет израильское гражданство ?
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28.02.2022 01:25 Відповісти
Це просто "Русская доблєсть і смекалка"
Вони завжди були такими і воювали лише так.
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28.02.2022 00:39 Відповісти
в Чечне так делали твари!
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28.02.2022 00:49 Відповісти
Напоминаю "Ми будемо стояти за спинами жінок і дітей"

https://www.youtube.com/watch?v=W_C-AJEHWao
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28.02.2022 01:18 Відповісти
⚡️Белорусские войска могут вторгнуться утром в Украину.

По сообщению основателя фонда Bysol Андрея Стрижака, белорусские десантники получили приказ о вылете в Украину 28.02 в 5:00 утра.
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28.02.2022 00:42 Відповісти
Йой. Що це, повітряна тривога?
А, ніт - то по тій десантурі вже й сичі завили.
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28.02.2022 00:48 Відповісти
Чим їх можна ******* у повітрі?
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28.02.2022 00:48 Відповісти
десанутру можна епнуть на подлете или с истребителя
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28.02.2022 00:50 Відповісти
Буками, винищувачами, при заході на посадку - стингером або джавелином. Думаю хлопці щось вигадають та зіб'ють цих покидьків.
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28.02.2022 00:52 Відповісти
а почему в Гостомели не все Илы сбили их же легче оптом валить чем потом по одному вылавливать
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28.02.2022 00:55 Відповісти
Може не було чим ? Он Донік писав, що в Харків лише сьогодні джавеліни та НЛАУ привезли.
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28.02.2022 00:57 Відповісти
ну здрасьте в Киеве есть ПВО
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28.02.2022 01:00 Відповісти
В Гостомеле высаживались с вертолетов, если я не ошибаюсь
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28.02.2022 01:01 Відповісти
они сначала с вертушек высадили спецов для захвата плацдарма, а затем уже полетели илы с десантом.
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28.02.2022 01:03 Відповісти
а пво до границе белорусией могло их сбить или с истребителя на подлете к высадке?
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28.02.2022 01:05 Відповісти
ну там было много высадок их со стингеров можна валить
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28.02.2022 01:04 Відповісти
Так треба цих на взльоті бити, на території білорусі.
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28.02.2022 01:22 Відповісти
Про шо вести переговоры с рашкой и белорашкой?!
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28.02.2022 00:42 Відповісти
так попистеть а может предать зеленскому через ермака указивки
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28.02.2022 01:01 Відповісти
Чет я не понял,КОВИД уже обосрался и свалил?
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28.02.2022 00:43 Відповісти
нет он возле зеленского в бункере ночует
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28.02.2022 01:02 Відповісти
Мабуть таки біля твого ***** на Уралі.
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28.02.2022 01:27 Відповісти
ватный зе-бот марш в спам!
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28.02.2022 01:34 Відповісти
Зараз немає зеботів і порохолизунів. Усі притомні українці лише за нашу Землю і Державу . Тому , Єлена , пішла нах в спам разом з узкім карабльом.
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28.02.2022 01:45 Відповісти
Яке гуманітарне право????Підлість цього ворога треба було описувати в підручниках історії іще починаючи з 1991 року.ЩО нам14 рорічнрічним школярам v томуж році R oзказувала вчитель з істoріi.
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28.02.2022 00:43 Відповісти
⚡️Николаевская область готовится к наступлению, - заявил глава ОГА Виталий Ким.

По его словам, были замечены сигнальные ракеты врага, означающие подготовку к атаке.
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28.02.2022 00:47 Відповісти
сегодня у нас сбили кацапскую птичку, 150 км от Николаева
летел с Крыма
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28.02.2022 01:25 Відповісти
⚡️Сухопутные войска ВСУ об итогах четвертого дня войны: "Были применены оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер". Удар нанесен по мирному Житомиру. Используют женщин и детей, как живой щит.Бьют по жилым объектам. В ад войны посылают срочников. С начала открытой вооруженной агрессии погибло 16 детей".
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28.02.2022 00:48 Відповісти
Удар искандерами по Житомиру нанесен с территории белорашки. Согласно всем законам Украина в состоянии войны с белорашкой.
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28.02.2022 00:58 Відповісти
Да, имеем полное право по их аэродромам как минимум влупить.
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28.02.2022 00:59 Відповісти
(спроба анекдота): 28.02. Путлєр визиває до бункеру на Уралі верховного алєнєвода кужугєтовіча і волає в істериці: -Пачіму ані нє баяцца наших ракєт? Ти в школу стрєлял?
-Так точно.
-В садік стрєлял?
-Так точно.
-В жилой дом стрєлял?
-Так точно, і нє в адін, владімірвладіміравіч!
-В нєфтєпровод, газопровод, атомку стрєлял???
-Так точно, всьо гарит!
-А куда же ************ уже ******* нашей ракетой, чтоб ім стала страшна па-настаящиму, чурка ти уцкаглазая???!!
-Развєдка дакладиваєт, што па какому-та *****!
-?????????!!!!!!111
-Гаварят баяцца, што здохнєт слишкам бистра і нє даживьот да суда с пазорной казнью в Гаагє....
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28.02.2022 01:01 Відповісти
Коли у Чечнi москалi прив'язували жiнок до бронi тi кричали стрiляйте. Нажаль i нашим доведеться бо якщо один раз пройде будуть робить весь час.
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28.02.2022 06:14 Відповісти
Але смерть тixпокидькiв маэ бути страшною
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28.02.2022 06:15 Відповісти
 
 