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Голова делегації РФ на кліматичній конференції ООН вибачився за вторгнення в Україну

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Голова делегації РФ на кліматичній конференції ООН вибачився за вторгнення в Україну

Глава російської делегації на конференції ООН з клімату Олег Анісімов вибачився за вторгнення Росії в Україну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на France24.

Конференція відбулася 27 лютого в онлайн-форматі. На ній представниця України Світлана Краковська заявила: "Ми в Україні не здамося і ми сподіваємось, що світ не здасться у побудові майбутнього, стійкого до зміни клімату".

Після цього глава російської делегації заявив: "Дозвольте мені вибачитися від імені всіх росіян, які не змогли запобігти цьому конфлікту". Він додав, що ті, хто спостерігає за тим, що відбувається, "не можуть знайти жодного виправдання для атаки на Україну".

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Анісімов у розмові з журналістами не відмовлявся від цих слів. При цьому він зауважив, що він відображає його особисту "думку та ставлення", і їх не можна розглядати як офіційну позицію російської делегації.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+38
Молодець - тебе розстріляємо останнім!
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28.02.2022 00:57
+20
Пішли на хрін зі своїми вибаченнями.Кров українців на ваших руках.
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28.02.2022 00:57
+20
Його раніше розстріляють "вдома"
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28.02.2022 01:02
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Молодець - тебе розстріляємо останнім!
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28.02.2022 00:57 Відповісти
Його раніше розстріляють "вдома"
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28.02.2022 01:02 Відповісти
Его и без нас расстреляют, как только вернётся в рашку
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28.02.2022 01:02 Відповісти
Йому повертатися не треба - конференція відбувалася в онлайн-форматі.
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28.02.2022 06:54 Відповісти
Значит, скоро на подходе новости о его самоубийстве либо несчастный случай
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28.02.2022 08:54 Відповісти
Пішли на хрін зі своїми вибаченнями.Кров українців на ваших руках.
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28.02.2022 00:57 Відповісти
Начали сливаться
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28.02.2022 00:59 Відповісти
Ага, конечно. Прямо сейчас прилеты ракет показывают что они "сливаются".
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28.02.2022 01:10 Відповісти
Це точно! Тільки що в місті гупнуло так що у машин сигналізація заверещала! Виявляється що Лука давав обіцяну стосовно "нерухомості ракет літаків та іншого лише на території БРСР покибудуть йти переговор а про те "залізяччя" яке вже у нас в Україні мови не було Тай й сумніваюся я що він взагалі щось у себе в БРСР контролює
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28.02.2022 01:39 Відповісти
Йди ***** разом з російським кораблем.
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28.02.2022 01:00 Відповісти
Норм, кацапський гумус добре підживить український чорнозем без хімії. А це важливо для клімата.
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28.02.2022 01:02 Відповісти
Напоминаю еще раз - рашка, московия да как бы они не назывались, это сорняк. Срез верхушки еще не значит победа.
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28.02.2022 01:09 Відповісти
Пізно вибачатися так, на коліна падла - і цього замало, просто це б - просто на коліна - може проканало б 2-3 дні тому - а зараз не проста на коліна, а ще й своїм тупим свинособачим козломордим лобом бийся об підлогу при цьому(як ваші мокшанські царі-людожери ********* перед ханами, своїми хазяйвами) - бийся лобом об підлогу з вибаченням на кожен удар, доки не помиєш підлогу власною кровью, щоб аж блистіла, ****!
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28.02.2022 01:14 Відповісти
Але ж ніхто цьому не запобігав і як би не гори ,кучі **** трупів (Я вже не здержую емоції)то ніхто б і не знаходив жод них виправдань!!!!!!!
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28.02.2022 01:14 Відповісти
****** всравсь, русский. Никаким крокодильим слезам веры нет.
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28.02.2022 01:15 Відповісти
Нормально, посыпались. Первые сливы самые важные - дальше пойдет по нарастающей, будут и за Крым даже извиняться.
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28.02.2022 01:27 Відповісти
Дипломат й навіть гебіст з мизком може шукати опцій для політичного притулку .
Людина з аналітичним розумом не може не усвідомлювати , що таку війну міг роспочати виключно психічно хворий маньяк , що втаратив риси представника виду гомо-сапієнс ...
Не кажучи про відчуття реальності !
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28.02.2022 01:53 Відповісти
Просто мужику гражданство нужно иностранное, а сейчас выдачу виз лаптеногим ограничили. А так "а ля десидент" и "борец за мир". Он на Россию просто не поедет, зачем ему эта помойка, тем более что семья наверника уже в Америке
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28.02.2022 02:27 Відповісти
Роздруковуєш свої вибачення на аркуші паперу А4, звертаєш в трубочку і засовуєш їх собі у сраку
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28.02.2022 04:56 Відповісти
"глава делігації рф" на кліматичній конференції ООН- Пашол на х😀уй!
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28.02.2022 05:30 Відповісти
 
 