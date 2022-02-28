Голова делегації РФ на кліматичній конференції ООН вибачився за вторгнення в Україну

Глава російської делегації на конференції ООН з клімату Олег Анісімов вибачився за вторгнення Росії в Україну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на France24.

Конференція відбулася 27 лютого в онлайн-форматі. На ній представниця України Світлана Краковська заявила: "Ми в Україні не здамося і ми сподіваємось, що світ не здасться у побудові майбутнього, стійкого до зміни клімату".

Після цього глава російської делегації заявив: "Дозвольте мені вибачитися від імені всіх росіян, які не змогли запобігти цьому конфлікту". Він додав, що ті, хто спостерігає за тим, що відбувається, "не можуть знайти жодного виправдання для атаки на Україну".

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Анісімов у розмові з журналістами не відмовлявся від цих слів. При цьому він зауважив, що він відображає його особисту "думку та ставлення", і їх не можна розглядати як офіційну позицію російської делегації.