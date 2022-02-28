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Спеціальна сесія Генасамблеї ООН щодо нападу Росії на Україну відбудеться 28 лютого

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Спеціальна сесія Генасамблеї ООН щодо нападу Росії на Україну відбудеться 28 лютого

Члени Радбезу Організації Об’єднаних Націй підтримали резолюцію про скликання надзвичайної спеціальної сесії Генеральної асамблеї щодо війни в Україні.

Резолюцію підтримали 11 країн, три країни утрималися (Китай, ОАЕ та Індія), проти проголосувала лише Росія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Для схвалення такої резолюції необхідно дев'ять голосів із 15-ти, уточнює Суспільне. Крім того, до такої процедури не застосовується право вето. З 1950 року було скликано всього 10 надзвичайних спеціальних сесій Генеральної Асамблеї.

Під час засідання Радбезу ООН постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд наголосила, що "російське вето не зупинить нас від того, щоб Росія заплатила за агресію проти суверенної держави".

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"Росія не може ветувати наші голоси, Росія не може ветувати український народ, статут ООН та ветувати свою відповідальність. Ми закликаємо Росію припинити свою войовничу риторику про ядерну зброю", - сказала вона.

Постпред США також заявила, що російські ракети продовжують "падати як дощ на Київ та по всій Україні, танки їздять містами".

"Росія використовує ще більш жорстку техніку, бомби влучають у жилі будівлі у містах за невиправдану причину, сфабриковану із брехні та перекручування історії. У нас накопичуються фото та відео докази, і ви будете відповідати за скоєне. Ми не допустимо брехні. А ті з вас, хто безпечно сидить тут, мають моральну відповідальність за втрачені людські життя", - сказала Томас-Грінфілд.

Засідання Генасамблеї має розпочати роботу в понеділок, 28 лютого, о 10:00 за східноамериканським часом (о 17:00 за Києвом), повідомляє Укрінформ.

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Нагадаємо, з ініціативою проведення спеціальної сесії Генасамблеї ООН виступила напередодні Україна.

Автор: Анна Судак
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Выгнать рашу из совбеза за подделку документов
ИХ ТУДА НИКТО НЕ ВЫБИРАЛ
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28.02.2022 00:57 Відповісти
Украинский моряк Тарас Остапчук частично затопил яхту вице-президента Ростеха Александра Михеева стоимостью 7 млн евро в порту Адриано на Майорке
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28.02.2022 00:58 Відповісти
І ще була інфа, що це був свідомий акт протесту проти раші і поліція його відпустила.
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28.02.2022 01:35 Відповісти
⚡️В Украине закончило своё существование "Русское радио Украина". Группа радиостанций TAVR Media прекратила трансляцию.
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28.02.2022 01:05 Відповісти
Вчора ввечері,взагалі заблочили все під маркою .ru
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28.02.2022 01:30 Відповісти
Де туди й "шансон" послати....)
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28.02.2022 01:31 Відповісти
Завжди дратувало "русскае радіо украіна всьо будет харашо" в маршрутках.
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28.02.2022 01:32 Відповісти
Не поверишь но уже несколько лет не слышал этого - сижу на нарах хрен др.у, в маршрутке ,в основном старую классику рока . Может просто так совпало именно на моем маршруте, старые ценители работают водителями
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28.02.2022 01:55 Відповісти
Сьогодні очікується друга блискавична перемога української дипломатії, оскільки небендзя при голосуванні на радбезі ООН наклав вето, повідомивши, що удари під час цієї "спецоперації" наносимуться ВИКЛЮЧНО по військових обьєктах. Ги, яке прикре самогубство...
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28.02.2022 02:01 Відповісти
 
 