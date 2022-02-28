Окупанти припинили рух на Київському напрямку, загрози великим містам немає, - ОП. ВIДЕО

Станом на вечір 28 лютого окупанти почали відступати на головному напрямку - Київському. Загрози великим містам немає.

Про це повідомив під час брифінгу радник Офісу Президента Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти повністю припинили рух з півночі та заходу Києва, деякі підрозділи противника відходять. Наша артилерія та авіація завдає значні удари та змушує задуматися: може взагалі варто відійти

Чернігівський та Сумський напрямок — тиша, Харківський напрямок — спроба денного входу, яка закінчилася сумно для тих, хто хотів сходити

Щодо Куп'янська: попри запис із мером міста та численні запевнення росіян, що вони захопили місто, ми з'ясовуємо ситуацію — там не все так просто

Зона ООС — завдяки контратаці ЗСУ Волноваху відбили, там знаходяться наші війська і вони локалізують проблеми, що південніше Волновахи

Маріуполь тримається, жодних проблем. Бердянськ зайнятий противником, там не було наших військ

Відбувся повітряний наліт на Україну — три ракетні удари здійснені по Києву, одна ракета невідомо де, одну збили, одна потрапила в Софіївську Борщагівську. Ракетні удари були також по Житомиру, Запоріжжю

Кожен день для нас — це нові перемоги та посилення віри у свої власні сили. Станом на 18 годину втрати противника: особовий склад — 4500 осіб (це вбиті та поранені), знищено і пошкоджено 27 літаків, 26 вертольотів, близько 150 танків, понад 700 БМП, близько 50 гармат, двоє кораблів

Тримаємо оборону. Приходять нові сили. За дві доби понад 100 тисяч резервістів надійшло до ЗСУ і сил Тероборони

Наша тактика дає величезні успіхи, принаймні ці два дні, а далі подивимось. Я думаю, що все буде добре, якщо вони почали відступати у Київському напрямку — найголовнішому. Загрози великим містам немає