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Окупанти припинили рух на Київському напрямку, загрози великим містам немає, - ОП. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Станом на вечір 28 лютого окупанти почали відступати на головному напрямку - Київському. Загрози великим містам немає.

Про це повідомив під час брифінгу радник Офісу Президента Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти повністю припинили рух з півночі та заходу Києва, деякі підрозділи противника відходять. Наша артилерія та авіація завдає значні удари та змушує задуматися: може взагалі варто відійти

Чернігівський та Сумський напрямок — тиша, Харківський напрямок — спроба денного входу, яка закінчилася сумно для тих, хто хотів сходити

Щодо Куп'янська: попри запис із мером міста та численні запевнення росіян, що вони захопили місто, ми з'ясовуємо ситуацію — там не все так просто

Зона ООС — завдяки контратаці ЗСУ Волноваху відбили, там знаходяться наші війська і вони локалізують проблеми, що південніше Волновахи

Маріуполь тримається, жодних проблем. Бердянськ зайнятий противником, там не було наших військ

Відбувся повітряний наліт на Україну — три ракетні удари здійснені по Києву, одна  ракета невідомо де, одну збили, одна потрапила в Софіївську Борщагівську. Ракетні удари були також по Житомиру, Запоріжжю

Кожен день для нас — це нові перемоги та посилення віри у свої власні сили. Станом на 18 годину втрати противника: особовий склад — 4500 осіб (це вбиті та поранені), знищено і пошкоджено 27 літаків, 26 вертольотів, близько 150 танків, понад 700 БМП, близько 50 гармат, двоє кораблів

Тримаємо оборону. Приходять нові сили. За дві доби понад 100 тисяч резервістів надійшло до ЗСУ і сил Тероборони

Наша тактика дає величезні успіхи, принаймні ці два дні, а далі подивимось. Я думаю, що все буде добре, якщо вони почали відступати у Київському напрямку — найголовнішому. Загрози великим містам немає

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+27
Їх треба вбивати незалежно від того просуваються вони у глиб чи ні. І не вірити жодному брехливому слову цих чорних ротів.
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28.02.2022 00:59
+25
Слышал, чё Путин сказал? - Он в 50 метрах, как я услышу?! - Он сказал - ядерные силы в готовность! - Ядерные? - Ну - На которые 200 миллиардов выделили? - Ну - Так мы ж те деньги на ремонт своих поместий потратили. - Тссс, дурак, услышит же! - Да не, он же в 50 метрах сидит...
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28.02.2022 00:58
+25
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28.02.2022 00:59
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Слышал, чё Путин сказал? - Он в 50 метрах, как я услышу?! - Он сказал - ядерные силы в готовность! - Ядерные? - Ну - На которые 200 миллиардов выделили? - Ну - Так мы ж те деньги на ремонт своих поместий потратили. - Тссс, дурак, услышит же! - Да не, он же в 50 метрах сидит...
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28.02.2022 00:58 Відповісти
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28.02.2022 00:59 Відповісти
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28.02.2022 01:00 Відповісти
оно ******** ? что боится дыхания генералов или они анализы не давали по какать?
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28.02.2022 01:09 Відповісти
звездный час люськи ! Почему нет никакой информации по Мелитополю ? Или клоунарий сдает Юг ? ОКАЗЫВАЕТСЯ в Бердянске не было военных ?
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28.02.2022 01:18 Відповісти
Ну как бы киев важнее. Как бы надо оружие везти с запада, чтобы потом освобождать восток и юг
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28.02.2022 01:45 Відповісти
ОНО ЧМО ПЛЕШИВОЕ ПЕРЕЛЯКАННОЕ
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28.02.2022 06:28 Відповісти
судя по таким рассадкам, оно боится, чтобы его не траванули воздушно-капельнвм путем... причем и своего окружения боится... шиза и паранойя...
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28.02.2022 06:46 Відповісти
Я думаю, що однієї ЧУДОВОЇ миті в його кабінеті погасне світло, він до дверей - зачинені, до телефону - мовчить, і не треба ніякої табакерки.
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28.02.2022 06:16 Відповісти
-Вообщє нічєго.
А кто там вообщє?
- Да говорят хуіло какоє-то
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28.02.2022 01:09 Відповісти
Не останавливатся . Пришло оружие бить гнать и бить в смерть. ВСе должны сдохнуть все до единого
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28.02.2022 06:26 Відповісти
Їх треба вбивати незалежно від того просуваються вони у глиб чи ні. І не вірити жодному брехливому слову цих чорних ротів.
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28.02.2022 00:59 Відповісти
Особенно разведчику неизвестно какой страны - арестовичу
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28.02.2022 01:01 Відповісти
Увага! Росіяни просунулися вглиб! Вглиб української землі )))
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28.02.2022 01:17 Відповісти
2535 років тому наші предки на цій території перемогли непереможну до того перську армію Дарія І. Яким чином? Вивчайте історію - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%96%D1%84%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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28.02.2022 06:27 Відповісти
АРЕСТОВИЧ , не забивай баки
враг готовит котёл на востоке доя украинских военных
две группировки идут навстречу из Харькова и Крыма и хотят замкнуть Котел , а потом шантажировать и требовать сложить оружие и подписать капитуляцию Украине
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28.02.2022 01:00 Відповісти
че то слабо они идут друг другу навстречу, между группировками тысячи км
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28.02.2022 01:01 Відповісти
Из Харькова пошли на Днепр
а с Крыма дошли до энергодара
Расстояние Днепр - Энергодар 215 км. Рисуйте на карте котёл ‼️‼️
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28.02.2022 01:07 Відповісти
Дырявый котел.
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28.02.2022 01:10 Відповісти
Що, до нас у Дніпро пішли? Земля скловатою.
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28.02.2022 01:13 Відповісти
Говорят в направлении Днепра , но Днепр будут обходить , бо цели иные
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28.02.2022 01:15 Відповісти
Котёл у тебя в пердаке дурачек
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28.02.2022 01:26 Відповісти
НЕ ЧУДИ . На Днепр ??? Смешно .. Они даже не представляют как мы их ждем !!!
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28.02.2022 06:30 Відповісти
У Харкові й Херсоні нема металургійної промисловості, металобрухт приїде до Дніпра й Запоріжжя своїм ходом - нормальна логістична операція.
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28.02.2022 06:39 Відповісти
Кто-то блин воюет , а арахамия с аристовичем ПИСТЯТ
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28.02.2022 01:02 Відповісти
Все эти котлы это русская чушь, чтобы убедить в контролируемости ситуации.
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28.02.2022 01:08 Відповісти
Шо ???

вы явно кацапский троль
украинцы прошли окружение в ДАП, Илловайске, Дебальцево
ХИТРОЖОПОСТЬ ОРКОВ НАДО ПРЕДВИДЕТЬ
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28.02.2022 01:10 Відповісти
Я не читаю русские новости, но мне иногда попадаются их обсуждения. После провала блицкрига они все перекрасились и расказывают про котлы. Котлы это миф, который разобьется также как и блицкриг.
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28.02.2022 01:13 Відповісти
Так куда они все пошли? На малые города? Что происходит? Большим не угрожает ничего, а малым городам?
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28.02.2022 01:46 Відповісти
Они не имеют стратегического значения и россиянам нафіг не потрібні
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28.02.2022 01:53 Відповісти
Они должны были взять города в окружения. Мариуполь, Одесса, Харьков, Киев. Зачем они пошли на Охтырку непонятно. Видимо из-за нефтеперерабатывающего завода. Теперь они зачем-то лезут на Чернигов.
Угрожает любому, так как там сейчас шастают мародеры и полный бардак. Но это следствие войны. Военная зона это там где безопасность исчезает, так как тебе на дороге может попасться дезертир, бандит или стать жертвой случайного огня. Такая история была на Донбассе в 14 году.
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28.02.2022 01:56 Відповісти
Именно поэтому местным мерам и жителям вместо того чтобы прятаться нужно организовываться, чтобы организовать порядок. Потому что вы у себя повторяете Донбасс. Где менты сбежали, а остальные сидели и тряслись от страха. Никто вас от бандитизма не спасет.
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28.02.2022 01:58 Відповісти
Сейчас россиянам котлы каждый день в Харькове устраивают и пленных берут, которых потом заставят очищать этот город от ихже мин лепестков. Как немцев заставляли после 2й мировой.
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28.02.2022 01:54 Відповісти
2535 років тому наші предки на цій території перемогли непереможну до того перську армію Дарія І. Яким чином? Вивчайте історію - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%96%D1%84%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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28.02.2022 06:41 Відповісти
мабуть не варто вчити наших військових воювати...
вони насправді досвідчені і знають що роблять.
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28.02.2022 01:11 Відповісти
Та вже Залужний краше знається на військовій справі, ніж Х-ло, яке, кажуть власноручно керує на карті своїми зомбаками, як колись Гітлер )
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28.02.2022 01:38 Відповісти
Я взагалі не розумію, як цивільна особа, яка не має доступу до оперативної обстановки і інших можливостей генштабу може давати поради на військові теми.
Я наприклад єдине що можу, то відсилати кошти НБУ на патрони та зброю. І роблю це регулярно, кожен день. Але ж ніяк не давати поради як ті гроші тратити.
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28.02.2022 01:46 Відповісти
Іван, якщо буде перемога, я пропоную вам подивіться канал "World War II", що повідомляє про події другої світової. гитлер после москви саме так і робив, тому що сам собі переконав у своєї геніальности.
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28.02.2022 01:58 Відповісти
Не якщо, а коли.
Інакше буде кінець нашій цивілізації.
Росія - це рак, який треба лікувати.
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28.02.2022 02:05 Відповісти
Надійся на найдобріше, готуйся до найгіршого.
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28.02.2022 02:22 Відповісти
сталин сделал это еще в августе 1941 года, когда в июле 1941 года сдулся план придуманный Маршалами Семеном и Жорою, и эти два маршала тоже были смещены.
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28.02.2022 02:13 Відповісти
⚡️Россияне уже ощутили на себе санкции Евросоюза по воздушному пространству. Людям приходится лететь в Египет через Казахстан, поскольку европейские страны не пускают российские самолеты.
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28.02.2022 01:01 Відповісти
і як там відпочивається з заблокованими картками?
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28.02.2022 01:47 Відповісти
припинили рух? може Байрактарчиком їх трішки пошугати?
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28.02.2022 01:02 Відповісти
Новина класна, але люся арестович- иди на х#й !!! Вилізло чмо пиаритись, пи#дуй у ТРО.
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28.02.2022 01:03 Відповісти
Арестович реально БЕСИТ как зеленский со селфи и дурацкой улыбкой
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28.02.2022 01:10 Відповісти
Арестович понятно кто . От Президента сейчас отвали
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28.02.2022 06:37 Відповісти
Вот я не понимаю , какие то переговоры СРОЧНО рашка решила провести . Украинцы поехали ( странная групка из опзж ) , а теперь будут завтра говорить
ВОПРОС - что они делают ночью ??? Перетирают переговоры и созваниваются с Зе? А завтра просто будет спектакль ??
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28.02.2022 01:04 Відповісти
Плохо работаешь бот.
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28.02.2022 01:56 Відповісти
Бяласруси о 5:00 годині свою десантуру на нас кидають. Це теж не загроза?
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28.02.2022 01:04 Відповісти
А про Херсонщину уже все забыли?
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28.02.2022 01:05 Відповісти
Ми Великий Вільний Український Народ, на своїй землі який був, є і буде. Друзів запрошуємо, ворогам смерть.
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28.02.2022 01:05 Відповісти
Губернатор Николаевской области Виталий Ким рассказал о системе подачи сигналов ВС РФ: - 1 белая ракета - «приготовиться к выходу» - 2 белые ракеты - «старт» - 1 желтая ракета - «препятствие» - 1 красная ракета - «стоп» «Полчаса назад была одна белая, недавно - две белых.
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28.02.2022 01:07 Відповісти
ну там недалеко отошли от зари танков, когда командир взвода помахом руки указывал направление движения и.д
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28.02.2022 02:16 Відповісти
Треба розвісити підсвічені бігборди у них на дорозі, щоб коли будуть їхати, бачили фото своєї розбитої техніки і полонених, а також інформація про те, що ті які здалися, лишилися живі, всі інші, які прийшли перед вами уже згоріли. Така собі соціальна реклама.
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28.02.2022 01:08 Відповісти
Краще їхні трупи порозвішувати по трасах просування.Все одно нема де то дівати. А так буде наглядніще і дешевше
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28.02.2022 08:05 Відповісти
Не дивлячись ні на що треба лишатися людьми. Ми ж не хочемо бути подібними до них!?
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28.02.2022 15:36 Відповісти
Дотиснути ворога до кінця.
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28.02.2022 01:09 Відповісти
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28.02.2022 01:12 Відповісти
Дайте арестовичу автомат - хай идёт в армию
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28.02.2022 01:13 Відповісти
Піти він піде... Лиш до якої армії?
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28.02.2022 01:24 Відповісти
Он скорее всего разведчик раши
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28.02.2022 01:31 Відповісти
Кремлівська конзерва. І, нажаль, не воно одне таке.
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28.02.2022 02:07 Відповісти
о юге почти не слова....
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28.02.2022 01:14 Відповісти
Рушкоокупант - пам"ятай:

Що тринадцяти - чотирнадцяти річні хлопці та дівчата яких у 2014 році висмикували із автобусів та черг за хлібом, щоб насильно записати до лав НацГвардії - сьогодні вже повноцінні 21- 22 річні каратєлі!

Краще здавайся сам!
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28.02.2022 01:14 Відповісти
І за ці 8 років вони стали запеклими русофагами. Годовані російськомовними немовлятами і ветеранами, вони знаються на смаку москальського м'яса. Кацапи, тікайте, поки вас не з'їли!
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28.02.2022 01:22 Відповісти
я вот одного не понимаю. Он же увольнялся
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28.02.2022 01:17 Відповісти
Он говорил что Зеленский слабак, но оказалось что Зеленский настоящий кремень и Арестович потек и простил. Люсе нравятся сильные мужчины.
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28.02.2022 01:25 Відповісти
А що тут незрозумілого? Рявкнули йому камандір: "Атставіть увальняться!", воно й не уволилось.
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28.02.2022 01:27 Відповісти
Так что типа не приняли?

Еще не понятно кого советник Геращенко? Как так вышло что Авакова нет, а Геращенко есть?
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28.02.2022 01:41 Відповісти
Люсік - очі і вуха ГРУ ГШ кацапів.
Тощій Тоша? Мутний тип. Очі і вуха ще одного мутного типа - аФФакоФФа. За інших обставин він, спотикаючись, поніс би аж бігом кацапам хліб і сіль. А так - мусить бавитись у патріота.
АФФакоФФ... Хто сказав, що його нема? Він спеціально заліг на дно, в очікуванні шторму. Дочекався. А коли все стихне - не сумнівайтесь: вискочить, як чорт з табакерки.
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28.02.2022 02:26 Відповісти
Щоб не відводили перед ядерним ударом, воно ж кончєне.
Господи спаси і помилуй🙏
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28.02.2022 01:19 Відповісти
Полонених цапів знищувати без жалю.На радіо частоті 7933 на http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ слухайте як цапи дають команду на обстріл України, а потім кажуть, що вони нічого не знають.
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28.02.2022 01:26 Відповісти
А нема в нас такого обладнання,щоб слухати.
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28.02.2022 01:48 Відповісти
Это дурной знак. Значит начнут укрепляться в областях. Пользуясь тем, что территория большая, а все наши силы сконцентрированы в областных центрах. Я очень надеюсь, что ВСУ будет предпринимать попытки контрнаступления. Иначе все может плохо кончиться.
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28.02.2022 01:31 Відповісти
А чого мовчите за Каховку?
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28.02.2022 01:34 Відповісти
Немає логіки в тому, що рашисти будуть відступати наголовному напрямку - на Київ. Бо Київ - це головна мрія путіна! Не дуже довіряю аналітичним здібностям люсі.
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28.02.2022 01:35 Відповісти
Посміхнула фраза "аналітичні здібності люсі".
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28.02.2022 02:15 Відповісти
Я так полагаю, шо оно получило полную инфу о происходящем и теперь думает шо дальше делать. Потому будет какое-то затишье. Рубель рухнул, уже никто никуда не летит, а поехать то могут разве что по их крымнашемскому мосту в для всего мира УКРАИНСКИЙ Крым.. в общем случилась почти полная изоляция от внешнего цивилизованного мира, а всего лишь 4-ый день войны. Сидят небось там сейчас в бункере кумекают шо дальше делать.
Теперь с кацапской рожей никуда не ткнутся, везде будут бить. Думаю даже в Анталии и Хургаде...
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28.02.2022 01:36 Відповісти
В усіх аеропортах рашостану - https://twitter.com/newkc14/status/1498046479658799111?s=20&t=**********************
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28.02.2022 01:41 Відповісти
Генштаб полностью опроверг Арестовича. Планируется прорыв на Киев через создаваемую понтонную переправу в Демидове
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28.02.2022 01:55 Відповісти
Не подобається мені ця тиша.
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28.02.2022 02:13 Відповісти
Надо просто не давать им даже поспать
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28.02.2022 02:20 Відповісти
Друзі! Звертайте увагу і придивляйтесь до попів і храмів московського патріархату.Є інформація що в їх храмах чи підвалах переховуються диверсанти.Окрім того попи московитів запудрюють мізки прихожанам що це Україна...напала на Росію!Ця інформація достовірна.Нагадую тим хто забув чи не знає.Якщо в храмах богослужіння на церковно-словянській мові,це храм московського патріархату.Людей збиває з пантелику назва храмів,а саме УПЦ і на 98% люди вірять що це українські храми. Наша Церква українська має назву ПЦУ і її предстоятель митрополит Епіфаній,а у московитів Онуфрій. Будь ласка розповсюджуйте це серед знайомих,родичів і друзів,це дуже важливо,бо війна йде не тільки на фронтах,а й в тилу і ця війна не менш небезпечна,бо це пропагандистська війна
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28.02.2022 03:53 Відповісти
"....По состоянию на вечер 28 февраля оккупанты начали отступать ....."
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28.02.2022 06:16 Відповісти
 
 