Окупанти припинили рух на Київському напрямку, загрози великим містам немає, - ОП. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Станом на вечір 28 лютого окупанти почали відступати на головному напрямку - Київському. Загрози великим містам немає.
Про це повідомив під час брифінгу радник Офісу Президента Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.
Окупанти повністю припинили рух з півночі та заходу Києва, деякі підрозділи противника відходять. Наша артилерія та авіація завдає значні удари та змушує задуматися: може взагалі варто відійти
Чернігівський та Сумський напрямок — тиша, Харківський напрямок — спроба денного входу, яка закінчилася сумно для тих, хто хотів сходити
Щодо Куп'янська: попри запис із мером міста та численні запевнення росіян, що вони захопили місто, ми з'ясовуємо ситуацію — там не все так просто
Зона ООС — завдяки контратаці ЗСУ Волноваху відбили, там знаходяться наші війська і вони локалізують проблеми, що південніше Волновахи
Маріуполь тримається, жодних проблем. Бердянськ зайнятий противником, там не було наших військ
Відбувся повітряний наліт на Україну — три ракетні удари здійснені по Києву, одна ракета невідомо де, одну збили, одна потрапила в Софіївську Борщагівську. Ракетні удари були також по Житомиру, Запоріжжю
Кожен день для нас — це нові перемоги та посилення віри у свої власні сили. Станом на 18 годину втрати противника: особовий склад — 4500 осіб (це вбиті та поранені), знищено і пошкоджено 27 літаків, 26 вертольотів, близько 150 танків, понад 700 БМП, близько 50 гармат, двоє кораблів
Тримаємо оборону. Приходять нові сили. За дві доби понад 100 тисяч резервістів надійшло до ЗСУ і сил Тероборони
Наша тактика дає величезні успіхи, принаймні ці два дні, а далі подивимось. Я думаю, що все буде добре, якщо вони почали відступати у Київському напрямку — найголовнішому. Загрози великим містам немає
Будь ласка, зачекайте...
А кто там вообщє?
- Да говорят хуіло какоє-то
враг готовит котёл на востоке доя украинских военных
две группировки идут навстречу из Харькова и Крыма и хотят замкнуть Котел , а потом шантажировать и требовать сложить оружие и подписать капитуляцию Украине
а с Крыма дошли до энергодара
Расстояние Днепр - Энергодар 215 км. Рисуйте на карте котёл ‼️‼️
вы явно кацапский троль
украинцы прошли окружение в ДАП, Илловайске, Дебальцево
ХИТРОЖОПОСТЬ ОРКОВ НАДО ПРЕДВИДЕТЬ
Угрожает любому, так как там сейчас шастают мародеры и полный бардак. Но это следствие войны. Военная зона это там где безопасность исчезает, так как тебе на дороге может попасться дезертир, бандит или стать жертвой случайного огня. Такая история была на Донбассе в 14 году.
вони насправді досвідчені і знають що роблять.
Я наприклад єдине що можу, то відсилати кошти НБУ на патрони та зброю. І роблю це регулярно, кожен день. Але ж ніяк не давати поради як ті гроші тратити.
Інакше буде кінець нашій цивілізації.
Росія - це рак, який треба лікувати.
ВОПРОС - что они делают ночью ??? Перетирают переговоры и созваниваются с Зе? А завтра просто будет спектакль ??
Що тринадцяти - чотирнадцяти річні хлопці та дівчата яких у 2014 році висмикували із автобусів та черг за хлібом, щоб насильно записати до лав НацГвардії - сьогодні вже повноцінні 21- 22 річні каратєлі!
Краще здавайся сам!
Еще не понятно кого советник Геращенко? Как так вышло что Авакова нет, а Геращенко есть?
Тощій Тоша? Мутний тип. Очі і вуха ще одного мутного типа - аФФакоФФа. За інших обставин він, спотикаючись, поніс би аж бігом кацапам хліб і сіль. А так - мусить бавитись у патріота.
АФФакоФФ... Хто сказав, що його нема? Він спеціально заліг на дно, в очікуванні шторму. Дочекався. А коли все стихне - не сумнівайтесь: вискочить, як чорт з табакерки.
Господи спаси і помилуй🙏
Теперь с кацапской рожей никуда не ткнутся, везде будут бить. Думаю даже в Анталии и Хургаде...