11 десантних кораблів окупантів вийшли в море і можуть "шукати пригод" в районі Одеси, - Арестович

Радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович зазначає, що 11 ворожих десантних кораблів можуть "шукати пригод" в районі Одеси.

Про це він сказав під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"За оціночними даними, 11 російських ВДК - великих десантних кораблів, - кожен з яких перевозить комплект приблизно з батальйон, вийшли в море і шукають собі пригод десь там в районі, можливо, Одеси... Можуть спробувати висадити десант, але побачимо, що таке виконання російськими військовими морської десантної операції, і що таке виконання українськими військовими оборонної протидесантної операції. Я думаю, що наші, як завжди, зроблять все краще", - зазначив Арестович.

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