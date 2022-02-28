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11 десантних кораблів окупантів вийшли в море і можуть "шукати пригод" в районі Одеси, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

11 десантних кораблів окупантів вийшли в море і можуть

Радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович зазначає, що 11 ворожих десантних кораблів можуть "шукати пригод" в районі Одеси.

Про це він сказав під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"За оціночними даними, 11 російських ВДК - великих десантних кораблів, - кожен з яких перевозить комплект приблизно з батальйон, вийшли в море і шукають собі пригод десь там в районі, можливо, Одеси... Можуть спробувати висадити десант, але побачимо, що таке виконання російськими військовими морської десантної операції, і що таке виконання українськими військовими оборонної протидесантної операції. Я думаю, що наші, як завжди, зроблять все краще", - зазначив Арестович.

Також читайте: Потужні бої йдуть в Херсоні, Миколаєві, Одесі. Ворог хоче закріпитися на півдні, але немає жодного натяку, що їм це вдалося, - Подоляк

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+33
Потопите этих жаб
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28.02.2022 01:13
+32
Русский корабль - или *****
( админ , извини , но из песни слов не выкинешь)
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28.02.2022 01:16
+25
одесса должна выстоять!
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28.02.2022 01:15
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Потопите этих жаб
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28.02.2022 01:13 Відповісти
а их можна потопить с берега джавелинами или NLAW или еще чем то
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28.02.2022 01:14 Відповісти
х.. його знає. Але треба пробувати!
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28.02.2022 01:16 Відповісти
Думаю з нлов можливо там е можливість прямої атаки або з верху але максимально до 600метрів.Інша справа з корсару там 5 км і якщо спрямувати десятки ракет і буде пробоїни пожежі то їм вже не до десанту буде.але перед цим звичайно вони все ракетами засиплять тварі.Вірим ВСУ впевнений там вони будуть крабів кормити,ще ніколи лаптів не провели висадки десанту вдало.
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28.02.2022 01:28 Відповісти
Але звідки ти дізнаєшся, де відбувся десант. Вони ж можуть демонстративний десант перед цим зробити. Там десятки і сотні кілометрів нікім не охраняемого узбережжя. Нема радарів раннього попередження.
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28.02.2022 09:25 Відповісти
Откуда вы такой умный и знаете шо там е,а чого нема?Есть там и пограничники, и катера,всё отслеживается.
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28.02.2022 11:43 Відповісти
Обстрелять и потопить можно, если баржи подойдут к берегу на 3-5 км. Тогда их можно обстреливать даже из танков и артиллерии. Несколько прямых попаданий и им будет очень не хорошо. А джавелины и NLAW тут не подойдут - они очень маленькие и на короткие дистанции.
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28.02.2022 01:33 Відповісти
А как вы себе представляете десантирование с 3-5 км?
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28.02.2022 11:45 Відповісти
Вообще-то, я себе представлял, что тот кто будет читать этот текст имеет мозги, умеет читать и в состоянии понимать смысл написанного. Но, видимо, не все обладают таким даром. Перечитайте текст еще раз и найдите, где я писал про десантирование? Объясняю, смысл написанного, специально для вас - я писал, что если баржи подойдут на расстояние артиллерийского выстрела, то их можно и нужно обстреливать. Я понятно объяснил?
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01.03.2022 04:00 Відповісти
Вообще-то, я себе представлял, что тот кто будет читать этот текст имеет мозги,умеет читать и в состоянии понимать смысл написанного. Но, видимо, не все обладают таким даром.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

и я о том же.
Десантирование проводят непосредственно у берега либо на берегу.Поэтому, им по любому придётся подходить под артилекрию.
Вертолётоносец "москва" так же может выбрасывать десант вертолётами,но это уже другая тема.
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02.03.2022 08:34 Відповісти
Ну понятно - новое мясо подвезли. Вот только неясно когда-ж они старое заберут. А то лежит, воняет, совсем заветрилось, скоро окончательно товарный вид потеряет...
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28.02.2022 01:15 Відповісти
та чё ты, пёсики уже начали пиршество...
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28.02.2022 04:22 Відповісти
одесса должна выстоять!
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28.02.2022 01:15 Відповісти
Чим одесити худі за шахтарів? Вони могли з мора і гарпунів виловити ....
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28.02.2022 01:29 Відповісти
Будем встречать гостей всем что стреляет
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28.02.2022 02:40 Відповісти
На суше Жарим !
На море Сварим !

#Viva #Ukraine
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28.02.2022 01:15 Відповісти
Русский корабль - или *****
( админ , извини , но из песни слов не выкинешь)
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28.02.2022 01:16 Відповісти
Якраз, як кінцевий аккорд, було б гарно відключити мразоту від свіфта, на фоні морського круїзу оцих 11 корит з гамном кацапським.. шоб уже таки "приплилі" ..
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28.02.2022 01:16 Відповісти
Вот бы потопить все 11 кораблей !!!!
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28.02.2022 01:17 Відповісти
Ех зараз би по ним "Гарпунами" та "Нептунами" і нафуя мені дивитися на їхню морську спецоперацію. Правда акулок-катранів жаль, потруяться ж клятою кацапиною.
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28.02.2022 01:17 Відповісти
в Одессе практически нет катранов.
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28.02.2022 05:01 Відповісти
Арестович осел. Есть угроза десанта с беларуси. Почему в начале вторжения не взорвали мосты из Крыма. Почему за 4 дня не взорвали мосты из Крыма в Украину до сих пор?????? враг идет из Крыма по эти мостам в Украину и везет своих раненых. Это измена.!!! Они по этим мостам эвакуируют раненых и подвозят подкрепления и оружия.
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28.02.2022 01:18 Відповісти
Ну вам канешно краще видно як і чим треба воювати. Тре терміново міняти начальника генштаба, без вас там ніяк.
Хватить вчити наших військових. Вони знають що роблять і роблять це добре.
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28.02.2022 01:27 Відповісти
Кажется, там никто, никуда уже не идёт. И очень похоже, что хутину кирдык. Посмотрите, что уже с курсом у них - 150-200 за доллар. Сбербанк покидают ведущие специалисты, экономика уже начинает своё пике, а глава російської делегації (!!!) на конференції ООН з клімату Олег Анісімов вибачився за вторгнення Росії в Україну: "Дозвольте мені вибачитися від імені всіх росіян, які не змогли запобігти цьому конфлікту". Він додав, що ті, хто спостерігає за тим, що відбувається, "не можуть знайти жодного виправдання для атаки на Україну".
Но самое интересное - завтра открывается Спеціальна сесія Генасамблеї ООН щодо нападу Росії на Україну!!!

Під час засідання Радбезу ООН постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд наголосила, що "російське вето не зупинить нас від того, щоб Росія заплатила за агресію проти суверенної держави".

"Росія не може ветувати наші голоси, Росія не може ветувати український народ, статут ООН та ветувати свою відповідальність. Ми закликаємо Росію припинити свою войовничу риторику про ядерну зброю".

"Росія використовує ще більш жорстку техніку, бомби влучають у жилі будівлі у містах за невиправдану причину, сфабриковану із брехні та перекручування історії. У нас накопичуються фото та відео докази, і ви будете відповідати за скоєне. Ми не допустимо брехні. А ті з вас, хто безпечно сидить тут, мають моральну відповідальність за втрачені людські життя", - сказала Томас-Грінфілд.

ЗАНАВЕС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.02.2022 01:46 Відповісти
Да, и хутину стрелять уже нечем. В ход пошли старые ракеты - вон, одну даже найти не могут, куда она улетела?
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28.02.2022 01:55 Відповісти
бу го га ))
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28.02.2022 02:15 Відповісти
ну куда-то там полетела, чё ты уж прям так на них то...
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28.02.2022 04:25 Відповісти
что ты мелешь троль или предатель. Страну душат и убивают а ты рассуждаешь о том что убийца и душитель в последствии не будет иметь возможности себе купить хороший европейский костим и сделать маникюр, и его лишат возможности отдохнуть на заграничном курорте.
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28.02.2022 02:01 Відповісти
Не тіште себе ілюзіями. ООН - це говорільня ніпрощо. Невже останніх 8 років мало? Росіяни можуть наваляти кучу а столі генсека під час сесії і той почне шукати вибачень.

Щоб той ООН не прийняв - це декларації. Від неї користі як і від ліги націй в часи другої світової.
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28.02.2022 06:48 Відповісти
есть два моста возле новой каховки и Херсона. Херсон окружен. В генштабе идиоты если до сих пор не взорвали эти мосты и отрезали войска которые перешли эти мосты. Их можно взять в окружение и прекратить наступление из Крыма по правому берегу Днепра.
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28.02.2022 01:55 Відповісти
Повністю з вами згоден.
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28.02.2022 08:37 Відповісти
Мне интересно,а где наш фрегат Гетьман Сагайдачный? Кто-то знает?
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28.02.2022 01:18 Відповісти
Тоже цим питанням задаюсь вже пару днів, бо він як "свадєбний генерал", лишень для парадів виходить?
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28.02.2022 01:23 Відповісти
Один Гетьман там ні якої погоди не зробить. Зовсім ні якої. Тільки зможе "хероїчно" затонути. Так що дуже правильно роблять що його не використовують. От пізніше, коли треба буде ловити недобитків у морі, тоді вже да.
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28.02.2022 08:05 Відповісти
а мене більше цікавить де ось ця *****
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28.02.2022 01:23 Відповісти
Військова таємниця. Гадаю, навіть ***** цього не знає.
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28.02.2022 03:08 Відповісти
"- А седьмой пулемет я, по секрету от пана атамана, на вот єти чудніе штанишки віменял"
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28.02.2022 08:06 Відповісти
А що ви хочете зробити фрегатом проти ракетного крейсера (як той, що Зміїний обстрілював)?
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28.02.2022 01:25 Відповісти
нажаль на ремонті у Миколаєві...

3 липня 2021 року зайшов на ремонт на суднобудівно-судноремонтний завод «Нібулон» у Миколаєві. Поки не відомо який обсяг робіт заплановано провести на флагмані національного флоту та чи включають вони роботи з модернізації про які вже тривалий час йде мова[19].
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28.02.2022 01:34 Відповісти
2\3 армії вже роз'їбали тепер напрошуються весь Чорноморский флот свій проїбать
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28.02.2022 01:19 Відповісти
Баби нарожають ....
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28.02.2022 01:31 Відповісти
да у них скоро ещё мужикам придётся рожать, от кадыровцев, через жопу. Будут кадыровские сруснята...
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28.02.2022 04:27 Відповісти
⚡️В сети появилась карта, где можно онлайн по каждой стране увидеть ограничения, введённые против России.

https://www.putinisolation.com/
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28.02.2022 01:21 Відповісти

ЗАПОР ОТПОРОМ! Алан БАДОЕВ обратился к российским и белоруским мамам! СРОЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ Женщины, вы ещё можете спасти своих детей, их используют как мясо, заранее зная что они обречены. Для них приготовили не награды или вознаграждение , для них приготовили только мусорные мешки. То что для вас самое дорогое для Путина это ничто . Кто ещё может спасайте мальчиков. Бог вам в помощь, а бог это ваша любовь
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28.02.2022 01:22 Відповісти
Полонених цапів знищувати без жалю.На радіо частоті 7933 на http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ слухайте як цапи дають команду на обстріл України, а потім кажуть, що вони нічого не знають.
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28.02.2022 01:24 Відповісти
Хай тільки сунуться, там у людей вже руки чешуться шиї цапам повідкручовати, я крізь блювоту подивився виступи їхнього недофюрера і побачив, що він так і незрозумів чому в нас був майдан, і зараз йому буде пізда, він доси марить про спецоперації США та прочу маячню і нерозуміє чому ми не тікаємо... Слава Україні! Слава ВСУ!
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28.02.2022 01:26 Відповісти
Я таки спрашиваю одесситов и ВСУ: скоко будит стоить отправить их Кабзону заранее?
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28.02.2022 01:29 Відповісти
Не стогни ,бо швабра з дупи вискочить.
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28.02.2022 01:42 Відповісти
А у них ваньок і металобрухту вистачить для цього?
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28.02.2022 01:44 Відповісти
Металобрухту там ще років на триста. А ванькі... Хто ж їх там рахує?
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28.02.2022 02:29 Відповісти
Все делают упор на границу с Беларусью,Сумы,Житомир,Харьков,часть Лугандона,а юг вообще ослаблен,Херсон,Николаев,Одесса,кораблей толком нет,где фрегат Гетьман Сагайдачный,все эти присланные Айленды,катера Марк ,толку с перекрытия Босфора и Дарданелл,когда турки их уже впустили с Балтики и Северного моря,плюс подводная лодка заходила на их "учения",они могут ракетами бабахнуть,лучше пару-тройку корветов и фрегатов подогнали,а не эти катерки,если с танками, самолётами и вертушками толково справляются,то море проблема,где Нептуны,куча пляжей не защищены!
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28.02.2022 01:32 Відповісти
Нема в нас нічого такого. Все вкатано в велике крадівництво. На морі ми ні чого не можемо зробити, нам зовсім нічого протиставити. Але коли Київ вистоїть, Путлера повісять, тоді всі ці маленькі царьки с усіх захоплених міст, самі розбіжуться. Як би зе погано не звучало, але це так
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28.02.2022 08:09 Відповісти
Я не эксперт, и был бы благодарен, если бы кто то сказал, какое противокорабельное оружие у нас имеется? Так как нашему мэру(лысому ОПЗЖшнику), я не могу доверять(по вышеуказанным причинам). И что то очень тревожно становится.
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28.02.2022 01:38 Відповісти
Фу, после них как рыбу ловить или купатся на наших пляжах?
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28.02.2022 01:40 Відповісти
В любом случае - не советую, пляжи сейчас заминированы, можно чрезмерно загореть.
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28.02.2022 01:42 Відповісти
Когда я смотрю ролики с пленными, я ловлю себя на одной мысли - ненависти нет. У мне нет ненависти к ним. К срочникам - потому что они обманутые бессловесные малолетние раборожденные долбоебы, их ненавидеть даже бессмысленно.

К офицерам и прочим спецназовцам-десантникам - ну, посмотрел, как полковник рассказывает, что ему была поставлена цель «захват территории Украины», послушал, принял информацию к сведению, отвернулся, и дальше пошел. Что с ним будет после этого - расстреляют ли, обольют бензином и подожгут, разорвут танками, посадят на «Лукьяновку», дадут пожизненное - абсолютно плевать. По меткому выражению Юрия Бирюкова - вы ж не ненавидите таракана, когда давите его тапком.
Ну, вот лежит зажмуренное тело на асфальте в Ирпене - да и хер на него как-то.

Кстати, когда они всё поймут окончательно и окончательно посыплются психологически - их же надо будет всех куда-то девать. Ну или как минимум охранять их разоруженный табор в поле. Обнести ленточками хотя бы.
В технической документации это называется концентрационный лагерь, кстати говоря.
Не удивлюсь, если с деньгами на них поможет Германия.
Вы только уявите красоту момента - Германия помогает Украине строить концентрационные лагеря для русских фашистов.
А-ха-ха, история, что ты делаешь, прекрати.

( Collapse )

Русские умеют хорошо воевать только при двух условиях - а) они защищают свою землю и б) у них за спиной при этом заградотряды.
Но захватывать чужие земли они не умеют.

Могут, конечно, завалить их трупами, но для этого необходим либо слабый противник, либо малочисленный противник, который просто физически не сможет утилизировать весь металлолом, который на него кидают горой.
Так было и в Чечне, так было и в Грузии. Так было и в Афгане. Где противник, к слову, был предельно слабый, но все же не такой малочисленный - и все равно понадобилось десять лет и миллион убитых афганцев. И все равно проиграли.

Везде, где они встречают сопротивление - они начинают сыпаться. Они не понимают, зачем они здесь, для чего, на кой черт им все это надо.
А «долг», «присяга», «честь» в этой армии всегда были какими-то придурошными пустыми звуками. Нет, на правда, если какой-нибудь лейтенант в Забайкалье начнет на полном серьезе рассуждать про честь офицера - малохольного обоссут со смехом да и дело с концом.
Кстати, что там по российскому ТВ - Скабеева все еще смеется над территориальной обороной с фанерными автоматами?

Но. Почему российские солдаты все же так ожесточенно сражались в Чечне, проявляя стойкость, которой мы и в помине не видим в Украине?
А потому что они знали, что в чеченском плену им отрежут голову.
А в Украине - не отрежут.
Запишут видео, покажут по фейсбуку, потом, когда-нибудь, передадут мамке.
Не убивать пленных - это чистой воды математика.
Меньше надо убивать врага - меньше придется погибать своим.
Просто бизнес, ничего личного.

Сейчас они это поймут окончательно - и начнут поднимать лапки еще активнее.
А для этого понадобятся лагеря, на которые даст деньги Германия….
Черт, меня эта конструкция веселит невероятно.

Так вот к чему я все это. Русская армия полностью сдастся в плен, Украина в обмен на Донбасс и Крым даст им коридор выхода, отобрав танки и БМП, русские уберутся восвояси и на время забудут про Украину, зализывая разбитую морду и накапливая новые цены на нефть.
Это - плохой сценарий.

Три с половиной тысячи трупов за два дня - это много. Это офигеть, как много.
Но этого крайне недостаточно.
Они не поймут! До них такой ценой не дойдет!
Это мало! Это очень мало!
А нужно - чтобы дошло.
Чтобы раз и навсегда уже.
Как до Германии.
Ну или лет на сто, хотя бы.

У меня нет ненависти к ним по отдельности, но всех их вместе - это их ****** государственное недообразование, их армию, их военную машину, весь Запоребрик целиком, вообще, взагалi - я ненавижу лютой белой каленой ненавистью.
И поэтому я понимаю - мало.
Рано еще до переговоров.
Урок еще не усвоен.
Надо, чтобы вой стоял.

Вот как над Украиной в четырнадцатом - так и над Россией в двадцать втором должен стоять.
Чтобы чернуха была от края до края, месяцами, чтобы не продохнуть, чтобы глаза утром открываешь, и жалеешь, что еще не в раю и этот ад продолжается.
Чтобы как мы. Чтобы на своей шкуре пережили все это. Чтобы протащились
через все это собственным рылом.

Надо, чтоб их мамки по полям ходили, как в Чечне. Чтоб руками откапывали. Чтобы сто пятьдесят тысяч вошло - и сто тридцать не вышло. И то мало. Чтобы во всей Европе на могли найти грузовиков, вывести их всех обратно.
Потому что иначе они не поймут.
Никогда не понимают.
Только когда сами, своими собственными руками, в свою землю, свою кровиночку, да в каждом дворе, да все это по телевизору, да в нищете - вот только тогда может быть еще и да.
А пока - точно нет.
Пока не поймут.

Ничего личного.
Чистая математика.
Чистая стратегия.

A. Babchenko
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28.02.2022 01:52 Відповісти
если матерям и офицерам тем малолетних ********* не жаль, то нам почем, за что и как их жалеть? бабы еще нарожают и новые долбоебы полезут сюда. колесо жизни.
в финляндию почему-то больше не лезут. видно они там тоже могут повторить.
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28.02.2022 06:53 Відповісти
Они только побеждеными выглядят безобидно но те кто побывал в их плену в 2014-2017 годах говорят что они редкие садисты.
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28.02.2022 08:50 Відповісти
В интернете можно найти видео как они издеваются над пленным грузинским солдатом в августе 2008.
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28.02.2022 08:56 Відповісти
одесса, поцыки плывут, надо принять
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28.02.2022 02:15 Відповісти
Вбивати цапів без жалю.
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28.02.2022 02:30 Відповісти
Дуже сподіваюся, усі потрібні та усе потрібне вже похмуро чекають на 11 кораблів кацапського м'яса.
Краби, до речі, передають вітання:
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28.02.2022 02:50 Відповісти
...А ще Личинки Нєпрєдставімого Пхи неквапливо підкрадаються...
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28.02.2022 03:06 Відповісти
*** им, а не мою Одессу! Рыб будут кормить, собаки!
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28.02.2022 03:34 Відповісти
Ганьба Туреччині. Вони не могли закрити Босфор для російських військових кораблів.
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28.02.2022 05:46 Відповісти
От чесно яка користь вiд отix катерiв що наклепали у 15 -19 роках 0%. Краще б вкрали грошi на пiдводних безпiлотниках чи розумних мiнах.
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28.02.2022 06:32 Відповісти
Це означає, що дуже скоро в Одеської та Миколаївської області станеться потужний десант з моря. Зараз ВСУ єдва утримують Миколаїв. Українські війська не мають протикорабельної та протиповітряної оборони, які будуть ключовими для оборони на суші. Також не вистачає сил і для берегової оборони. Нема радарів раннього попередження. Також нема танково механізованого резерву на випадок "вклинивания"противникa в наше узбережжя. Коли ми повинні дуже швидко контратакувать. Цей напад відбудеться через два-три дні і вже немаe часу підготуватися. Це погана новина.
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28.02.2022 06:32 Відповісти
А проти десантних кораблiв можна спробувати i бандероносцi
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28.02.2022 06:34 Відповісти
Війна - це не жарт, вона має свої правила. Якщо ти розіграєш свої карти правильно, ти виграєш, інакше ти програєш. Воєнна стратегія стара як сам світ нічого нового ти не придумаєш.
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28.02.2022 06:49 Відповісти
Якщо кацапи займуть узбережжя в Одеської та Миколаївської області це дасть їм дві речі. Перш за все, відрізати Україну від морських поставок і взагалi від південної частини України. А подруге це відкриє їм широкій фронт наступу на центральну і західну частину України. ВСУ невістачить резервів закрити цю дірку, іх просто немає. Все це зробить фронт на сході більш не безпечним.
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28.02.2022 07:20 Відповісти
В Одессе теробороне не дают оружия, её не обстреливают и не бомбят

https://www.youtube.com/watch?v=ys7dX5f0gnk договорняк
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28.02.2022 10:03 Відповісти
 
 