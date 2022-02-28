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11 десантних кораблів окупантів вийшли в море і можуть "шукати пригод" в районі Одеси, - Арестович
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович зазначає, що 11 ворожих десантних кораблів можуть "шукати пригод" в районі Одеси.
Про це він сказав під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"За оціночними даними, 11 російських ВДК - великих десантних кораблів, - кожен з яких перевозить комплект приблизно з батальйон, вийшли в море і шукають собі пригод десь там в районі, можливо, Одеси... Можуть спробувати висадити десант, але побачимо, що таке виконання російськими військовими морської десантної операції, і що таке виконання українськими військовими оборонної протидесантної операції. Я думаю, що наші, як завжди, зроблять все краще", - зазначив Арестович.
Топ коментарі
+33 Сергей Николаевич bf2729b7
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+32 Sophia-Maria Duglass
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+25 Женя-Женя
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ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
и я о том же.
Десантирование проводят непосредственно у берега либо на берегу.Поэтому, им по любому придётся подходить под артилекрию.
Вертолётоносец "москва" так же может выбрасывать десант вертолётами,но это уже другая тема.
На море Сварим !
#Viva #Ukraine
( админ , извини , но из песни слов не выкинешь)
Хватить вчити наших військових. Вони знають що роблять і роблять це добре.
Но самое интересное - завтра открывается Спеціальна сесія Генасамблеї ООН щодо нападу Росії на Україну!!!
Під час засідання Радбезу ООН постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд наголосила, що "російське вето не зупинить нас від того, щоб Росія заплатила за агресію проти суверенної держави".
"Росія не може ветувати наші голоси, Росія не може ветувати український народ, статут ООН та ветувати свою відповідальність. Ми закликаємо Росію припинити свою войовничу риторику про ядерну зброю".
"Росія використовує ще більш жорстку техніку, бомби влучають у жилі будівлі у містах за невиправдану причину, сфабриковану із брехні та перекручування історії. У нас накопичуються фото та відео докази, і ви будете відповідати за скоєне. Ми не допустимо брехні. А ті з вас, хто безпечно сидить тут, мають моральну відповідальність за втрачені людські життя", - сказала Томас-Грінфілд.
ЗАНАВЕС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Щоб той ООН не прийняв - це декларації. Від неї користі як і від ліги націй в часи другої світової.
3 липня 2021 року зайшов на ремонт на суднобудівно-судноремонтний завод «Нібулон» у Миколаєві. Поки не відомо який обсяг робіт заплановано провести на флагмані національного флоту та чи включають вони роботи з модернізації про які вже тривалий час йде мова[19].
https://www.putinisolation.com/
ЗАПОР ОТПОРОМ! Алан БАДОЕВ обратился к российским и белоруским мамам! СРОЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ Женщины, вы ещё можете спасти своих детей, их используют как мясо, заранее зная что они обречены. Для них приготовили не награды или вознаграждение , для них приготовили только мусорные мешки. То что для вас самое дорогое для Путина это ничто . Кто ещё может спасайте мальчиков. Бог вам в помощь, а бог это ваша любовь
К офицерам и прочим спецназовцам-десантникам - ну, посмотрел, как полковник рассказывает, что ему была поставлена цель «захват территории Украины», послушал, принял информацию к сведению, отвернулся, и дальше пошел. Что с ним будет после этого - расстреляют ли, обольют бензином и подожгут, разорвут танками, посадят на «Лукьяновку», дадут пожизненное - абсолютно плевать. По меткому выражению Юрия Бирюкова - вы ж не ненавидите таракана, когда давите его тапком.
Ну, вот лежит зажмуренное тело на асфальте в Ирпене - да и хер на него как-то.
Кстати, когда они всё поймут окончательно и окончательно посыплются психологически - их же надо будет всех куда-то девать. Ну или как минимум охранять их разоруженный табор в поле. Обнести ленточками хотя бы.
В технической документации это называется концентрационный лагерь, кстати говоря.
Не удивлюсь, если с деньгами на них поможет Германия.
Вы только уявите красоту момента - Германия помогает Украине строить концентрационные лагеря для русских фашистов.
А-ха-ха, история, что ты делаешь, прекрати.
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Русские умеют хорошо воевать только при двух условиях - а) они защищают свою землю и б) у них за спиной при этом заградотряды.
Но захватывать чужие земли они не умеют.
Могут, конечно, завалить их трупами, но для этого необходим либо слабый противник, либо малочисленный противник, который просто физически не сможет утилизировать весь металлолом, который на него кидают горой.
Так было и в Чечне, так было и в Грузии. Так было и в Афгане. Где противник, к слову, был предельно слабый, но все же не такой малочисленный - и все равно понадобилось десять лет и миллион убитых афганцев. И все равно проиграли.
Везде, где они встречают сопротивление - они начинают сыпаться. Они не понимают, зачем они здесь, для чего, на кой черт им все это надо.
А «долг», «присяга», «честь» в этой армии всегда были какими-то придурошными пустыми звуками. Нет, на правда, если какой-нибудь лейтенант в Забайкалье начнет на полном серьезе рассуждать про честь офицера - малохольного обоссут со смехом да и дело с концом.
Кстати, что там по российскому ТВ - Скабеева все еще смеется над территориальной обороной с фанерными автоматами?
Но. Почему российские солдаты все же так ожесточенно сражались в Чечне, проявляя стойкость, которой мы и в помине не видим в Украине?
А потому что они знали, что в чеченском плену им отрежут голову.
А в Украине - не отрежут.
Запишут видео, покажут по фейсбуку, потом, когда-нибудь, передадут мамке.
Не убивать пленных - это чистой воды математика.
Меньше надо убивать врага - меньше придется погибать своим.
Просто бизнес, ничего личного.
Сейчас они это поймут окончательно - и начнут поднимать лапки еще активнее.
А для этого понадобятся лагеря, на которые даст деньги Германия….
Черт, меня эта конструкция веселит невероятно.
Так вот к чему я все это. Русская армия полностью сдастся в плен, Украина в обмен на Донбасс и Крым даст им коридор выхода, отобрав танки и БМП, русские уберутся восвояси и на время забудут про Украину, зализывая разбитую морду и накапливая новые цены на нефть.
Это - плохой сценарий.
Три с половиной тысячи трупов за два дня - это много. Это офигеть, как много.
Но этого крайне недостаточно.
Они не поймут! До них такой ценой не дойдет!
Это мало! Это очень мало!
А нужно - чтобы дошло.
Чтобы раз и навсегда уже.
Как до Германии.
Ну или лет на сто, хотя бы.
У меня нет ненависти к ним по отдельности, но всех их вместе - это их ****** государственное недообразование, их армию, их военную машину, весь Запоребрик целиком, вообще, взагалi - я ненавижу лютой белой каленой ненавистью.
И поэтому я понимаю - мало.
Рано еще до переговоров.
Урок еще не усвоен.
Надо, чтобы вой стоял.
Вот как над Украиной в четырнадцатом - так и над Россией в двадцать втором должен стоять.
Чтобы чернуха была от края до края, месяцами, чтобы не продохнуть, чтобы глаза утром открываешь, и жалеешь, что еще не в раю и этот ад продолжается.
Чтобы как мы. Чтобы на своей шкуре пережили все это. Чтобы протащились
через все это собственным рылом.
Надо, чтоб их мамки по полям ходили, как в Чечне. Чтоб руками откапывали. Чтобы сто пятьдесят тысяч вошло - и сто тридцать не вышло. И то мало. Чтобы во всей Европе на могли найти грузовиков, вывести их всех обратно.
Потому что иначе они не поймут.
Никогда не понимают.
Только когда сами, своими собственными руками, в свою землю, свою кровиночку, да в каждом дворе, да все это по телевизору, да в нищете - вот только тогда может быть еще и да.
А пока - точно нет.
Пока не поймут.
Ничего личного.
Чистая математика.
Чистая стратегия.
A. Babchenko
в финляндию почему-то больше не лезут. видно они там тоже могут повторить.
Краби, до речі, передають вітання:
https://www.youtube.com/watch?v=ys7dX5f0gnk договорняк