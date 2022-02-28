"Російський окупант хоче використати жителів Херсона живим щитом для захоплення українських міст", - ОДА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські військові заволоділи українським одностроєм і виглядом сил тероборони планують організувати "евакуацію" жителів Херсона.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонської облдержадміністрації.
"Російський окупант хоче використати жителів Херсона живим щитом для захоплення українських міст‼️
Окупанти, які заволоділи українською військовою формою, під виглядом сил ТрО планують в найближчі дні організувати "евакуацію" жителів Херсона.
Вони хочуть зібрати мирних жителів у свої автобуси та відправити до Києва. Разом із цими автобусами буде їхати ворожа техніка.
Тому просимо не виходити на "евакуації". Влада, ЗСУ, тероборона, правоохоронці не планують їх проводити.
Поділіться цією публікацією. Це мають розуміти і знати всі.
Нагадуємо, що евакуацію населення здійснює винятково місцева влада! Не ведіться на фейки та провокації, довіряйте лише офіційним джерелам інформації", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
робіть таку та схожі розсилки на мило парші.
Поздавляю 4500 кусков удобрения, 150 танков нах, 600 БТР И БМП, 19 самолетов, 18 вертолетов
Делайте репост, пока живы)
Ждите доллар по 300!
А теперь на колени и просить прощения!
Вчіть - Слава Україні!
- Героям СЛАВА!
- Бандера наш батько!
Сиджу розсилаю на усі можливі адреси, нажаль по іншому не можу(
Гроші на АРМІЮ скинув, що вільні були.
«Наш штат - дом для самого большого украинского населения США… Мы откроем наши сердца, дома, ресурсы народу Украины» - заявила Хокул.
Єфективнійше просто не виходити й не відкривати двері , ніж коли вже відкрив , а там людина зі зброєю . Навіть якщо з"ясують що москаль , то й що це змінить ? Якщо їх візмуть у заручники , то хто з ними буде панькатися ?!
Крайще , не відкривати й позводнити до контактного номера тероборони чи поліції .
Це якийсь лютий треш....це повний пздець... Не вірю, що 145 млн.країна могла до такого дійти...
😆🤣😆🤣 Невже РУССКІ не бачать, що це ментально хвора людина?
Навіть зек Якунович, більш адекватним виглядав на фоні Пуйла😆😆😆
Но самое интересное - завтра открывается Спеціальна сесія Генасамблеї ООН щодо нападу Росії на Україну!!!
Під час засідання Радбезу ООН постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд наголосила, що "російське вето не зупинить нас від того, щоб Росія заплатила за агресію проти суверенної держави".
"Росія не може ветувати наші голоси, Росія не може ветувати український народ, статут ООН та ветувати свою відповідальність. Ми закликаємо Росію припинити свою войовничу риторику про ядерну зброю".
"Росія використовує ще більш жорстку техніку, бомби влучають у жилі будівлі у містах за невиправдану причину, сфабриковану із брехні та перекручування історії. У нас накопичуються фото та відео докази, і ви будете відповідати за скоєне. Ми не допустимо брехні. А ті з вас, хто безпечно сидить тут, мають моральну відповідальність за втрачені людські життя", - сказала Томас-Грінфілд.
ЗАНАВЕС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Нигде раньше не втречал эту мысль, попробую быть первым: может, Украина Сама будет решать, где и как судить эту мразь? В разбитой Волновахе или Симферополе? Или на развалинах кремля?
Смерть кацапським підарасам!