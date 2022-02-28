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"Російський окупант хоче використати жителів Херсона живим щитом для захоплення українських міст", - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські військові заволоділи українським одностроєм і виглядом сил тероборони планують організувати "евакуацію" жителів Херсона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонської облдержадміністрації.

"Російський окупант хоче використати жителів Херсона живим щитом для захоплення українських міст‼️

Окупанти, які заволоділи українською військовою формою, під виглядом сил ТрО планують в найближчі дні організувати "евакуацію" жителів Херсона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 11 десантних кораблів окупантів вийшли в море і можуть "шукати пригод" в районі Одеси, - Арестович

Вони хочуть зібрати мирних жителів у свої автобуси та відправити до Києва. Разом із цими автобусами буде їхати ворожа техніка.

Тому просимо не виходити на "евакуації". Влада, ЗСУ, тероборона, правоохоронці не планують їх проводити.

Поділіться цією публікацією. Це мають розуміти і знати всі.

Нагадуємо, що евакуацію населення здійснює винятково місцева влада! Не ведіться на фейки та провокації, довіряйте лише офіційним джерелам інформації", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під Херсоном окупанти розстріляли машину швидкої допомоги: "Сука! Вот ваше "братский народ", п#дари!". ВIДЕО

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+20
Фашисти!!!!!типер ви рузумієте що нас чекало би як би ми не почали супротив,вони би нас в газових камерах травили,думаєте для кого в тайзі Шойгу збирався города будувати
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28.02.2022 01:32
+17
Каждый их план гнуснее предыдущего.
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28.02.2022 01:33
+16
⚡️Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул (Демпартия) подписала указ, запретив своему штату вести бизнес с РФ, поручив изъять из страны инвестиции, а также принять беженцев из Украины.

«Наш штат - дом для самого большого украинского населения США… Мы откроем наши сердца, дома, ресурсы народу Украины» - заявила Хокул.
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28.02.2022 01:29
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Полонених цапів знищувати без жалю.На радіо частоті 7933 на http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ слухайте як цапи дають команду на обстріл України, а потім кажуть, що вони нічого не знають.
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28.02.2022 01:25 Відповісти
Ты какой-то подозрительный тип, и ссылка подозрительная, не вирус ли ты какой-то тут распростроняешь?
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28.02.2022 01:28 Відповісти
а ми їх 300_м медичну допомогу 😡
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28.02.2022 01:43 Відповісти
НАРОД!
робіть таку та схожі розсилки на мило парші.

Поздавляю 4500 кусков удобрения, 150 танков нах, 600 БТР И БМП, 19 самолетов, 18 вертолетов
Делайте репост, пока живы)
Ждите доллар по 300!

А теперь на колени и просить прощения!
Вчіть - Слава Україні!

- Героям СЛАВА!

- Бандера наш батько!

Сиджу розсилаю на усі можливі адреси, нажаль по іншому не можу(
Гроші на АРМІЮ скинув, що вільні були.
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28.02.2022 01:27 Відповісти
Пиво в Москве по 32грн))
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28.02.2022 01:42 Відповісти
задорого буде, Українцям з доплатою! Мінімум у 2 рази
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28.02.2022 01:47 Відповісти
Сорі, забув наголосити - на любе МИЛО!
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28.02.2022 01:48 Відповісти
https://drive.google.com/file/d/1b1LICsPfDI47WFMII0KULYNhap5CVDzg/view?usp=sharing
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28.02.2022 02:22 Відповісти
Паляніца
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28.02.2022 04:15 Відповісти
⚡️Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул (Демпартия) подписала указ, запретив своему штату вести бизнес с РФ, поручив изъять из страны инвестиции, а также принять беженцев из Украины.

«Наш штат - дом для самого большого украинского населения США… Мы откроем наши сердца, дома, ресурсы народу Украины» - заявила Хокул.
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28.02.2022 01:29 Відповісти
Хай будуть обережні, ато багато хто спробує зараз прикинутись біженцем з України.
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28.02.2022 05:31 Відповісти
Фашисти!!!!!типер ви рузумієте що нас чекало би як би ми не почали супротив,вони би нас в газових камерах травили,думаєте для кого в тайзі Шойгу збирався города будувати
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28.02.2022 01:32 Відповісти
Каждый их план гнуснее предыдущего.
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28.02.2022 01:33 Відповісти
Російські окупанти не говорять українською і не знають місцевих назв. Тому ії легко вирізняти при спілкуванні
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28.02.2022 01:34 Відповісти
Але як це пояснити старушці 75 років , або нервованій мамці з двума дітьми на руках . Тим більш в Херсоні , де українську знають усі , але розмовляють на ній дуже й дуже корчи ...

Єфективнійше просто не виходити й не відкривати двері , ніж коли вже відкрив , а там людина зі зброєю . Навіть якщо з"ясують що москаль , то й що це змінить ? Якщо їх візмуть у заручники , то хто з ними буде панькатися ?!

Крайще , не відкривати й позводнити до контактного номера тероборони чи поліції .
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28.02.2022 01:47 Відповісти
В Херсоні куча ватанів. Вони можуть і самі поїхати якщо кацапляндєри скажуть. Хоча вони і ссикуни в більшій мірі
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28.02.2022 01:38 Відповісти
Я с пленными вообще не понимаю, говорят, что их уже 1000. Куда их девают? Отправляйте их в ЕС, пусть там их держат. Тут они точно не нужны.
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28.02.2022 01:41 Відповісти
Може на органи? Був колись веселий фільм про пригоди пєрвобитних людей, то там канібали хавчик за собою водили, а потім носили і іли по частям, спочатку руки зідять і прижгуть, потім одну ногу, другу і так далєє поки одна срака не залишиться. А як срака залишалась, тоді у них пір був. Ось так люди колись жили. Можете Лесю Подеревлянському пересказать
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28.02.2022 04:21 Відповісти
https://twitter.com/newkc14/status/1498019144679239680?t=mBGRw223NoluGsvk58_SlA&s=19


Це якийсь лютий треш....це повний пздець... Не вірю, що 145 млн.країна могла до такого дійти...
😆🤣😆🤣 Невже РУССКІ не бачать, що це ментально хвора людина?

Навіть зек Якунович, більш адекватним виглядав на фоні Пуйла😆😆😆
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28.02.2022 01:42 Відповісти
Кавказ Центр = хороший сайт
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28.02.2022 01:48 Відповісти
Кажется, там никто, никуда уже не идёт. И очень похоже, что хутину кирдык. Посмотрите, что уже с курсом у них - 150-200 за доллар. Сбербанк покидают ведущие специалисты, экономика уже начинает своё пике, а глава російської делегації (!!!) на конференції ООН з клімату Олег Анісімов вибачився за вторгнення Росії в Україну: "Дозвольте мені вибачитися від імені всіх росіян, які не змогли запобігти цьому конфлікту". Він додав, що ті, хто спостерігає за тим, що відбувається, "не можуть знайти жодного виправдання для атаки на Україну".
Но самое интересное - завтра открывается Спеціальна сесія Генасамблеї ООН щодо нападу Росії на Україну!!!

Під час засідання Радбезу ООН постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд наголосила, що "російське вето не зупинить нас від того, щоб Росія заплатила за агресію проти суверенної держави".

"Росія не може ветувати наші голоси, Росія не може ветувати український народ, статут ООН та ветувати свою відповідальність. Ми закликаємо Росію припинити свою войовничу риторику про ядерну зброю".

"Росія використовує ще більш жорстку техніку, бомби влучають у жилі будівлі у містах за невиправдану причину, сфабриковану із брехні та перекручування історії. У нас накопичуються фото та відео докази, і ви будете відповідати за скоєне. Ми не допустимо брехні. А ті з вас, хто безпечно сидить тут, мають моральну відповідальність за втрачені людські життя", - сказала Томас-Грінфілд.

ЗАНАВЕС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.02.2022 01:52 Відповісти
Не завжди....у них зазвичай свої, мусульманські штучки)))..потрібно добре фільтрувати.... Але інколи трапляється щось цікавеньке....
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28.02.2022 01:52 Відповісти
Просто я еще со времен Майдана его помню )
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28.02.2022 02:41 Відповісти
Не ментально. ***** больнэ на всю голову
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28.02.2022 01:52 Відповісти
А не може бути таке.....ШО ДЄД ПОЧИНАЄ КОСИТИ ПІД ДУРКУ? Ну типу, щоб не попасти в ГААГУ...Типу визнають лікарі неосудним і відправлять на лікування...
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28.02.2022 01:59 Відповісти
А почему именно в Гаагу?
Нигде раньше не втречал эту мысль, попробую быть первым: может, Украина Сама будет решать, где и как судить эту мразь? В разбитой Волновахе или Симферополе? Или на развалинах кремля?
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28.02.2022 07:51 Відповісти
Мы эвакуируем ВСЁ кацапьё на ТОТ СВЕТ !!!
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28.02.2022 06:27 Відповісти
Значить треба оту техніку лупить дронами, Бпйрактарами Джавелінами зверху та з боків.
Смерть кацапським підарасам!
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28.02.2022 06:42 Відповісти
Хер им а не херсонцев.
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28.02.2022 06:59 Відповісти
 
 