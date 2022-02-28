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КБ "Луч" передало українській армії ПТРК "Скіф" та "Корсар", виготовлені на експорт

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

КБ

Державне Київське конструкторське бюро "Луч" передало українській армії всі ПТРК, підготовлені на експорт.

Про це у фейсбуці повідомила пресслужба підприємства, інформує Цензор.НЕТ.

"Десятки комплексів "Скіф" та "Корсар", які мали бути поставлені інозамовникам, вже передані та успішно використовуються захисниками України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, ПТРК "Скіф" може працювати по цілях на відстані до 5 км, "Корсар" - до 2,5 км.

Дивіться: "Гори, Россия, суки!": Знищення російського танка з ПТРК NLAW. ВIДЕО

За словами розробників, підбиття декількох одиниць ворожої техніки засвідчило, що оператору навіть не знадобилося перемикатися з арабської мови інтерфейсу.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+28
На святое посягнули, русофобию творят
⚡Управление по контролю за алкогольными напитками штата Вирджиния распорядилось из-за ситуации вокруг Украины убрать с полок винных магазинов водку российского производства. - УНИАН
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28.02.2022 01:32
+22
Дания разрешила своим добровольцам воевать за Украину против РФ

https://charter97.org/ru/news/2022/2/28/456715/

Победа будет за Украиной и не только Крым вернётся , но и Кубань в Украину
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28.02.2022 01:35
+20
Kavkaz Center@newkc14

Банк "Тинькофф" продает доллар уже по 192 рубля. И это только начало

Крах Московии будет ещё раньше чем я думал ! Аминь
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28.02.2022 01:37
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28.02.2022 01:31 Відповісти
та вже протестовані на рашкованських шкурах
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28.02.2022 01:46 Відповісти
На святое посягнули, русофобию творят
⚡Управление по контролю за алкогольными напитками штата Вирджиния распорядилось из-за ситуации вокруг Украины убрать с полок винных магазинов водку российского производства. - УНИАН
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28.02.2022 01:32 Відповісти
Рашка укакается
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28.02.2022 01:44 Відповісти
Канада тоже убрала всю российскую водку с прилавков.
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28.02.2022 01:55 Відповісти
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28.02.2022 05:41 Відповісти
Гарно новина🇺🇦
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28.02.2022 01:32 Відповісти
Дания разрешила своим добровольцам воевать за Украину против РФ

https://charter97.org/ru/news/2022/2/28/456715/

Победа будет за Украиной и не только Крым вернётся , но и Кубань в Украину
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28.02.2022 01:35 Відповісти
Тільки без вати ті хто миттєво не захочуть розмовляти українською і не виговорять паляниця за Урал китайцям в рабство.
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28.02.2022 01:42 Відповісти
Нет, я против. Нам чужого не нужно.
И этим утверждением вы подтверждаете риторику путина
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28.02.2022 02:20 Відповісти
Коли там почнеться хаос, вони самі згадають, що вони Українці, бо ми для них будемо Землею Обітуванною серед того безладу, що настане в їхній країні.

І вжє ми будемо вирішувати, чи захочемо ми з ними жити разом, і на яих умовах.

В принципі, на умовах конфедерації, може і так... принаймі на перший час.
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28.02.2022 02:52 Відповісти
типа потечет ручеек натовских спецов по линии добровольцев?-це добре
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28.02.2022 03:08 Відповісти
https://24tv.ua/resources/photos/news/1200x673_DIR/202202/1882870_15552749.jpg?202202003736
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28.02.2022 01:35 Відповісти
Турция подвела. Иначе, путь был бы куда дольше.
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28.02.2022 02:35 Відповісти
Тем временем в бункере у Путина

Super!!! Watch it😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣https://www.youtube.com/watch?v=FF84zhQpep0
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28.02.2022 01:36 Відповісти
А-а-а-а! Крутяк!

Дякую за посилання!!!
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28.02.2022 02:48 Відповісти
Помиляється Шольц, "россійській народ" це і є колективний *****
⚡️Речь канцлера Германии Олафа Шольца: "Путин хочет воспроизвести Российскую империю и управлять Европой так, как он считает нужным. Российский народ не желает войны. Эта война останется войной Путина."
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28.02.2022 01:37 Відповісти
Так і є вільно мислюючі росіяни в страсі про втрачу свого комфорту залишаються заложниками режиму . Вони вірять і надіються в перемогу України яка воює не тільки за себе а за свободу людства в виборі , демократії де більшість має нагоду обирати шлях країни
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28.02.2022 01:50 Відповісти
Я перепрошую!
"Вільно мислячі росіяни" (до речі, а це хто?) спочатку створили для себе такий режим, а тепер - вони його заручники?
Нонсенс!
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28.02.2022 02:11 Відповісти
Kavkaz Center@newkc14

Банк "Тинькофф" продает доллар уже по 192 рубля. И это только начало

Крах Московии будет ещё раньше чем я думал ! Аминь
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28.02.2022 01:37 Відповісти
Невже голодні бунти вже до пасхи?
Уявляю як вони перерахують свою зарплату на долари і побачать що солдати здихали за 50$ на місяць!!!
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28.02.2022 01:50 Відповісти
А Гугл показывает 83,5 рубля за доллар
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28.02.2022 02:38 Відповісти
Вранці подивитесь, і скажете нам.
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28.02.2022 02:42 Відповісти
Так за 83,5 треба знайти. Перефразовуючи відомий анекдот

- Абрам, почему вы продаёте долларьі по 192? Ведь у Шлёмы он стоит 83,5!
- Ой, мне нравятся эти вопросы! Ну, так пойдите купите долларьі у Шлёмы!
- Но у Шлёмы сейчас нету долларов!
- Ну, вот когда у меня не будет долларов, так я тоже буду продавать их по 83,5!
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28.02.2022 06:57 Відповісти
Kavkaz Center@newkc14

Очень интересное признание #кадыровца. Он жалуется на то что #украинцы используют чеченскую тактику примененную в боях за Грозный в 1995 г. против русских. Их впускают в н.п. а затем уничтожают. И жалуется на "Байрактары", которые уничтожают оккупантов целыми подразделениями

я заказываю уже батюшку для отпитые Московии
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28.02.2022 01:39 Відповісти
Той блог була постанова знайшов його канал в тік ток , він воює за Україну разом із іншими бородачами в груп
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28.02.2022 01:42 Відповісти
Врешь ? Врешь!
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28.02.2022 01:47 Відповісти
Ти там полегше , випий снотворного! я тобі шукать не буду . Вибачивсь і лягай спат
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28.02.2022 01:58 Відповісти
То був фейк, дивись повне відео
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28.02.2022 02:17 Відповісти
«…вже передані та успішно використовуються захисниками України
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28.02.2022 01:40 Відповісти
Може с ще з 2014 треба було в армію передавати, а не бабулети на єкспорті стригти кишеньковим фирмам военторгу?
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28.02.2022 02:40 Відповісти
Kavkaz Center@newkc14

В США началась неожиданная для России компания - вводится запрет... на русскую водку и на всю алкогольную продукцию произведенную в России. Американцы во всех штатах массово изымают водку из магазинов и баров и уничтожают ее

Все будет Украина
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28.02.2022 01:41 Відповісти
В Канаді це буде також відбуватися, починаючи з провінції Онтаріо (монопольна мережа LCBO):

"In addition to Canada's sanctions against Russia, the Government of Ontario has sought LCBO's support in opposition to Russian actions against Ukraine sovereignty."

The statement said effective immediately, all products made in Russia will be removed from LCBO stores and the corporation's website.
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28.02.2022 02:18 Відповісти
Может он сам еще и кричит Аллах Акбар!!?)
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28.02.2022 01:42 Відповісти
⚡️ВСУ атаковали колонну российской техники под Макаровым.
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28.02.2022 01:44 Відповісти
⚡️За поправки в конституцию Беларуси на референдуме проголосовали 65,16% граждан, решение принято - глава ЦИК Беларуси

Это означает, что Республика Беларусь фактически аннулирует статус безъядерного государства. Такие изменения дают возможность президенту РФ Путину разместить на территории Беларуси свое ядерное оружие.
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28.02.2022 01:47 Відповісти
В ізюмі Харк.обл щось бомбить авіація
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28.02.2022 01:47 Відповісти
⚡️Российские войска пытаются возобновить наступление на Киев через Полесье. Готовят понтонную переправу возле Демидова через речку Ирпень, - Генштаб ВСУ
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28.02.2022 01:51 Відповісти
Медики из Израиля уже выехали, чтобы помогать ВСУ и мирным жителям Украины.
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28.02.2022 01:51 Відповісти
Вот это первый правильный поступок со строны Израиля. Но противоракетные комплексы Пэтриот они запретили нам поставлять..
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28.02.2022 02:44 Відповісти
23:26
Израиль разочаровал американцев, не поддержав резолюцию, осуждающую вторжение
Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд выразила протест своему израильскому коллеге в связи с отказом Израиля поддержать предложенную американцами резолюцию ООН, осуждающую вторжение России в Украину.
Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщил израильский сервер Axios.

Во время войны Израиль старался сохранять нейтралитет и поддерживать хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной.
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-kyjevu-hrozi-mohutny-nalet-190734
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28.02.2022 03:33 Відповісти
Суверенный фонд Норвегии заморозил российские активы на $2,8 миллиарда
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28.02.2022 01:53 Відповісти
Это многое объясняет. Смотрел сегодня на телеграм уничтожение техники орков, а весь интерфейс экрана был арабской вязью. Никак не мог понять, из чего орков угандошили
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28.02.2022 02:07 Відповісти
Передаю вітання сім'ї Валерія Жидкова із Орловской області.

Этот москаль домой уже не поедет. Остается компостом здесь в Украине. Передаем его мамке спасибо за удобрение.

https://twitter.com/MrLatis/status/1498048938179444737

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28.02.2022 02:13 Відповісти
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28.02.2022 02:14 Відповісти
А я дивувався, чому на одному відео, що я дивився, монітор з якимсь арабським шрифтом.

А воно вон що!
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28.02.2022 02:37 Відповісти
Як на мене,трохи дивна новина.Наче могло бути якось інакше.(Я би віддав Вам цю зброю для захисту Батьківщини,але умовна "Папуа-нова гіблартарія" мені раніше її замовила,тому нехай кацапи і далі вбивають Українців.) Що за треш?Гоу адміни !Не ганбіться!Видаляйте це гімно на х😀уй!😡
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28.02.2022 05:22 Відповісти
Або хочаб перефразуйте назву статті.
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28.02.2022 05:25 Відповісти
ЦЕ СВІТОВА БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом!

Люди, піднімайте Молдову, щоб відбирали свою землю!!! іншої можливості у них НЕ буде!
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28.02.2022 06:50 Відповісти
Я в шоке, все разведки давно предупреждали о наступлении, а оружие делалась на экспорт пока зебобик катался в буковеле. Сейчас передали , ещё и наглости хватает хвастаться.
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28.02.2022 06:59 Відповісти
 
 