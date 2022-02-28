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КБ "Луч" передало українській армії ПТРК "Скіф" та "Корсар", виготовлені на експорт
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Державне Київське конструкторське бюро "Луч" передало українській армії всі ПТРК, підготовлені на експорт.
Про це у фейсбуці повідомила пресслужба підприємства, інформує Цензор.НЕТ.
"Десятки комплексів "Скіф" та "Корсар", які мали бути поставлені інозамовникам, вже передані та успішно використовуються захисниками України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, ПТРК "Скіф" може працювати по цілях на відстані до 5 км, "Корсар" - до 2,5 км.
За словами розробників, підбиття декількох одиниць ворожої техніки засвідчило, що оператору навіть не знадобилося перемикатися з арабської мови інтерфейсу.
Топ коментарі
+28 Запорізький козак
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⚡Управление по контролю за алкогольными напитками штата Вирджиния распорядилось из-за ситуации вокруг Украины убрать с полок винных магазинов водку российского производства. - УНИАН
https://charter97.org/ru/news/2022/2/28/456715/
Победа будет за Украиной и не только Крым вернётся , но и Кубань в Украину
И этим утверждением вы подтверждаете риторику путина
І вжє ми будемо вирішувати, чи захочемо ми з ними жити разом, і на яих умовах.
В принципі, на умовах конфедерації, може і так... принаймі на перший час.
Super!!! Watch it😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣https://www.youtube.com/watch?v=FF84zhQpep0
Дякую за посилання!!!
⚡️Речь канцлера Германии Олафа Шольца: "Путин хочет воспроизвести Российскую империю и управлять Европой так, как он считает нужным. Российский народ не желает войны. Эта война останется войной Путина."
"Вільно мислячі росіяни" (до речі, а це хто?) спочатку створили для себе такий режим, а тепер - вони його заручники?
Нонсенс!
Банк "Тинькофф" продает доллар уже по 192 рубля. И это только начало
Крах Московии будет ещё раньше чем я думал ! Аминь
Уявляю як вони перерахують свою зарплату на долари і побачать що солдати здихали за 50$ на місяць!!!
- Абрам, почему вы продаёте долларьі по 192? Ведь у Шлёмы он стоит 83,5!
- Ой, мне нравятся эти вопросы! Ну, так пойдите купите долларьі у Шлёмы!
- Но у Шлёмы сейчас нету долларов!
- Ну, вот когда у меня не будет долларов, так я тоже буду продавать их по 83,5!
Очень интересное признание #кадыровца. Он жалуется на то что #украинцы используют чеченскую тактику примененную в боях за Грозный в 1995 г. против русских. Их впускают в н.п. а затем уничтожают. И жалуется на "Байрактары", которые уничтожают оккупантов целыми подразделениями
я заказываю уже батюшку для отпитые Московии
В США началась неожиданная для России компания - вводится запрет... на русскую водку и на всю алкогольную продукцию произведенную в России. Американцы во всех штатах массово изымают водку из магазинов и баров и уничтожают ее
Все будет Украина
"In addition to Canada's sanctions against Russia, the Government of Ontario has sought LCBO's support in opposition to Russian actions against Ukraine sovereignty."
The statement said effective immediately, all products made in Russia will be removed from LCBO stores and the corporation's website.
Это означает, что Республика Беларусь фактически аннулирует статус безъядерного государства. Такие изменения дают возможность президенту РФ Путину разместить на территории Беларуси свое ядерное оружие.
Израиль разочаровал американцев, не поддержав резолюцию, осуждающую вторжение
Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд выразила протест своему израильскому коллеге в связи с отказом Израиля поддержать предложенную американцами резолюцию ООН, осуждающую вторжение России в Украину.
Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщил израильский сервер Axios.
Во время войны Израиль старался сохранять нейтралитет и поддерживать хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной.
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-kyjevu-hrozi-mohutny-nalet-190734
Этот москаль домой уже не поедет. Остается компостом здесь в Украине. Передаем его мамке спасибо за удобрение.
https://twitter.com/MrLatis/status/1498048938179444737
А воно вон що!
Люди, піднімайте Молдову, щоб відбирали свою землю!!! іншої можливості у них НЕ буде!