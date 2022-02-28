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Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 00:00 27 лютого

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 00:00 27 лютого

Оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 00:00 27 лютого.

Повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

"Противник продовжує повітряно-наземну наступальну операцію проти України.

Під час повітряно-наземної наступальної операції він продовжив наносити вогневе ураження по військовим та цивільним аеродромам, пунктам управління військами (силами), об’єктам системи ППО, важливим критичним об’єктам інфраструктури, населеним пунктам та підрозділам в районах оборони.

На Поліссі в напрямку КИЇВ ворог намагається відновити наступ шляхом наведення понтонної переправи через р. Ірпінь в районі ДЕМИДІВ. Чергова спроба окупанта захопити місто Ірпінь не принесла успіху. Українськими силами оборони знищено нову техніку противника.

На всіх напрямках танкові та механізовані підрозділи ЗС України за підтримки артилерії утримують оборону визначених рубежів.

Також читайте: Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 27 лютого

Угруповання Повітряних Сил ЗС України здійснює відбиття повітряних ударів противника.

Угруповання військ оборони м. Києва розгорнуло щільну та багаторівневу систему захисту столиці.

Ведеться систематична боротьба з малочисельними ДРГ чисельністю 3-15 осіб зі зброєю, у формі ЗС України, але в бронежилетах зразка РФ", - йдеться у повідомленні.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+24
Под Макарово ВСУ только что накрыли колону градов и танков
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28.02.2022 01:58
+20
Хлопці треба усюди починати ганьбити білорусів, вони сцикуни які допускають війну на нашу землю, якщо б не білорусію фашисти ніколи навіть близько не підійшли до Київа, вони сцикливо чекають коли ми переможимо фашистів і подаруємо ім свободу, замість того щоб зкинути свого ************* та припинити наступ зі своєї теріторії, нам усім співали гарні казочки про непереможних білоруських партизан, але на справі ми бачимо обісцяних дівчаток які нінащо неспроможні
П.С. не треба мені казати, що не всі вони такі - я не буду не перед ким вибачатись, я кажу як є - білоруси нам не браття, через них іскандери ******* по наших містах, там заправляють ворожу техніку і підтримают наступ *****
Слава ВСУ! Слава Укоаїнї!
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28.02.2022 02:12
+16
Шановні українці!
Щось мені підказує, що хутин розуміє в яку халепу вліз. Чому?

Зморалізовані вояки нвйвеличнішої армії сусіднього клаптику землі - вже відступають. І дуже схоже, що хутину кірдик.
Подивіться, що вже с курсом у них - 150-200 за доляр. З могутнього Сбербанку йдуть впровідні фахівці, економіка вже починає своє піке, а глава російської делегації (!!!) на конференції ООН з клімату Олег Анісімов вибачився за вторгнення Росії в Україну: "Дозвольте мені вибачитися від імені всіх росіян, які не змогли запобігти цьому конфлікту". Він додав, що ті, хто спостерігає за тим, що відбувається, "не можуть знайти жодного виправдання для атаки на Україну".
Аое найбіль цікаве - завтра відкривається Спеціальна сесія Генасамблеї ООН щодо нападу Росії на Україну!!!

Під час засідання Радбезу ООН постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд наголосила, що "російське вето не зупинить нас від того, щоб Росія заплатила за агресію проти суверенної держави".

"Росія не може ветувати наші голоси, Росія не може ветувати український народ, статут ООН та ветувати свою відповідальність. Ми закликаємо Росію припинити свою войовничу риторику про ядерну зброю".

"Росія використовує ще більш жорстку техніку, бомби влучають у жилі будівлі у містах за невиправдану причину, сфабриковану із брехні та перекручування історії. У нас накопичуються фото та відео докази, і ви будете відповідати за скоєне. Ми не допустимо брехні. А ті з вас, хто безпечно сидить тут, мають моральну відповідальність за втрачені людські життя", - сказала Томас-Грінфілд.

ЗАНАВЕС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.02.2022 02:10
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Держимся вместе.
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28.02.2022 01:56 Відповісти
Яке ще 00:00 27 лютого? може 28?
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28.02.2022 01:57 Відповісти
28
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28.02.2022 02:06 Відповісти
23:60 или 24:00
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28.02.2022 08:46 Відповісти
Здохнути всім рускім мальчєкам як найскоріше на Святій Українській Землі.
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28.02.2022 01:58 Відповісти
Под Макарово ВСУ только что накрыли колону градов и танков
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28.02.2022 01:58 Відповісти
Макарів? 40 км від Києва - це про нього?
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28.02.2022 02:03 Відповісти
Макарів Київської обл.
Буква V на кузовах.
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28.02.2022 04:04 Відповісти
У нас три Макарово. В какой области?
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28.02.2022 02:21 Відповісти
Київська.
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28.02.2022 04:04 Відповісти
наконец-то градов, это самые главные гадёнышы которые наносят нам больше всех потерь и убивают больше всех наших цивильных
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28.02.2022 02:46 Відповісти
Руський корабель іди *****! https://t.me/Pravda_Gerashchenko/751
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28.02.2022 02:02 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/wbhzLYzHPq4 Макарово - сгорела элита кадырова
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28.02.2022 02:02 Відповісти
Макарів
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28.02.2022 03:28 Відповісти
Не факт, шо кадировці, буква V не тільки у них.
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28.02.2022 04:05 Відповісти
Шо там слышно с бункера, пыню еще не задушили?
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28.02.2022 02:03 Відповісти
Пыня свалил на Урал , тварь @баная 😠
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28.02.2022 02:12 Відповісти
Пiдтримую, що тварюка. Але ж бо таку скотину - до скотомогильника.
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28.02.2022 02:15 Відповісти
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28.02.2022 02:03 Відповісти
И да, о локации 11 кацаподесантных мишенях. Они ща - над водой или уже под?
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28.02.2022 02:08 Відповісти
Шановні українці!
Щось мені підказує, що хутин розуміє в яку халепу вліз. Чому?

Зморалізовані вояки нвйвеличнішої армії сусіднього клаптику землі - вже відступають. І дуже схоже, що хутину кірдик.
Подивіться, що вже с курсом у них - 150-200 за доляр. З могутнього Сбербанку йдуть впровідні фахівці, економіка вже починає своє піке, а глава російської делегації (!!!) на конференції ООН з клімату Олег Анісімов вибачився за вторгнення Росії в Україну: "Дозвольте мені вибачитися від імені всіх росіян, які не змогли запобігти цьому конфлікту". Він додав, що ті, хто спостерігає за тим, що відбувається, "не можуть знайти жодного виправдання для атаки на Україну".
Аое найбіль цікаве - завтра відкривається Спеціальна сесія Генасамблеї ООН щодо нападу Росії на Україну!!!

Під час засідання Радбезу ООН постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд наголосила, що "російське вето не зупинить нас від того, щоб Росія заплатила за агресію проти суверенної держави".

"Росія не може ветувати наші голоси, Росія не може ветувати український народ, статут ООН та ветувати свою відповідальність. Ми закликаємо Росію припинити свою войовничу риторику про ядерну зброю".

"Росія використовує ще більш жорстку техніку, бомби влучають у жилі будівлі у містах за невиправдану причину, сфабриковану із брехні та перекручування історії. У нас накопичуються фото та відео докази, і ви будете відповідати за скоєне. Ми не допустимо брехні. А ті з вас, хто безпечно сидить тут, мають моральну відповідальність за втрачені людські життя", - сказала Томас-Грінфілд.

ЗАНАВЕС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.02.2022 02:10 Відповісти
Ось, ці слова підкреслю особливо: "і ви будете відповідати за скоєне".
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28.02.2022 02:14 Відповісти
Не знаю на сколько реально, но ведь у разведок разных стран есть приблизительное место дислокации самого пыни? Можно же эти данные сливать в сеть в виде утечек собранных силами анонимных хакеров?

С одной стороны - проверка эффективности шпионажа, с другой - косвенное препятствие обмена боеголовками.

И да, если бы запад мог этими разведданными эффективно воспользоватся, они бы ими воспользовались - экономические потери для всего цивилизованного мира тоже очень существенные, а от диктаторов и за меньшее избавлялись.
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28.02.2022 02:39 Відповісти
На жаль московія це і є колективний путін, як ослабне то тихо сидить та грається в демократію як в часи Єльцина, а як трохи віджереться то знову до влади оберуть чергове *****.
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28.02.2022 04:24 Відповісти
Хлопці треба усюди починати ганьбити білорусів, вони сцикуни які допускають війну на нашу землю, якщо б не білорусію фашисти ніколи навіть близько не підійшли до Київа, вони сцикливо чекають коли ми переможимо фашистів і подаруємо ім свободу, замість того щоб зкинути свого ************* та припинити наступ зі своєї теріторії, нам усім співали гарні казочки про непереможних білоруських партизан, але на справі ми бачимо обісцяних дівчаток які нінащо неспроможні
П.С. не треба мені казати, що не всі вони такі - я не буду не перед ким вибачатись, я кажу як є - білоруси нам не браття, через них іскандери ******* по наших містах, там заправляють ворожу техніку і підтримают наступ *****
Слава ВСУ! Слава Укоаїнї!
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28.02.2022 02:12 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!
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28.02.2022 02:14 Відповісти
Тю, вони дочекаються, шо ми iх зарах.уемо до iсторичних теренiв - Киiвськоi Русi.
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28.02.2022 02:19 Відповісти
За что их унижать?

Те, кому усатый хер доверил оружие очень мало, а остальное население уже 20 лет живет как в концлагере. Он не потому не помогает пыне, что не хочет последствий, а ему тупо некого отправить, отморозков и зашуганного мяса у него в армии очень мало.

Если он даст оружие хоть десятой части тем, кому не всё равно на свою страну, ему тут же вафли - прям в тот же день начнётся гражданка в Беларуси. Этим ребятам будет посрать на русские войска на своей земле, они переглянутся, тихо передушат командиров и пойдут разрозненными отрядами на свою столицу - перебьют отделения милиции, взорвут остатки омона и аэродромы, сделают всё, что бы усатый хер никуда от них не делся.

И вот это он очень хорошо понимает.
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28.02.2022 02:51 Відповісти
Я вже сказав вибачатись не збираюсь, вони самі це собі і нам влаштували, в них був шанс, як ми коктейлями молотова, ланцюгами, палицями та брущаткою з дороги - знести вусатого диктатора, нам теж зброї ніхто не давав!!! але вони вибрали квіти та кульки замість цього, а їх поліцаї вибрали 13 зарплатню замість свободи і завтра вони на нас хочуть напасти зі зброєю в руках, тому немає до них ніякої поваги
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28.02.2022 03:40 Відповісти
Белорусы сами и давно променяли свою свободу на бесплатный "сыр" Путлера. Как это было классно! Цены на энергоносители такие же и даже ниже чем в Рашке, мацквацкие кредиты под смешные проценты. Но сначала продали Газпрому свою ГТС, а теперь и сами оказались сообщниками *****
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28.02.2022 08:15 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА! Згоден з вами. Білоруси пособники рашистів! А рашизм вже завтра буде визначатися в підручниках як окремо виділена ідеологія, наразі з нацизмом й фашизмом поруч.
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28.02.2022 07:19 Відповісти
Совок, ты засланный казачок? ибо куча такого же быдла с воплями о фошистах, тогда когда Италия наваливает санкций, а совков даже близко не "срав.нить" с итальянцами если брать по военным преступлениям. ах да, Германия оружие дает, а то быдло вопя о фошистах, зачастую имеет в виду немцев. эти твари тупо не догоняют что это плевок в Европу - дикие орды "обзывать" цивилизованными. комплимент русне такой как бы я тебя с Эйнштейном "срав.нил"(я же не дурак чтобы даже подумать так)
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28.02.2022 07:36 Відповісти
Кацапские танки сейчас стоят в Бердянске.
Тогда, тогда попутно возникает вопрос: А сколько же дней они там могут простоять?
Потому что мистеру Джавелину это ну никак уж не нравится, да и у перелётных птичек семейства байрактаров зрение ну просто очень остр_ОЕ
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28.02.2022 02:25 Відповісти
Байрактар працює а москалі горять.

https://twitter.com/vasilkanev4/status/1498078488028401671
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28.02.2022 02:34 Відповісти
https://twitter.com/Aliaksu78052432/status/1498035163640512512
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28.02.2022 02:36 Відповісти
На четвертый день войны в Украине российские оккупанты потеряли живую силу и технику.



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война

Уже сожжены, подбиты, раскурочены либо пришли непригодность сотни танков, БТР, БМП. Но, потеря московитами одной боевой машины пехоты стоит особняком. Ее увели из-под носа у оккупантов в селе Любимовка Каховского района.

Причем, селянин осуществил эту диверсию средь бела дня на легендарном колесном тракторе «Беларус», взяв на буксир «бесхозную» технику. Мол, чего добру зря пропадать!

Хотя злые языки уверяют, что это у хозяйственного селянина проснулись гены конокрада. Вот и увел бесстрашный ром «железного коня», вписав тем самым свой маленький подвиг в историю войны с российскими оккупантами.
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28.02.2022 02:45 Відповісти
Очевидці повідомляють, що над містом Жлобиним (Білорусь) у бік України пролетіли військові літаки
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28.02.2022 02:57 Відповісти
якщо інфа про 45 тис. заготовлених у них мішків правдива, то всього за 4 дні вони виконали "норму" мінімум на 10%! -10% втрат від "інвестицій" і він вже грозить ядерною бомбою!
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28.02.2022 03:22 Відповісти
"Есть у русского человека бескорыстная любовь к подлости.
Он ничего с этого иметь не будет, но гадость ближнему сделает." Н.В.ГОГОЛЬ.
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28.02.2022 03:27 Відповісти
Друзі! Звертайте увагу і придивляйтесь до попів і храмів московського патріархату.Є інформація що в їх храмах чи підвалах переховуються диверсанти.Окрім того попи московитів запудрюють мізки прихожанам що це Україна...напала на Росію!Ця інформація достовірна.Нагадую тим хто забув чи не знає.Якщо в храмах богослужіння на церковно-словянській мові,це храм московського патріархату.Людей збиває з пантелику назва храмів,а саме УПЦ і на 98% люди вірять що це українські храми. Наша Церква українська має назву ПЦУ і її предстоятель митрополит Епіфаній,а у московитів Онуфрій. Будь ласка розповсюджуйте це серед знайомих,родичів і друзів,це дуже важливо,бо війна йде не тільки на фронтах,а й в тилу і ця війна не менш небезпечна,бо це пропагандистська війна
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28.02.2022 03:52 Відповісти
доброго ранку! Перший день, у Києві абсолютно тихо.
Не гупає на околицях, не стріляють гармати ППО.
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28.02.2022 07:49 Відповісти
 
 