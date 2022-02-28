Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 00:00 27 лютого

Оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 00:00 27 лютого.

Повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

"Противник продовжує повітряно-наземну наступальну операцію проти України.

Під час повітряно-наземної наступальної операції він продовжив наносити вогневе ураження по військовим та цивільним аеродромам, пунктам управління військами (силами), об’єктам системи ППО, важливим критичним об’єктам інфраструктури, населеним пунктам та підрозділам в районах оборони.

На Поліссі в напрямку КИЇВ ворог намагається відновити наступ шляхом наведення понтонної переправи через р. Ірпінь в районі ДЕМИДІВ. Чергова спроба окупанта захопити місто Ірпінь не принесла успіху. Українськими силами оборони знищено нову техніку противника.

На всіх напрямках танкові та механізовані підрозділи ЗС України за підтримки артилерії утримують оборону визначених рубежів.

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Угруповання Повітряних Сил ЗС України здійснює відбиття повітряних ударів противника.

Угруповання військ оборони м. Києва розгорнуло щільну та багаторівневу систему захисту столиці.

Ведеться систематична боротьба з малочисельними ДРГ чисельністю 3-15 осіб зі зброєю, у формі ЗС України, але в бронежилетах зразка РФ", - йдеться у повідомленні.