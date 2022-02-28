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Перемовини підуть або в потрібному напрямку, або як руський воєнний корабль, - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Перемовини підуть або в потрібному напрямку, або як руський воєнний корабль, - Арахамія

Учасник перемовин з державою-агресором Давід Архамія розповів про плани української делегації.

Відповідний пост він розмістив у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Переговоры пойдут или в нужном Украине направлении, или как русский военный корабль", - написав Арахамія.

Перемовини підуть або в потрібному напрямку, або як руський воєнний корабль, - Арахамія 01

Нагадаємо, в неділю, 27 лютого, делегація країни-агресора прибула до Гомеля (Білорусь) для "переговорів". Представники України їхати до Гомеля відмовилися, бо Росія вимагала, щоб до початку перемовин Україна склала зброю. Зеленський заявив, що Україні підходить будь-яке місто в країні, з території якої не летять в наш бік ракети. Зрештою домовилися про те, що делегації зустрінуться на кордоні з Білоруссю, в районі річки Прип’ять. Перемовини мали розпочатися близько 17, потім їх відклали, бо наша делегація змінила маршрут. Очікується, що вони відбудуться ближче до ранку 28 лютого.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+40
Утричком ********* будет уже не до войны, не до крыма, не до дыры ...
Эй ****** Донецкие!
**** Вы будете щавтра умолять вас принять обратно !
Вы будете жрать паспорта этой ***** страны но мы вас не постим никогда вы быдлом и ордой так и останетесь !
У рашки нет денег - Вобще !!! 0
Ноль ****** ! Ноль ! Читайте по губам суки - Ноль !!!
Кому вы ***** нужны теперь тряпки обоссаные !

Україна понад усе !
Україна за 4 дня ********* "велику та непереможну" ...
Ору !
Сосите теперь собственный ***!

Слава Україні !
Героям Слава !
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28.02.2022 03:26
+33
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28.02.2022 02:33
+30
Шановні українці!
Щось мені підказує, що хутин розуміє в яку халепу вліз. Чому?

Зморалізовані вояки нвйвеличнішої армії сусіднього клаптику землі - вже відступають. І дуже схоже, що хутину кірдик.
Подивіться, що вже с курсом у них - 150-200 за доляр. З могутнього Сбербанку йдуть впровідні фахівці, економіка вже починає своє піке, а глава російської делегації (!!!) на конференції ООН з клімату Олег Анісімов вибачився за вторгнення Росії в Україну: "Дозвольте мені вибачитися від імені всіх росіян, які не змогли запобігти цьому конфлікту". Він додав, що ті, хто спостерігає за тим, що відбувається, "не можуть знайти жодного виправдання для атаки на Україну".
Аое найбіль цікаве - завтра відкривається Спеціальна сесія Генасамблеї ООН щодо нападу Росії на Україну!!!

Під час засідання Радбезу ООН постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд наголосила, що "російське вето не зупинить нас від того, щоб Росія заплатила за агресію проти суверенної держави".

"Росія не може ветувати наші голоси, Росія не може ветувати український народ, статут ООН та ветувати свою відповідальність. Ми закликаємо Росію припинити свою войовничу риторику про ядерну зброю".

"Росія використовує ще більш жорстку техніку, бомби влучають у жилі будівлі у містах за невиправдану причину, сфабриковану із брехні та перекручування історії. У нас накопичуються фото та відео докази, і ви будете відповідати за скоєне. Ми не допустимо брехні. А ті з вас, хто безпечно сидить тут, мають моральну відповідальність за втрачені людські життя", - сказала Томас-Грінфілд.

Ось, ці слова підкреслю особливо: "і ви будете відповідати за скоєне".

ЗАНАВЕС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.02.2022 02:28
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От би люди придумали якийсь пристрій, щоб можна було передавати думки дистанційно!
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28.02.2022 02:41 Відповісти
уже есть такой меелафон))) только нужно рядом стоять
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28.02.2022 02:43 Відповісти
Підказка: телефон.
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28.02.2022 02:44 Відповісти
он имел ввиду не передавать мысли а считывать.. телефон для такого дела не подходит..
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28.02.2022 03:25 Відповісти
хто "он" ?
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28.02.2022 03:29 Відповісти
Придумали, только для передачи мыслей русне - Джавелин, Байрактар, Корсар, Стугна.....
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28.02.2022 02:46 Відповісти
Звертатися можна до Людей. Зветратися до москаля - марна справа, бо вiн не людина.
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28.02.2022 03:26 Відповісти
Цитата: "Росія вимагала, щоб до початку перемовин Україна склала зброю."

І що, ні у кого з керівництва ця вимога не викликала якихось запитань, роздумів і висновків?

Ау, Президенте України! Отямтеся! Подумайте краще!
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28.02.2022 02:43 Відповісти
І що ? Українці зброю не склали і скласти не збираються . Що далі ?
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28.02.2022 02:49 Відповісти
Курва, "Треба просто перестати стріляти"
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28.02.2022 05:55 Відповісти
Говнобородько?
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28.02.2022 09:03 Відповісти
Шон Таунсенд
5 хв ·
Вы кстати можете поучаствовать в ДДоС-атаках https://help-ukraine-win.firebaseapp.com (сделали ребята из DC) или пораскидывать по заберебрику ссылки на двухсотых захватчиков https://200rf.com
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28.02.2022 02:44 Відповісти
Цитата: "Що швидше почнуться переговори, то більше буде шансів відновити нормальне життя".
( Джерело - https://censor.net/ua/news/3319251/ )

Ні, це твердження є необгрунтованим припущенням. Скоріше, навпаки: Путін і його режим в РФ порушили практично всі договори, тому нема підстав вважати, що вони не порушать нові якісь договори чи домовленості.

Та і про що з ним домовлятись?
Про припинення вогню? - якби він хотів врятувати своїх солдатів, то не посилав би все нові партії їх до нас. І тоді бої припинилися б автоматично, а його солдати були б цілі.
Але він продовжує їх сюди посилати. І він вже сказав, чого хоче:
1. Щоб Україна погодилась офіційно віддати Крим Росії. ... (Далі можна не писати.)
2. Щоб Україна офіційно відмовилась вступати в НАТО.
і т.д.
А тепер ось ще (цитата) : "Росія вимагала, щоб до початку перемовин Україна склала зброю."
І що, ми будемо вести про це переговори з ним?
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28.02.2022 02:45 Відповісти
Ці "перемовини" грають на руку недопалку, бульбофюреру, нашій хламідії та блазню, Україні вони тільки шкодять!
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28.02.2022 09:29 Відповісти
SOS

СМИ: Истребители из Беларуси летят в сторону Украины

Истребители из Беларуси летят в сторону Украины. Их зафиксировали в районе двух часов ночи (трех часов по Минску) 28 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеграмм-канал Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Оба видео были сняты в городе Жлобине Гомельской области.
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28.02.2022 02:46 Відповісти
Винищувачи це проти літаків )
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28.02.2022 05:56 Відповісти
Путін вже опублікував (проголосив) свої вимоги: офіційне визнання від України суверенітету РФ над Кримом, "демілітаризація України", офіційна відмова України від вступу до НАТО...

Як і чим же він буде тиснути на Зеленського, якщо його війська зазнали поразки у нападі?

- Відповідь: це буде ЯДЕРНИЙ ШАНТАЖ.
...
Але ж підготуватись до можливих ядерних ударів ми можемо і без вислуховування погроз про це від Путіна.

Думаю, переговори з ним вести смислу немає, але запропонувати вихід із ситуації іншим злочинцям - його підлеглим - ми можемо без переговорів - просто донести до них цю інформацію:

УЛЬТИМАТУМ :
А) Хто припинить воювати, складе зброю і здасться Україні, той виживе і ми не будемо його садити в тюрму.
Б) Хто не зробить "А", той ризикує бути знищеним в процесі нашої оборони.
- Більш детально - 2homosapiens-ua.livejournal.com/2806.html
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28.02.2022 02:47 Відповісти
хватит спам писать кремле бот не будет никаого реального ядерного шантажа учи мачт часть
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28.02.2022 03:28 Відповісти
***** уже заявил, что приводит в боевую готовность свое ядерное оружие. Так что может. По крайней мере уже неоднократно читал такую инфу на кацапских сайтах. При этом эти нелюди рассуждают так, если дед блефует, то им будет плохо, а если реально применит, то никто не рискнет на них рыпнуться (это информация для тех, кто считает ,что там только у ***** кукуха поехала).
Я надеюсь, что он уже просто хочет сохранить лицо в нынешней ситуации. Типа Крым, вода, внеблоковый статус и он уходит. Но он реально больной. Что у него в голове, я сказать не могу. Но на подобный шантаж вестись нельзя. Если поведемся, то это лишь отсрочка решения проблемы, а не решение. ***** накопит силы и ударит по новой, если не сможет усадить свою власть.
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28.02.2022 03:41 Відповісти
учи мат часть что такое ядерное оружие и как он работает и как запускается
и не пиши больше ерунды
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28.02.2022 03:43 Відповісти
Просвети, специалистка! Ты в курсе, что на ракеты, которые сейчас бьют по нашим городам (Калибры и Искандеры), может быть установлена ядерная боевая часть? Тот бред про межконтинентальные баллистические ракеты, который сегодня выкладывали, я читал. Но видишь ли, у Рашки есть не только бомбы и МКБР но и РСМД, которыми она может нанести удар хоть с территории Беларуси, хоть с Каспия.
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28.02.2022 04:24 Відповісти
не позорься
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28.02.2022 04:49 Відповісти
Шановна москворота пані, а ви експерт я бачу в шантажі?
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28.02.2022 05:57 Відповісти
https://censor.net/ua/n3319764 - 27.02.22 15:28 Путін наказав перевести сили стримування в режим бойового чергування

https://censor.net/ua/n3319789 - 27.02.22 16:57 США відреагували на рішення Путіна привести ядерні війська в режим готовності: "Ми повинні зупиняти його дії найсильнішим чином"
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28.02.2022 03:48 Відповісти
Війна покаже хто є хто.
Що там наші 'аполітичні' Гереги, до речі, ніяк не можуть вирішити, які прапори на своїх епіцентрах вивішувати?
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28.02.2022 02:47 Відповісти
она **** сепарская ..
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28.02.2022 03:44 Відповісти
Председатель Еврокомиссии: Украина должна вступить в ЕС

https://charter97.org/ru/news/2022/2/28/456722/
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28.02.2022 02:50 Відповісти
ага ага - то все бла бла бла гейське яке ми слухаем 30 років
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28.02.2022 05:58 Відповісти
*****, як же бісить, що народ збирає по 500 грн на армію, а мільярдери чахнуть над своїм баблом і підраховують втрати за 'простій' бізнесу...
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28.02.2022 02:50 Відповісти
Не переговоры, а отпевание.
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28.02.2022 02:51 Відповісти
Зелі ? А як жидів відпивають ?
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28.02.2022 07:02 Відповісти
ну что же опять будут высаживать десант на аэродромы. На вертолетах группа захвата а дальше..... Аэроодром должен быть рядом с Киевом. А рядом была какая то колонна БТТ. Фюрер решил, чтобы сябры кровью подписались и не спрыгнули в опасный момент. Если все так и будет, то переговорам гаплык, но на всякий случай Арахамию оставить в аманатах - слишком много гадостей принес он Украине, посылая его туда, Зеля хочет спасти морду лица этого подкидыша.
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28.02.2022 02:56 Відповісти
Неістово плюсую, нехай та абізяна не повертається.
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28.02.2022 08:06 Відповісти
Дуже важко повернути втрачену довіру(це я про зе та арахамію).
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28.02.2022 02:58 Відповісти
Разберемся после победы. Ща главное следить, шобы они не наламали дров.
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28.02.2022 03:03 Відповісти
А він поїхав представляти свої шкурні інтереси, інтереси блазня, Бєні та інших виродків, яким війна - мати рідна. Україна їм по-барабану!
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28.02.2022 09:31 Відповісти
Руський воєнний корабель? Може все-таки російський? Бо Руське Королівство давно же поглинулося Річчю Посполитою.
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28.02.2022 03:10 Відповісти
арахамия безграмотный но украиснкй язык выучил очень не плохо как для "кацапа"
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28.02.2022 03:30 Відповісти
шановна москворота пані., а пише як і ви - кацапетівкою
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28.02.2022 05:59 Відповісти
sdoxni kurva
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28.02.2022 08:09 Відповісти
Утричком ********* будет уже не до войны, не до крыма, не до дыры ...
Эй ****** Донецкие!
**** Вы будете щавтра умолять вас принять обратно !
Вы будете жрать паспорта этой ***** страны но мы вас не постим никогда вы быдлом и ордой так и останетесь !
У рашки нет денег - Вобще !!! 0
Ноль ****** ! Ноль ! Читайте по губам суки - Ноль !!!
Кому вы ***** нужны теперь тряпки обоссаные !

Україна понад усе !
Україна за 4 дня ********* "велику та непереможну" ...
Ору !
Сосите теперь собственный ***!

Слава Україні !
Героям Слава !
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28.02.2022 03:26 Відповісти
Все кто получил кацапские паспорта пусть сами валят в ********* ... Все на взводе сейчас подчистим и прийдем порядки наводить ... А шо там МММ что то не слышно уже повесился или в памперсе сидит
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28.02.2022 06:56 Відповісти
А як ви дізнаєтесь прізвища тих, хто отримав російські паспорти?
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28.02.2022 07:04 Відповісти
21 век все есть в нашей доблестной СБУ
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28.02.2022 07:21 Відповісти
Зовсім скоро прийде час, коли один скаже: "Слава Україні!", а мільйони московитів відповідатимуть "Українським Героям Слава!".
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28.02.2022 03:43 Відповісти
Не розумію, про що з ними домовлятися. Вони випадково видали себе. Їм потрібна вся Україна в складі росії, і нічого меньше:

Украину планировали взять за два дня

Но облажались. И со взятием, и с ликованием. 26 февраля утром на одном из главных пропагандистских российских сайтов вышла статья «Наступление России и нового мира». Ровно в 8:00. То есть, публикация была запланирована заранее.

Её, конечно же, оперативно удалили, но интернет помнит всё. Облажались так же, как с постановами Бункерного и метаданными сепаров.

Пропагандистам из «РИА Новости» была дана установка уже к 26 февраля выпускать материалы о взятии Украины:

«Украина вернулась к России» - пишут они. А следом намекают на белорусов и раскрывают замысел войны:

«Россия восстанавливает свою историческую полноту, собирая русский мир, русский народ вместе - во всей его совокупности великороссов, белорусов и малороссов».

Судя по всему, большая мечта маленького Путина - это уже не только Украина, но и всё ближнее зарубежье целиком.

❗️ Ссылка на удалённую статью: https://web.archive.org/web/20220226224717/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.html
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28.02.2022 03:47 Відповісти
О! Вот это я хотел услышать. Хотя от Арахамии не ожидал
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28.02.2022 03:50 Відповісти
пішов він *****
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28.02.2022 06:00 Відповісти
Хотів щось написати з цього приводу, але ви, шановний, вкрали всі мої слова.
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28.02.2022 07:19 Відповісти
Розберемося з ним після війни. А зараз аби тільки не шкодило.
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28.02.2022 06:59 Відповісти
главное что бы это не была какая то технологическая ловушка,иначе я не понимаю зачем встречаться для переговоров в 2022 году
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28.02.2022 04:04 Відповісти
Для зради .
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28.02.2022 06:41 Відповісти
Не нагнетай паніку, козел. Примазується до досягнень всіх людей, які боронять свою землю. Чувак саботував виділення грошей для зсу, а тепер триндить воно щось. Торгувать хоть припинило вже з москалями і біларашою. Такі патріоти зробились, як зрозуміли, що наступними отгрібать будуть самі, бо наступними будуть питання, чому ми не підготувались нормально за 4 місяці до оборони. Коли весь світ кричав- буде напад, ви суки на шашлики збирались.
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28.02.2022 04:22 Відповісти
Арахамія- це та мавпа, що заробляла на електриці бульбофюрера...
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28.02.2022 04:52 Відповісти
Корабль ********** идет НА *** !!! НЕ останвливаемся бьем всем чем можем . Коктейли против техники то что нужно - не давать ни спать ни срать . Должны дохнуть везде
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28.02.2022 04:27 Відповісти
Кто отправил идиота на переговоры ?

точно не украинский народ !!!
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28.02.2022 04:46 Відповісти
Путлер.
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28.02.2022 06:39 Відповісти
Бубачка
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28.02.2022 08:10 Відповісти
НАША ДЕЛЕГАЦИЯ НА ПЕРЕГОВОРЫ !)
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28.02.2022 05:10 Відповісти
Сухумська зелена мавпа яка обкрадала Україну на електроенергії й інших схемах, яка голосувала проти виділення коштів на армію буде представляти народ України? Усіх зелених покидьків судити.
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28.02.2022 06:43 Відповісти
Переговори підуть у потрібному напрямку, заявив каламутний арахнід. А який такий цей напрямок буде, чи випадково не вказаний кривавим )(уйлом і фашистською паРашею).
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28.02.2022 06:56 Відповісти
... а кого ще крім цього агрохланії послали, за цим мудаком, що кричав "западні ЗМІ сіють паніку, а у рускіх просто учєніє" потрібно слідкувати комусь з військових, бо йому віри немає.
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28.02.2022 07:03 Відповісти
Правильно, є ще хто щоб пристрелити бабуїна продажного...... В случає чіго....
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28.02.2022 08:11 Відповісти
Ипать, сколько очков "слуги" сейчас наберут. Ощущение, что они сами начали войну, чтобы себе рейтинг поднять.
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28.02.2022 07:24 Відповісти
Ще присяде за саботаж цей рюзкє.
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28.02.2022 07:41 Відповісти
На ранок 28.02 .2022 року 4300 орок підсмажено до нульового стану! урааааааааа
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28.02.2022 08:30 Відповісти
Але,Люди!Таймс написали ,что 400 вагнеровцев в Киеве и хотят зелю убить...капец,разбудите меня...
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28.02.2022 07:51 Відповісти
Яки вбили, бкло б добре, дали б хероя посмертно. Ленкі-скумбрії пєнсію 8 грн.
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28.02.2022 08:13 Відповісти
Путинская портянка "Валерия Ларченко" , пльіви , лайно , за руssким кораблем ! Слава Украине , смерть рашистским оккупантам ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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28.02.2022 08:15 Відповісти
зелю?да и ху... с ним кабзону будет акампонировать на рояле!
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28.02.2022 12:15 Відповісти
Беларусь нам обстреливает а мы туда на переговоры. И о чем переговоры, кому что-то неясно?
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28.02.2022 08:23 Відповісти
а це канал передачі інформації
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28.02.2022 08:32 Відповісти
а Голобородько знает это ? или еще хочет "увидеть мир в глазах".....
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28.02.2022 08:52 Відповісти
крылья выросли. вы суки за все ответите и за проваленные спецоперации и за покатушки пьяными и за розвал экономики за бабки в ковертах и так далее и тому подобное щас с ******** разберемся и до вас очередь дойдет😂😂😂
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28.02.2022 08:59 Відповісти
А вот это уже очень интересно -Центр протидії дезінформації при РНБО України підтверджує, що українці з Французького іноземного легіону зможуть поїхати до України в повній бойовій екіпіровці.
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28.02.2022 09:05 Відповісти
Не спирайся на воду, не вір руssкому…
Це лише приспання уваги та виграш часу. - поки вусатий фюрер зібрав своє військо по сусєкам і кине на Україну, пуйло проведе мобілізацію - баби вже нарожали…
А «досвідчений» клован направив на перемовини «досвідченого» чиполіну і зажопинського жида… це новий песець…
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28.02.2022 09:11 Відповісти
Не "руський корабль" , а російський ! Цензор , чому видалили мій коментар ?
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28.02.2022 09:50 Відповісти
потому, что это неизменный тренд "Русский корабль, иди <*******!"
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28.02.2022 12:02 Відповісти
Рускій , але ж не руський ! Велика різниця ...
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28.02.2022 12:09 Відповісти
сути не меняет, не цепляйся к мелочам, не актуально
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28.02.2022 12:16 Відповісти
Для знающего человека это не мелочи , а с несведущим я спорить не собираюсь .
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28.02.2022 12:21 Відповісти
и шо ты знаешь такого, чего не знаю я? ))))
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28.02.2022 12:59 Відповісти
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