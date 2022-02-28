10 255 45
Понад 2700 людей затримані в Росії 27 лютого на акціях проти війни з Україною
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У багатьох містах Росії продовжуються акції проти воєнних дій на території України.
Російське громадське об’єднання ОВД-Инфо публікує списки затриманих на заходах 27 лютого, інформує Цензор.НЕТ.
Так, станом на початок 28 лютого затримано вже понад 2768 людей у 52 містах.
Зокрема 1260 затриманих на акціях у Москві, принаймні 1026 - у Санкт-Петербурзі. Є затримані на акціях в окупованому Криму, та прикордонних Бєлгороді та Ростові-на-Дону.
Топ коментарі
+18 Oleksandr Onys
показати весь коментар28.02.2022 02:53
+10 Yngwar c5318f9a
показати весь коментар28.02.2022 03:29
+8 Alex Tom
показати весь коментар28.02.2022 03:06
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
При том что в их стране, демократия и свобода слова отсутствует, а над их домами не летают снаряды и не слышны выстрелы, ты серьёзно готов поливать их грязью?
Ты вот правда думаешь, что они вышли из-за санкций, а не потому что теперь большинство мать его мира относится ко ВСЕМ русским как ты? Тебе не кажется, что люди вышли рискуя своей свободой в своём государстве, просто, что бы не чувствовать себя скотом?
'
Подивіться як Вольнов спілкується з "мамою"? захватченного в полон раССійського солдатіка.Ви його впізнаєте зразу.
Оце Є справжня раССія.😡🤬
Зачем?
Ні, я розумію, вони паскуди хоч і проти путлера, але ще не скинули його, тому вони козли безхребетні. Загалом це обоснована логіка, але піздець яка тупа.
А вот мы в 14-ом до последнего не верили, что эти ублюдки реально ублюдки - когда вокруг одни хорошие люди с одной общей идеей, не хочется верить что совсем рядом есть абсолютные твари.
Что вас поднимет? Доллар по 1000 рублей? По 100 000 рублей?
А по факту, в 14-ом наши в касках по нашим без касок боялись стрелять - ну не могли просто, да и все понимали, что это никогда им не забудут, и овощу приходилось заказывать отморозков из соседней страны.
А у них в сране 90% силовухи, это отморозки на жалованье:
- Приказ есть приказ
- Мне ничего не будет
- Сами виноваты
- Они нарушали закон
у орков это вшито в подкорку, остальные не проходят профпригодность. И такие будут стрелять боевыми в толпу за правое дело. И все с обоих сторон взглядов это понимают. А сколько на площади положат 1000, или 10000, всем во всём мире будет посрать, никто за них не впишется.
А хтось в комметарях через свою тупість заважає цій пропаганді, виказуючи свою власну емоційну точку зору, не дивлячись на те, як вона виглядає зі сторони.
Загалом, я з тобою згоден, але наступного разу, будь ласка промовчи.
Звісно, що ми усе розуміємо!
Ал, пора Україні заявити, що в цьому пазі, Україна маєтповне право на ядернуизброю! Як країна, котру намахали шахраї (однамкраїна з трьох) по будапештському меморандуму.
Уся відновленамзброя буде мати тільки один напрямок роботи!
У мене таке враження, шо вся Казламордія якийсь необітаємий остров де нема ні БУшних шин , ні літрухи якоїсь горючки , ні отработки. Папірцями вони тут грозно вимахують перед ОМОНом.
И конечно же деды, отцы
Не пускайте «своих» в Украину
Вы поверьте - они «не бойцы»
Тут их будут сжигать, будут резать
бить асфальтом и просто стрелять
Даже там где армейцев не видно
В каждой хате солдаты сидят
Батько візьме до рук автомата
Сину мати гранати подасть
Дочка добре рушницю провірить
І чекає на «ваших» напасть
Вы сумели из щедрых душою
И приятных в общеньи людей
Испарить к вам любовь и терпенье
И теперь получили ЗВЕРЕЙ
Что ж, поверьте , теперь эти ЗВЕРИ
Ваших рОдных на тряпки порвут
Не пускайте «своих» в Украину
Пусть чуть дольше они проживут …