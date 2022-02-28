Понад 2700 людей затримані в Росії 27 лютого на акціях проти війни з Україною

У багатьох містах Росії продовжуються акції проти воєнних дій на території України.

Російське громадське об’єднання ОВД-Инфо публікує списки затриманих на заходах 27 лютого, інформує Цензор.НЕТ.

Так, станом на початок 28 лютого затримано вже понад 2768 людей у 52 містах.

Зокрема 1260 затриманих на акціях у Москві, принаймні 1026 - у Санкт-Петербурзі. Є затримані на акціях в окупованому Криму, та прикордонних Бєлгороді та Ростові-на-Дону.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Путин - выведи войска!", "Арестуйте Путина, а не меня!", - акції проти війни з Україною проходять у російських містах: сотні затриманих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж