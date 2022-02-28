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Понад 2700 людей затримані в Росії 27 лютого на акціях проти війни з Україною

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Понад 2700 людей затримані в Росії 27 лютого на акціях проти війни з Україною

У багатьох містах Росії продовжуються акції проти воєнних дій на території України.

Російське громадське об’єднання ОВД-Инфо публікує списки затриманих на заходах 27 лютого, інформує Цензор.НЕТ.

Так, станом на початок 28 лютого затримано вже понад 2768 людей у 52 містах.

Зокрема 1260 затриманих на акціях у Москві, принаймні 1026 - у Санкт-Петербурзі. Є затримані на акціях в окупованому Криму, та прикордонних Бєлгороді та Ростові-на-Дону.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Путин - выведи войска!", "Арестуйте Путина, а не меня!", - акції проти війни з Україною проходять у російських містах: сотні затриманих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+18
Страна, несущая мир, сажает за НЕподдержку войны
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28.02.2022 02:53
+10
Да. Они вышли за Хургаду, iPhone, курс рубля и прочее. Где они были 4 дня? СССР развалился только потому что их родителям в Москве хотелось видиков, мальборо и варенок. У россиян что-то с мозгом и апеллировать к таким категориям как свобода, совесть, достоинство совершенно бессмысленно.
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28.02.2022 03:29
+8
Раби.
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28.02.2022 03:06
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Страна, несущая мир, сажает за НЕподдержку войны
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28.02.2022 02:53 Відповісти
зазеркалля
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28.02.2022 02:56 Відповісти
пфф, так вони боротьбу з корупцією екстремізмом визнали
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28.02.2022 03:04 Відповісти
У нас показали, как в толпе людей задерживали по одному, и они послушно шли, и никто за них не заступался.
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28.02.2022 02:57 Відповісти
Раби.
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28.02.2022 03:06 Відповісти
Ты правда думаешь, что стоит унижать людей, готовых выйти в поддержку нашей страны?
При том что в их стране, демократия и свобода слова отсутствует, а над их домами не летают снаряды и не слышны выстрелы, ты серьёзно готов поливать их грязью?
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28.02.2022 03:20 Відповісти
Да. Они вышли за Хургаду, iPhone, курс рубля и прочее. Где они были 4 дня? СССР развалился только потому что их родителям в Москве хотелось видиков, мальборо и варенок. У россиян что-то с мозгом и апеллировать к таким категориям как свобода, совесть, достоинство совершенно бессмысленно.
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28.02.2022 03:29 Відповісти
Прежде чем кого-то осуждать, разумный человек ставит себя на место оппонента, в его условия и пытается обосновать его действия, но со своей точки зрения.
Ты вот правда думаешь, что они вышли из-за санкций, а не потому что теперь большинство мать его мира относится ко ВСЕМ русским как ты? Тебе не кажется, что люди вышли рискуя своей свободой в своём государстве, просто, что бы не чувствовать себя скотом?
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28.02.2022 03:38 Відповісти
Нет, не кажется. Я уверен (и всегда был) что их интересует только материальное. Среди этой толпы есть хорошие люди, но их количество на уровне статистической погрешности.
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28.02.2022 03:41 Відповісти
К сожалению, могу согласится.
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28.02.2022 03:44 Відповісти
Но нельзя откровенно обсирать в комментариях тех, кто тебя поддерживает, пускай даже так.
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28.02.2022 03:47 Відповісти
А я згодна з Yngwar c5318f9a. У яких місцях відбулися протести? І скільки чоловіків воюють зараз в Україні з цих міст? Щось я не чула ще полонених з мАЦкви, пітера та їнших великих міст. А це означає, що маленькі міста та села нехай собі оплакують своїх чоловіків, а усілякі столиці будуть насолоджуватись життям. І я вірю в те, що вони вийшли не за нас, а за себе. І навіть тут вони поводяться як стадо в стойлі.
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28.02.2022 05:11 Відповісти
https://youtu.be/52_qIfTshQs

'
Подивіться як Вольнов спілкується з "мамою"? захватченного в полон раССійського солдатіка.Ви його впізнаєте зразу.
Оце Є справжня раССія.😡🤬
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28.02.2022 08:46 Відповісти
а якщо х*ло всеж таки натисне на ядерну кнопку тому що в середині його країни нікому зупинити цього старого шизофреніка, ти дійсно згоден взяти на себе відповідальність за те, що заважав вставляти мозок російським рабам? Який нам толк від того, що вони виходять на майдан щоби просто постоять?
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28.02.2022 03:34 Відповісти
Их дома не бомбят пока и сейчас вообще все их проблемы - это просто дорогой доллар и дорогие оставшиеся экспортные товары, но они выходят на улицы рискуя своей свободой, а вы их грязью поливаете.

Зачем?
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28.02.2022 03:41 Відповісти
Вони саме в цей момент ******** наші міста! Х*ло - це їх проблема. Причина - тому що вони раби, Следствіє = їх недомірок дума що всі інші такіж і веде з нами війну.
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28.02.2022 03:53 Відповісти
Добре, повернемось до реальності. Якщо мішати з лайном ті крихти адекватних людей з тої сторони, що нас підтримують, вони нас будуть підтримувати ще дужче?

Ні, я розумію, вони паскуди хоч і проти путлера, але ще не скинули його, тому вони козли безхребетні. Загалом це обоснована логіка, але піздець яка тупа.
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28.02.2022 04:01 Відповісти
Пaскудами і козлами безхребетними на цьому форумі назвав їх тільки ти. А по факту, вони - раби. Бо тільки раби у кілікості 2700 чоловік дають себе пакувати як вівці, за те, що вони вийшли відстояти свої права. Якщо вони не здатні захистити самих себе, який нам толк від них? Нуль є нуль, навідь якщо їх 2700 штук. Повторюсь, ситуація - президент їхньої країни веде війну проти нас і погрожує ядерною зброєю.
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28.02.2022 04:16 Відповісти
Хотите добить и унизить в комментариях тех, кто всё таки вышел на улицы?
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28.02.2022 03:43 Відповісти
Я не это имею в виду. А то, что толпа могла бы и освободить задержанных. Ведь толпы больше, чем полицаев.
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28.02.2022 04:13 Відповісти
Если верить их оппозиции, все ждут, когда в толпу начнут кидать гранаты "случайные прохожие" и они прекрасно понимают, что на любое действие толпы начнётся противодействие боевыми патронами. Да ссут, но ссут, потому что знают что так и будет, у них есть пример - мы.
А вот мы в 14-ом до последнего не верили, что эти ублюдки реально ублюдки - когда вокруг одни хорошие люди с одной общей идеей, не хочется верить что совсем рядом есть абсолютные твари.
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28.02.2022 04:21 Відповісти
Тепер вони ще й підараси, прокляті підараси.
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28.02.2022 07:09 Відповісти
У них 20 лет за поддержку Украины дают.
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28.02.2022 02:58 Відповісти
ніт
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28.02.2022 03:04 Відповісти
То за комментарии, за поддержку - пожизненное(до самой кончины пыни).
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28.02.2022 03:21 Відповісти
В москве куча народу, неужели не мог выйти один миллион?Этого бы хватило за глаза.
Что вас поднимет? Доллар по 1000 рублей? По 100 000 рублей?
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28.02.2022 03:00 Відповісти
бакс по тысяче их опустит, а не поднимет)
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28.02.2022 03:20 Відповісти
Хорошо с дивана думается.
А по факту, в 14-ом наши в касках по нашим без касок боялись стрелять - ну не могли просто, да и все понимали, что это никогда им не забудут, и овощу приходилось заказывать отморозков из соседней страны.
А у них в сране 90% силовухи, это отморозки на жалованье:
- Приказ есть приказ
- Мне ничего не будет
- Сами виноваты
- Они нарушали закон
у орков это вшито в подкорку, остальные не проходят профпригодность. И такие будут стрелять боевыми в толпу за правое дело. И все с обоих сторон взглядов это понимают. А сколько на площади положат 1000, или 10000, всем во всём мире будет посрать, никто за них не впишется.
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28.02.2022 03:31 Відповісти
ця недокраїна послала до нас 150.000 солдат і якраз в цей момент обстрілює наші міста і вбиває людей, а ти пропонуєш нам думати за те, щоби, не доведи Боже, когось там із них не вдарили на майдані? Якщо ти живеш в Україні, тоді вибач, але для мене ти - наївний дурачок, добрий до ворога за рахунок свого народу.
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28.02.2022 03:45 Відповісти
Слухай, я був на майдані. Я нікого не захищаю, я просто ввічливо прошу не поливати лайном тих, хто нас там підтримує. І питаю вас, навіщо ви це робите, з якою метою?
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28.02.2022 03:54 Відповісти
тобто ти пишаєшся тим що був на майдані, а майдан дав супротив Овочу бо наші люди не раби. А тут ти просиш не називати їх рабами тому, що вони мовчазно йдуть на убой? Я би раніше зрозумів, але зараз не та ситуація - цей клятий фрик х*ло веде проти нас війну і зібрався тиснути на ядерну кнопку. Розумієш?
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28.02.2022 04:01 Відповісти
Я тільки бачу, що ми нарешті, після восьми років війни, використовуємо пропоганду, і використовуемо її вкрай успішно. Бо за нами правда, і так і є. А саме головне - увесь Світ у це щиро вірить.
А хтось в комметарях через свою тупість заважає цій пропаганді, виказуючи свою власну емоційну точку зору, не дивлячись на те, як вона виглядає зі сторони.

Загалом, я з тобою згоден, але наступного разу, будь ласка промовчи.
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28.02.2022 04:45 Відповісти
Білорусь може вторгнутися вранці в Україну - засновник фонду Bysol "За наявними даними, повітряно-десантні війська РБ отримали наказ про виліт в Україну 28.02 о 05.00 ранку. Інформація про солдата та точне місце його служби відома. Джерело верифіковано", - написав Стрижак.
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28.02.2022 03:01 Відповісти
это во время переговоров?подлые твари
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28.02.2022 03:02 Відповісти
А кто им оказывает поддержку с земли, если группировки оттянулись и дрг. сейчас в Киеве вовсе не слышно?
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28.02.2022 03:10 Відповісти
Это как попытка поднять мертвого, когда ты не спаситель.
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28.02.2022 03:01 Відповісти
Білорусь на референдумі відмінила безядерний статус!
Звісно, що ми усе розуміємо!

Ал, пора Україні заявити, що в цьому пазі, Україна маєтповне право на ядернуизброю! Як країна, котру намахали шахраї (однамкраїна з трьох) по будапештському меморандуму.
Уся відновленамзброя буде мати тільки один напрямок роботи!
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28.02.2022 03:04 Відповісти
И за секунду превратиться в подобие Путина и Лукашенко? Мы потеряем всю мировую поддержку в тот же момент.
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28.02.2022 03:33 Відповісти
заява, не статус!
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28.02.2022 03:41 Відповісти
ну так треба займати позиції, а не просто по вулицям вештатися, тоді й не зможуть заарештувати. Вчи-вчи вас - марно все)
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28.02.2022 04:04 Відповісти
Та они дебилы. Да, молодцы что выходят. Но они начали активнее шевелиться, только когда осознали какой их ждёт ****** в понедельник, с утра, с экономикой...
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28.02.2022 04:19 Відповісти
В очередной раз повторю, что те кто сейчас выходят это в основном навальнята. Им нужен повод, а не они против нападения. Конечно, им спасибо, но в целом это не антивоенное движение, увы.
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28.02.2022 04:21 Відповісти
Бабло в банкоматах встигли хоч знять ці протєстуни?
У мене таке враження, шо вся Казламордія якийсь необітаємий остров де нема ні БУшних шин , ні літрухи якоїсь горючки , ні отработки. Папірцями вони тут грозно вимахують перед ОМОНом.
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28.02.2022 04:33 Відповісти
Дочки, матери, дети России
И конечно же деды, отцы
Не пускайте «своих» в Украину
Вы поверьте - они «не бойцы»

Тут их будут сжигать, будут резать
бить асфальтом и просто стрелять
Даже там где армейцев не видно
В каждой хате солдаты сидят

Батько візьме до рук автомата
Сину мати гранати подасть
Дочка добре рушницю провірить
І чекає на «ваших» напасть

Вы сумели из щедрых душою
И приятных в общеньи людей
Испарить к вам любовь и терпенье
И теперь получили ЗВЕРЕЙ

Что ж, поверьте , теперь эти ЗВЕРИ
Ваших рОдных на тряпки порвут
Не пускайте «своих» в Украину
Пусть чуть дольше они проживут …
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28.02.2022 04:50 Відповісти
Это немногочисленные с мозгами. Они понимают, шо теперь их страна-помойка стремительно покатится в каменный век, и до гуманитарки осталось не так уж долго. Вот против этого они и протестуют, а не от великой любви к Украине и не потому шо так сильно не хотят войны. Если бы план ***** удался, они сейчас праздновали бы взятие Киева.
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28.02.2022 04:59 Відповісти
 
 