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Фон дер Ляєн: згодом Україна має вступити до ЄС, вона - одна з нас
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйнен заявляє, що "згодом Україна має вступити до ЄС".
Про це вона сказала в інтерв'ю Euronews, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Україна бере участь у деяких європейських процесах, наприклад, в інтеграції українського ринку на єдиний ринок ЄС. Ми дуже тісно співпрацюємо, наприклад, в енергетиці, інших областях. Згодом Україна має вступити до ЄС, ця країна – одна з нас, і ми хочемо бачити її в європейській сім'ї", – сказала фон дер Ляєн.
Топ коментарі
+23 alexandr shamov
показати весь коментар28.02.2022 03:05
+18 PeruBinner Peru
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+14 Елена Кочергина
показати весь коментар28.02.2022 03:35
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ЕС не принимает просто так из-за финансового вопроса. Чтобы подтянуть страну до каких-то стандартов нужны деньги, много денег. А тут недавно 600+ млрд. баксов внезапно нарисовались.
Я бачу відсотки.
Насправді ж зараз керують дорослі дяді.
Вы представляете, что у них там творится?
Жириновский в коме даже руководит. Вот дебилы.
Кто у них там ещё в таком состоянии??? Есть соображения?
Ria вже підготували переможну статтю, але щось пішло не так, тому видалили, але інтернет все пам'ятає:
https://web.archive.org/web/20220226224717/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.html
"Россия восстанавливает свое единство - трагедия 1991 года, этой страшной катастрофы нашей истории, ее противоестественный вывих, преодолены. Да, большой ценой, да, через трагические события фактически гражданской войны, потому что сейчас пока еще стреляют друг в друга братья, разделенные принадлежностью к русской и украинским армиям, - но Украины как анти-России больше не будет. Россия восстанавливает свою историческую полноту, собирая русский мир, русский народ вместе - во всей его совокупности великороссов, белорусов и малороссов."
https://web.archive.org/web/20220226224717/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.html
она Вас сегодня защищает - так что сегодня и принимайте !!!
Підораси.
За вісім років так і не прийняли. Навіщо ж тоді потрібен був той "майдан", наслідки якого пожинаємо нині?!
ЄС- вступить до України!
ЄС- під прикриттям України!🇺🇦