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Фон дер Ляєн: згодом Україна має вступити до ЄС, вона - одна з нас

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Фон дер Ляєн: згодом Україна має вступити до ЄС, вона - одна з нас

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйнен заявляє, що "згодом Україна має вступити до ЄС".

Про це вона сказала в інтерв'ю Euronews, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Україна бере участь у деяких європейських процесах, наприклад, в інтеграції українського ринку на єдиний ринок ЄС. Ми дуже тісно співпрацюємо, наприклад, в енергетиці, інших областях. Згодом Україна має вступити до ЄС, ця країна – одна з нас, і ми хочемо бачити її в європейській сім'ї", – сказала фон дер Ляєн.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+23
Дай Бог.
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28.02.2022 03:05
+18
со стальными яйцами -это УКРАИНСКИЙ СОЛДАТ !
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28.02.2022 03:29
+14
не только солдаты и простые пацаны и мужики из тероборон
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28.02.2022 03:35
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Дай Бог.
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28.02.2022 03:05 Відповісти
Але лише тоді, коли не буде в Україні Медведчуків, Ярмаків, Рабіновичей та іншої прокремлівської нечести.
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28.02.2022 03:56 Відповісти
Херачим не останавливаемся ... Все будет Украина Все хотят видеть у себя победителей тогда будет и ЕС и НАТО
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28.02.2022 04:53 Відповісти
Це вже від нас залежить
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28.02.2022 08:21 Відповісти
не выдумывай лишнего. Нахлобучивает ЗСУ, клоун продолжает играть свою роль "найвеличнiшого лiдера галактики". Народ Украины, ЗСУ, ТРО напихали ему в рукава огромное кол-во козырей. Его дело не обосраться, как он это делал последние 2+ года.
ЕС не принимает просто так из-за финансового вопроса. Чтобы подтянуть страну до каких-то стандартов нужны деньги, много денег. А тут недавно 600+ млрд. баксов внезапно нарисовались.
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28.02.2022 03:27 Відповісти
нужно еще эту власть поменять полностью изменить законодательтсво и набрать незамаранных в коррупции людей только где же их взять
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28.02.2022 03:34 Відповісти
Нужны реформы. Другое дело, что мы тихонько двигались в этом направлении, но надо больше. Учитывая что нам Россия устроила ту самую шоковую терапию как Бальцарович в Польше, если этим воспользуется Европа это будет выгодно всем. Евросоюз проглотит огромную страну и расширит свое влияния и могущество в мире, а мы наконец хоть немного отойдем от деградации, которая у нас присутствовала десятилетиями.
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28.02.2022 03:36 Відповісти
Клоун ЭТО ТЫ !!! Не пиши херню - он сейчас все делает правильно
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28.02.2022 04:55 Відповісти
Він робить те що йому наказую народ та армія. А не те що хоче.
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28.02.2022 05:46 Відповісти
А що він робить?
Я бачу відсотки.
Насправді ж зараз керують дорослі дяді.
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28.02.2022 06:57 Відповісти
со стальными яйцами -это УКРАИНСКИЙ СОЛДАТ !
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28.02.2022 03:29 Відповісти
не только солдаты и простые пацаны и мужики из тероборон
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28.02.2022 03:35 Відповісти
У тебе манія вождізма. Хто в нас президент - це просто людина що бпіздіть по ТБ. Вес роботит народ армія та віра.
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28.02.2022 05:45 Відповісти
Надеюсь что это правда. ЕС, где наши вороватые чинуши станут более контролируемы. Это спасет миллиарды наших денег.
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28.02.2022 03:20 Відповісти
всех чиновсников должен контрлировать евросоюз или их мониторинг
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28.02.2022 03:36 Відповісти
Так вони проти і не допустять цього. Надіюсь, що коли вже не буде тої отмашки "сидіть тихо, бо путін нападе" громадянське суспільство таки зможе натиснути на олігархічну владу.
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28.02.2022 04:00 Відповісти
МУДРО!Она сказала очень красиво»Украина -одна из нас..»Может тогда и Раша успокоится ,т.к.окончательно поймёт ,что Украина уже для неё потеряна
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28.02.2022 03:22 Відповісти
Рашка скоро зовсім заспокоїться як і совок.
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28.02.2022 03:25 Відповісти
Интересное формулировка от ЛДПР - Жириновский умирает: "Состояние стабильное, он продолжает руководить партией".
Вы представляете, что у них там творится?
Жириновский в коме даже руководит. Вот дебилы.
Кто у них там ещё в таком состоянии??? Есть соображения?
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28.02.2022 03:32 Відповісти
Это косплей Черненко. "Приступил к исполнению обязанностей генсека кпсс, не приходя в сознание."
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28.02.2022 03:36 Відповісти
А може Україна з потужною армією ,на 2 місці в світі після США прийме ЕС до себе ?
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28.02.2022 03:22 Відповісти
Успокойся дурак. У нас нет денег и мы потеряли на войне уже миллиарды и кто знает как у нас будет с посевной, учитывая что идут военные действия, а всё топливо сжигает военная техника. Нас ожидает тяжелый год.
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28.02.2022 03:32 Відповісти
клоун ти хоть знаєш коли посівна і те що засіяли озиму пшеницю ще восени 2021 року ...ні не знало ? а я знаю бо я з Полтавщини квітень місяць посівна якщо не зійде то пкресівають плюс страховки франшизи .. О а ти знало ОАЕ та Саудовська Аравія ******* українську муку ,ні не знало то сиди мовчки і не патякай
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28.02.2022 06:19 Відповісти
Кацапське чмо ,все буде добре
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28.02.2022 06:27 Відповісти
нет кацап мы идем в ЕС и НАТО так как только они гарантируют нам финансовую поддержку
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28.02.2022 03:37 Відповісти
Это признание того, что Украина победила в войне с россией.
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28.02.2022 03:26 Відповісти
ППЦ, виявляється, кацапи реально хочуть створити новий Совок...
Ria вже підготували переможну статтю, але щось пішло не так, тому видалили, але інтернет все пам'ятає:
https://web.archive.org/web/20220226224717/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.html

"Россия восстанавливает свое единство - трагедия 1991 года, этой страшной катастрофы нашей истории, ее противоестественный вывих, преодолены. Да, большой ценой, да, через трагические события фактически гражданской войны, потому что сейчас пока еще стреляют друг в друга братья, разделенные принадлежностью к русской и украинским армиям, - но Украины как анти-России больше не будет. Россия восстанавливает свою историческую полноту, собирая русский мир, русский народ вместе - во всей его совокупности великороссов, белорусов и малороссов."
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28.02.2022 03:29 Відповісти
хватит спамить всякий бред
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28.02.2022 03:38 Відповісти
щоб всі знали за що нам треба воювати. Бо може дехто думає, що Пуйло хоче просто поставити Мураєва чи Яника і звалити в закат.
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28.02.2022 03:53 Відповісти
не не не - ЧИТАТЬ! ЧИТАТЬ ВСЕМ НАМ!!! Эти уроды заранее подготовили на 26.02 эту хрень, и даже выложили ее у себя , а потом убрали, так как ЗСУ надавало им по харе и зажмурило немеренно казламордых!!! Они действительно были уверенны, что сломают нас и затянут опять в рабы.... кацапье - мрази поганые, на века вам презрение и наша месть!!!
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28.02.2022 03:54 Відповісти
Та ні Олено, навпаки, цей онлайн доказ потрібно поширювати як найбільше, бо в світі багато ще хто всерйоз не вірить, що путлер марить повернути радянський союз в його історичних межах. Може хоч це приведе до протрезвіння Запад. Я тільки вчора спорив з іностранцями в ютубі і багато хто з них повторює кремлівськи норативи про якусь "денацификацию", або про вимушене убезпечення рф від НАТО.

https://web.archive.org/web/20220226224717/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.html
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28.02.2022 04:15 Відповісти
Є*бать яке воно кончене, у мене тиск піднявся після читання
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28.02.2022 04:04 Відповісти
Ловимо на слові!
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28.02.2022 03:54 Відповісти
Чувак - це ЗГОДОМ вже 30 років як.
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28.02.2022 05:43 Відповісти
Шо значит ЗГОДОМ ?

она Вас сегодня защищает - так что сегодня и принимайте !!!
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28.02.2022 04:44 Відповісти
Ці "згодом" вже 30 років. Але давайте думати про добре. Про курс рубля після відкриття московської валютної біржі.
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28.02.2022 04:50 Відповісти
Курс *****.
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28.02.2022 05:04 Відповісти
Саме так - єврогеї в усій своїй ********* красі.
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28.02.2022 05:42 Відповісти
фон дер ляйнен, зараз ви побачили що ми iх б'емо то ми стали однi з вас? а може це ви не однi з нас?
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28.02.2022 05:36 Відповісти
Та не ***** Знов будеш заливать "ЄС через 50 років, і стрибати за морквою."

Підораси.
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28.02.2022 05:41 Відповісти
"Згодом" це - коли?!
За вісім років так і не прийняли. Навіщо ж тоді потрібен був той "майдан", наслідки якого пожинаємо нині?!
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28.02.2022 07:06 Відповісти
Так! Тільки мабуть трішки по іншому треба подавати інформацію.
ЄС- вступить до України!
ЄС- під прикриттям України!🇺🇦
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28.02.2022 07:47 Відповісти
 
 