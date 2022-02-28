ЦВК Білорусі твердить, що зміни до Конституції на референдумі підтримали понад 65% виборців
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На референдумі у Білорусі схвалено внесення змін до Основного закону країни. За попередніми підсумками, за внесення поправок проголосували 65,16% виборців.
Про це повідомив у прямому ефірі голова ЦВК Ігор Карпенко в ніч на понеділок, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"За ухвалення змін та доповнень до Конституції Республіки Білорусь проголосувало 65,16% учасників референдуму від внесених до списків для голосування", - заявив голова ЦВК.
За його словами, проти ухвалення поправок проголосували 10,07% виборців.
У ЦВК уточнили також явку на референдумі – 78,63% від облікового складу.
У неділю відбувся основний етап голосування. З 22 до 26 лютого відбулося дострокове голосування, явка на якому склала 42,93% виборців. Підсумкове засідання ЦВК заплановане на 3 березня.
На референдум було винесено одне питання: "Чи приймаєте ви зміни та доповнення до Конституції Республіки Білорусь?".
У новій Конституції пропонується підвищити віковий ценз для обрання на пост президента – з 35 до 40 років, а також час постійного проживання у Білорусі – з 10 до 20 років.
Одна й та сама особа може бути президентом не більше двох термінів. Також пропонується закріпити у Конституції недоторканність глави держави. Президент, який припинив виконання своїх повноважень, не може бути притягнутий до відповідальності за дії, вчинені у зв'язку із здійсненням президентських повноважень. Він стає довічним членом верхньої палати парламенту - Ради республіки.
Будь ласка, зачекайте...
Бульба-Боровець.
Олевська країна.
- На тебе сто мильонов. Да бери усе, я себе еще нарисую!
Кривава брехлива тварюка лукашило.
Присматривайтесь к посадкам, лесополосам, лесам, ярам. Дым, голоса, в ночное время можно услышать голоса, увидеть свечение костра, мелькание сигарет и.т.п
Автомобили закрывайте на ключ, не забывайте повесить замок на гараж, не оставляйте ключи в автомобилях.
Диверсанты могут подселятся в дома и ждать своего часа - Если кто нибудь из ваших знакомых перестал появляться на глаза, навестите его. Если кто либо из ваших знакомых стал вести себя подозрительно, тревожно - проследите нет ли у него дома посторонних людей.
В случае обнаружения чего либо подобного, сразу обращайтесь в ближайшие органы.
https://youtu.be/djFMqGfiCi8
"Аннушка масло разлила"
https://www.telegraf.in.ua/accidents/10102822-ukrajinec-potopiv-jahtu-rosijskogo-oligarha.html
оля підра та хунку...
Банк России постановил с 7 часов утра 28 февраля и «до отмены настоящего предписания» приостановить исполнение всех поручений клиентов - иностранных юридических и физических лиц на продажу ценных бумаг
Также регулятор велел представить отчет о приостановлении вышеуказанных операций.
Фото: Ateo Breaking
********* і підорашка - то все одне й теж.
І ваші симпатії нам не потрібні. Підіть та вбийтесь об стіну, довбойоби.
Це пиз...ць, який вумний ішак
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«От своих заявлений должны отказаться: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава МИД Великобритании Лиз Трасс, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евродипломатии Жозеп Боррель», - написал Рамзан Кадыров в своем telegram-аккаунте, добавив, что дает срок до 31 февраля, несмотря на то, что в феврале в 2022 году 28 дней.
Глава республики пообещал закрыть чеченское небо для полётов их джетов, заморозить все рублёвые активы Джонсона в чеченских банках, ввести эмбарго на все активы британских олигархов в Ачхой-Мартане, а в случае ухудшения - и в Самашках, признать гнусным пережитком средневековья левостороннее движение, и «признать, наконец, что не бывает английского чая».
Хатя , якось пох на той пєтушиний угол.