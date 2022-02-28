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ЦВК Білорусі твердить, що зміни до Конституції на референдумі підтримали понад 65% виборців

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ЦВК Білорусі твердить, що зміни до Конституції на референдумі підтримали понад 65% виборців

На референдумі у Білорусі схвалено внесення змін до Основного закону країни. За попередніми підсумками, за внесення поправок проголосували 65,16% виборців.

Про це повідомив у прямому ефірі голова ЦВК Ігор Карпенко в ніч на понеділок, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За ухвалення змін та доповнень до Конституції Республіки Білорусь проголосувало 65,16% учасників референдуму від внесених до списків для голосування", - заявив голова ЦВК.

За його словами, проти ухвалення поправок проголосували 10,07% виборців.

У ЦВК уточнили також явку на референдумі – 78,63% від облікового складу.

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У неділю відбувся основний етап голосування. З 22 до 26 лютого відбулося дострокове голосування, явка на якому склала 42,93% виборців. Підсумкове засідання ЦВК заплановане на 3 березня.

На референдум було винесено одне питання: "Чи приймаєте ви зміни та доповнення до Конституції Республіки Білорусь?".

У новій Конституції пропонується підвищити віковий ценз для обрання на пост президента – з 35 до 40 років, а також час постійного проживання у Білорусі – з 10 до 20 років.

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Одна й та сама особа може бути президентом не більше двох термінів. Також пропонується закріпити у Конституції недоторканність глави держави. Президент, який припинив виконання своїх повноважень, не може бути притягнутий до відповідальності за дії, вчинені у зв'язку із здійсненням президентських повноважень. Він стає довічним членом верхньої палати парламенту - Ради республіки.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+28
Та хоч 165, всім пох
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28.02.2022 04:54
+24
Ці Сцикливі Раби нам нецікаві, до того ж вони тепер посібники окупантів.
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28.02.2022 04:58
+19
Як говорив Попандопуло.
- На тебе сто мильонов. Да бери усе, я себе еще нарисую!
Кривава брехлива тварюка лукашило.
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28.02.2022 04:59
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Та хоч 165, всім пох
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28.02.2022 04:54 Відповісти
Я думав, що вони "сябри", а насправді "бульбаші"
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28.02.2022 05:36 Відповісти
Не ображай "бульбашів'.
Бульба-Боровець.
Олевська країна.
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28.02.2022 05:39 Відповісти
Ще один ***...й "батько нації"
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28.02.2022 04:56 Відповісти
діду тобі теж пізда стартуй до янека поки є час ... Завтра кінець ! Точніше вже сьогодні ! Ви з ввп у дупі !
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28.02.2022 04:56 Відповісти
Ці Сцикливі Раби нам нецікаві, до того ж вони тепер посібники окупантів.
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28.02.2022 04:58 Відповісти
Там підрахуї підрахували за 7 годин до початку
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28.02.2022 07:21 Відповісти
Як говорив Попандопуло.
- На тебе сто мильонов. Да бери усе, я себе еще нарисую!
Кривава брехлива тварюка лукашило.
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28.02.2022 04:59 Відповісти
Ще раз закликаю - ганьбите білорусів, пищить усім знайомим звідтіля, нехай вони починають розуміти що все це їм аж ніяк не минеться, та може хоч це підштовхне їх до рішучих дій, не цурайтесь писати прокльони та називайте їх сцикунами, бо на жаль так воно і є, через їх нерішучість страждають наші діточки, плачуть наші жінки Слава України!
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28.02.2022 05:04 Відповісти
кому пищить, а дехто й гукнути може...
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28.02.2022 05:14 Відповісти
*****, Любов Аркадіївна це ви?
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28.02.2022 05:23 Відповісти
...закликаю - ганьбитИ белоросов, пишіть усім знайомим звідтіля...
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28.02.2022 05:47 Відповісти
Обращение к украинцам. Сейчас нужно быть наиболее внимательным, так как диверсионные группы могут находится недалеко от населенных пунктов где вы проживаете.

Присматривайтесь к посадкам, лесополосам, лесам, ярам. Дым, голоса, в ночное время можно услышать голоса, увидеть свечение костра, мелькание сигарет и.т.п

Автомобили закрывайте на ключ, не забывайте повесить замок на гараж, не оставляйте ключи в автомобилях.

Диверсанты могут подселятся в дома и ждать своего часа - Если кто нибудь из ваших знакомых перестал появляться на глаза, навестите его. Если кто либо из ваших знакомых стал вести себя подозрительно, тревожно - проследите нет ли у него дома посторонних людей.
В случае обнаружения чего либо подобного, сразу обращайтесь в ближайшие органы.
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28.02.2022 05:04 Відповісти
Дмитро Танкович ("Дизель Шоу") звернувся до білорусів

https://youtu.be/djFMqGfiCi8
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28.02.2022 05:05 Відповісти
«Бульбоєлбаси» погано закінчить.
"Аннушка масло разлила"
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28.02.2022 05:08 Відповісти
белорусы оказались теми ещё гомнюками...., горить разом з москалями в пекле
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28.02.2022 05:10 Відповісти
Калі беларусы змагаліся з лукашэнкаўскай і пуцінскай навалай у 2020 годзе, вельмі шмат украінцаў захапляліся лукашэнкам і лічылі яго выдатным "палітыкам" сьвету. У гэты час беларусы выходзілі з голымі рукамі супраць узброеных, пакутавалі ў турмах. Я з 2004 году не маю працы праз сваю пазіцыю. Лукашэнка - не Беларусь. Гэта падсьцілка пуцінская, якую беларусы не выбіралі. Ён - гаўляйтар Беларусі. Учора тысячы беларусаў выйшлі на вуліцы, не гледзячы на магчымасьць быць затрыманамі і крычалі "Не вайне!2 і "Слава Ўкраіне". Лукашэнка не Беларусь!
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28.02.2022 07:50 Відповісти
Нам дуже шкода ,але ви тепер не білоруси а Сцикуни і друзі ***** ! Ваші офіцери і армія зганьбили себе повністю ! Гидко навіть писати тобі !
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28.02.2022 09:33 Відповісти
Не зважаючы на Вашу шкоду беларусы былі, ёсць і будуць сябрамі Ўкраіны. Тыя афіцэры, пра каторых Вы гаворыце, у 2020 годзе стралялі па сваім няўзброеным грамадзянам на паражэньне. Слава Ўкраіне! Жыве Беларусь!
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01.03.2022 19:41 Відповісти
Я розумію що у вас багато хороших і добрих людей і вони за Україну . Але відчуття бридоти від вашої білорусії ( не Білорусі ) не проходить ! Смердить трупами як і московія !!!!!
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01.03.2022 21:55 Відповісти
Український громадянин потопив яхту російського олігарха.
https://www.telegraf.in.ua/accidents/10102822-ukrajinec-potopiv-jahtu-rosijskogo-oligarha.html
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28.02.2022 05:13 Відповісти
ага и посчитали все за час
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28.02.2022 05:14 Відповісти
не свистіть... Дані надуркували ще за тиждень доля підра та хунку...
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28.02.2022 05:18 Відповісти
референдум в белорашке
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28.02.2022 05:20 Відповісти
Ага як целка в борделі
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28.02.2022 05:24 Відповісти
Банк России постановил приостановить исполнение всех поручений клиентов на продажу ценных бумаг



Банк России постановил с 7 часов утра 28 февраля и «до отмены настоящего предписания» приостановить исполнение всех поручений клиентов - иностранных юридических и физических лиц на продажу ценных бумаг

Также регулятор велел представить отчет о приостановлении вышеуказанных операций.

Фото: Ateo Breaking
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28.02.2022 05:26 Відповісти
Говорят что Беларусь может направить к нам свои войска, а не только российские. Впрочем это тактика закидывания мясом, но лучше будет, если беларусы поймут что украинцы им не враги и перейдут на нашу сторону. Хотелось бы, чтобы велась какая-то работа в этом плане и наши военные смогли их переманить к себе.
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28.02.2022 05:27 Відповісти
ЩО ти хочеш від підорасів?
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28.02.2022 05:29 Відповісти
В Беларуси есть множество симпатизирующих Украине. Им не промывали так мозги, что мы бандеровцы и прочее. Так что вероятность убедить их намного выше.
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28.02.2022 05:31 Відповісти
Большинство из тех, кто вообще интересуется - всё понимают. Фанатичной, готовой сдохнуть за роSSию белваты - мизер. Остальным абсолютно пох*й на всё и везде, хата с краю.
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28.02.2022 05:37 Відповісти
Ну я имею ввиду среди военных. Хочется верить, что они как бы более договороспособны. Тем более что они как бы видят какое мясо тут твориться и зачем им в это влезать? Погибнет множество из них.
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28.02.2022 05:39 Відповісти
это да, без сомнений.
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28.02.2022 06:09 Відповісти
Шановні москороті. Хто не з нами той проти нас.

********* і підорашка - то все одне й теж.

І ваші симпатії нам не потрібні. Підіть та вбийтесь об стіну, довбойоби.
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28.02.2022 06:34 Відповісти
ГАДАЮ, що для застосування військ, за межами Білорусі, необхідно рішення їх парламенту.
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28.02.2022 05:46 Відповісти
"парламент" в лукашистской РБ точно такой же, как и "президент". ну, Вы понимаете о чём речь)
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28.02.2022 06:10 Відповісти
У Вісьлюка Кадировича лютий має 31 день.
Це пиз...ць, який вумний ішак

Кадыров предложил европейским политикам отказаться от санкций против России, иначе Чечня введет ответные санкции

«От своих заявлений должны отказаться: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава МИД Великобритании Лиз Трасс, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евродипломатии Жозеп Боррель», - написал Рамзан Кадыров в своем telegram-аккаунте, добавив, что дает срок до 31 февраля, несмотря на то, что в феврале в 2022 году 28 дней.

Глава республики пообещал закрыть чеченское небо для полётов их джетов, заморозить все рублёвые активы Джонсона в чеченских банках, ввести эмбарго на все активы британских олигархов в Ачхой-Мартане, а в случае ухудшения - и в Самашках, признать гнусным пережитком средневековья левостороннее движение, и «признать, наконец, что не бывает английского чая».
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28.02.2022 05:30 Відповісти
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28.02.2022 05:56 Відповісти
Редкостный *******
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28.02.2022 09:05 Відповісти
до своїх чисельних "чеснот" лука добавив сумну долю іуди. карма, безжалісна ти ****..
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28.02.2022 05:32 Відповісти
Лукашенко сдаёт пост в обмен на неприкосновенность. Ну и пусть. Главное, чтоб сдал. А далее забудут про неприкосновенность.
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28.02.2022 05:33 Відповісти
Кто бы, бл*ть, сомневался, эта сволота нарисует любой результат по команде. Только один выход - брать в руки оружие. Впрочем, давно уже пора.
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28.02.2022 05:37 Відповісти
Брату з Білорусії +
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28.02.2022 05:58 Відповісти
Насправді це вихід з критичного становища для Луки, тепер він об'явить повторні вибори, бо вже перевищив дворазовий президентський термін, і буде серед недоторканих та шановних державників.
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28.02.2022 06:33 Відповісти
После того что он натворил за прошлые годы ему ничего не светит. Это не обвинения в коррупции - он убийца.
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28.02.2022 06:37 Відповісти
Не аб'явіць. Ён, як і Пуцін, пайдзе з улады толькі ўперад нагамі!
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01.03.2022 19:44 Відповісти
интересно ,а кто то вообще ходил, ну кроме упыря
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28.02.2022 06:01 Відповісти
білоруси це біомаса а не народ
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28.02.2022 06:11 Відповісти
кондоми
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28.02.2022 06:35 Відповісти
ВЄРІМ!!!!!!!
Хатя , якось пох на той пєтушиний угол.
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28.02.2022 06:18 Відповісти
Білоруси, вставайте нах, досить плазувати! Нехай в Луки палає під ногами!
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28.02.2022 06:50 Відповісти
Уставайце, беларусы! Хопіць поўзаць! Няхай у Лукашэнкі пад нагамі загарыцца зямля!
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28.02.2022 06:56 Відповісти
Эта сволота сделала выводы из 20-го года, тогда они нарисовали 80 процентов за Луку, а сейчас 65, но и этой цифре кто поверит? В Беларуси остался один путь - вооруженное сопротивление. Задавили всех, кто в тюрьмах, кто убежал за границу, только партизанщина.
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28.02.2022 07:09 Відповісти
тільки хороводи водить... більш ні на що не здатні
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28.02.2022 07:15 Відповісти
Саша от лопаты,в жопе-не защитит никакая Конституция.
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28.02.2022 07:24 Відповісти
Вчора з території бульбоферми обстріляли Житомир, та ще хвальонними «Іскандерами». Будете горіти в пеклі разом з москалями
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28.02.2022 07:28 Відповісти
что и следовало ожидать.СЦЫКУНЫ.не ожидал от вас,пишу с маленькой буквы ведь с большой не достойны.рабы.
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28.02.2022 07:53 Відповісти
Я ржу просто! Его сделали неприкосновеннім! Для Гаагского суда ушлепок плешивій ті все равно подсудній!
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28.02.2022 08:57 Відповісти
На шо Лукашенко надеется? Он уже по-любому не отмажется. Сраный бульбофюрер
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28.02.2022 09:09 Відповісти
Ни слова правды, одна лож!!! Лукаш, беги, просто беги!!!!
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28.02.2022 09:31 Відповісти
Тех белорусов, которые все-таки пойдут воевать против Украины в плен брать нельзя!
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28.02.2022 11:16 Відповісти
 
 