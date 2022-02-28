ЄС заборонив лістинг паперів російських держкомпаній та розширив обмеження на залучення боргу

Євросоюз у рамках другого пакету санкцій для Росії заборонив лістинг цінних паперів російських держкомпаній на своїх біржах, а також розширив обмеження щодо залучення боргу в євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з документом, опублікованим в офіційному журналі ЄС, заборонено лістинг та надання послуг на торгових майданчиках Євросоюзу для цінних паперів, випущених держкомпаніями з РФ. Також європейським депозитаріям заборонено надавати будь-які послуги з паперами, випущеними після 12 квітня, фізичним та юридичним особам із РФ.

Крім того, Євросоюз розширив список компаній та банків, які не зможуть залучати до ЄС кошти за рахунок розміщення нових боргових зобов'язань та акцій. Зокрема, під обмеження підпали Альфа-банк, РЗ та "Совкомфлот" (MOEX: FLOT).

ЄС заборонив прямо чи опосередковано купувати, продавати, надавати інвестиційні послуги чи брати участь у підготовці випусків цінних паперів та інструментів грошового ринку, випущених цими емітентами після 12 квітня.

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Раніше минулого тижня США запровадили нові санкції на залучення російськими компаніями боргового та акціонерного фінансування від американських інвесторів. До американського списку, як і до списку ЄС, потрапили Альфа-банк, РЗ та "Совкомфлот". Однак у списку Євросоюзу немає обмежень на купівлю нових боргових паперів "Газпрому" - одного з найактивніших російських позичальників на міжнародних ринках капіталу, тоді як США запровадили заборону на купівлю нового боргу російської газової монополії.