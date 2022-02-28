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ЄС заборонив лістинг паперів російських держкомпаній та розширив обмеження на залучення боргу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЄС заборонив лістинг паперів російських держкомпаній та розширив обмеження на залучення боргу

Євросоюз у рамках другого пакету санкцій для Росії заборонив лістинг цінних паперів російських держкомпаній на своїх біржах, а також розширив обмеження щодо залучення боргу в євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з документом, опублікованим в офіційному журналі ЄС, заборонено лістинг та надання послуг на торгових майданчиках Євросоюзу для цінних паперів, випущених держкомпаніями з РФ. Також європейським депозитаріям заборонено надавати будь-які послуги з паперами, випущеними після 12 квітня, фізичним та юридичним особам із РФ.

Крім того, Євросоюз розширив список компаній та банків, які не зможуть залучати до ЄС кошти за рахунок розміщення нових боргових зобов'язань та акцій. Зокрема, під обмеження підпали Альфа-банк, РЗ та "Совкомфлот" (MOEX: FLOT).

ЄС заборонив прямо чи опосередковано купувати, продавати, надавати інвестиційні послуги чи брати участь у підготовці випусків цінних паперів та інструментів грошового ринку, випущених цими емітентами після 12 квітня.

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Раніше минулого тижня США запровадили нові санкції на залучення російськими компаніями боргового та акціонерного фінансування від американських інвесторів. До американського списку, як і до списку ЄС, потрапили Альфа-банк, РЗ та "Совкомфлот". Однак у списку Євросоюзу немає обмежень на купівлю нових боргових паперів "Газпрому" - одного з найактивніших російських позичальників на міжнародних ринках капіталу, тоді як США запровадили заборону на купівлю нового боргу російської газової монополії.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
Доброго євросоюзного ранку, клятий москалику 😄
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28.02.2022 07:00
+5
Русофоби якісь
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28.02.2022 06:59
+4
Это уже полный фистинг всей финансовой системе Раиссе.
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28.02.2022 07:23
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Русофоби якісь
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28.02.2022 06:59 Відповісти
Так руссофобія
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28.02.2022 07:01 Відповісти
Доброго євросоюзного ранку, клятий москалику 😄
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28.02.2022 07:00 Відповісти
Здається кацапам це повфіг, їх грають, а вони "крепшают", поки не запечуться від джавелінів і Святих Байрактарів
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28.02.2022 07:00 Відповісти
https://www.facebook.com/461342971066720/videos/377958560428938 , Відео із Фейсбука, москалі при в'їзді у село Ямище, Черніґівщина, передайте куди треба, хто знає.
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28.02.2022 07:01 Відповісти
передано через самооборону, ДЯКУЮ
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28.02.2022 07:29 Відповісти
ЦЕ СВІТОВА БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом!

Люди, піднімайте Молдову, щоб відбирали свою землю!!! іншої можливості у них НЕ буде!
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28.02.2022 07:01 Відповісти
Пішов в понеділок відлік не наступних нових 1000 кацапожмурів
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28.02.2022 07:02 Відповісти
Не зовсім зрозуміло що це, але звучить добре
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28.02.2022 07:04 Відповісти
Это уже полный фистинг всей финансовой системе Раиссе.
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28.02.2022 07:23 Відповісти
перемога наша наші воіни найсильніші і ніякоі паніки
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28.02.2022 07:04 Відповісти
Теперь пленные будут просить политического убежища
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28.02.2022 07:07 Відповісти
Представляю драки на их кладбищах за выплате по ванькам. Сегодня за ваньку давали 500 зелёными, завтра - 200 )))
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28.02.2022 07:25 Відповісти
Поясніть що таке лістинг?
Це шось з порнохабом звязане?))
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28.02.2022 07:24 Відповісти
Листинг это фактически котировка на бирже. Т.е. их компании просто исключают. Это пиз...ц полный. Стоила компания 5 ярдов вчера не листанули ее в Лондоне сегодня - максимум ее цена 1,5 ярда
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28.02.2022 07:27 Відповісти
Є стійке відчуття, що такими темпами улюблене свято расійських матєрєй і жон, 8 Березня, ті падлюка будуть зустрічати з ембарго на нафту або газ. А до 9 травня вже проситимуть програму нафта в обмін на їжу.
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28.02.2022 07:44 Відповісти
 
 