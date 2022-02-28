На Токійській біржі російський рубль обвалився на 40%. Фінансисти очікують, що сьогодні він сягне 300 руб. за долар
Новини Цензор.НЕТ Економіка
На Токійській біржі, де вже почалися ранкові торги, рубль спочатку різко обвалився на 30%, а потім - на 40%
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНИАН.
У російських обмінниках у неділю, 27 лютого, долар коштував від 100 до 190 рублів. А офіційний курс Центробанку РФ - 83,5 рубля за долар.
Фінансисти не відкидають, що у понеділок, 28 лютого, рубль на відкритті торгів сягне 300 за долар.
Зазначимо, що Банк Росії вирішив розпочати торги на валютному та грошовому ринках Московської біржі аж о 10:00 мск (09:00 за Києвом).
Нагадаємо, що на Forex долар торгується близько 113,5 рублів, а євро – 127 рублів. Це історичний максимум.
Топ коментарі
+55 Andrey Shevchenko f5154a7a
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Одним словом: "иди *****!"
http://pdrs.dp.ua/press/press138.html
Официальная статистика сообщает, что 14% населения страны являются бедными, т.е. имеют доход ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи. Несложно догадаться, что реальное положение вещей гораздо хуже.
В середине 2019 года Росстат провел опрос населения, который показал следующие цифры:
Не хватает денег даже на еду - 1%
Хватает денег на еду, но на одежду, обувь и оплату ЖКУ точно нет - 14%
Получается, что 15% населения близки к полной нищете!
Еще 49% опрошенных сообщили, что им хватает денег на еду, одежду, обувь и ЖКУ, но если случилась непредвиденная трата - сломалась бытовая техника или потребовалось платное лечение, средств на это взять негде.
И даже официальная статистика не скрывает, что подавляющее большинство бедных - семьи с детьми. 11,7% детей не получают полноценное питание, содержащее мясо, курицу или рыбу хотя бы через день. Фактически, они голодают!
НепоБЕДимАя и легендарная!
Це вже історія
Радіють що отримають від фуйла мільон за сина
Степан Андрійович... про ЦЕ тільки мріяв....
Люди, піднімайте Молдову, щоб відбирали свою землю!!! іншої можливості у них НЕ буде!
Вождь Бандера мчить до нас!
боярышник - 120 килограмм рублей за штуку ., и т.п.
Тачки , обыкновенные строительные тачки теперь это портмоне и кошелёк у кацапов .