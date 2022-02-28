Ердоган терміново збирає засідання уряду та виступить сьогодні із заявою щодо ситуації в Україні
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Туреччини скликає сьогодні термінове засідання уряду по ситуації в Україні у зв’язку з воєнною агресією Росії для, для розгляду кроків, які можуть бути вжиті для припинення російської агресії, включаючи посередництво Туреччини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Hürriyet.
"Президент Ердоган поінформує членів кабміну про хід переговорів, які веде Туреччина (з Україною та Росією. - Ред.), яка має політичні, дипломатичні та економічні відносини з обома країнами, щоб зупинити війну", - йдеться у повідомленні.
Також йтиметься про вплив війни, розв’язаної Росією проти України, на ситуацію в регіоні, її вплив на економіку, торгівлю та туристичний сектор, а також надання гуманітарної допомоги Україні.
Після засідання кабміну Ердоган виступить із заявою.
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Степан Андрійович... про ЦЕ тільки мріяв....
Люди, піднімайте Молдову, щоб відбирали свою землю!!! іншої можливості у них НЕ буде!
Потом отдадим.