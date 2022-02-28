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Ердоган терміново збирає засідання уряду та виступить сьогодні із заявою щодо ситуації в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент Туреччини скликає сьогодні термінове засідання уряду по ситуації в Україні у зв’язку з воєнною агресією Росії для, для розгляду кроків, які можуть бути вжиті для припинення російської агресії, включаючи посередництво Туреччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Hürriyet.

"Президент Ердоган поінформує членів кабміну про хід переговорів, які веде Туреччина (з Україною та Росією. - Ред.), яка має політичні, дипломатичні та економічні відносини з обома країнами, щоб зупинити війну", - йдеться у повідомленні.

Також йтиметься про вплив війни, розв’язаної Росією проти України, на ситуацію в регіоні, її вплив на економіку, торгівлю та туристичний сектор, а також надання гуманітарної допомоги Україні.

Після засідання кабміну Ердоган виступить із заявою.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+22
Я хочу почути: " Ми надаємо Україні 100 Байрактарів" !
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28.02.2022 07:24
+20
Турция закроет воздушное пространство
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28.02.2022 07:20
+18
ЦЕ СВІТОВА БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом!
Степан Андрійович... про ЦЕ тільки мріяв....

Люди, піднімайте Молдову, щоб відбирали свою землю!!! іншої можливості у них НЕ буде!
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28.02.2022 07:20
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Дзюдохерия понесла невосполнимую утрату
⚡Путина отстранили от должности

Пока от должности почётного президента Международной федерации дзюдо в связи с вторжением в Украину. Организация, объединяющая более 200 национальных федераций, заявила в пятницу, что отменила турнир Большого шлема в Казани, который должен был состояться в мае.

Президент IJF Мариус Визер сказал, что «опечален нынешней международной ситуацией»
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28.02.2022 07:19 Відповісти
ЦЕ СВІТОВА БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом!
Степан Андрійович... про ЦЕ тільки мріяв....

Люди, піднімайте Молдову, щоб відбирали свою землю!!! іншої можливості у них НЕ буде!
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28.02.2022 07:20 Відповісти
Турция закроет воздушное пространство
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28.02.2022 07:20 Відповісти
Султан, діліть з жидами сирію. Час настав. Реджеп Таїб Явуз 2
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28.02.2022 07:21 Відповісти
Какая-то дикая движуха сейчас идёт..
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28.02.2022 07:21 Відповісти
⚡На Полесье в направлении Киева российские войска пытаются возобновить наступление путем наведения понтонной переправы через Ирпень в районе Демидова, сообщает UNN.
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28.02.2022 07:21 Відповісти
⚡Данные организации Netblocks указывают на то, что провайдеры России ограничили доступ к Twitter и Facebook (частично или полностью)
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28.02.2022 07:22 Відповісти
Я хочу почути: " Ми надаємо Україні 100 Байрактарів" !
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28.02.2022 07:24 Відповісти
Разом з операторами
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28.02.2022 07:31 Відповісти
Увы не даст. Он ещё тот таракан. Разве что продаст и не факт, что нам.
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28.02.2022 09:30 Відповісти
А где находятся наши депутаты?
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28.02.2022 07:30 Відповісти
украінські депутати на місці оп3z на смітник історіі а краще 3а грати всім кагалом
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28.02.2022 07:38 Відповісти
Давай Реджеп, добивай цю падаль!
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28.02.2022 07:38 Відповісти
послухайте вчорашній "наповал" від невзорова. практично з усім згоден, а стосовно нашої новини - турки і китайці ********* від того, наскільки картонним виявився тигр, з яким вони були вимушені рахуватися раніше.
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28.02.2022 07:41 Відповісти
Нам нужны непрерывные поставки Байрактаров. Так что бы в каждой области по 10 штук, хотя бы.
Потом отдадим.
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28.02.2022 07:52 Відповісти
Японії заявила, що Курили - це їх територія . Треба, щоб і Грузія із Молдовою прокинулись, а Еитай зайшов до Уралу. І цій підорашці - кінець.
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28.02.2022 07:55 Відповісти
Які ставки? Я за флот Туреччини, заблукавший біля українських берегів 👍
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28.02.2022 07:57 Відповісти
Эрдоган держит нос по ветру.
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28.02.2022 08:01 Відповісти
Эрдоган может помочь отбить кацапам мозги на юге
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28.02.2022 09:46 Відповісти
ТРЕБА КРИМ ВЕРТАТЬ, ТА ХЛОПЦІВ З ВІДТИ ВИЗВОЛЯТЬ !!!
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28.02.2022 17:18 Відповісти
 
 