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Росія задіяла у війні проти України близько 100 тисяч військових, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Росія задіяла у війні проти України близько 100 тисяч військових, - Пентагон

Росія вже задіяла у війні проти України дві третини свого наступального контингенту - це близько 100 тісяч військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, ро це повідомив високопоставлений чиновник міністерства оборони США, пише BBC Україна.

Ці дані свідчать про те, що в резерві нині лишаються близько 50 тисяч людей. У Пентагоні таку кількість називають "суттєвою".

В оборонному відомстві США фіксують логістичні проблеми в окупантів, зокрема й з доставкою пального. Це можна помітити під час спроб наступу на Харків, а також Київ.

Нагадаємо, 24 лютого Російська Федерація вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти захоплюють не тільки військові частини, аеропорти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст. Війська РФ заходять в Україну з території Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські війська обстрілюють колони з жінками та дітьми, яких евакуюють, - Верещук

За повідомленням засновника фонду Bysol Андрія Стрижака, білоруські десантники отримали наказ про виліт в Україну 28.02 о 5:00 ранку.

Тим часом українська делегація вирушила на переговори з РФ до українсько-білоруського кордону в районі річки Прип'ять.
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Топ коментарі
+49
Єпіфанію потрібно приготуватись до освячені Київської Лаври
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28.02.2022 07:24
+34
сейчас руснявых кацапов в плен брать нельзя... их надо только убивать... не убьешь ты - эта мразь убьет тебя... попав в плен, он соплями будет вымалывать жизнь...УБИВАЙТЕ КАЦАПОВ! НЕ ЖАЛЕЙТЕ НИ ОДНОГО!
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28.02.2022 07:25
+28
Сумская область - передовые части россиян прошли вперёд, бензовозы обеспечения продали дизтопливо местным и укатили назад, в РФ. Техника заглохла, голодная солдатня просит "подбросить" к границе. Лучшая армия в мире?
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28.02.2022 07:32
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Єпіфанію потрібно приготуватись до освячені Київської Лаври
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28.02.2022 07:24 Відповісти
Всех кгб попов нахер со всей Украины -- закончилось демократия гнать в шею
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28.02.2022 07:45 Відповісти
Там стільки нечисті, що свяченої води може не вистачити
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28.02.2022 07:50 Відповісти
Дніпро освятить і "потече кров ворожа у Чорнеє море"
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28.02.2022 08:41 Відповісти
После войны должны быть законы о коллаборантах где все организации что поддерживали рашку-должны быть запрещены а их имущество-конфискованно. Никаких больше РПЦ никаких Московских патриархатов,никаких ОПЗЖ и никаких промосковских СМИ И причем это нужно делать сейчас-сейчас пока у народа есть ненависть к рашке-захватчику и это народ воспримет
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28.02.2022 09:58 Відповісти
Дерашифікація.
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28.02.2022 14:45 Відповісти
ЗСУ-утілізатари утілізірующіє кацапській біомусор...
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28.02.2022 07:24 Відповісти
сейчас руснявых кацапов в плен брать нельзя... их надо только убивать... не убьешь ты - эта мразь убьет тебя... попав в плен, он соплями будет вымалывать жизнь...УБИВАЙТЕ КАЦАПОВ! НЕ ЖАЛЕЙТЕ НИ ОДНОГО!
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28.02.2022 07:25 Відповісти
Ни в коем случае не убивать! Провокатор!! Нынешнее обращение с пленными мотивирует их сдаваться. Они видят, что сдаться в плен лучше, чем воевать. Не повторять ошибки немчуры, когда своим зверски обращением они мобилизировался против себя союз!
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28.02.2022 09:26 Відповісти
Люди, піднімайте Молдову, щоб відбирали свою землю!!! іншої можливості у них НЕ буде!
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28.02.2022 07:25 Відповісти
Все будет, рашку опустят: приднестровье молдове вернут, абхазию осетию - грузии, курилы - японии, калининград - германии, ну и китаю чего нибудь отщипнут. Что бы все довольны были.
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28.02.2022 07:29 Відповісти
Япония сегодня уже заявила, что Курилы считают оккупироваными и хотят назад😂
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28.02.2022 07:45 Відповісти
Нехай японські хакери на тих островах через всі динаміки гімн України запустять - кацапи відразу по-собачому на материк попливуть.
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28.02.2022 09:36 Відповісти
Дорогу осилит идущий. Сейчас самое время чтобы все кто пострадал от имперской россии-начали давить на ее со всех сторон. Молдавия,Япония,Грузия
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28.02.2022 10:00 Відповісти
Я думаю после такой жопы, которая настанет в ********* Калининград будем сам проситься в Германию.
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28.02.2022 07:47 Відповісти
Ще Фінляндія повернеться до стану на 1939. Це таке гарне відчуття, коли вже близько те що я казав кацапам у 2014
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28.02.2022 09:25 Відповісти
..Сейчас бы Грузии начать забирать свои территории... Азербайджану продолжить начатое... Не говорю уж о Японии . Молдованцы не рыпнуться... Им Приднестровье основной канал получения денег за снабжение и содержание смердячих в том анклаве.
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28.02.2022 11:02 Відповісти
Прорядили уже
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28.02.2022 07:25 Відповісти
пам'ятаєте ще перед ваійною ми шуткували про "а де ми їховати то всіх будем?" і тепер цей жарт не такий вже і смішний,куда їх дівати?((((
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28.02.2022 07:26 Відповісти
Селяни техніку розтягнуть,земля трупи загарбників приме - орати удобрену землю,то також справа для українців.
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28.02.2022 07:28 Відповісти
Бульби вже вилетіли,я так розумію.У мене величезне прохання до наших захисників-не беріть їх в полон.
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28.02.2022 07:27 Відповісти
Бульбы ещё не вылетели,но если полетят-найдут здесь только смерть.
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28.02.2022 07:31 Відповісти
Ну почему же? Тех, кто организовано, сложив оружие, под белым флагом, перешел на нашу сторону, можно определить в иностранный легион. Среди них тоже есть те, кто жаждет Луку за яйца подержать.
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28.02.2022 08:24 Відповісти
Опа. Окота на орка началась - кто больше набьет...
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28.02.2022 07:27 Відповісти

⚡️С 7 утра 28 февраля Центробанк запретил иностранным акционерам, владеющими акциями российских компаний, продавать российские ценные бумаги.

ЦБ боится, что иностранные инвесторы побегут продавать свои бумаги из-за эффекта введенных Западом санкций.

Источник: УНИАН
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28.02.2022 07:28 Відповісти
Чудово! Їхній Центробанк сам перетворив кацапські цінні папери на туалетний папір.... Кому вони потрібні, якщо з ними не можна проводити біржові операції...
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28.02.2022 07:51 Відповісти
⚡️ "Если Украина выстоит 10 дней, России придется капитулировать, сев за стол переговоров", - экс-депутат Госдумы Илья Пономарев
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28.02.2022 07:31 Відповісти
⚡️Япония рассматривает введение санкций против режима Лукашенко за поддержку военной активности РФ. Об этом заявили в МИД Японии.
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28.02.2022 07:31 Відповісти
Сумская область - передовые части россиян прошли вперёд, бензовозы обеспечения продали дизтопливо местным и укатили назад, в РФ. Техника заглохла, голодная солдатня просит "подбросить" к границе. Лучшая армия в мире?
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28.02.2022 07:32 Відповісти
Чувствую что наши власти мутят - США говорит что задействованы 50к, а наши говорят что грохнули 4500, неужто продают трупы русским втихаря от народа?
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28.02.2022 07:33 Відповісти
Задіяно 2/3 тобто 100к, 50к в резерві залишилось
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28.02.2022 12:00 Відповісти
Каждый 20-й уже подох...
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28.02.2022 07:33 Відповісти
⚡️Ужасные кадры из Киева, Харькова, Одессы и Мариуполя показывают всю бесчеловечность Путина, - канцлер Германии Олаф Шольц
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28.02.2022 07:33 Відповісти
⚡️ Речь канцлера Германии Олафа Шольца уже называют исторической. Ее главный тезис - «особым отношениям Германии и России настал конец». Ведь до этого, чувствуя вину за Вторую мировую войну, Германия выступала с самой мягкой позицией по отношению к России, - Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности
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28.02.2022 07:35 Відповісти
Ну да, тем более нет главного путинского агента у власти
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28.02.2022 07:46 Відповісти
Московія не була країною, що найбільше постраждала у Др. світовій. Це Україна і Білорусь.
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28.02.2022 12:03 Відповісти
Кожан третій герой срср - Українець, і це після Голодомору. Поховали собі історію... як завжди.
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28.02.2022 12:11 Відповісти
⚡️Директор департамента МИД Японии Хидэки Уяма заявил, что Россия оккупировала южные Курилы

«Северные территории оккупированы, и мы считаем, что это противоречит международному праву, как и осуществляющееся в данный момент нападение российской армии на Украину»
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28.02.2022 07:36 Відповісти
В Бородянке возле церкви танки и бтры стоят вроде бы.
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28.02.2022 07:38 Відповісти
Тобто ще тисяч 200 може задіяти?
"Нічогенька" так собі перспектива...
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28.02.2022 07:41 Відповісти
Читай внимательно - осталось 50 тыс резерва
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28.02.2022 07:48 Відповісти
Не резерва, а того что было подготовлено. Резерв это всё остальное, что смогут по сусекам наскрести.
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28.02.2022 08:05 Відповісти
Професор, якщо дві третитни - сто тисяч, то одна третина - це пятдесят тисяч.
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28.02.2022 07:48 Відповісти
Я рахую так - в Росії один мільйон військових. Процентів тридцать вони можуть задіяти на території України. 100 тисяч уже задіяли - залишилось 200 тисяч. Що не так?
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28.02.2022 08:53 Відповісти
Якби могли - давно вже б задіяли.
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28.02.2022 09:00 Відповісти
Ніякий дурень в такій ситуації не задіює всі сили.
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28.02.2022 09:21 Відповісти
Чому?
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28.02.2022 09:31 Відповісти
Ну хоча б для того щоб мати резерви для забезпечення відходу. Крім того наступ ведеться з кількох напрямків. І як я розумію то для них головне - операція по виходу ЛДНР в межі кордонів Луганської та Донецької областей і подача води в Крим. А все інше, це - забезпечення досягнення цієї мети.
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28.02.2022 09:49 Відповісти
Гумус....файно тітка сказала...насіння в кишені.
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28.02.2022 07:59 Відповісти
где же вы эту мразоту хоронить то будете в таком количестве?места хватит?
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28.02.2022 17:54 Відповісти
 
 