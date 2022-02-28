Росія задіяла у війні проти України близько 100 тисяч військових, - Пентагон
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Росія вже задіяла у війні проти України дві третини свого наступального контингенту - це близько 100 тісяч військових.
Як інформує Цензор.НЕТ, ро це повідомив високопоставлений чиновник міністерства оборони США, пише BBC Україна.
Ці дані свідчать про те, що в резерві нині лишаються близько 50 тисяч людей. У Пентагоні таку кількість називають "суттєвою".
В оборонному відомстві США фіксують логістичні проблеми в окупантів, зокрема й з доставкою пального. Це можна помітити під час спроб наступу на Харків, а також Київ.
Нагадаємо, 24 лютого Російська Федерація вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти захоплюють не тільки військові частини, аеропорти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст. Війська РФ заходять в Україну з території Білорусі.
За повідомленням засновника фонду Bysol Андрія Стрижака, білоруські десантники отримали наказ про виліт в Україну 28.02 о 5:00 ранку.
Тим часом українська делегація вирушила на переговори з РФ до українсько-білоруського кордону в районі річки Прип'ять.
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Источник: УНИАН
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