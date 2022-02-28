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Японія та Південна Корея приєднаються до Заходу у разі відключення російських банків від SWIFT

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Японія та Південна Корея приєднаються до Заходу у разі відключення російських банків від SWIFT

Японія приєднається до західних країн у разі відключення низки російських банків від системи SWIFT.

Про це повідомило видання The Japan Times із посиланням на японського прем'єр-міністра Фуміо Кісіду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

За даними видання, прем'єр заявив, що Токіо також запровадить санкції проти російських керівників та виділить Україні екстрену фінансову допомогу.

Південна Корея також готова приєднатися до міжнародного рішення відключити Росію від платіжної системи SWIFT через ситуацію навколо України, повідомляє "Ренхап" з посиланням на міністерство закордонних справ країни.

"Сеул також планує приєднатися до міжнародного руху стосовно відключення Росії від платіжної системи SWIFT і повідомив Сполучені Штати про це рішення дипломатичними каналами", - повідомили агентству в міністерстві.

Читайте також: Рішення про відключення низки банків РФ від SWIFT ухвалять сьогодні, - Боррель

Автор: Ірина Дашківська
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Российская колона под Гадячем (Полтавская область) осталась без топлива. Личный состав разбежался. Сообщается, что их разыскивают местные жители.
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28.02.2022 07:37 Відповісти
⚡️ 96 часов сопротивления. 4 суток победы, мужества, самоотверженности и веры. Время восхищения украинцами. Боли за теми, кто отдал жизнь за Украину. Люты на врага, убивающего наших женщин и детей, разрушает мирные города. И уверенность в том, что он будет наказан! Обязательно наказан! Жестко, неотвратимо, - Министр Обороны Украины Алексей Резников
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28.02.2022 07:37 Відповісти
Японцы уже на курилы руки потирают
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28.02.2022 07:38 Відповісти
Еще пару дней и заберут в рамках программы хлеб в обмен на территории
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28.02.2022 07:46 Відповісти
Японія, Грузія, Молдова, Чечня, Дагестан, Якутія та інші поневолені та пограбовані народи , скиньте ярмо ненависного ворога і заберіть своє! А весь Світ має активно допомагати їм в цій шляхетній справі! Піднімайте народи на боротьбу!!! Волю народам! Смерть ворогам!!!
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28.02.2022 08:44 Відповісти
Люди, піднімайте Молдову, щоб відбирали свою землю!!! іншої можливості у них НЕ буде!
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28.02.2022 07:39 Відповісти
Білорусам теж час братись до справ і нищити лукашенку.
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28.02.2022 07:42 Відповісти
моЦкву демонтируем ,там болота будут как в старые ,добрые времена .
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28.02.2022 07:58 Відповісти
Аригато братья японцы!
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28.02.2022 07:59 Відповісти
Коли відключать?
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28.02.2022 08:51 Відповісти
 
 