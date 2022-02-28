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Сингапур заблокує російські банки та фінансові операції і запровадить експортний контроль

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Сингапур заблокує російські банки та фінансові операції і запровадить експортний контроль

Сингапур заблокує деякі російські банки та фінансові операції, пов'язані з Росією, яка напала на Україну. Водночас посилять контроль за експортом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал", про це повідомляє The Straits Times

Міністр закордонних справ країни Вівіан Балакрішнан заявив, що на предмети, які можуть використати як зброю в Україні проти її громадян, Сингапур запровадить експортний контроль. Конкретні заходи відпрацьовують, їх оголосять найближчим часом.

"Ми продовжуємо цінувати наші добрі відносини з Росією. Однак ми не можемо миритися з такими порушеннями суверенітету і територіальної цілісності іншої суверенної держави", – сказав Вівіан Балакрішнан.

Сингапур працюватиме з міжнародними партнерами, щоб зайняти рішучу позицію проти вторгнення в Україну та припинити подальше насильство та кровопролиття.

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Міністр закордонних справ країни зазначив, що Сингапур був одним із 82 співавторів нещодавньої резолюції Ради Безпеки ООН, яка засуджує агресію Росії проти України.
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Топ коментарі
+9
Нова фінансова термінологія рускєцов:
Гривня - відро рублєй;
Долар - тачка рублєй;
Євро - тачка+відро рублєй;
Британський фунт - тачка + 3 відра рублєй.
Збулась мєчта крєпкого фінансового хозяйствєнніка *****

Взято з інтернету..
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28.02.2022 07:40
+5
ЦЕ СВІТОВА БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом!
Степан Андрійович... про ЦЕ тільки мріяв....

Люди, піднімайте Молдову, щоб відбирали свою землю!!! іншої можливості у них НЕ буде!
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28.02.2022 07:42
+4
⚡️Пентагон в ответ на угрозы Путина применить ядерное оружие:

"Мы остаемся убеждены в нашей способности защитить себя, наших союзников и партнеров, и это включает сферу стратегического сдерживания", - Министерство Обороны США
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28.02.2022 07:39
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⚡️Пентагон в ответ на угрозы Путина применить ядерное оружие:

"Мы остаемся убеждены в нашей способности защитить себя, наших союзников и партнеров, и это включает сферу стратегического сдерживания", - Министерство Обороны США
показати весь коментар
28.02.2022 07:39 Відповісти
Нова фінансова термінологія рускєцов:
Гривня - відро рублєй;
Долар - тачка рублєй;
Євро - тачка+відро рублєй;
Британський фунт - тачка + 3 відра рублєй.
Збулась мєчта крєпкого фінансового хозяйствєнніка *****

Взято з інтернету..
показати весь коментар
28.02.2022 07:40 Відповісти
Сінгапуру-респект...
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28.02.2022 07:40 Відповісти
ЦЕ СВІТОВА БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом!
Степан Андрійович... про ЦЕ тільки мріяв....

Люди, піднімайте Молдову, щоб відбирали свою землю!!! іншої можливості у них НЕ буде!
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28.02.2022 07:42 Відповісти
Парашку лошить вже весь світ )
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28.02.2022 07:42 Відповісти
Це буде Перемога України та світу, а не світова перемога!
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28.02.2022 07:50 Відповісти
В Бородянке по центальной улице идут танки в сторону вокзала/Макарова, несколько десятков, стреляют на ходу.
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28.02.2022 07:51 Відповісти
Дякуємо Сінгапуру і всім країнам які підтримують Україну
Слава Україні і усім країнам які стали пліч опліч з Україною для боротьби з дияволом
у виді путіна і його оточення...
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28.02.2022 07:53 Відповісти
Не засунуть казламордым - это дурной тон, среди развитых государств. Кто идет мимо Рассейки, тот ее и пинает.
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28.02.2022 07:58 Відповісти
Вот Сингапур молодец - кацапы там много денег держат . Это для них будет удар
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28.02.2022 09:44 Відповісти
 
 