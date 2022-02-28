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Тероборона закликала населення півночі України до організованого спротиву окупантам: "Не бійтеся - вони бояться вас більше"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Тероборона закликала населення півночі України до організованого спротиву окупантам:

На фоні повідомлень про надходження колон окупантів з півночі України, закликаємо до організованого спротиву цивільного населення.

Про це йдеться у заяві Територіальної оборони ЗС України, передає Цензор.НЕТ.

Тероборона пропонує людям наступний алгоритм, як розправлятись із окупантами:

1. Виставляйте дозори аби бачити рух колон.

2. Отримавши інформацію про напрямок їхнього руху, будь-яким чином перекрийте дорогу.

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3. Підірвіть міст або заблокуйте вантажним транспортом рух.

4. Коли колона зупиниться - закидайте її коктейлями Молотова та вогнем зі стрілецької зброї.

5. Полонених, яких вдалося захопити в бою записуйте на відео. Це деморалізує окупантів. Або ведіть прямі трансляції в соціальних мережах - це підбадьорює ваших побратимів.

6. Жінкам та підліткам вздовж руху колони розміщувати плакати: "Вас тут чекає тільки смерть" та іншого загрозливого змісту.

7. Не бійтеся - вони бояться вас більше.

8. Ми переможемо".
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Топ коментарі
+19
охотники Украины, у вас уникальная возможность поохотиться на большого дикого зверя... отстреливайте всех 2-уногих тварей, которые не смогут сказать слово "паляниця"...
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28.02.2022 07:47
+11
ЦЕ СВІТОВА БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом!
Степан Андрійович... про ЦЕ тільки мріяв....

Люди, піднімайте Молдову, щоб відбирали свою землю!!! іншої можливості у них НЕ буде!
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28.02.2022 07:48
+6
Народна війна справжнього народу.
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28.02.2022 07:53
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охотники Украины, у вас уникальная возможность поохотиться на большого дикого зверя... отстреливайте всех 2-уногих тварей, которые не смогут сказать слово "паляниця"...
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28.02.2022 07:47 Відповісти
Это уникальный шанс поучаствовать в увлекательном сафари! Совместить т.с. приятное с полезным!
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28.02.2022 08:04 Відповісти
ЦЕ СВІТОВА БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом!
Степан Андрійович... про ЦЕ тільки мріяв....

Люди, піднімайте Молдову, щоб відбирали свою землю!!! іншої можливості у них НЕ буде!
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28.02.2022 07:48 Відповісти
Народна війна справжнього народу.
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28.02.2022 07:53 Відповісти
Вірити кацапу - себе не поважати! Все вони знали! Три місяці чекали на наказ наступу!
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28.02.2022 08:47 Відповісти
Поправка до п4.

"коктейль молотова" - то русизм.
В Україні це тепер називається узвар Бандери або Бандерівське смузі.
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28.02.2022 08:04 Відповісти
ну і призвіща ц вас, кацапів
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28.02.2022 08:13 Відповісти
****** в обменник, ****** КАЦАПСКАЯ. У твоего СРУбля падение, как у твоих стервятнмков после встречи с нашим КиевскимПривидом
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28.02.2022 08:16 Відповісти
Вспоминаем отцов и дедов в партизанских отрядах.
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28.02.2022 08:11 Відповісти
Сегодня тебе еще член Ахмеда сосать, напоминаю.
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28.02.2022 08:19 Відповісти
Ты идёшь прямиком на *** ,
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28.02.2022 08:19 Відповісти
"Не бійтеся - вони бояться вас більше"

Прям як дикі собаки.
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28.02.2022 08:47 Відповісти
Есть проблема с малым количеством оружия и боеприпасов.
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28.02.2022 09:51 Відповісти
 
 