УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8685 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
31 729 35
армія РФ (13497) війна (56544) Генштаб ЗС (4520) Росія (47244)

Російські окупанти знизили темпи наступу, противник деморалізований та несе великі втрати, - Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 06:00 28 лютого

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти знизили темпи наступу, противник деморалізований та несе великі втрати, - Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 06:00 28 лютого

Російські окупанти знизили темпи наступу, але все ще продовжують спроби розвинути успіх на окремих напрямках в наступальній операції проти України.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу станом на 06:00 28.02.2022 щодо російського вторгнення, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час повітряно-наступальної операції противник продовжив нанесення вогневого ураження військовим та цивільним аеродромам, пунктам управління військами (силами), об’єктам системи ППО, важливим критичним об’єктам інфраструктури, населеним пунктам та підрозділам в районах оборони", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, окупанти підступно завдали ракетний удар по житлових будинках в містах Житомир та Чернігів.

"Разом з тим, усі спроби російських загарбників щодо досягнення мети військової операції зазнали невдачі. Вдається успішно відбивати атаки батальйонно-тактичних груп ще на підступах, заставляючи ворога відмовлятися від наступу. Станом на сьогодні артилерійським вогнем тільки однієї з українських бригад знищено понад 5 колон ворожої техніки та живої сили противника. Противник деморалізований та несе великі втрати. Відзначено часті випадки дезертирства та непокори. Ворог зрозумів, що пропаганда і реальність відрізняються. Окупанти нас бояться", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 00:00 27 лютого

Захисники України продовжують утримувати стійку оборону. Слава Україні!

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+49
ЗСУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА
показати весь коментар
28.02.2022 07:46
+21
Никакой жалости к упырям ! Мочить ВСЕХ ! Слава Украине !
показати весь коментар
28.02.2022 07:57
+18
ЦЕ БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом!
Степан Андрійович... про ЦЕ тільки мріяв....

Люди, піднімайте Молдову, щоб відбирали свою землю!!! іншої можливості у них НЕ буде!
показати весь коментар
28.02.2022 07:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЗСУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА
показати весь коментар
28.02.2022 07:46 Відповісти
Бить Палить рвать ублюдков **********
показати весь коментар
28.02.2022 07:58 Відповісти
ЦЕ БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом!
Степан Андрійович... про ЦЕ тільки мріяв....

Люди, піднімайте Молдову, щоб відбирали свою землю!!! іншої можливості у них НЕ буде!
показати весь коментар
28.02.2022 07:50 Відповісти
схоже тепер ясно чому кацапи запросили переговори,щоб перегрупуватись
показати весь коментар
28.02.2022 07:50 Відповісти
Они так всегда делают
показати весь коментар
28.02.2022 08:06 Відповісти
Почему? Ты потерян для общества.

показати весь коментар
28.02.2022 07:59 Відповісти
а шо, важко віднести ворога на гілку до модера?
показати весь коментар
28.02.2022 09:10 Відповісти
О!, поки я збирався - вже модер хрестанув. Ну і славно!
Але ж скотина, цілу годину з хвостиком він тут торчав, ублюдок
показати весь коментар
28.02.2022 09:12 Відповісти
ця операція рузге дешо нагадує період Польської війни 20 року. Вона тривала ще з травня 1920 року і також був період, коли поляки взяли Київ, а ленін запросив миру. А поки делегації уточнювали протокол (теж десь в білоруссії)Ленін перекинув з Кавказу 1 кінну арм. із району Умань, Черкаси Канів завдав удару в фланг поляків. Переговори припинились.. А потім було те, що назвали катастрофою на Віслі. Всі "туземні дивізії" башкирів,чувашів,"орлів" з Кавказу,калмиків, донських та кубанськіх козаків після триденних 6 коротких різнопланових (по місцю) контрударів вдарилися в паніку, ціла орда корпусу Гая сама інтернувалась (70 000 з 240 000).
До речі, барон врангель тоді ж з криму завдав удару по степу на північ і оперував саме в тих районах де зараз поки що катається на металевих тиграх та сама спадкова маса орди. Хочу навести два характерні приклади - польське вйсько було екіпіроване у форму австрійської армії, бо Пілсудський воював проти Росії саме там. Так, польських полонених обовязково роззували. Коли почалась паніка, всі "взуті" почали роззуватись (бо мародерство !) а поляки в свою чергу почали розстрілювати всіх "босих" полонених. Зразу ж після вступу ЧА масово почали переганяти локомотиви та вагони. Всього було вкрадено 4500 вагонів і біля 600 локомотивів, але ширина колії то не та, Віддали зразуж у вересні 1920 року, ще до Рижського договору.
показати весь коментар
28.02.2022 10:34 Відповісти
що про десант з Білорусі? Літаки злетіли?
показати весь коментар
28.02.2022 07:52 Відповісти
обізнаний, свої попри
показати весь коментар
28.02.2022 08:06 Відповісти
Збройні Сили України.
показати весь коментар
28.02.2022 07:56 Відповісти
Перемовини з кацапнею ТІЛЬКИ на наших умовах; де, коли, скільки. А ось уже на яких умовах вони будуть далі існувати, то вже діло навіть не друге, а десь третє, четверте.
Бо якщо повестись на їхні вимоги по перемовинам, то буде нова біда.
показати весь коментар
28.02.2022 07:57 Відповісти
Никакой жалости к упырям ! Мочить ВСЕХ ! Слава Украине !
показати весь коментар
28.02.2022 07:57 Відповісти
Слава Украине !
показати весь коментар
28.02.2022 08:00 Відповісти
путінХу№ло
показати весь коментар
28.02.2022 08:07 Відповісти
Ну ти й бовдур нешановний. У тебе в макітрі суцільна пустота, як і в профілі. Ти хоча б гасло вивчи , згодиться коли наші до вас прийдуть. Може не так сильно гамселити будуть.🐸🐍
показати весь коментар
28.02.2022 08:47 Відповісти
Їбаште їх так, щоб весь світ ***** від цього.
показати весь коментар
28.02.2022 08:06 Відповісти
⚡️ще раз поширю. У БУНКЕРІ ПУТЛЕРА ЗАРАЗ
das ist fantastisch!!! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

https://www.youtube.com/watch?v=FF84zhQpep0
показати весь коментар
28.02.2022 08:08 Відповісти
Шедевр!
показати весь коментар
28.02.2022 08:53 Відповісти
Надо Херсонскую обл отбить.
показати весь коментар
28.02.2022 08:10 Відповісти
У 2014 вонкучі кацапські пропагандони постили карикатури як світ рватиме Україну на шматки

Але... не так сталось як гадалось
показати весь коментар
28.02.2022 08:19 Відповісти
показати весь коментар
28.02.2022 08:45 Відповісти
Крошіть орків!!!!
показати весь коментар
28.02.2022 08:50 Відповісти
Бульбокацапам - вічні ганьба і презирство! Мерзенні зрадники слов'ян! Горіти Білораші у Вогні!
показати весь коментар
28.02.2022 08:51 Відповісти
Те що свинособаки знизили темпи наступу, говорить про те що вони акумулюють сили!!!!
показати весь коментар
28.02.2022 08:56 Відповісти
Или о том, что у кацапских свиней полный звиздорез, так как ударная группировка, которая должна была "Киевзатридня" кормит червей. А так как это была самая боеспособная часть кацапов, то сил на захват и удержание Украинских земель банально нет.
показати весь коментар
28.02.2022 10:33 Відповісти
Данные Слова бомба и войдут в историю
Враг понял, что пропаганда и реальность отличаются. Оккупанты нас боятся", - говорится в сообщении Источник: https://censor.net/ru/n3319931
показати весь коментар
28.02.2022 09:17 Відповісти
Шойгу и генералы не читали книгу Сунь Цзы ,, искусство побеждать" . Там описано как войско надо держать сытым если идёшь завоёвывать.
показати весь коментар
28.02.2022 10:41 Відповісти
Зе і КО дають їм перегрупуватися. "Эта ж наши люди".
показати весь коментар
28.02.2022 10:45 Відповісти
 
 