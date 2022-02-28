Російські окупанти знизили темпи наступу, противник деморалізований та несе великі втрати, - Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 06:00 28 лютого
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти знизили темпи наступу, але все ще продовжують спроби розвинути успіх на окремих напрямках в наступальній операції проти України.
Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу станом на 06:00 28.02.2022 щодо російського вторгнення, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час повітряно-наступальної операції противник продовжив нанесення вогневого ураження військовим та цивільним аеродромам, пунктам управління військами (силами), об’єктам системи ППО, важливим критичним об’єктам інфраструктури, населеним пунктам та підрозділам в районах оборони", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, окупанти підступно завдали ракетний удар по житлових будинках в містах Житомир та Чернігів.
"Разом з тим, усі спроби російських загарбників щодо досягнення мети військової операції зазнали невдачі. Вдається успішно відбивати атаки батальйонно-тактичних груп ще на підступах, заставляючи ворога відмовлятися від наступу. Станом на сьогодні артилерійським вогнем тільки однієї з українських бригад знищено понад 5 колон ворожої техніки та живої сили противника. Противник деморалізований та несе великі втрати. Відзначено часті випадки дезертирства та непокори. Ворог зрозумів, що пропаганда і реальність відрізняються. Окупанти нас бояться", - йдеться в повідомленні.
Захисники України продовжують утримувати стійку оборону. Слава Україні!
Будь ласка, зачекайте...
Степан Андрійович... про ЦЕ тільки мріяв....
Люди, піднімайте Молдову, щоб відбирали свою землю!!! іншої можливості у них НЕ буде!
Але ж скотина, цілу годину з хвостиком він тут торчав, ублюдок
До речі, барон врангель тоді ж з криму завдав удару по степу на північ і оперував саме в тих районах де зараз поки що катається на металевих тиграх та сама спадкова маса орди. Хочу навести два характерні приклади - польське вйсько було екіпіроване у форму австрійської армії, бо Пілсудський воював проти Росії саме там. Так, польських полонених обовязково роззували. Коли почалась паніка, всі "взуті" почали роззуватись (бо мародерство !) а поляки в свою чергу почали розстрілювати всіх "босих" полонених. Зразу ж після вступу ЧА масово почали переганяти локомотиви та вагони. Всього було вкрадено 4500 вагонів і біля 600 локомотивів, але ширина колії то не та, Віддали зразуж у вересні 1920 року, ще до Рижського договору.
Бо якщо повестись на їхні вимоги по перемовинам, то буде нова біда.
das ist fantastisch!!! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
https://www.youtube.com/watch?v=FF84zhQpep0
Але... не так сталось як гадалось
Враг понял, что пропаганда и реальность отличаются. Оккупанты нас боятся", - говорится в сообщении Источник: https://censor.net/ru/n3319931