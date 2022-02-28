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У Києві з 8:00 запрацюють продуктові магазини та транспорт: КМДА закликає громадян без крайньої потреби не виходити на вулиці

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У Києві з 8:00 запрацюють продуктові магазини та транспорт: КМДА закликає громадян без крайньої потреби не виходити на вулиці

У Києві з 08:00 запрацюють продуктові магазини та комунальний транспорт. Поїзди метро курсуватимуть набагато рідше, ніж зазвичай

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

КМДА просить громадян не виходити на вулицю і не пересуватися містом без нагальної потреби.

"Загалом ця ніч минула спокійно, було декілька сутичок і боїв із диверсійно-розвідувальними групами, але в цю ніч місто більше готувалося до оборони. Тому, коли після 08:00 ви вийдете в місто, побачите укріплення, протитанкові їжаки та інші фортифікаційні споруди, які з’явилися на вулицях Києва", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у столиці тривають вуличні бої практично в кожному районі міста. Тому виходьте лише у випадку крайньої необхідності – коли потрібно купити продукти або ліки.

"Закликаємо об’єднувати зусилля та допомагати один одному: запитати у сусідів, чи потрібна допомога, особливо коли це стосується літніх людей або сімей, чиї родичі боронять Україну. Наглядати за квартирами сусідів, які виїхали з міста, аби не допускати мародерства", - додали у відомстві.

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Зазначимо, що комендантська година не скасована. Із 28 лютого вона буде тривати, як було визначено раніше, — із 22:00 до 7:00.

У Києві з 8:00 запрацюють продуктові магазини та транспорт: КМДА закликає громадян без крайньої потреби не виходити на вулиці 01
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- из документа исчез пункт о безъядерном и нейтральном статусе государства. Вместо него - формулировка "Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств".
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28.02.2022 07:55 Відповісти
Народ мені Илон Маск відповів (або хтось з його представників). Я просив його допомогти Україні. Але я не розумію, що означає йго відповідь. Він написав: Send me USDT a la dirección **************
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28.02.2022 07:55 Відповісти
Что же тут непонятно?? Он просит чтобы ты выслал (сообщил) номер USDT кошелька (Tether criptocurrency) куда перевести деньги. Больше можно узнать здесь: https://tether.to/en/
Кстати, Илон Маск прекрасно знает русский язык
Я, кстати, работаю на один из проектов Маска.

Привет из Канады!
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28.02.2022 08:06 Відповісти
Де на лівобережній стороні Києва є працюючі аптеки? була десь мапа, але там жодної аптеки не вказано, мені потрібно ліки купити, а на правий берег не переїхати, підскажить хто знає
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28.02.2022 07:56 Відповісти
Слышал, что на Радужном что-то было.
Проверить не могу.
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28.02.2022 07:59 Відповісти
Есть список работающих по Киеву аптек. Но, ни одна не работала на Лесном массиве. Может, сегодня откроются.Посмотрите в интернете.
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28.02.2022 08:05 Відповісти
Наконец-то, у меня закончилось обезболивающее. Без него это не жизнь, а существование.Но, как- бы то ни было, держитесь наши защитники, Победа будет за вами.
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28.02.2022 08:02 Відповісти
А через мост на правый берег можно проехать на машине?
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28.02.2022 08:50 Відповісти
 
 