У Києві з 8:00 запрацюють продуктові магазини та транспорт: КМДА закликає громадян без крайньої потреби не виходити на вулиці
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У Києві з 08:00 запрацюють продуктові магазини та комунальний транспорт. Поїзди метро курсуватимуть набагато рідше, ніж зазвичай
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.
КМДА просить громадян не виходити на вулицю і не пересуватися містом без нагальної потреби.
"Загалом ця ніч минула спокійно, було декілька сутичок і боїв із диверсійно-розвідувальними групами, але в цю ніч місто більше готувалося до оборони. Тому, коли після 08:00 ви вийдете в місто, побачите укріплення, протитанкові їжаки та інші фортифікаційні споруди, які з’явилися на вулицях Києва", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що у столиці тривають вуличні бої практично в кожному районі міста. Тому виходьте лише у випадку крайньої необхідності – коли потрібно купити продукти або ліки.
"Закликаємо об’єднувати зусилля та допомагати один одному: запитати у сусідів, чи потрібна допомога, особливо коли це стосується літніх людей або сімей, чиї родичі боронять Україну. Наглядати за квартирами сусідів, які виїхали з міста, аби не допускати мародерства", - додали у відомстві.
Зазначимо, що комендантська година не скасована. Із 28 лютого вона буде тривати, як було визначено раніше, — із 22:00 до 7:00.
Будь ласка, зачекайте...
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Проверить не могу.