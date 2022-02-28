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Росія надіслала до Києва понад 400 "вагнерівців", щоб вбити Зеленського, - The Times

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Росія надіслала до Києва понад 400

Британське видання The Times повідомляє, що в Києві діють понад 400 "вагнерівців", яким Кремль наказав вбити президента Володимира Зеленського та його уряд та підготувати підґрунтя для захоплення влади Росією.

"Група Вагнера, приватна військова компанія, керована одним із найближчих союзників президента Путіна олігархом Євгеном Пригожиним, 5 тижнів тому надіслала найманців з Африки з місією вбити уряд Зеленського в обмін на солідну плату", пише The Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Повідомляється, що інформація про їхній задум дійшла до українського уряду в суботу вранці, а за кілька годин Київ оголосив 36-годинну "жорстку" комендантську годину, щоб очистити місто від російських диверсантів.

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Столична влада попередила мирних жителів, що всіх, хто виходитиме на вулицю в комендантську годину, розглядатимуть як агентів Кремля і можуть ліквідувати.
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Топ коментарі
+83
Ху...я Вони що думають.що якщо приберуть Зеленського то щось це змінить?
У нас вся Україна...Президент
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28.02.2022 07:58
+72
Дурачки...смерть зеленского ничего не изменит...презом станет стефанчук...
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28.02.2022 07:57
+44
Вони думають, що вб'ють Зеленського і цей народ підкориться окупантам? Російський корабль, йди на йух! (народне прислів'я).
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28.02.2022 08:00
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Буде ще краще для України !
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28.02.2022 08:27 Відповісти
Це гарантовано. Але: 1. не дуже красиво міняти президента під час війни - не комільфо. 2. І так нічогенько. Зрозумійте - це актор. Паганенько навчений - але актор. І зараз він "увійшов у роль". І, схоже, самовіддано грає. І знайшлися люди, які для нього пишуть зараз правильний сценарій. Бо, очевидно, що самостійно зробити таке воно б не змогло. І ось поки грає правильно - треба зайнятися рашистами, на ним.
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28.02.2022 09:35 Відповісти
Не варто ганьбити президента, якщо ти просто кукла
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08.03.2022 21:23 Відповісти
Если они прибыли с Африки-то у них должен быть какой никакой но загар.
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28.02.2022 08:05 Відповісти
Хана студентам з Нігерії.
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28.02.2022 08:16 Відповісти
А що це змінить це що воює зелена пліснява чи народ України?
Що воно є що його нема *****.
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28.02.2022 08:06 Відповісти
За 400 років, кацапи так і не зрозуміли, що "МИ НЕ РОССІЯ"!
Вони до сіх пір вважають, що в нас таке саме відношення, схиляння перед "царем", та владою.
Гадають, що, якщо вб'ють чи захоплять президента то вся держава в той же час впаде до їх ніг.
Ви уявляєте?
Вони з самого початку воюють та бажають досягнути ХИБНОЇ мети, яку сами собі ВИГАДАЛИ!
Б'ють у "молоко" вважаючи його "сердце"!
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28.02.2022 08:06 Відповісти
А ти згадай - вони завжди, бунтуючи, когось назначали "царем"! При Шуйському було повстання Болотнікова - той хвалився що з ним у війську - "царевич Димитрій" При Разіні тягали "струг" по Волзі під чорними вітрилами, де нібито плив опальний патріарх Нікон Пугачовське повстання взагалі "Петро ІІІ" очолив А от у нас ватажки повстань виступали завжди під власними іменами!
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28.02.2022 08:20 Відповісти
От вбили вони отого Зєлєнського. І шоо?
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28.02.2022 08:07 Відповісти
Кацапи не розуміють, що мамаРіма ще понароджує. Там тільки дустом треба!
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28.02.2022 08:09 Відповісти
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28.02.2022 08:16 Відповісти
І пи#да їм.... хоча.... їм и так пиИзда.
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28.02.2022 08:09 Відповісти
Вони просто думають, що в Україні як на їх Козлорилії все вирішує цар і його вбивство паралічу країну. Дикунів не можуть навіть уявити, що десь може бути інакше
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28.02.2022 09:40 Відповісти
Я думаю там вже не розібрати де вагнерівці, а де кадировці. Там рука лежить , там нога, там голова. Хер зрозуміеш то вагнерівець чи хто ?
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28.02.2022 08:09 Відповісти
Вагнеровцев убивать с особой жестокостью!!!
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28.02.2022 08:09 Відповісти
Ага! Відосіками з Зеленським.
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28.02.2022 08:17 Відповісти
Зеленський такий же українець як і ми, а за кожного українця будемо мститися безжально.
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28.02.2022 08:10 Відповісти
Мокшанія всеодно би всунула своє рило сюди, не тіштеся ілюзіями.
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28.02.2022 09:34 Відповісти
Дебилы, ***** мочите. Тогда может и выживете.
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28.02.2022 08:10 Відповісти
И что это изменит? У нас каждый - президент. Як воевали, так и будем воевать дальше. ЗСУ выстоят, а мы поможем им херачить москалей
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28.02.2022 08:11 Відповісти
продолжаем - красивое
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28.02.2022 08:12 Відповісти
Красіво!
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28.02.2022 08:14 Відповісти
Десять бравых москалей

Десять бравых москалей
Летели "пообедать".
Вдруг ******* ПВО -
И их осталось девять.
Девять бравых москалей
Курили папиросы.
Тут снайпер тихо подошел-
И вот их только восемь.
Восьмерка бравых москалей
Поспать легла затем.
Тут под окном раздался взрыв-
И их осталось семь.
Семь погрустневших москалей
Шли на аэродром.
Тут их заметила арта-
Остались вшестером.
Шесть ******** москалей
Отправились бухать,
Но вышло с вилами село-
И их осталось пять.
Пять москалей залезли в танк,
На запад покатили.
Ударил точно Джавелин-
И стало их четыре.
Четыре злобных москаля
Купались у Дніпрі.
А тут Мыкола с калашом-
И их осталось три.
Три москаля в село пошли-
Закончилась еда.
Из хаты выглянул обрез-
И их осталось два.
Два москаля бежали в лес,
Петляя среди мин,
Не повезло- и вот в живых
Остался лишь один.
Перекрестился - и лежит,
Унять пытаясь жар.
А сверху целится уже
Бесшумный "Байрактар"
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28.02.2022 08:19 Відповісти
Класс!!!!
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28.02.2022 08:59 Відповісти
На Джавелинах можно было бы заканчивать.

Или после Мыколы
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28.02.2022 09:20 Відповісти
Шедеврально
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28.02.2022 10:02 Відповісти
І прикрили лише живіт МАбуть землі української наївся - аж живіт репнув!
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28.02.2022 08:25 Відповісти
Семки в кармане есть?
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28.02.2022 08:34 Відповісти
Ось він, класичний натюрморт! А не якісь там яблука-грушки...
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28.02.2022 08:40 Відповісти
"Велика Білозерка Запорізької знову формують колону около 250 одиниць"
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28.02.2022 08:12 Відповісти
Таке враження, що вони дійсно не розуміють, що воюють не з владою, а з народом...
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28.02.2022 08:13 Відповісти
Хороши новости , по приказу Байдена и Бориса Green Berets и SBS для охраны Зелен ского уж тут и так же Центр протидії дезінформації при РНБО України підтверджує, що українці з французького іноземного легіону зможуть поїхати до України в повній бойовій екіпіровці, УНН. .... инсайд
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28.02.2022 08:14 Відповісти
Українцям в бою "поганяльщики" не потрібні - ми самі собі "командири" Так що вбивство однієї особи нічого не змінить Тим більше вбивство якогось "зеленого клоуна" - ми цим "зеленим макакам" років два як остаточно вірить перестали і виконуємо їх розпорядження чисто формально І тоді коли вони з нашими бажаннями співпадають!
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28.02.2022 08:14 Відповісти
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28.02.2022 08:22 Відповісти
шо ти тут розМИкалось , теля тупе ? що ти зробило заради України ? Сидить $ука старий #ідор і лайно своє по гілках розкидує . Ти ворог України , завжди ним був , є і здохнеш таким .
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28.02.2022 11:37 Відповісти
Яр Холодний

Українцям в бою "поганяльщики" не потрібні - ми самі собі "командири" Так що вбивство однієї особи нічого не змінить Тим більше вбивство якогось "зеленого клоуна" - ми цим "зеленим макакам" років два як остаточно вірить перестали і виконуємо їх розпорядження чисто формально І тоді коли вони з нашими бажаннями співпадають!

28.02.2022 08:14 Відповісти Видалити 10
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28.02.2022 11:55 Відповісти
Пішов нахєр провокатор! Мені далеко не треба ходить - барикада під вікнами!
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28.02.2022 11:56 Відповісти
ти ворог України !!!!!!!!! В той час коли Українці всі разом згуртувались навколо біди що прийшла в нашу країну чоботом орди , такі тварюки як ти і ті десять тобі подібних розносять ≪зраду≫ по всьому нету . А та барикада під вікнами вона не твоя , ти не маєш до неї ніякого відношення , як і до України . Гори у пеклі старий довбень .
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28.02.2022 12:08 Відповісти
Знаю, зараз не до цього. Але треба подякувати Дєрьмаку і Ко за те, що "злили" цих потвор до мордору. Ми усе пам"ятаємо.
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28.02.2022 08:15 Відповісти
Сколько здесь ,извините ,недалеких.
Да ничего не изменится,Но главное позор на весь мир,если армияи спецслужбы не уберегли президента.И второе ,у нас было бы замешательство,что бы было можно представить.
И никаких порошенко,кто он?Рядовой депутат.Читай те книги,второе лицо Стефанчук.
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28.02.2022 08:15 Відповісти
То тимчасово.
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28.02.2022 08:19 Відповісти
Не будет никакого замешательства. Он Стефанчук нашо? Зря он, шоли кресло в ВР просиживает? Был спикером станет и.о. президента. В первый раз шоли?
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28.02.2022 08:22 Відповісти
Как? Как 400 дуболомов заточены сбивать негров с пальмы, могут убить президента охраняемого армией в окопавшемся городе, вы там совсем тупые в рахе?
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28.02.2022 08:17 Відповісти
война идет с народом Украины, а не
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28.02.2022 08:18 Відповісти
Кадыровцы уже лежат гниют. Вагнеровцы следующие!
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28.02.2022 08:21 Відповісти
смажене мясо не гниє !
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28.02.2022 09:09 Відповісти
Мы их ВСЕХ убьём ,если ещё не убили ...
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28.02.2022 08:21 Відповісти
Если американцы могут сократить их к-во, то и мы тоже можем.
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28.02.2022 08:22 Відповісти
Пришло время и с ними покончить. Тогда уже никто не захочет из наемников воевать против Украины.
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28.02.2022 08:22 Відповісти
Передайте NYT, что с етой задачей справятся сами граждане Украиньі и гораздо меньшими силами.
После ликвидации вагнеровцев
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28.02.2022 08:22 Відповісти
Volodymyr Fedorychak


Четвертий день "самую сильную армию мира" розйобують по усіх напрямках, бомжі здають пляшки під коктейлі Молотова, цигани ******* танки, а російських солдатів витягують з БТР селяни і забивають палицями. Курва, тепер я бачив і чув у цьому житті мабуть все
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28.02.2022 08:22 Відповісти
Если эти мудаки убьют Зеленского они только разозлят народ и мировую общественность еще больше. Этот бункерный придурок до сих пор не понял что все его действия несут обратный эффект - обьединяют Украину и НАТО.
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28.02.2022 08:22 Відповісти
У нас президент представитель народа, ********** с тоталитарным режимом этого не понять.
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28.02.2022 08:23 Відповісти
Вообще это может быть деза от рашки чтобы заставить зелю пойти на уступки.
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28.02.2022 08:24 Відповісти
Вот это аукнулись Зеленскому спасенные им вагнеровцы.
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28.02.2022 08:27 Відповісти
********** если у нас погибнет президент, то мы изберем своего нового. Ты опять крыса самопроголошеная кремлевская визжать будешь, что он не избран.
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28.02.2022 08:29 Відповісти
О дива! Нещодавно наша вища влада цих вагнерівців злочинно відпустила. А вони тварюки неблагородні проникли до Києва, щоб убити цю владу.
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28.02.2022 08:30 Відповісти
Благодарочка !
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28.02.2022 08:35 Відповісти
Чушь конечно же. Именно про вагнеровцев. Эти утырки даже толком воевать не умеют. Я уже не говорю про такие специфические задания, как убийство первых лиц. Эту работу выполняют совершенно другие люди.
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28.02.2022 08:31 Відповісти
Петя из параши со шваброй в заднице.
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28.02.2022 08:38 Відповісти
небо над Україною тримають ЗСУ і патріоти, а не Зеленський персонально
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28.02.2022 08:37 Відповісти
А прикиньте что сейчас творится в голове зеленого недоумка: он и в очко Путину заглядьівал в надежде мир там увидеть, и "вагнеровцев" ему сдал чтобьі в Гааге нечем нам крьіть бьіло, и Цемаха, свидетеля по MH17, а Путин взял подослал к нему вагнеровцев для его ликвидации.

Зеленьій недоумок по имени Зеленский, тьі своим скудньім умом допетрить не в состоянии, что для Путина-ФСБ тьі отьігранньій материал: свое дело по уменьшению обороноспособности и созданию причин, приведшей к сегодняшней ситуации, тьі сделал. Теперь чтобьі мир не узнал ни про Оман, ни про сбитьій самолет МАУ в Иране, ни про другое, нам еще неизвестное, но известное тебе, они на тебя обьявили охоту.
Поетому после того, как все закончится, давай по ст. 111. Десятку отсидишь, зато жив останешься.
Ну и свидетелем в Гааге будешь
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28.02.2022 08:48 Відповісти
по-перше ну і що їм це дасть, ми нація козаків а не холопів що поклоняються царю.
а по-друге підуть на корм хробакам, як колись в Сирії.... то ж не мирняк та босих африканців на спец техніці ганяти.
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28.02.2022 08:53 Відповісти
***** просто не може змиритися з тим, що його, полковника КГБ, вертить на банані капітан команди КВН.
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28.02.2022 08:54 Відповісти
кадыровцев помножили на 0 ,побрили знатно
теперь музыканты приедут - ну че , встретим по полной , со всем укранинским гостеприимством , только в плен брать не будем , ибо вы суки не комбатанты
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28.02.2022 08:55 Відповісти
Инсталяторы выдвинулись на Киев. Wanted.

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28.02.2022 09:31 Відповісти
Хлопці! вагнеровців в полон не беріть!
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28.02.2022 08:55 Відповісти
Яка іронія долі: відпустив вагнерівців, а тепер вони полюють на нього. Бумеранг.
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28.02.2022 09:08 Відповісти
так ! з 400 чоловік 30 вже б сиділи в ізоляторі СБУ ... думати треба на перед ...
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28.02.2022 09:12 Відповісти
Поки потрібний:що б підписав капітуляцію а рада затвердила.А так і нахєр...
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28.02.2022 09:09 Відповісти
Ну да. Мы ж без Зеленскава як дети малые.
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28.02.2022 09:23 Відповісти
Херкин и иго банда исчезли с горизонта, ждем в Киеве.
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28.02.2022 09:23 Відповісти
С"ки конченные! В Киеве сейчас наш Гетьман да еще и Юлия Володимировна вооруженная! У этих пи"""сов нет шансов вернутся домой!
А если серьезно-то я думаю что надо ловить и казьнить прелюдно ао законам военного времени!
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28.02.2022 09:32 Відповісти
Може серед них ті,яких президент «спас» у Мінську? Ще не раз згадає.
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28.02.2022 09:33 Відповісти
У лаптей никак в голове не может освоиться мысль, что Украина это не один человек. Они мыслят категориями царей. Есть царь-есть государство, нет царя нет государства. Дбл бл
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28.02.2022 09:51 Відповісти
їм зебєня потрібен що б підписав і озвучив капітуляцію і зібрав раду для затвердження.Заміна є гниди:мураєв,царьов,скорик (хто ще з них не втече,знаєте можуть і не витримати бо "асвабадітелі" дддддуже вєжліво гатять по чім попало)
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28.02.2022 10:05 Відповісти
У нас ПАРЛАМЕНТСЬКО- президентска республіка. Чи кацапи серйоно вважають, що Бубочка керує опором? Ідіоти.
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28.02.2022 10:23 Відповісти
Мистер Зеленский это молодой энергичный красивый президент. У него мозги не загажены комуняками . Он уже показал свою власть и ум в войне . Он реальный обалденный главнокомандующий страны.
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28.02.2022 10:35 Відповісти
вероятно прикидьівался все время
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28.02.2022 11:33 Відповісти
чтобьі врага дезинформировать
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28.02.2022 11:34 Відповісти
400 ХЙЛОВЦІВ / 10 РАЙОНІВ КИЇВА = 40 ХЙЛОВЦІВ НА РАЙОН !!! ШУКАЄМО !)
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28.02.2022 11:55 Відповісти
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28.02.2022 11:57 Відповісти
Инфа у англичан откуда? Я правильно понял, что из украинского правительства? Рейтинг подымают, ведь, ради имиджа строителя дорог, забили на оборону перед неминуемой большой войной.
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28.02.2022 19:06 Відповісти
Українці воюють не числом, а вмінням. Вб'ють і цих найманців. Перемога буде за нами.
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05.03.2022 21:01 Відповісти
А хто про наміри Роіzzії написав?Подляк чи дерьмак?Це вже який, двадцять шостий намір?400 вагнерів на одного який 4 рази від Армії втікав.!
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06.08.2022 14:51 Відповісти
Вначале шухер был мощный!
ЛИЧНО видел на перекрёстке Банковской с Лютеранской баррикады с ветками и мусорными баками и окоп на клумбе!
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06.08.2022 19:00 Відповісти
Тобто негрів з Африки? 400 негрів в Києві, в шортах у грудні. А за ними ще й парашути волочаться.
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16.12.2022 08:14 Відповісти
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