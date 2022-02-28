Росія надіслала до Києва понад 400 "вагнерівців", щоб вбити Зеленського, - The Times
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Британське видання The Times повідомляє, що в Києві діють понад 400 "вагнерівців", яким Кремль наказав вбити президента Володимира Зеленського та його уряд та підготувати підґрунтя для захоплення влади Росією.
"Група Вагнера, приватна військова компанія, керована одним із найближчих союзників президента Путіна олігархом Євгеном Пригожиним, 5 тижнів тому надіслала найманців з Африки з місією вбити уряд Зеленського в обмін на солідну плату", пише The Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Повідомляється, що інформація про їхній задум дійшла до українського уряду в суботу вранці, а за кілька годин Київ оголосив 36-годинну "жорстку" комендантську годину, щоб очистити місто від російських диверсантів.
Столична влада попередила мирних жителів, що всіх, хто виходитиме на вулицю в комендантську годину, розглядатимуть як агентів Кремля і можуть ліквідувати.
Будь ласка, зачекайте...
Що воно є що його нема *****.
Вони до сіх пір вважають, що в нас таке саме відношення, схиляння перед "царем", та владою.
Гадають, що, якщо вб'ють чи захоплять президента то вся держава в той же час впаде до їх ніг.
Ви уявляєте?
Вони з самого початку воюють та бажають досягнути ХИБНОЇ мети, яку сами собі ВИГАДАЛИ!
Б'ють у "молоко" вважаючи його "сердце"!
Десять бравых москалей
Летели "пообедать".
Вдруг ******* ПВО -
И их осталось девять.
Девять бравых москалей
Курили папиросы.
Тут снайпер тихо подошел-
И вот их только восемь.
Восьмерка бравых москалей
Поспать легла затем.
Тут под окном раздался взрыв-
И их осталось семь.
Семь погрустневших москалей
Шли на аэродром.
Тут их заметила арта-
Остались вшестером.
Шесть ******** москалей
Отправились бухать,
Но вышло с вилами село-
И их осталось пять.
Пять москалей залезли в танк,
На запад покатили.
Ударил точно Джавелин-
И стало их четыре.
Четыре злобных москаля
Купались у Дніпрі.
А тут Мыкола с калашом-
И их осталось три.
Три москаля в село пошли-
Закончилась еда.
Из хаты выглянул обрез-
И их осталось два.
Два москаля бежали в лес,
Петляя среди мин,
Не повезло- и вот в живых
Остался лишь один.
Перекрестился - и лежит,
Унять пытаясь жар.
А сверху целится уже
Бесшумный "Байрактар"
Или после Мыколы
Українцям в бою "поганяльщики" не потрібні - ми самі собі "командири" Так що вбивство однієї особи нічого не змінить Тим більше вбивство якогось "зеленого клоуна" - ми цим "зеленим макакам" років два як остаточно вірить перестали і виконуємо їх розпорядження чисто формально І тоді коли вони з нашими бажаннями співпадають!
28.02.2022 08:14 Відповісти Видалити 10
Да ничего не изменится,Но главное позор на весь мир,если армияи спецслужбы не уберегли президента.И второе ,у нас было бы замешательство,что бы было можно представить.
И никаких порошенко,кто он?Рядовой депутат.Читай те книги,второе лицо Стефанчук.
После ликвидации вагнеровцев
Четвертий день "самую сильную армию мира" розйобують по усіх напрямках, бомжі здають пляшки під коктейлі Молотова, цигани ******* танки, а російських солдатів витягують з БТР селяни і забивають палицями. Курва, тепер я бачив і чув у цьому житті мабуть все
Зеленьій недоумок по имени Зеленский, тьі своим скудньім умом допетрить не в состоянии, что для Путина-ФСБ тьі отьігранньій материал: свое дело по уменьшению обороноспособности и созданию причин, приведшей к сегодняшней ситуации, тьі сделал. Теперь чтобьі мир не узнал ни про Оман, ни про сбитьій самолет МАУ в Иране, ни про другое, нам еще неизвестное, но известное тебе, они на тебя обьявили охоту.
Поетому после того, как все закончится, давай по ст. 111. Десятку отсидишь, зато жив останешься.
Ну и свидетелем в Гааге будешь
а по-друге підуть на корм хробакам, як колись в Сирії.... то ж не мирняк та босих африканців на спец техніці ганяти.
теперь музыканты приедут - ну че , встретим по полной , со всем укранинским гостеприимством , только в плен брать не будем , ибо вы суки не комбатанты
А если серьезно-то я думаю что надо ловить и казьнить прелюдно ао законам военного времени!
ЛИЧНО видел на перекрёстке Банковской с Лютеранской баррикады с ветками и мусорными баками и окоп на клумбе!