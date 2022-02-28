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В МЗС Японії заявили, що Росія окупувала Курили: "Це суперечить міжнародному праву, як і напад військ РФ на Україну"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Директор департаменту МЗС Японії Хідекі Уяма заявив, що Росія окупувала південні Курили.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Эхо Москвы".
"Північні території окуповані, і ми вважаємо, що це суперечить міжнародному праву, як і напад російської армії на Україну, що здійснюється в даний момент", - сказав він.
Переговори між Московю та Токіо про належність островів Ітуруп, Кунашир та Шикотан ведуться з середини минулого століття. Водночас російська сторона неодноразово заявляла, що суверенітет над цими територіями має відповідне міжнародно-правове оформлення і не підлягає сумніву.
Топ коментарі
+71 Серж Пир
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Організовуйте другий фронт!
Хоча б готуйтесь, щоб відволікти парашні війська із євиопейської частини паРащі!
Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?
Некрасов, Железная дорога
Йдеться ж про залізничну колію Петербург-Москва.
Значить, хай віддають Естонії 🇪🇪
«Идель-Урал» выступает за создание национального государства из поволжских национальных республик - Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Марий Эл, Чувашии и Мордовии - и дальнейшего его отделения от России.
тут зараз під шумок можуть потрапити під роздачу(звісно дипломатичну) Сирія та Армяшки, які тільки за спиною карлика голого борзіли.
Муж у меня тот еще хохмач. После 2014г, если я говорю Калининград, он орет "Кенигсберг наш" на русском, выyчил, зараза . Он наполовину немец)
кабаев, надо было читать сказки Пушкина о старухе, жадности и ее разбитом корыте..
Курилы наш!
Татарстан, Башкирия, Дагестан, буряты, Чукотка и тд - на выход из рф, у вас сейчас исторический шанс, который вам дарит Украина - получить независимость и начать жить своей жизнью, а не быть вассалом московии..
Татары призвали к вооруженному восстанию против России.
Кстати Германии, стоит подумать о Калининграде
Грузини! У вас є чудовий шанс повернути Абхазію! Ми замкнули на себе все що в них є!
Молдовани! Забирайте Придністров'я назад собі! Вам це буде зробити легко! Давайте разом розірвемо скаженого ведмедя!
Доповню від себе.
Фіни! Карелія на вас зачекалася.
Японці, Курили мають знову бути вашими!
Німеччина, скільки можна дозволяти недобиткам спорожнюватися на могилу Канта в Кенігсбергу?
Ічкерія, здобувай незалежність, скидай паразита!
КИТАЙ! Ти знаєш, що робити!
Гадаю, це флешмоб!
(С) Таня Микитенко
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