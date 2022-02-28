В МЗС Японії заявили, що Росія окупувала Курили: "Це суперечить міжнародному праву, як і напад військ РФ на Україну"

Директор департаменту МЗС Японії Хідекі Уяма заявив, що Росія окупувала південні Курили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Эхо Москвы".

"Північні території окуповані, і ми вважаємо, що це суперечить міжнародному праву, як і напад російської армії на Україну, що здійснюється в даний момент", - сказав він.

Переговори між Московю та Токіо про належність островів Ітуруп, Кунашир та Шикотан ведуться з середини минулого століття. Водночас російська сторона неодноразово заявляла, що суверенітет над цими територіями має відповідне міжнародно-правове оформлення і не підлягає сумніву.

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