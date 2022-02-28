У російських військ вже закінчуються резерви, засобів для їхньої доставки немає, - Веніславський
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У російських військ вже закінчуються резерви, а також потужності.
Про це сказав член Комітету Верховної Ради України Федір Веніславський (фракція "Слуга народу") в ефірі Україні 24, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Резерви закінчилися, засобів доставлення цих резервів у РФ немає. Наші безпілотні летальні апарати Байрактар, наші винищувачі, штурмовики знищують запаси пального, які вони хочуть використати для заправки своєї техніки. Тобто на цей час, сьогодні, за усіма прогнозами, і в тому числі наших західних партнерів це дійсно буде вирішальний день, буде переломним. Тому що немає вже у них потужностей, вони намагаються якимось чином перегрупувати сили, намагаються досягти тих цілей, які вони перед собою ставили насамперед щодо Києва. Але ми бачимо, що жодна броньована машина до Києва не увійшла, і не увійде, тому що на всіх постах, напрямках стоїть територіальна оборона, Збройні сили, Нацгвардія", - сказав Веніславський.
Будь ласка, зачекайте...
Але тепер пишу про всю нашу Батьківщину - могло статися будь де.
Блок-пост на кордоні областей.
Патруль спиняє авто - за кермом дідусь.
- везете щось заборонене?
- та нічого начебто...
- відкрийте багажник
Відкриває, а там мертвий москаль.
- що це таке? Як він сюди потрапив?
- пане поліцейський, сам дивуюсь....
- гм... яка несподівана і прикра смерть... щасливої дороги.
Война идет на всех направлениях. Как бы там Мариуполь не взяли в кольцо.
Надо всегда помнить мудрую народную поговорку "НЕ говори гоп, пока не перепрыгнешь".
Слава героическим защитникам Украины! Смерть рашистским захватчикам!
На станції "Суми-товарна" заблукав російський бронетранспортер.
Коли росіяни спитали дорогу, наші вказали шлях в тупик за колією.
Потрапивши у пастку, четверо рос. військових намагалися полишити автомобіль.
Двох росіян затримали, ще двох зараз шукають.
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Ранее стало известно, что ЦБ разослал предписание брокерам о запрете на выполнение заявок иностранных компаний и граждан на продажу российских ценных бумаг.
Танк і так стане посеред поля без пального. Ніхто у ньому сидіти з екіпажу не буде чекаючи НЛАВА чи Джавеліна. Ніяку потужну зброю із нього з собою не знімеш. Тобто екіпаж із АКСУ височить і піде пішки, піде до дому і це вже не потужний танк, а чотири голодні, вимучені пацана із автоматами.
Тому паліть колони забезпечення, поповнюйте кількість їхніх двухсотих.
Ніколи кацапи не піднімуться проти Царя за нас чи проти злочинів своєї армії. Вони не встануть навіть якби ***.ло вдарив ЯО по Києву, а от кількість двухсотих для них важлива. Ми просто маємо її довести до потрібного рівня.
Зупиняйте колони забезпечення барикадами, по можливості просто забирайте бензовози.