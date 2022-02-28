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У російських військ вже закінчуються резерви, засобів для їхньої доставки немає, - Веніславський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У російських військ вже закінчуються резерви, засобів для їхньої доставки немає, - Веніславський

У російських військ вже закінчуються резерви, а також потужності.

Про це сказав член Комітету Верховної Ради України Федір Веніславський (фракція "Слуга народу") в ефірі Україні 24, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Резерви закінчилися, засобів доставлення цих резервів у РФ немає. Наші безпілотні летальні апарати Байрактар, наші винищувачі, штурмовики знищують запаси пального, які вони хочуть використати для заправки своєї техніки. Тобто на цей час, сьогодні, за усіма прогнозами, і в тому числі наших західних партнерів це дійсно буде вирішальний день, буде переломним. Тому що немає вже у них потужностей, вони намагаються якимось чином перегрупувати сили, намагаються досягти тих цілей, які вони перед собою ставили насамперед щодо Києва. Але ми бачимо, що жодна броньована машина до Києва не увійшла, і не увійде, тому що на всіх постах, напрямках стоїть територіальна оборона, Збройні сили, Нацгвардія", - сказав Веніславський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти знизили темпи наступу, противник деморалізований та несе великі втрати, - Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 06:00 28 лютого

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+79
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28.02.2022 08:16
+78
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28.02.2022 08:14
+32
Головне - знищувати їхні машини з пальним... Без пального їхня техніка - лише металобрухт...
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28.02.2022 08:18
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28.02.2022 08:14 Відповісти
А также *** v Jopu
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28.02.2022 08:26 Відповісти
...з лівою різьбою
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28.02.2022 08:39 Відповісти
Конической упорной
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28.02.2022 23:06 Відповісти
ЗСУ-УТІЛІЗАТОРИ УТІЛІЗІРУЮЩІЄ КАЦАПСЬІЙ БІАМУСОР...
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28.02.2022 08:16 Відповісти
потрібно запрошувати шведів і поляків аби відновили у нас наше звичаєве право (структуру управління містами, краями) - шведи за ним живуть від 1719 року, а полякам допомогли наставити після їхньої конституції 1996 р.
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28.02.2022 09:54 Відповісти
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28.02.2022 08:16 Відповісти
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28.02.2022 08:18 Відповісти
Анекдот про Західну Україну.
Але тепер пишу про всю нашу Батьківщину - могло статися будь де.

Блок-пост на кордоні областей.
Патруль спиняє авто - за кермом дідусь.
- везете щось заборонене?
- та нічого начебто...
- відкрийте багажник
Відкриває, а там мертвий москаль.
- що це таке? Як він сюди потрапив?
- пане поліцейський, сам дивуюсь....
- гм... яка несподівана і прикра смерть... щасливої дороги.
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28.02.2022 09:03 Відповісти
блин, ну зачем портить анекдот? Москаль в багажнике был порубаный на куски, а полицейский ответил "ну надо же, яке прикре самогубство!"
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28.02.2022 10:38 Відповісти
Красава)))
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28.02.2022 10:39 Відповісти
Осталось только не про.бать эту победу на переговорах. Непонятно, на.ер они нужны именно сейчас?
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28.02.2022 08:16 Відповісти
Тебе не понятно потому,что ты,здесь комменты строчишь,а не на войне воюешь.
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28.02.2022 08:23 Відповісти
Как ты оригинально ответил. С такой логикой сопротивляться вообще не нужно было.
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28.02.2022 08:40 Відповісти
А что переговоры? На время переговоров никто н запрещает Украине жарить бурятов. Даже лучше, остальные не мешают.
Война идет на всех направлениях. Как бы там Мариуполь не взяли в кольцо.
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28.02.2022 08:25 Відповісти
Спробую Вам пояснити. Нас з вами усіх в ЗМІ повідомляють про позитивні для нас обставини та локальні перемоги. Вони звісно є. Але ймовірно є й певні труднощі і загрози. Про які нам не кажуть, щоби не зламати дух нашого народу та армії. А ситуація може бути такою, яка вимагає зниження градусу і певних, скажем так, невеличких поступок і з нашого боку.
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28.02.2022 08:29 Відповісти
Я представляю, как подаются новости во время войны. Мне не надо объяснять. Про невеличкi поступки: как ни верти, но кацапы зашли ещё глубже на нашу территорию, пробили коридор в Крым, сейчас (или уже) пустят туда воду. Или, если сейчас всё остановится, они всё это вернут?
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28.02.2022 08:37 Відповісти
если ты про их видео - то это фейк. Дамба выглядит по другому.
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28.02.2022 10:39 Відповісти
Здравый реалистичный подход к проблеме, уважаемый белге-бельж: шапкозакидательство очень опасная штука.

Надо всегда помнить мудрую народную поговорку "НЕ говори гоп, пока не перепрыгнешь".
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28.02.2022 10:17 Відповісти
я уже отвечал - воду не возможно пустить в принципе по этому каналу. Канала, как такового просто не существует - за 8 лет он был полностью разобран, все плиты вывезены, а местность выровнена дождями. Любая попытка запустить по нему воду кончится созданием болота сразу же после окончания украинской части где сохранились плиты. Восстановить канал можно примерно за год активных работ и миллиарды долларов который у паРаши сейчас нет и уже не будет.
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28.02.2022 10:42 Відповісти
Точно плиты убрали? А как они тогда полагали воду пустить?
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28.02.2022 13:05 Відповісти
Точно. Никак не полагали, это же пропогандоны. У них уже и Киев взят и потерь среди военных нет, но только по телевизору.
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28.02.2022 13:07 Відповісти
Потому что люди умирают и наши
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28.02.2022 08:30 Відповісти
Так вмирають гої. А перемовини йдуть за інші цінності.
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28.02.2022 08:50 Відповісти
Самое время мочит кацапских склады с оружием и аеродромы
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28.02.2022 08:18 Відповісти
Головне - знищувати їхні машини з пальним... Без пального їхня техніка - лише металобрухт...
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28.02.2022 08:18 Відповісти
Будуть мародерить
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28.02.2022 08:21 Відповісти
Какой-то руССкий писатель написал трёхтомную книгу "Специальная операция и мир".
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28.02.2022 08:21 Відповісти
що там зі Свіфтом!?
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28.02.2022 08:22 Відповісти
Нічого не буде! Зеля підпише перемир'я.
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28.02.2022 08:52 Відповісти
Пугали нас эскандэрами... Пусть засунут их себе в жопу! Дешевки позорные! Одни понты и больше ничего! Навалимся всем Миром и раздавим кацапье ничтожное! Победа близко!!!
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28.02.2022 08:26 Відповісти
Ваше дело правое, победа будет за вами.
Слава героическим защитникам Украины! Смерть рашистским захватчикам!
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28.02.2022 11:06 Відповісти
⚡️В Бородянке замечена большое количество русской военной техники, предположительно направляются в сторону Киева.
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28.02.2022 08:27 Відповісти
В Макарові теж "направлялися" Тепер "змінили маршрут" - пішли в пекло!
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28.02.2022 09:54 Відповісти
Не так быстро всё это закончится. Но ничё. Мы кацапню на танках не звали. Хай горять
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28.02.2022 08:32 Відповісти
@zloi_byx· 31 хв

На станції "Суми-товарна" заблукав російський бронетранспортер.

Коли росіяни спитали дорогу, наші вказали шлях в тупик за колією.

Потрапивши у пастку, четверо рос. військових намагалися полишити автомобіль.

Двох росіян затримали, ще двох зараз шукають.
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28.02.2022 08:37 Відповісти
Ця новина вже була:

Двоє залізничників голіруч захопили ворожий БТР й затримали окупантів. ФОТО
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28.02.2022 09:53 Відповісти
Официальная утренняя торговая сессия на Мосбирже, которая должна была начаться в 7:00 мск, отменена. Торги откроются с основной сессии в 10:00 мск. О таком решении биржа объявила сегодня.



Ранее стало известно, что ЦБ разослал предписание брокерам о запрете на выполнение заявок иностранных компаний и граждан на продажу российских ценных бумаг.
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28.02.2022 08:41 Відповісти
Пора уже на ********* взрывать мосты чтобы не смогли доставлять пополнение
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28.02.2022 10:24 Відповісти
Скоро у путинской ********* всё закончится.
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28.02.2022 11:04 Відповісти
Для РФ-ії страшні втрати. Ніхто з матерів не буде розбиратися згорів їх син у підбитому танку чи спаленому бензовозі.

Танк і так стане посеред поля без пального. Ніхто у ньому сидіти з екіпажу не буде чекаючи НЛАВА чи Джавеліна. Ніяку потужну зброю із нього з собою не знімеш. Тобто екіпаж із АКСУ височить і піде пішки, піде до дому і це вже не потужний танк, а чотири голодні, вимучені пацана із автоматами.

Тому паліть колони забезпечення, поповнюйте кількість їхніх двухсотих.
Ніколи кацапи не піднімуться проти Царя за нас чи проти злочинів своєї армії. Вони не встануть навіть якби ***.ло вдарив ЯО по Києву, а от кількість двухсотих для них важлива. Ми просто маємо її довести до потрібного рівня.
Зупиняйте колони забезпечення барикадами, по можливості просто забирайте бензовози.
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28.02.2022 11:22 Відповісти
 
 