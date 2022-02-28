У російських військ вже закінчуються резерви, засобів для їхньої доставки немає, - Веніславський

У російських військ вже закінчуються резерви, а також потужності.

Про це сказав член Комітету Верховної Ради України Федір Веніславський (фракція "Слуга народу") в ефірі Україні 24, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Резерви закінчилися, засобів доставлення цих резервів у РФ немає. Наші безпілотні летальні апарати Байрактар, наші винищувачі, штурмовики знищують запаси пального, які вони хочуть використати для заправки своєї техніки. Тобто на цей час, сьогодні, за усіма прогнозами, і в тому числі наших західних партнерів це дійсно буде вирішальний день, буде переломним. Тому що немає вже у них потужностей, вони намагаються якимось чином перегрупувати сили, намагаються досягти тих цілей, які вони перед собою ставили насамперед щодо Києва. Але ми бачимо, що жодна броньована машина до Києва не увійшла, і не увійде, тому що на всіх постах, напрямках стоїть територіальна оборона, Збройні сили, Нацгвардія", - сказав Веніславський.

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