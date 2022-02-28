УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8688 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
13 877 27
Бердянськ (370) війна (56544) окупація (5842)

Бердянськ тимчасово окуповано, - ОДА про ситуацію у місті на ранок 28 лютого

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бердянськ тимчасово окуповано, - ОДА про ситуацію у місті на ранок 28 лютого

Оперативна інформація по Бердянському району станом на 7:00 від Бердянської районної державної адміністрації. Район окуповано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Запорізької ОДА у фейсбуці.

Ворожа техніка спостерігається в різних громадах. З вечора місцеві мешканці Осипенківської громади повідомляли про "рейди" окупантів по будинках в пошуках телефонів.

В Бердянську під час операції з захоплення міста постраждало двоє осіб: одного вбито іншого поранено. За наявною інформацією постраждалі - охоронці підприємства "Бердянські жниварки".

Бердянський відділ поліції розформовано. Міська влада відмовилась від співробітництва з окупантами. Частина комунальних служб працює. Міський транспорт зупинився.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські загарбники взяли під контроль усі адмінбудівлі та мерію Бердянська, - в. о. міський голова Свідло. ВIДЕО

Впродовж ночі місцеві фіксували переміщення техніки містом. Зранку в Осипенківській громаді також почався рух.

В громадах періодичні проблеми зі зв'язком.

Бердянськ тимчасово окуповано, - ОДА про ситуацію у місті на ранок 28 лютого 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
Утром была слышна канонада, надеюсь оркам хорошо насыпали
показати весь коментар
28.02.2022 08:27
+15
@PVB40

·
22 хв



По Бердянску на утро.

В городе очень много вражеской техники, в целом всё спокойно.

Теперь, то что думаю - колонна оккупантов которая зашла в город, ранее не планировала это делать, но как минимум три прихода от наших ... (пока тсс), потери более 30 ед. и около 100 двухсотых, сделали свое дело и враг испугавшись завел свою технику в жилые кварталы.

Не знаю какие у них поставлены задачи, но думаю,что в течение день-два вся или практически вся колонна уйдет из города.
По поводу наших пацанов, об окружении которых писалось ниже,с ними все хорошо, работают)
показати весь коментар
28.02.2022 08:27
+14
Ну что не понятного то. С паРашей граница 2000 км. Наша относительно небольшая армия физически не способна все перекрыть. Поэтому защита происходит на определенных укрепленных рубежах. Слава Украине! Смерть путинским фашистам!
показати весь коментар
28.02.2022 08:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
@PVB40

·
22 хв



По Бердянску на утро.

В городе очень много вражеской техники, в целом всё спокойно.

Теперь, то что думаю - колонна оккупантов которая зашла в город, ранее не планировала это делать, но как минимум три прихода от наших ... (пока тсс), потери более 30 ед. и около 100 двухсотых, сделали свое дело и враг испугавшись завел свою технику в жилые кварталы.

Не знаю какие у них поставлены задачи, но думаю,что в течение день-два вся или практически вся колонна уйдет из города.
По поводу наших пацанов, об окружении которых писалось ниже,с ними все хорошо, работают)
показати весь коментар
28.02.2022 08:27 Відповісти
боже, бережи наших захистників
показати весь коментар
28.02.2022 08:36 Відповісти
Нужно при выходе их всех попалить ... вообще сдались просто и полиция расформировалась -- защитнички хреновы
показати весь коментар
28.02.2022 08:47 Відповісти
Так суки и оружие хрен раздали тем кто хотел
показати весь коментар
28.02.2022 09:52 Відповісти
Утром была слышна канонада, надеюсь оркам хорошо насыпали
показати весь коментар
28.02.2022 08:27 Відповісти
В пердак їм насипали
показати весь коментар
28.02.2022 08:41 Відповісти
коли все закінчиться потрібно буде розбиратися як так сталося, що майже без бою здали південний напрямок - вузький кримковий перешийок. Брдянськ українські війська не захищали - їх там не було, чому?
показати весь коментар
28.02.2022 08:29 Відповісти
вы пробовали воевать на 5 сторон сразу? у вас получилось?
показати весь коментар
28.02.2022 08:37 Відповісти
там навіть не замінювали нічого хоч часу було море. І обороняти перешийок у 1000 разів легше ніж зараз Запоріжжя, Маріуполь та Київ.
показати весь коментар
28.02.2022 08:41 Відповісти
Ну что не понятного то. С паРашей граница 2000 км. Наша относительно небольшая армия физически не способна все перекрыть. Поэтому защита происходит на определенных укрепленных рубежах. Слава Украине! Смерть путинским фашистам!
показати весь коментар
28.02.2022 08:39 Відповісти
Є йще одна тонкощ -- якщо є хоча б якись парітет сил на небі , то проти танкових колон виставляється гармати калібру 120-150 мм й хрен би вони навіть Перекоп пройшли . Але там "дике поле" - ідеальне місце для ворожої авіації - а не лісу , а не рельєфу .
Хоча були б тоді "Стінгери" які вже є зараз .
Просто для українців й влади в тому числі -- люди головна цінність . Вояки зараз -- особливо й поставити гарматників тоді це було б послати на 100% гибель . Вояки важливійші за позиції .
показати весь коментар
28.02.2022 09:17 Відповісти
там сепарская власть
показати весь коментар
28.02.2022 08:43 Відповісти
Як й Крим - не 2014 здали , а в 2010 , коли "обрали" Ібуковича .
Головний прорахунок подавньої більшості прихильників ПР те , що вони вважали , що ********** відноситься до українців як до рівних собі .
А з 23 лютого світ змінився у того ж Допкіна . Так й на писав , що усе в що вірив - зруйнованно Путіним й "братнім народом" .

А ЗЕленський це Добкін лайт . Він увесь час сподівався , що мовляв ***** поганий , мерзота , але він гомо-сапієнс й діє як людина - тобто зі здоровим глуздом . Ось в деяких містах мери , депутати , навіть голови райадміністрацій не вірили в необхідність збирати людей в тероборону й робили усе тяп-ляп .

А ***** він рептілоїд и діє за логікою рептілоїда . Й тому кидає гарматне м"ясо в Україну з усіх сторін й розраховує виключно , що його з квітами будуть зустрічати й почнуть годувати , паливо наливати . Що він з місцевих створить чергову дирляндію .
Але часу в його нема й ресурсів для дирляндії в кожному захопленному містечку . Требо ж залякати людей . Відмикнути від інфи .
Нові партії "Джевілінів ідуть вже й буде й для визволення Бердянська багато запаленних колон . Мобілізація те ж йде й буде через кілька днів йще 200 тисяч нових вояк . Буде повний контроль неба через винищувачі й "стінгери" . Усе вже в дорозі .

А головний прорахунок, що тотальну мобілізацію усіх требо було робити вже в день "визнання" Дирляндії *****м . Ось тоді б вистачило війська й для кожного 100 тисячного містечка . Й перевіряти усі ці містечка на вишкіл й кількість тероборони йще 2 місяця тому .

Головне ,що розвідка й аналітики США були 100% праві . Й вони вивчали ситуацію не тільки з розрахунку достаньої кількості для наступу , але й психопаталогію маяка рептілоїда .
А наші генерали тільки рахували кількість війська й озброєння . Й рахували , що ***** прислуховується до військових як в Україні політики .
А там такі які скажуть правду ***** в очі , вже на пенсії ...
показати весь коментар
28.02.2022 09:05 Відповісти
Это как в давнишюю Гражданскую войну-сплошной фронт отсутствует,боевые действия ведутся по соответствующим направлениям.Врят ли рашисты задержатся надолго в городе,уйдут оставивши небольшой гарнизон,который с удовольствием разгромят и вырежут местные нью-партизаны..
показати весь коментар
28.02.2022 09:47 Відповісти
⚡Лукашенко 6 февраля: Возьмем Украину за 3-4 дня!

Лукашенко через 3-4 дня после начала войны с Украиной: Приезжайте, пожалуйста, на переговоры, у нас ничего не получается - соцсети.
показати весь коментар
28.02.2022 08:30 Відповісти
Неужели усатый таракан реально решил повязать себя кровью с карликом?
показати весь коментар
28.02.2022 08:40 Відповісти
А разве обстрелы "искандерами" с Мозыря об этом четко не говорят ?
показати весь коментар
28.02.2022 08:44 Відповісти
Треба палити бензовози!
показати весь коментар
28.02.2022 08:33 Відповісти
Наши птички Байрактары баражируют небо в поисках целей ✊
показати весь коментар
28.02.2022 08:41 Відповісти
Оккупированых территорий ещё есть
полесский район отрезан от мира без продуктов без интернета и частично без электричества
думаю таких есть и как минимум хорошо бы гуманитарку какую то туда как-т
показати весь коментар
28.02.2022 08:43 Відповісти
Прочитав "Брянск тимчасово окуповано". Курва, очі підвели, але нічого. Надіюсь так буде
показати весь коментар
28.02.2022 08:49 Відповісти
А де місцеві поліція, нацгвардія та СБУ?
показати весь коментар
28.02.2022 09:10 Відповісти
У Марику - ад же й ця колона туди піде .
Курортний Бердянськ їм й нахрен не потрібен , бо там ворога дуже комфортно "скидати у море" . Без Марика усі ці захоплення тимчасові марні .
показати весь коментар
28.02.2022 09:23 Відповісти
Зрадники
показати весь коментар
28.02.2022 11:20 Відповісти
 
 