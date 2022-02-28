Вашингтон стежитиме за результатами переговорів РФ та України, - постпред США при ООН Томас-Грінфілд

США спостерігатимуть за тим, чим обернуться переговори РФ та України в Білорусі.

Про це повідомила постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми з нетерпінням очікуємо на те, що вийде з цих дискусій", - сказала вона.

Томас-Грінфілд додала, що США у зв'язку із розвитком ситуації навколо України виступали за дипломатію.

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