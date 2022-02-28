Вашингтон стежитиме за результатами переговорів РФ та України, - постпред США при ООН Томас-Грінфілд
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США спостерігатимуть за тим, чим обернуться переговори РФ та України в Білорусі.
Про це повідомила постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми з нетерпінням очікуємо на те, що вийде з цих дискусій", - сказала вона.
Томас-Грінфілд додала, що США у зв'язку із розвитком ситуації навколо України виступали за дипломатію.
Топ коментарі
+19 Виктор Сотник
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+13 Огусто
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+11 Владимир Сухов e5dee246
показати весь коментар28.02.2022 08:30
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Поки йдуть "перемовини Зеленського", Зеленський завозить в Україну тисячі і тисячі протитанкових ракет, тисячі тон снарядів, патрони, засоби зв'язку і системи ПВО, медикаменти, паливо, гроші. Створено "іноземний легіон", де іноземні шахтарі і трактористи будуть на цих системах збивати російські ракети, літаки і вертольоти.
"Комедіант став найсильнішим лідером світу, в той час як найсильніші лідери світу виглядали комедіантам ".
Washington Post, USA
Единожды предавши предаш и вдруге!- это про вас иуд.
1 год ·
Арахамия сказал, что готов быть заложником. Я бы просто поменял его на канистру топлива. Хоть какая-то польза.
ЗЫ Поясню. Человек, который отрицал надвигавшуюся войну, называл западных лидеров паникерами, а данные западных оазведок фейками, не может, не имеет права вести переговоры.
"Давайте объединяться" здесь работает иначе. Пусть переговоры ведёт Огрызко, например. У нас замечательные дипломаты во всех политических лагерях.
в Україні офіційний військовий стан
за публічні заклики повалити вище військове керівництво України чи звинувачення у зраді військового чи політичного керівництва Україні, вас можуть просто розстріляти
Влада України довела все, що треба було довести.
копаємо окопи, копаємо важко і довго
і тут він як закричить: зелений пітарас навмисне збудував автобани по наказу путіна, щоб по них танки расійські легко дійшли до Києва!!!!
миттєво йому вибили зуб, пошкодили пару ребер і прогнали нахер з загону
через 5 хвилин всі мовчки копають далі
Напомни себе, что предусмотрено у нас за измену родине ! Вся ваша компашка давно на пожизненное заработала.
А хто нашу сторону очолює?
"Они борются за себя, они борются за нас - они борются за свободу. Мы должны понимать, что они защищают нашу систему, наши ценности, и мы должны быть вместе с ними. Поэтому нет времени сомневаться по этому поводу", - сказал премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.