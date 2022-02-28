УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8688 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні
8 999 47
Білорусь (5971) Росія (47244) США (14482) Томас-Грінфілд Лінда (47)

Вашингтон стежитиме за результатами переговорів РФ та України, - постпред США при ООН Томас-Грінфілд

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Вашингтон стежитиме за результатами переговорів РФ та України, - постпред США при ООН Томас-Грінфілд

США спостерігатимуть за тим, чим обернуться переговори РФ та України в Білорусі.

Про це повідомила постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми з нетерпінням очікуємо на те, що вийде з цих дискусій", - сказала вона.

Томас-Грінфілд додала, що США у зв'язку із розвитком ситуації навколо України виступали за дипломатію.

Читайте: США відреагували на рішення Путіна привести ядерні війська в режим готовності: "Ми повинні зупиняти його дії найсильнішим чином"

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+19
Я этих переговоров боюсь больше ЯО. Память у меня хорошая и я знаю что дерьмаки в таком возрасте не меняются. Если бы переговоры вели ЗСУ все было бы ОК. А так хламидии и дерьмаки могут сдать и глазом не моргнут, там "" же наши люди""
показати весь коментар
28.02.2022 08:35
+13
Це якось не вкладається в голову; перемовини в Білорусі... Звучить так, як Україна капітулює.
показати весь коментар
28.02.2022 08:31
+11
Ганьба, а не перемовини !
показати весь коментар
28.02.2022 08:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ганьба, а не перемовини !
показати весь коментар
28.02.2022 08:30 Відповісти
Я этих переговоров боюсь больше ЯО. Память у меня хорошая и я знаю что дерьмаки в таком возрасте не меняются. Если бы переговоры вели ЗСУ все было бы ОК. А так хламидии и дерьмаки могут сдать и глазом не моргнут, там "" же наши люди""
показати весь коментар
28.02.2022 08:35 Відповісти
Саме так. Мені в перший день війни не було так неспокійно як через ці перемовини.
показати весь коментар
28.02.2022 08:45 Відповісти
Мозок включай хоч інколи.
Поки йдуть "перемовини Зеленського", Зеленський завозить в Україну тисячі і тисячі протитанкових ракет, тисячі тон снарядів, патрони, засоби зв'язку і системи ПВО, медикаменти, паливо, гроші. Створено "іноземний легіон", де іноземні шахтарі і трактористи будуть на цих системах збивати російські ракети, літаки і вертольоти.

"Комедіант став найсильнішим лідером світу, в той час як найсильніші лідери світу виглядали комедіантам ".
Washington Post, USA
показати весь коментар
28.02.2022 08:39 Відповісти
Американцы не знают кто такой Зеленский. Мы знаем.
показати весь коментар
28.02.2022 08:44 Відповісти
уже увесь світ знає, крім тебе
показати весь коментар
28.02.2022 08:56 Відповісти
Сволочь ты! Оружие идёт и без всяких переговоров, а кацапня подводит резервы и топливо.
Единожды предавши предаш и вдруге!- это про вас иуд.
показати весь коментар
28.02.2022 08:48 Відповісти
Русскій корабль, пшол нафуй.
показати весь коментар
28.02.2022 08:50 Відповісти
швидко пішов у напрямку руського корабля
показати весь коментар
28.02.2022 08:53 Відповісти
Це якось не вкладається в голову; перемовини в Білорусі... Звучить так, як Україна капітулює.
показати весь коментар
28.02.2022 08:31 Відповісти
Там такие участники переговоров, что можно только капитулировать. Хотя вспомним что Арахмия носился с переговорами еще когда не напали. Тоесть, эта идея у них уже несколько дней живет.
показати весь коментар
28.02.2022 08:33 Відповісти
Скільки ти будеш скигляти і шипіти?
показати весь коментар
28.02.2022 08:40 Відповісти
А що не капітулює ?
показати весь коментар
28.02.2022 08:36 Відповісти
⚡️В Бородянке замечена большое количество русской военной техники, предположительно направляются в сторону Киева.
показати весь коментар
28.02.2022 08:32 Відповісти
Хай стежать, не завадить
показати весь коментар
28.02.2022 08:34 Відповісти
США скасуют після цього усі санкції.
показати весь коментар
28.02.2022 10:54 Відповісти
Юрий Касьянов

1 год ·



Арахамия сказал, что готов быть заложником. Я бы просто поменял его на канистру топлива. Хоть какая-то польза.

ЗЫ Поясню. Человек, который отрицал надвигавшуюся войну, называл западных лидеров паникерами, а данные западных оазведок фейками, не может, не имеет права вести переговоры.

"Давайте объединяться" здесь работает иначе. Пусть переговоры ведёт Огрызко, например. У нас замечательные дипломаты во всех политических лагерях.
показати весь коментар
28.02.2022 08:35 Відповісти
Переговори зараз не на часі !
показати весь коментар
28.02.2022 08:37 Відповісти
У нас куча талантливых дипломатов. И вообще хороших людей. Вместо этого Зеленский посылает своих шестерок и опзшников. Может там есть в делегации достойные люди, просто мы не знаем. Но пока состав выглядит возмутительно.
показати весь коментар
28.02.2022 08:38 Відповісти
Собрал всю зеленую слизь и послал на переговоры.
показати весь коментар
28.02.2022 10:53 Відповісти
Я посмотрел состав дипломатов. Абрамовича нет. Умеров крымский татарин, Резников. Так что список не страшен особо.
показати весь коментар
28.02.2022 10:57 Відповісти
просто нагадую:
в Україні офіційний військовий стан
за публічні заклики повалити вище військове керівництво України чи звинувачення у зраді військового чи політичного керівництва Україні, вас можуть просто розстріляти
показати весь коментар
28.02.2022 08:36 Відповісти
Та вже треба було б. Бо це вороги.
Влада України довела все, що треба було довести.
показати весь коментар
28.02.2022 08:42 Відповісти
Ещё один зелёный страдалец вылез! Сухари суши Иуда.
показати весь коментар
28.02.2022 08:43 Відповісти
був у нас один такий в теробороні
копаємо окопи, копаємо важко і довго
і тут він як закричить: зелений пітарас навмисне збудував автобани по наказу путіна, щоб по них танки расійські легко дійшли до Києва!!!!
миттєво йому вибили зуб, пошкодили пару ребер і прогнали нахер з загону
через 5 хвилин всі мовчки копають далі
показати весь коментар
28.02.2022 08:50 Відповісти
Так і треба з ними, і робити далі своє.
показати весь коментар
28.02.2022 08:52 Відповісти
За признание что ты зелёная Иуда у нас писдят, поэтому вы молча копаете
показати весь коментар
28.02.2022 08:54 Відповісти
то ти був серед тих 400 вагнеровців?
показати весь коментар
28.02.2022 08:58 Відповісти
Нет я астронавт Армстронг. Зелёный и дебил- это синонимы
показати весь коментар
28.02.2022 09:02 Відповісти
зелений і патріот України - синоніми
показати весь коментар
28.02.2022 09:03 Відповісти
Содержание твоих высеров заставляет подозревать что ты хламидия.
Напомни себе, что предусмотрено у нас за измену родине ! Вся ваша компашка давно на пожизненное заработала.
показати весь коментар
28.02.2022 08:42 Відповісти
гадаєш, тобі кремль медальку дасть? даремно
показати весь коментар
28.02.2022 08:45 Відповісти
У меня в отличие от тебя Иуды наград и так хватает.
показати весь коментар
28.02.2022 08:51 Відповісти
всі від кремля? молодець, ховайся
показати весь коментар
28.02.2022 08:52 Відповісти
А хто посередники?
показати весь коментар
28.02.2022 08:39 Відповісти
Лукашенко. Здорово да? Путинские выкормыши, путинская марионетка и пропутинские украинские политики, которых нужно за коллаборационизм садить и измену, договариваются о переговорах. Первое две вещи точно верно, третье может да, может не целиком.
показати весь коментар
28.02.2022 08:42 Відповісти
Ультиматум можна і через нейтральну Швейцарію передати.
А хто нашу сторону очолює?
показати весь коментар
28.02.2022 08:54 Відповісти
Известно что там Арахмия и Абрамович, который финансирует ОПЗЖ. Арахмия носился с переговорами до нападения. Тему переговоров уже несколько дней педалирует 1+1. Тоесть, Беня. Хотя разводить панику рано - мы ничего больше не знаем.
показати весь коментар
28.02.2022 08:58 Відповісти
Одним словом все кто не заслуживает доверия.
показати весь коментар
28.02.2022 09:08 Відповісти
⚡Словакия поддерживает новую спецпроцедуру присоединения Украины к ЕС.

"Они борются за себя, они борются за нас - они борются за свободу. Мы должны понимать, что они защищают нашу систему, наши ценности, и мы должны быть вместе с ними. Поэтому нет времени сомневаться по этому поводу", - сказал премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.
показати весь коментар
28.02.2022 08:40 Відповісти
Є повна впевненість, що Україну буде прийнято в ЄС. Ніхто тепер не посміє заважати.
показати весь коментар
28.02.2022 08:43 Відповісти
Уничтожьте этих тварей и ее историю о подвигах дедов... Твари... Слава Украине... Смерть москолям... Вот вам вся история войны..."Донецкий МЕГАКОТЕЛ" - ВСУ в шаге от катастрофы на Донбассе. Соводки с фронта - вечер 27 февраля (20 видео, 2022) https://***********.ru/publ/vojna_na_ukraine/doneckij_megakotel_vsu_v_shage_ot_katastrofy_na_donbasse_sovodki_s_fronta_vecher_27_fevralja_20_video_2022/60-1-0-11516?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
показати весь коментар
28.02.2022 08:43 Відповісти
ВРАЖЕСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ДИВЕРСИЯ! ПО ССЫЛКЕ НЕ ЗАХОДИТЬ!
показати весь коментар
28.02.2022 08:45 Відповісти
преговори в білорусі їм нада щоб перед своїми кацапами не втратить ""морду дица". їм нада картінка для телебачення, що ось вони вже здаються.
показати весь коментар
28.02.2022 08:56 Відповісти
Это история повторяется на протяжении 300 лет за Свободу Украины. И мы ее завоюем и будем свободной страной... С нами Бог!!! С нами УКРАИНА!!! СЛАВА УКРАИНИ!!! Смерть москолям...
показати весь коментар
28.02.2022 09:00 Відповісти
Історія зради України продовжується більше ніж 300 років. Раніше нас зраджували власні гетьмани. А зараз президенти, яких ми обираємо виключно із колін ізраїлевих.
показати весь коментар
28.02.2022 10:48 Відповісти
Ви пане Юрію має те вагу! то передайте! які домовленості? нам Україну в наших міжнародних визнаних межах! плюс Кубань! Грузії Абхазію! Молдові Придністровє! Фінляндії ... Німеччині .... Японії ... і т.д або їдіть *****! ми вас знищим! передайте це будь ласка! плюс усі контребуції та компенсації за усих убитих українців і не тільки! і за Крим за * років! або вам піздєц отакі мають бути умови!
показати весь коментар
28.02.2022 14:06 Відповісти
 
 