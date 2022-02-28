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НАТО та Україна не несуть загрози для Росії: Білий дім відреагував на рішення Путіна привести сили стримування в режим готовності

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

НАТО та Україна не несуть загрози для Росії: Білий дім відреагував на рішення Путіна привести сили стримування в режим готовності

Представник Білого дому Джен Псакі стверджує, що НАТО та Україна не несуть загрози для Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україні.

"У жодному разі Росія не знаходилася під загрозою від НАТО, не знаходилася під загрозою від України", - сказала вона в неділю телеканалу ABC.

ABC уточнює, що так Псакі прокоментувала рішення президента РФ Володимира Путіна перевести сили стримування російської армії на особливий режим несення бойового чергування.

Також вона заявила про готовність США направити більше гуманітарної, економічної та військової допомоги Україні.

У відповідь на питання про готовність США вжити заходів проти енергетичного сектора Росії, Псакі запевнила, що всі подібні варіанти дій "стоять на порядку денному".

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Раніше в неділю президент РФ Володимир Путін під час зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу та начальником Генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим повідомив, що "вищі посадові особи провідних країн НАТО допускають агресивні висловлювання на адресу нашої країни, тому наказую міністру оборони та начальнику Генерального штабу перевести сили стримування російської армії в особливий режим несення бойового чергування".

"Є", - сказав у відповідь Шойгу.

Президент зазначив, що західні країни вчиняють недружні дії щодо Росії і в економічній сфері. "Я маю на увазі нелегітимні санкції, про які всі добре знають", – сказав Путін.
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Топ коментарі
+12
Конвульсии
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28.02.2022 08:34
+7
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28.02.2022 08:53
+6
Проте про "нациків" питання не стоїть, вони дійдуть до Кремля і пиво в мошкві буде по 40 грн.
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28.02.2022 08:40
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28.02.2022 08:34 Відповісти
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28.02.2022 08:53 Відповісти
Украина - это Европа, передний край противостояния цивилизации и Мордора.
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28.02.2022 09:23 Відповісти
Проте про "нациків" питання не стоїть, вони дійдуть до Кремля і пиво в мошкві буде по 40 грн.
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28.02.2022 08:40 Відповісти
Гнати рашисстов за Урал !!! Звільнимо усі народи!
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28.02.2022 08:45 Відповісти
Ядерное оружие всегда должно находится в боевом режиме. Пуйло опять блефует.
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28.02.2022 08:48 Відповісти
Вообще-то боевая готовность может быть постоянная, повышенная и полная. То есть они сейчас перешли в повышенную.
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28.02.2022 09:00 Відповісти
Та ладно!
Всі все розуміють:
Україна та НАТО несуть Рашці загрозу тільки фактом свого ІСНУВАННЯ!
Кацапи не можуть спокійно існувати, коли знають, що десь живуть краще і вільніше їх.
А так, як кацапи не спроможні зробити своем життя кращім, вони бажають зробити життя других гіршим за своє, або зовсім знищити!
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28.02.2022 08:49 Відповісти
Именно так, в самую точку. Именно это и говорили в свое время и Шамиль Басаев, и русские классики.
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28.02.2022 09:25 Відповісти
Почем так доллар в ларьке в расеюшке? ты хоть понимаешь, что твоя зарплата упала раза в 2 только что или даже больше? Хотя откуда у тебя мозг...
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28.02.2022 08:59 Відповісти
***** живет в иной реальности. все что не делается по его бредовым желаниям, оно воспринимает как личную угрозу
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28.02.2022 08:55 Відповісти
Ну а вообще ж в мире есть система предупреждения о развороте ядерного оружия, по идее оно должно быть ликвидировано уже на стадии разворота в боевое положение. т..е. если пыня попытается дето что-то запустить то оно должно быть сбито противоракетой
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28.02.2022 09:00 Відповісти
Зачем перед убьюдком оправдываться?! Сказали бы: только попробуй, ****, с лица земли твой Мордор сотрем.
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28.02.2022 09:08 Відповісти
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28.02.2022 09:21 Відповісти
 
 