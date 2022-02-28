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Українські хакери зламали сайт Кремля та опублікували всю їхню телефонну базу, - МВС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Українські хакери зламали сайт Кремля та опублікували всю їхню телефонну базу, - МВС

Українські хакери в неділю зламали сайт Кремля та оприлюднили всю його телефонну базу.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі каналу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора ввечері ми здійснили ще одну ініціативу - спільно з "Кіборгами-спам України" було зламано сайт Кремля і ми у вільний доступ на чат боті "Влада РФ" (у Telegram. - Ред.) виклали повністю всю телефонну базу Кремля", - розповів він.

Денисенко розповів, що наразі у вільному доступі телефони всього керівництва Кремля, журналістів "кремлівського пулу", громадських організацій.

"Що мене найбільше вразило - Кремль обслуговує пул ворожок. Там є спеціальні ворожки…", - розповів Денисенко.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+27
Да, ночка была у меня веселая 😂 в переписках с Соловьевым басковым и другими *********. Получили фотосессию их мяса на моей святой земле
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28.02.2022 08:50
+18
Скульптор зайнятий: танки з калібром ліпить, бо вже закінчуються
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28.02.2022 08:49
+15
СЛАВА УКРАЇНІ! НАШІ ХЛОПЦІ НАЙКРАЩІ! ХАКЕРАМ РЕСПЕКТ!
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28.02.2022 08:47
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Телефонів якутського шамана і скульптора мабуть немає
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28.02.2022 08:44 Відповісти
якутський шаман в опозиції.
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28.02.2022 08:46 Відповісти
Скульптор зайнятий: танки з калібром ліпить, бо вже закінчуються
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28.02.2022 08:49 Відповісти
Звоните им и проклинайте их и их детей !
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28.02.2022 08:47 Відповісти
Як зайти на чат бот Влада РФ
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28.02.2022 08:56 Відповісти
Кому нужна база https://t.me/SaltovkaSevernaya кто воспользовался лайк
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28.02.2022 09:06 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНІ! НАШІ ХЛОПЦІ НАЙКРАЩІ! ХАКЕРАМ РЕСПЕКТ!
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28.02.2022 08:47 Відповісти
Коротко .
Мордор повинен бути знищений
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28.02.2022 08:48 Відповісти
навіщо хакерів називають "українськими", тим більше робить це МВС? хакери засуджуються всім цивілізованим світом, називайте "наші друзі", навіщо потім слухати від орків, що в Україні є хакери? коли їх хакери ломали пентагон, обурений був весь світ
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28.02.2022 08:48 Відповісти
Это солдаты цифровой войны и у нас есть официальные войска.
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28.02.2022 08:52 Відповісти
тоді чому б не називати їх саме так? хакери поза законом
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28.02.2022 08:54 Відповісти
Сам термин не несет засобой ответственности пока небыл нарушен закон.
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28.02.2022 08:59 Відповісти
"білі хакери" офіційно тестують безпеку сайтів та програмного забезпечення і їм за це платять винагороду. Просто знайдені уразливості вони не використовують на зло
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28.02.2022 11:30 Відповісти
Закони війни відрізняються від законів мирного часу.
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28.02.2022 12:00 Відповісти
Хакери це не образа і не клеймо.
Хакери, як і воїни - можуть бути воїни добра і воїни пітьми.
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28.02.2022 09:10 Відповісти
треба виправити "українські кібервійська"
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28.02.2022 11:42 Відповісти
Да, ночка была у меня веселая 😂 в переписках с Соловьевым басковым и другими *********. Получили фотосессию их мяса на моей святой земле
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28.02.2022 08:50 Відповісти
Треба щоб вони оприлюднювали втрати російської армії. Бо в них це державна таємниця. І вони думають, що втрат майже немає.
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28.02.2022 08:50 Відповісти
Пресс-служба президента

Дежурный 910-07-66, ф. 910-21-34
Департамент аккредитации 985-37-60, ф. 606-90-00, 606-73-77 HYPERLINK "mailto:[email protected]" [email protected]
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Варламов Андрей Викторович заместитель начальника Управления пресс-службы и информации президента 910-11-28, ф. 606-00-18
Смирнов Александр Юрьевич заместитель начальника Управления пресс-службы и информации президента 910-06-77
Жанна Одинцова, зам. Тимаковой м. 798-22-79 и 8-916-719-60-06, 8-925-500-83-01

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Васильев Саша Викторович 606-50-17, 8-926-150-66-41, 720-63-46 (еще тел. 723-63-01), 8-926-776-10-65
Зыков Денис Валерьевич 8-926-294-44-48, 8-903-509-59-72, 606-56-01, 8-903-745-96-96
Коротецкая Галина Владиславова 8-903-212-83-07, 606-33-07, 8-926-776-10-61
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Митрошенко Светлана Николаевна 606-90-44, 798-23-48, 606-53-97, м. 8-926-776-10-83
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Плакитина Марина Петровна 8-926-294-44-47, 606-38-59 и 606-26-83, 8-903-742-22-66
Федорина Лера 8-903-212-81-99, 8-926-747-63-83, 910-1280
Зайцева Людмила 8-915-841-58-15
Плахина Надежда 8-915-841-58-30
Данюшин Сергей 8-915-841-58-13
Людмила 8-926-007-84-85
Кошелева Людмила Викторовна 8-901-502-41-98, 606-50-02, 8-903-742-44-88
Осипова Елена Владимировна 8-916-648-55-40, 8-903-212-83-79, 606-20-35, 8-926-776-10-63
Добина Марина р. 985-41-07, м. 985-93-18, м. 8-903-743-98-98
Абдеев Ринат Рифгатович м. 8-903-969-91-78, р. 606-26-10, 606-25-05
Галиуллин Евгений 8-903-746-94-94
Мария 8-903-231-10-10
Павлов Алексей Маратович 910-39-20 - референт, по работе с иностранными СМИ
Карякин Роман 8-903-742-00-44
Петрушин Вячеслав 8-903-745-80-80
Барышева Вера 8-903-746-94-94
Вутянова Яна 8-904-779-93-24

Еще чей-то мобильный телефон из президентской пресс-службы 764-79-67 и 723-65-31
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28.02.2022 08:52 Відповісти
Позвони мне, позвони
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28.02.2022 08:58 Відповісти
merci+++
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28.02.2022 09:29 Відповісти
- Алё, ето Зайцева... Людмила?
- Н-е-ет...
- А почему уши из трубки торчат?
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28.02.2022 09:55 Відповісти
а людмила и просто мария девушки по вызову??
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28.02.2022 12:11 Відповісти
Зараз наберу *****
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28.02.2022 08:53 Відповісти
Так что, я теперь могу позвонить Машке Захаровой и лично сказать ей, что она падлюка?
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28.02.2022 08:57 Відповісти
думаете, она еще не в курсе?
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28.02.2022 09:06 Відповісти
Может быть еще сомневается?
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28.02.2022 09:21 Відповісти
можно, но она в туалете...
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28.02.2022 10:23 Відповісти
точно гитлер
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28.02.2022 09:00 Відповісти
Так Шойгу потомственный шаман
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28.02.2022 09:01 Відповісти
Сатана та сатанинська держава.
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28.02.2022 09:16 Відповісти
Шановні хакери! Нам би дані людей з подвійним громадянством!!!! Будь ласка!!!
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28.02.2022 09:25 Відповісти
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28.02.2022 09:37 Відповісти
тепер їм реально пізда
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06.08.2022 18:09 Відповісти
 
 