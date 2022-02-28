Міноборони про втрати військ РФ від початку вторгнення: 5300 осіб, 191 танк, 816 броньованих машин, 29 літаків, 29 гелікоптерів
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ, які вторглися до України, продовжують зазнавати тяжких втрат.
Про це повідомила у фейсбуці заступник міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
"Сумарні орієнтовні втрати ворога з 24.02 по 28.02 станом на 6.00:
Літаки - 29
гелікоптери - 29
Танки - 191
Бойові броньовані машини - 816
Гармат - 74
ЗРК БУК - 1
Град 21
Автомобільна техніка - 291
Цистерни - 60
БпЛА ОТР- 3
Кораблі/катери - 2
Засоби ППО - 5
Особовий склад орієнтовно 5300(уточнюється)", - пише Маляр.
Вона акцентує увагу, що інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки ії вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою.
"Крім того інформацію ми можемо отримати лише після завершення бою, а бої бувають вкрай тривалі у часі. Надходження даних може відбутись наступного дня, а іноді і через день. Крім того, якщо бій тривав вночі, і розпочався в одну календарну дату, а завершився в іншу, то доволі складно відділити у яку саме добу стались ті чи інші втрати", - резюмувала Маляр.
Будь ласка, зачекайте...
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Донбас окликають Карпати
«Вставай, Україно, збирай своє віно,
Коралі вдягай і дукати!
У досвітніх росах сріблиться колосся
Твої це пшеничнії вінці
Вінчайся у зілля, на гоже весілля
Скликай всіх дітей-українців!
Гей, ріднії діти, вже сонечко світить,
Збирайтесь на пир, погуляти!
На рідних розгонах, вином, ще й червоним
Московських гостей напувати…
Щоб так упилися, що й не піднялися,
І з роду до роду йшла слава,
Яка була грізна, вогненна, залізна
Остання з Москвою відправа…
С. Гайдамака.
Юнак-кулеметник їх вправно косив.
Ах, лента за лентою - набої подавай,
Вкраїнський повстанче, в бою не відступай! )))))
Президент мусить об'явити, що ми вже майже перемогли. Да так, щоб по всіх каналах. Тоді росіяни почнуть сдаватись більше.
Орієнтовно
Це ж начебто завдяки їм почався такий масовий мор у боєвих угробурятів.
МАЛОВАТО БУДЕТ - YouTube
НИЖЧЕ - ПОСИЛАННЯ НА ФАЙЛООБМІННИК. ТАМ ВІДЕО З СЕЛА БУЧА ПІД КИЄВОМ, ДЕ БУЛА ЗНИЩЕНА КОЛОНА КАДИРІВСЬКОГО СПЕЦНАЗУ. РОЗСИЛАЙ, ДЕ ТІЛЬКИ МОЖНА, ЯКЩО Є МОЖЛИВІСТЬ, ШЛИ В РОСІЮ. ПІДПИС ДО ВІДЕО РОБИТИ ТЕЖ КРАЩЕ РОСІЙСЬКОЮ. НЕХАЙ БОЯТЬСЯ.
ПІДПИС ДО ВІДЕО (НАВМИСНЕ ПИШИ "на" УКРАЇНІ, коли шлеш в Росію, щоб вони обов'язково подивилися відео!).
РОССИЙСКИЕ ТАНКИ НА УКРАИНЕ.
https://fex.net/s/b2nod66
На пропагандистском российском ресурсе «РИА Новости» вышла статья, которая рассказывала о «конце операции» российских войск в Украине и возвращении Киева в лоно «русского мира».
Об этом сообщает сегодня «Зеркало недели».
В общем доступе материал пробыл порядка получаса, чего хватило, чтобы всемирная сеть «запомнила» его.
Прочитать это творение русской пропаганды можно по ссылке.
В материале ярко показано, как именно видели, до массовых поражений армии РФ в Украине, российские идеологи будущее России после ее вероломного нападения на нашу страну. И какое место в этом плане отводилось Украине и украинцам.
https://web.archive.org/web/20220226051154/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.html
Но тогда все знали от куда груз.
Сегодня в россии на столько засраны мозги у людей...
Учёт и контроль!
Могло бы Минобороны Украины как-то уточнять (типа указывать и тех, и тех отдельно), чтобы общество правильнее картину понимало. Ясное дело, что это очень франко-потолочные цифры, потому что, когда идут бои, посчитать сложно. И всё таки.
Добре синки духопелете путінську потвору ... Так тримати... І НЕ зволікайте . бо вже наш ЗЕ-миротворець кинувся рят-увати цю погань . затіявши перемовини ...