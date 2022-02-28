Інформація щодо потрапляння в полон поліцейських у Токмаку та Мелітополі не відповідає дійсності, - Запорізька ОДА
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У Національній поліції повідомили, що поліцейських не брали у полон у Мелітополі та Токмаку. Тож ця інформація не відповідає дійсності.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Запорізьку ОДА, у Нацполіції спростовують інформацію про потрапляння в полон поліцейських у Токмаку та Мелітополі.
"Інформація щодо потрапляння в полон співробітників поліції у Токмаку та Мелітополі не відповідає дійсності",
– йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше в ОДА повідомили, що Бердянськ тимчасово окуповано.
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