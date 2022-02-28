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Інформація щодо потрапляння в полон поліцейських у Токмаку та Мелітополі не відповідає дійсності, - Запорізька ОДА

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Інформація щодо потрапляння в полон поліцейських у Токмаку та Мелітополі не відповідає дійсності, - Запорізька ОДА

У Національній поліції повідомили, що поліцейських не брали у полон у Мелітополі та Токмаку. Тож ця інформація не відповідає дійсності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Запорізьку ОДА, у Нацполіції спростовують інформацію про потрапляння в полон поліцейських у Токмаку та Мелітополі.

"Інформація щодо потрапляння в полон співробітників поліції у Токмаку та Мелітополі не відповідає дійсності",
– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в ОДА повідомили, що Бердянськ тимчасово окуповано.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Маріуполі затримали російського снайпера, - Нацполіція. ФОТО

Інформація щодо потрапляння в полон поліцейських у Токмаку та Мелітополі не відповідає дійсності, - Запорізька ОДА 01
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Новость звучит будто их убивали. На самом деле они или подыгрывали, или смылись.
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28.02.2022 08:46 Відповісти
Тобто співпрацюють з окупантами?
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28.02.2022 08:49 Відповісти
сумніваєшся?
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28.02.2022 09:34 Відповісти
Не долго им осталось спивпрацюваты...идиоты
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28.02.2022 08:51 Відповісти
Бо перейшли ДОБРОВІЛЬНО на бік терористів *****?
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28.02.2022 09:04 Відповісти
Тобто вони там є і вони озброєні! Тоді якого біса!?

Повторюють історію 2014 року і знову сподіваються відкосити від відповідальності за зраду присязі?
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28.02.2022 09:08 Відповісти
полiцейскiй вiн i у окупацii полiцейскiй
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28.02.2022 09:10 Відповісти
Таких там є багато. Просто тих які зрадили в 2014 як слід не покарали. То чому б не зрадити ще раз.
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28.02.2022 09:21 Відповісти
Дядя поліцейський, а тут є окупанти? - Якби були, мене б тут вже давно не було.
Вони всі повтікали в перших рядах. Південь України нагадує Донбас 2014.
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28.02.2022 09:54 Відповісти
 
 