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Лаврова не пускають на зустріч ООН через санкції, Захарова обурена: "Якась нісенітниця! Які документи, які правила, які інструкції?"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Лаврова не пускають на зустріч ООН через санкції, Захарова обурена:

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров не зможе відвідати засідання Ради ООН з прав людини у Женеві, оскільки від нього через санкції вимагають оформити додаткові документи, які російське МЗС відмовляється оформлювати.

Про це в ефірі телеканалу "Россия-1" заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Захарова емоційно обурилася необхідності долати нові санкційні обмеження, накладені на Росію у Європі. "Якась нісенітниця! Які документи, які правила, які інструкції? Про що це?" - сказала офіційний представник МЗС РФ.

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Причиною виникнення проблем стало те, що ЄС наклав на РФ авіаційні санкції, заборонивши проліт російських бортів, а Лавров хотів полетіти до Женеви літаком уряду РФ. Захарова пояснила, що через це від російської делегації вимагають "оформляти якісь документи, які зараз придумають країни Євросоюзу для тих бортів, що потрапили під санкції".

Росія не виконуватиме санкційних вимог.

"Це обов'язок Організації об'єднаних націй та країни, яка її приймає, забезпечити роботу країнам-членам, тим більше у кризовий момент", - вважає представниця МЗС.

Як наслідок, Лавров не зможе відвідати зустріч ООН високого рівня.
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Топ коментарі
+101
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28.02.2022 09:04
+61
А ещё чиповать надо этого старого мерина
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28.02.2022 09:04
+61
как говорят ехай *****
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28.02.2022 09:04
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Надо ещё детей российских политиков ( дочку Лаврова, сына Медведева и т д) выставить из стран западного мира КАК НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
БУДЕТ ПАМЯТЬ этим семьям на 10 поколений - они своих родителей сожрут без хлеба
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28.02.2022 09:52 Відповісти
Давно уже сказал что это просто обязательны сделать. Чтобы виновные в этой воне получили по сусалам от своих же родственников. А те чтобы поняли что у жизни в раю есть свои правила.
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28.02.2022 12:33 Відповісти
А можливо їх краще "того" і по запчастинах відправити в Мухосранск?
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01.03.2022 04:56 Відповісти
Руская грустная лошадка, іді *****.
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28.02.2022 09:54 Відповісти
русский конь иди *****!
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28.02.2022 09:54 Відповісти
От мені дуже цікаво: а яке, взагалі, відношення до прав людини має якась стара кацапська коняка ???
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28.02.2022 09:55 Відповісти
Фото в паспорте не совпадает с реальностью сказали и посоветовали обратиться для дополнительных документов в программу "В мире животных"
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28.02.2022 09:56 Відповісти
Какое может быть участие во встрече по поводу прав человека государства, прямо сейчас эти права попирающего? Только в качестве подсудимого и так нужно до этих преступников и довести! Нех настить! Русский самолет! Лети на.уй!
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28.02.2022 09:57 Відповісти
Пішки розучився ходити???
Як пєшков шодив пішки - сапоги на шию, щоби не псувались і вперед… перед Женевою ноги помиєш у калюжі і зайдеш як гаспадін…
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28.02.2022 09:58 Відповісти
вралов - иди *****
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28.02.2022 10:00 Відповісти
А если б пустили, на чём бы летел? На ковре-самолёте?)
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28.02.2022 10:00 Відповісти
Что за проблема у коня ? Цепляй крылья и будешь Пегасить хоть на Луну .
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01.03.2022 04:55 Відповісти
А вот мне интересно, конемордого хоя калантаряшку с машуткой грязной головой расстреляют или повесят?
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28.02.2022 10:01 Відповісти
Ото ещё подстилка путинская! Возмущается она там! Хавло б свое закрыла и не вякала! ГОРИТЕ ВЫ ВСЕ ТАМ В АДУ!!!!!!!!
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28.02.2022 10:04 Відповісти
Я щось не зрозумів, чи захарова вже навчилась відмовляти "нісенітниця"?
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28.02.2022 10:08 Відповісти
- Глава российского МИД, пошёл на х..., - ответили в ООН.
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28.02.2022 10:09 Відповісти
В ООН уже есть спец. представитель от РФ и нет необходимости присутствия ещё каких-то членов...Лавров видимо решил "встать на лыжи" и остаться в Европе ? )
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28.02.2022 10:20 Відповісти
Сказанула дура типа раша не будет выполнять санкционные требования, ну тогда придётся лошади и другим прыгать с парашютом и попадать в плен
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28.02.2022 10:21 Відповісти
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28.02.2022 10:23 Відповісти
У кого то конь Буцефал , а у Моли - Калантар .
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01.03.2022 05:01 Відповісти
"...забезпечити роботу країнам-членам...". Не країнам-членам, а країнi-члену.
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28.02.2022 10:25 Відповісти
Конемордий хай жре расіянський овес в стойлі.
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28.02.2022 10:26 Відповісти
Лошадь должна стоять в стойле!
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28.02.2022 10:30 Відповісти
Все! Кремлевским убийцам дорога только в тайгу!
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28.02.2022 10:36 Відповісти
Нехай летить через Казахстан , скотиняка срюська 😡
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28.02.2022 10:37 Відповісти
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28.02.2022 10:39 Відповісти
Ну і сиди в своєму Мордорі. Світові ви вже не потрібні...
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28.02.2022 10:46 Відповісти
Через Гаагу
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28.02.2022 10:56 Відповісти
ЯКІ, ЯКІ !!! ДЕ ЦЕ БАЧЕННО ЩОБ КОНЯ В САЛОН ЛІТАКА ПУСКАЛИ !?)
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28.02.2022 11:40 Відповісти
Велосипедом нехай їде.
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28.02.2022 11:50 Відповісти
А для чого слухати злодія і його нісенітниці.....вони завжди брешуть-гопники пристарілі,безславні мародери.
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28.02.2022 11:52 Відповісти
машка, пошла на ***.
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28.02.2022 15:38 Відповісти
пинком под сраку рашист!
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28.02.2022 17:42 Відповісти
Коня в стойло загнали
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28.02.2022 18:45 Відповісти
А шо,всё по- пацански.
Пацан сказал,пацан сделал.
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28.02.2022 19:13 Відповісти
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