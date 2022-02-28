РФ скинули з неба. Майже все європейське та північноамериканське небо вже закрите для російських авіакомпаній, - Кулеба. ІНФОГРАФІКА

У відповідь на повномасштабне вторгнення до України низка країн вже закрили авіапростір для Росії.

Про це повідомив у фейсбуці глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Росію скинули з неба. Майже все європейське та північноамериканське небо вже закрите для російських авіакомпаній. Всього 32 країни закрили небо росіянам", - написав він.