РФ скинули з неба. Майже все європейське та північноамериканське небо вже закрите для російських авіакомпаній, - Кулеба. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У відповідь на повномасштабне вторгнення до України низка країн вже закрили авіапростір для Росії.
Про це повідомив у фейсбуці глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Росію скинули з неба. Майже все європейське та північноамериканське небо вже закрите для російських авіакомпаній. Всього 32 країни закрили небо росіянам", - написав він.
Топ коментарі
+76 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар28.02.2022 09:14
+47 Zemer
показати весь коментар28.02.2022 09:15
+42 SlavaGeroyam
показати весь коментар28.02.2022 09:14
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
всі літаки в ********** взяті в лізінг, так що скоро Захід забере свої літаки з паРаши
Маршрут Москва-Белград сегодня
Я так понимаю, этот рейс будет самым востребованным сейчас в попытке свалить к "проклятым гейропейцам"
Кажуть, що їх одразу ненавидять, як тільки чують акцент. Вони спокійно показують фотографії участі в проукраїнських мітингах в США, де вони постійно приймають участь - зразу їх обнімають, вибачаються і бажають всього найкращого.
knigi ne pitalsia pisat?
anderson, ne ????
говорят в бункере изменилось время проветривания....
теперь каждые полчаса !!!
Погані новини:
1. Шукали по підрозділу шматок сала, бо пройшла інформація про кадирівців і ми хотіли змастити кулі салом, щоб ці посилки страждали і після смерті. Не знайшли, бо сало в Україні довго не живе. І це, здається, єдине, що споріднює сало та росіян.
Хороші новини:
1. Луганський напрямок - ситуація стабільна, але важка, ворог знищує артилерією все, що бачить, не розбираючись. Армія стоїть, все під контролем;
2. Запорізький напрямок - ситуація складна; наші прикрили Запоріжжя з півдня і розвалили «Градами» одну з російських груп неподалік Мелітополя, але супротивник через Бердянськ перекидує колони у напрямку Маріуполя для спроби блокади; по Запорізькому летовищу завдано ракетного удару з незрозумілою метою - здається, просто проїбали зробити це раніше;
3. Маріупольський напрямок - окупант хотів оточити місто, ***** не вийшло, але спроби продовжуються. У місті і передмістях багато поранених та загиблих мирних жителів, в тому числі дітей; артилерія Збройних Сил України працює на повну і знімає з окупанта данину кров'ю та залізом. Ситуація важка, але контрольована;
4. Київський напрямок - битва за Київ продовжується у агломерації; росіяни отримують лютої ***** у передмістях, лінії оборони вибудовані і мається без діла, бо обіцяний білоруський десант запізнюється. Ніякого оточення немає і близько, це неправда і *****; якщо взяти північ за 12 годин, то окупанти лазять з 9 по 12 годину, всі інші напрямки вільні. Супротивник намагається перегрупуватися, але виходить ******, як і все на цій війні. Ситуація стабільна;
5. Донецький напрямок - точаться пекельні бої під Волновахою і на інших напрямках; армія стоїть. Ситуація важка, але під контролем;
6. Херсонський напрямок - ворог контролює Нову Каховку і Каховську ГЕС, але місто Херсон утримують українські військові. По області точаться бої, ситуація складна;
7. Харківський напрямок - ворог отримав естетично довершеної ***** при спробі штурму Харкова, російські військові помирають спантеличеними: їм обіцяли квіти, але не уточнили, що на могилу. Ситуація під контролем;
8. Сумський напрямок - ідуть бої у області і безпосередньо під Сумами; місто було і буде під синьо-жовтим прапором. Чим займається українська армія? Правильно, дає ***** всьому, що ворушиться. Також зафіксовані випадки, коли наша армія щось розворушила і дала ***** по розворушеному. Ситуація непроста, але стабільна;
9. Чернігівський напрямок: ідуть бої по області, російські посилки отримують ***** і знайомляться з особливостями чорнозему; ситуація контрольована.
10 - Миколаївський напрямок: місто під контролем ЗСУ, по місту завдано ударів з повітря, ситуація контрольована;
11 - Одеський напрямок: ЗСУ, прикордонники, добровольці і всі інші нудьгують у очікуванні обіцяного десанту, ситуація спокійна.
Супротивника деморалізовано, чорнозем удобрено, вогні ворожих танків запалено. Пом'яніть загиблих українських героїв і давайте з новою люттю ***** окупантам. Всі ми зараз створюємо навіть не історію - легенду. Легенду, якою весь світ буде захоплюватися віками.
Ми перемагаємо, бо не можемо програти.
Юрій Гудименко
Согласно публикации, в воскресенье, 27 февраля, португальские власти решили без какого-либо предварительного уведомления закрыть свое воздушное пространство для российской гражданской авиации.
«Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший за нашими туристами на остров Мадейра, был принудительно развернут в воздухе, и группа соотечественников не смогла сегодня вернуться домой», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время сотрудники дипмиссии прорабатывают варианты организации возвращения туристов в Россию. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/incidents/48216610/?utm_content=mnews_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
«Еще раз подчеркну - российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинских городов не наносят», - заявил собеседник «Ленты.ру».
В Минобороны добавили, что разведка продолжает фиксировать размещение украинскими националистами реактивных и артиллерийских подразделений в жилых кварталах Киева и других украинских городов.
«Руководство Украины многократно заявляло, что не прикрывается мирным населением и не ставит тяжелые огневые средства в городах. Такая откровенная ложь может повлечь тяжелые последствия», - отметили там. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/army/48210997/?utm_content=mnews_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
Одна из крупнейших сетей финских супермаркетов S-ryhm убирает из ассортимента российские товары. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении компании. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/world/48216420/?utm_content=mnews_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
Россия оккупировала южную часть Курильских островов, что противоречит международному праву, как и нападение на Украину. Об этом в понедельник в ходе дебатов в парламенте Японии заявил директор департамента Европы японского МИД Хидэки Уяма. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/world/48215775/?utm_content=mnews_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
Совет директоров Банка России решил поднять ключевую ставку c 28 февраля 2022 года с 9,5% до 20% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://finance.rambler.ru/economics/48216701/?utm_content=mfinance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
Аэрофлот запустит новые регулярные рейсы Внуково - Шереметьево с пересадкой в Домодедово
Новости финансов. Национальный банк Украины продолжает формировать курс гривни. Вооруженные силы Украины приступили к формированию курса рубля
https://eadaily.com/ru/news/2022/02/24/moldaviya-zakryla-svoe-vozdushnoe-prostranstvo