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Війська РФ періодично обстрілюють Чернігів з певним інтервалом в одну точку, можливе пристрілювання в радіотелецентр, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ періодично обстрілюють Чернігів з певним інтервалом в одну точку, можливе пристрілювання в радіотелецентр, - МВС

Противник з початку понеділка, 28 лютого, з періодичністю обстрілює центр Чернігова, можливо, пристрілюючись в радіотелецентр

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС у фейсбуці.

28 лютого починаючи близько з 02:00 внаслідок ворожих обстрілів у м. Чернігів (періодично ворог здійснює обстріли з певним інтервалом в одну точку, можливо пристрілювання по радіотелецентру), сталося:

- влучання боєприпасу в фундамент п’ятиповерхового житлового будинку по вул. Реміснича, 55 з подальшим загоранням двох квартир на першому та другому поверсі. Пожежа ліквідована підрозділом ДСНС (5 осіб, 1 од. техніки).

- влучання боєприпасу в будівлю магазину на центральному ринку по вул. Ринкова, 1. Пожежа ліквідована підрозділом ДСНС на площі 70 м. кв. (10 осіб, 2 од. техніки).

- влучання боєприпасу в будівлю дитячого садка по вул. Реміснича, 53 з подальшим загоранням (на даний час підрозділи ДСНС до гасіння не залучені у зв’язку з продовженням обстрілів).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський снаряд влучив у житловий будинок в Чернігові. ВIДЕО

Зазначається, що жертв та постраждалих немає.

Війська РФ періодично обстрілюють Чернігів з певним інтервалом в одну точку, можливе пристрілювання в радіотелецентр, - МВС 01
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В військоматі сьогодні: Військком: як служити то всі хворі, а як воювати-то всі здорові)(С)
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28.02.2022 09:23 Відповісти
Люди, піднімайте Молдову, Білорусь щоб відбирали свою землю!!!

іншої можливості у них НЕ буде! ЦЕ СВІТОВА БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом!

Степан Андрійович... про ЦЕ тільки мріяв....
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28.02.2022 09:34 Відповісти
*****. Але ми ся діждемо щоб їхня мааасква, пітер, звісно, воронеж - на попіл зтерти
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28.02.2022 09:36 Відповісти
на жаль ,пристрілявся.. зараз ТЕРМІНОВИЙ вихід один -розх..чити чим тільки можливо тих,хто пристрілювався..

ДО УВАГИ БІЙЦІВ ТЕРОБОРОНИ,КОМУ НЕ ВИСТАЧАЄ ЗБРОЇ.

Думаю ви знаєте адресу найближчого "храму божого" Московської патріархії.

КІлькість запасів зброї і *********** дуже залежить від військового звання "настоятеля"./
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28.02.2022 09:45 Відповісти
Герою древнему Чернигову Слава!!!!!!
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28.02.2022 09:46 Відповісти
 
 