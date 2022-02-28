УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15110 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
9 771 16
війна (56544) комендантська година (178) мародерство (313) Сумська область (2208)

В Охтирці вводиться комендантська година, за мародерство розстріл на місці. Підняття ціни на товари розцінюється як мародерство, - мер Кузьменко. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Комендантську годину запроваджено в м. Охтирці Сумської області з 17:30 до 7:00, повідомив міський голова Павло Кузьменко.

"Під час комендантської години ніхто нікуди не ходить... Військові забезпечують безпеку нашого міста, нашої країни, і також вони забезпечують спокій у нашій громаді. Тому вночі під час комендантської години є дозвіл стріляти спочатку на попередження, а потім на ураження", - сказав Кузьменко у відеозверненні в понеділок уранці, передає Цензор.НЕТ.

Він закликав жителів міста носити із собою документи. "В Охтирці декілька військових частин. Якщо вас зупиняють, хай і через кожні 50 метрів, і говорять, щоб ви показали свої документи – ходимо всі з документами, показуйте, не кажіть, що я щойно показував. Це не поліція. Це військові частини, і кожен військовий хоче знати, що ви є українцем", - сказав мер міста.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти розстрілюють легкові автомобілі на Сумщині, загинули двоє мирних мешканців, - прокуратура. ФОТО

Кузьменко закликав не провокувати військових та не з'являтися на вулиці у нетверезому вигляді. "Будь-яке пияцтво та п'яні люди, які ходитимуть містом, можуть бути розстріляні, вони сприйматимуться як ворог", - сказав він.

Мер також заявив, що в місті розпочалися випадки мародерства, мародерів знищуватимуть на місці злочину. "По місту розпочалося мародерство у приватному секторі, і якщо ви бачите, що десь люди виїхали, але там з'являються якісь невідомі особи, повідомляйте, будуть телефони… виїжджатиме туди батальйон територіальної оборони. За мародерство – розстріл на місці", - сказав він.

Кузьменко також звернувся до підприємців, які піднімають ціни на продукти харчування: "Поки що підняття ціни на товари буде розцінюватись як мародерство".
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+25
Ну є ж адекватні люди, не то що той мер на Харківщині що здав місто. Слава Героям України!
показати весь коментар
28.02.2022 10:20
+11
Наконец то правильное решение.Без человеколюбивых соплей.
показати весь коментар
28.02.2022 10:32
+9
Молодець.
Розстріл на місці -коротенько ,проте переконливо.
Рюській корабель,пішов *****.
показати весь коментар
28.02.2022 10:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну є ж адекватні люди, не то що той мер на Харківщині що здав місто. Слава Героям України!
показати весь коментар
28.02.2022 10:20 Відповісти
То чмо из партии петуха шария.
показати весь коментар
28.02.2022 10:35 Відповісти
Молодец!

!
показати весь коментар
28.02.2022 10:25 Відповісти
То другое!!!
показати весь коментар
28.02.2022 10:33 Відповісти
Наконец то правильное решение.Без человеколюбивых соплей.
показати весь коментар
28.02.2022 10:32 Відповісти
За мародерку все вірно, а підняття цін залежить від логістики, як в ту Охтирку їх доставляти, тупо закриють магазини.
показати весь коментар
28.02.2022 10:33 Відповісти
u vas voina - kakaja tut mozhet byt logistika voobshe
показати весь коментар
28.02.2022 10:34 Відповісти
Я це і маю на увазі.
показати весь коментар
28.02.2022 10:37 Відповісти
Молодець.
Розстріл на місці -коротенько ,проте переконливо.
Рюській корабель,пішов *****.
показати весь коментар
28.02.2022 10:35 Відповісти
Всім міським та селищним головам - беріть приклад з людини, що на своєму місці !
показати весь коментар
28.02.2022 10:37 Відповісти
Вот это правильно
показати весь коментар
28.02.2022 10:51 Відповісти
КРАСАВА . ВСЕМ МЕРАМ ВЗЯТЬ НА ЗАМЕТКУ ОПЕРАТИВНЕНЬКО
показати весь коментар
28.02.2022 10:51 Відповісти
Умница
показати весь коментар
28.02.2022 10:57 Відповісти
молодец...все четко и по делу
показати весь коментар
28.02.2022 11:51 Відповісти
Вообще расписал все от и до. Вот такого в Раду надо вместо опзжшников.
показати весь коментар
28.02.2022 12:05 Відповісти
 
 