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Станом на ранок Маріуполь та Волноваха - гарячі точки на Донеччині, - глава ОДА Кириленко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Станом на ранок Маріуполь та Волноваха - гарячі точки на Донеччині, - глава ОДА Кириленко

Маріуполь і Волноваха залишаються гарячими точками в Донецькій області.

Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, згідно з опублікованим зведенням, з 20:00 27 лютого до 9:00 28 лютого в Сартані від обстрілів поранено одну людину, пошкоджені 10 будівель, раніше, вдень 27 лютого, від авіаударів загинули дві людини, поранені четверо;

в Лебединському ракетне влучення, пошкоджені 15 будинків, потерпілих немає,

у Красногорівці та Мар'їнці обстріли з артилерії, без втрат і руйнувань;

у Торецьку ситуація напружена, але контрольована, ніч минула без обстрілів інфраструктури, без жертв серед мирного населення;

у Новомихайлівці близько 20 залпів 152-мм артилерії, інформація про пошкодження уточнюється;

у Миронівці обстріли з артилерії, але без постраждалих та пошкоджень;

у Верхньоторецькому обстріли околиць розпочалися о 7-й ранку, постраждалих наразі немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зранку авіація російських окупантів обстріляла Сартану, - Маріупольська міська рада

"Станом на 9 ранку Маріуполь і Волноваха залишаються гарячими точками в Донецькій області. Як повідомляють військові, за ці міста точаться бої. Працюю над наданням зеленого коридору – для завезення у Волноваху гуманітарної допомоги, медикаментів, продуктів, води, а також для евакуації жителів, - підсумував Кириленко.

Автор: Ірина Дашківська
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⚡️Информация для русских военных! Сдадите снаряжение - получите деньги.

За каждый переданный танк экипаж получит 5 000 000 - Министерство Обороны Украины
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28.02.2022 10:29 Відповісти
Надеюсь, рублей российских.
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28.02.2022 10:58 Відповісти
ЄС планує надати Україні бойові літаки - Боррель
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28.02.2022 10:30 Відповісти
Пора ******* сраный днр
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28.02.2022 10:34 Відповісти
У бою під Токмаком ЗСУ прийшлося воювати з окупантами в українській формі, яку вони вкрали. І це сама сильна армія у світі. Ніщеброди, фу *****, ненавиджу москалів.
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28.02.2022 10:34 Відповісти
⚡️Всего 32 страны закрыли небо для российских авиакомпаний., сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.
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28.02.2022 10:35 Відповісти
Інженер@Root_Marik·

3 хв

Терміново! #Маріуполь лікарням дуже потрібна кров всіх груп. Запрошуємо донорів до КНП «Станція переливання крові» за адресою вул. Троїцька, 48.

Сьогодні є потреба мінімум в 150 донорах.

Маріупольці, допомагаємо!
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28.02.2022 10:44 Відповісти
чому немає допомоги?
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09.03.2022 11:11 Відповісти
 
 