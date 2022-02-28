Станом на ранок Маріуполь та Волноваха - гарячі точки на Донеччині, - глава ОДА Кириленко
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Маріуполь і Волноваха залишаються гарячими точками в Донецькій області.
Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, згідно з опублікованим зведенням, з 20:00 27 лютого до 9:00 28 лютого в Сартані від обстрілів поранено одну людину, пошкоджені 10 будівель, раніше, вдень 27 лютого, від авіаударів загинули дві людини, поранені четверо;
в Лебединському ракетне влучення, пошкоджені 15 будинків, потерпілих немає,
у Красногорівці та Мар'їнці обстріли з артилерії, без втрат і руйнувань;
у Торецьку ситуація напружена, але контрольована, ніч минула без обстрілів інфраструктури, без жертв серед мирного населення;
у Новомихайлівці близько 20 залпів 152-мм артилерії, інформація про пошкодження уточнюється;
у Миронівці обстріли з артилерії, але без постраждалих та пошкоджень;
у Верхньоторецькому обстріли околиць розпочалися о 7-й ранку, постраждалих наразі немає.
"Станом на 9 ранку Маріуполь і Волноваха залишаються гарячими точками в Донецькій області. Як повідомляють військові, за ці міста точаться бої. Працюю над наданням зеленого коридору – для завезення у Волноваху гуманітарної допомоги, медикаментів, продуктів, води, а також для евакуації жителів, - підсумував Кириленко.
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За каждый переданный танк экипаж получит 5 000 000 - Министерство Обороны Украины
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Терміново! #Маріуполь лікарням дуже потрібна кров всіх груп. Запрошуємо донорів до КНП «Станція переливання крові» за адресою вул. Троїцька, 48.
Сьогодні є потреба мінімум в 150 донорах.
Маріупольці, допомагаємо!