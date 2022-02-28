У складі делегації України до Білорусі летять Резніков, Умеров, друг Єрмака та Подоляк

Став відомий склад української делегації, яка вестиме переговори з росіянами у Білорусі.

До складу делегації увійшли: голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат "Голосу" Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

Українська делегація летить на переговори з Польщі, повідомила раніше нардеп Євгенія Кравчук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Чому ви прийшли вбивати моїх батьків та дітей?! Хто ви такі?": Жінка на Сумщині спілкується з російським окупантом. ВIДЕО

Делегація має прибути до Білорусі десь о 12 годині.