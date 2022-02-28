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У складі делегації України до Білорусі летять Резніков, Умеров, друг Єрмака та Подоляк
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Став відомий склад української делегації, яка вестиме переговори з росіянами у Білорусі.
До складу делегації увійшли: голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат "Голосу" Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.
Українська делегація летить на переговори з Польщі, повідомила раніше нардеп Євгенія Кравчук.
Делегація має прибути до Білорусі десь о 12 годині.
Топ коментарі
+70 Ольга Жмудовська
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+42 Петр Шабашный
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+35 Туманов Владимир
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