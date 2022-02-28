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Новини Війна в Україні
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війна (56544) Арахамія (1000) Резніков (1386) Подоляк Михайло (296) переговори з Росією (552)

У складі делегації України до Білорусі летять Резніков, Умеров, друг Єрмака та Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Став відомий склад української делегації, яка вестиме переговори з росіянами у Білорусі.

До складу делегації увійшли: голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат "Голосу" Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

Українська делегація летить на переговори з Польщі, повідомила раніше нардеп Євгенія Кравчук.

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Делегація має прибути до Білорусі десь о 12 годині.
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Топ коментарі
+70
як мінімум половина делегації - потенційні зрадники або клінічні дурні
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28.02.2022 10:37
+42
Русня хоче передишку... Старий трюк
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28.02.2022 10:38
+35
ТРЕБУЕМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РОССИИ В ИСТОРИЧЕСКИХ ГРАНИЦАХ МОСКОВИИ
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28.02.2022 10:40
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шикарний склад - добра половина - зрадники на чолі з людиною на дивній посаді - друг ермака, + крутий переговорник арахамія та ін... пр..
Нет в составе ни ПОРОХА, ни ЯРОША, ни ТУРЧИНОВА. Д а а Клоун як був "я не лох" так і..

..
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28.02.2022 18:32 Відповісти
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