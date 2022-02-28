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Українська делегація прибула в район проведення перемовин з РФ. Ключове питання - негайне припинення вогню та відведення військ окупантів, - ОПУ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українська делегація прибула в район українсько-білоруського кордону для участі в переговорах з представниками Російської Федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"До складу делегації увійшли: голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умеров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький. Ключове питання перемовин – негайне припинення вогню та відведення військ із території України", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+55 wittmann1980
показати весь коментар28.02.2022 10:44
+49 Серьога Харківський
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+30 Yan Pastars
показати весь коментар28.02.2022 10:44
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Будь ласка, зачекайте...
Слава её героическим защитникам! Смерть рашистским захватчикам!
Я имел ввиду только сегодняшние переговоры.
а чего мертвечука не послали "договариваться" вместе с кивой?
что эти "переговорщики"******** хотят от кацапофашистов услышать? а?
Повинна бути офіційно делегації
они никогда не оставят попытку уничтожить Украину, не сейчас, так через год, два, десять лет..
сейчас есть возможность задавить московию, потому, что она скоро развалится изнутри..
никаких переговоров..
кабаев военный преступник! говорить кабаев может только в Гааге на скамье подсудимых, давать признательные показания !
нелох голобородько этого не понимает, потому что рядом ему на ушко ****** шпионы кремля дерьмаки..
народу Украины ,ВСУ Украины ,российской делегации ,всему миру
твёрдое и неизменное требование : - РФ и Белоруси освободить ВСЮ
территорию Украины .
Переговори ведуться тільки рівними рангами.
раша не то, что должна отвести войска, а оставить оккупированные территории, подписать капитуляцию и выплатить огромные контрибуции Украине!
Не очікуйте проукраїньських результатів.
Перемовини на підконтрольній ворогу тереторії... Ну що, очікую відосики від гравця на роялі, про то яких успіхів досягли таловиті політики з партії "зєлєних чєловєчков".
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Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил: - "Украинцы, проживающие в Киеве, могут беспрепятственно покинуть город"...
Русский генерал-майор, иди *****...
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Что тут непонятного?
Крым .это Украина,лугандон тоже Украина.
А по другом никак.