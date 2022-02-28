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Новини Війна в Україні
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Білорусь (5971) перемовини (2484) Умеров (242) Арахамія (1000) Точицький Микола (58) Резніков (1386) Офіс Президента (1752) Костін (188) Подоляк Михайло (296)

Українська делегація прибула в район проведення перемовин з РФ. Ключове питання - негайне припинення вогню та відведення військ окупантів, - ОПУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українська делегація прибула в район проведення перемовин з РФ. Ключове питання - негайне припинення вогню та відведення військ окупантів, - ОПУ

Українська делегація прибула в район українсько-білоруського кордону для участі в переговорах з представниками Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"До складу делегації увійшли: голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умеров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький. Ключове питання перемовин – негайне припинення вогню та відведення військ із території України", - йдеться у повідомленні.

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Українська делегація прибула в район проведення перемовин з РФ. Ключове питання - негайне припинення вогню та відведення військ окупантів, - ОПУ 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+55
Крым, Донбасс и репарации, международный суд!
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28.02.2022 10:44
+49
Требования, пусть ********* выводит войска с Крыма и донбаса
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28.02.2022 10:43
+30
Попробуйте только здать Украинский интерес, капец Вам.
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28.02.2022 10:44
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У нас визвольна війна і прада за нами. Підорасів мочити до кінця. Інакше ми будемо в лайні плавати довго ще.
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28.02.2022 11:19 Відповісти
Зеля та уся ця зелена камарилья- зрадники ! Краще б вони не повертались !
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28.02.2022 11:49 Відповісти
Тема переговоров может быть одна: срок и темпы вывода войск агрессора с территории Украины.

Слава её героическим защитникам! Смерть рашистским захватчикам!
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28.02.2022 10:56 Відповісти
Не тільки. Репарації і видача всіх військових злочинців.
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28.02.2022 11:20 Відповісти
Конечно, путинская ********* будет платить репарации за ущерб.
Я имел ввиду только сегодняшние переговоры.
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28.02.2022 11:27 Відповісти
Виведення альо3
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28.02.2022 11:00 Відповісти
*****!!!знову ці перемовини аби послабити санкції.чергове перемир'я
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28.02.2022 11:00 Відповісти
Сейчас вопрос ослабления санкций на повестке дня не стоит. Стоит введение или не введение новых.
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28.02.2022 12:23 Відповісти
От всех етих переговоров я жду только очередную кацапскую подляну. Сейчас запоют песню что нужно режим тишины и отвод артиллерии и пока мы будем не стрелять они захватят то что им нужно. Если бы кацапоиды правда хотели мира то они бы переговоров не требовали а просто забрали свои манатки и отошли в свои *****
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28.02.2022 11:01 Відповісти
нелюди стреляют по гражданским! а танки ставят в дворах и садиках!!
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28.02.2022 12:12 Відповісти
голобородько белый флаг выкинуло и ударило с спину нашей Украинской Армии..

а чего мертвечука не послали "договариваться" вместе с кивой?
что эти "переговорщики"******** хотят от кацапофашистов услышать? а?
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28.02.2022 11:01 Відповісти
Медвечук в Москве. Путлеру привет о шмаркли уже передал. Типа не бздо ! Все будет хорошо!
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28.02.2022 11:57 Відповісти
это тОчная инфаа?
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28.02.2022 12:13 Відповісти
Тайний гінець від одного президента іншому.
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28.02.2022 12:28 Відповісти
Переговори мав би очолити Порошенко. Немає в Україні Людини і Політика сильнішого і авторитетнішого. І кацапи би не борзіли. А умови відомі - ВСІ кацапи ***** з Української землі. Повна компенсація за розруху і завдані збитки. Вступ України до ЄС і НАТО за прискореною процедурою.
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28.02.2022 11:01 Відповісти
Та нах ваш барига.
Повинна бути офіційно делегації
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28.02.2022 11:05 Відповісти
Не було б Мінського договору не було б зараз підготовленої, навченої армії. Для твоїх курячих мізків так зрозуміло?
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28.02.2022 11:32 Відповісти
Ага, я помню как Петька кричал что альтернативы мирному плану нету, нужно отвести войска и тд
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28.02.2022 11:08 Відповісти
Був би порох. Стогнав би в Чехії з партнерами, а лапті би вже прапори в Києві б свої вивішували
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28.02.2022 11:22 Відповісти
С Зеленским, Ермаком и прочими агентами мафии и ********* или без них: *****, вон из Крыма и Донбасса - тогда еще немного будешь жить!!!
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28.02.2022 11:03 Відповісти
Мордор повинен бути знищений. Крапка
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28.02.2022 11:04 Відповісти
пока существует московия, никогда угроза уничтожения Украины не будет снята с повестки!!! .
они никогда не оставят попытку уничтожить Украину, не сейчас, так через год, два, десять лет..
сейчас есть возможность задавить московию, потому, что она скоро развалится изнутри..
никаких переговоров..
кабаев военный преступник! говорить кабаев может только в Гааге на скамье подсудимых, давать признательные показания !
нелох голобородько этого не понимает, потому что рядом ему на ушко ****** шпионы кремля дерьмаки..
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28.02.2022 11:06 Відповісти
коментатори, будете чубитись під час війни - всіх заспамлю, сам тут залишусь)
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28.02.2022 11:07 Відповісти
Поддерживаю
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28.02.2022 11:22 Відповісти
Цель московии окружить нашу самую боеспособную групировку вот потому они и не заходят в города а идут транзитом ни в коем случае нельзя дать им замкнуть кольцо киев запорожье
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28.02.2022 11:07 Відповісти
кацапи навалялі в порткі і їх потрібно добивати.
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28.02.2022 11:48 Відповісти
Не нужно недооценивать врага он зол,коварен не далеет ни своих ни наших мирных граждан
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28.02.2022 14:39 Відповісти
Украинская делегация должна коротко ,чётко и ясно заявить
народу Украины ,ВСУ Украины ,российской делегации ,всему миру
твёрдое и неизменное требование : - РФ и Белоруси освободить ВСЮ
территорию Украины .
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28.02.2022 11:08 Відповісти
Це зрадники. Вони цього не скажуть !
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28.02.2022 11:53 Відповісти
Резніков дарма поїхав. Шойгу 100% не буде там.
Переговори ведуться тільки рівними рангами.
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28.02.2022 12:00 Відповісти
Виведеня військ яке ще відведеня
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28.02.2022 11:08 Відповісти
Зеленський правильно зробив, що не поїхав. Головне не припиняти вогонь.
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28.02.2022 11:09 Відповісти
сейчас ***** у нелоха потребует режим прекращения огня, и за это время ***** успеет мобилизовать несколько сотен тысяч нового пушечного мяса из провинции рф, чтобы двинуть их снова на украинские города и села!
раша не то, что должна отвести войска, а оставить оккупированные территории, подписать капитуляцию и выплатить огромные контрибуции Украине!
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28.02.2022 11:09 Відповісти
Саме так - гнать ссаними ганчірками. Ініціативу не можна здавати.
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28.02.2022 11:14 Відповісти
Незначна передишка дозволила нам переозброїтись.
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28.02.2022 11:12 Відповісти
а їм підтягти резерви
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28.02.2022 11:35 Відповісти
Яке припинення - статус-кво немає. Довбойоби.
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28.02.2022 11:13 Відповісти
А перед прекращением огня спалить аэродром в Тирасполе, а то сейчас у наших руки не доходят и из этой голожопой банановой республики бьют по нашей территории.
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28.02.2022 11:16 Відповісти
Не о чем говорить!
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28.02.2022 11:17 Відповісти
Перемовини в Білорусі, делегація типові зрадники.
Не очікуйте проукраїньських результатів.

Перемовини на підконтрольній ворогу тереторії... Ну що, очікую відосики від гравця на роялі, про то яких успіхів досягли таловиті політики з партії "зєлєних чєловєчков".
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28.02.2022 11:21 Відповісти
ключове питання шо наша делегація має на увазі під поняттям...із території України", -?
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28.02.2022 11:34 Відповісти
Вона має на увазі зрадити.
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28.02.2022 11:51 Відповісти
Спробувати примирити двох ворогуючих можливо, і це вірно. Але коли один вбиває іншого є тільки три варіанти - допомогти захиститися, допомогти добити, або закрити очі й "вмити руки". І, як результат три можливі цілі перемовин. Виставити ультиматум вбивці, обманути жертву, або спробувати обманути власну совість.
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28.02.2022 11:34 Відповісти
Капустин Андрей

48 мин. ·



Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил: - "Украинцы, проживающие в Киеве, могут беспрепятственно покинуть город"...

Русский генерал-майор, иди *****...
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28.02.2022 12:07 Відповісти
До переговорів Зеля послав Медведчука до Путлера, щоб він заспокоїв його, що результат для Московії буде самим сприятливим.
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28.02.2022 12:25 Відповісти
Ключове питання перемовин - негайне припинення вогню та відведення військ із території України", - йдеться у повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3319985


ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Что тут непонятного?
Крым .это Украина,лугандон тоже Украина.
А по другом никак.
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28.02.2022 12:33 Відповісти
Я дико извиняюсь, но наухя Украине эти переговоры вот в таком виде да еще на территории падлы Лукаша?? Ни путену ни лукашу веры нету ваабще.. эти две старые вонючие колхозно-кгб-шные консервы наверняка планируюют какую-то гадость.. Лукаш теперь типа миротворец, а Путьке нужен передых чтоб перехватить инициативу.. Ну разве что требовать прекращение огня и вывод кацапских армейских бандформирований буквально в течении нескольких часов.. Если разворот и движения колон танков на восток через 3 часа не будет... то п*зда вам всем.. Только если так.
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28.02.2022 12:53 Відповісти
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