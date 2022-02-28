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Війська РФ обстріляли Бородянку під Києвом: спалахнули два супермаркети, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ обстріляли Бородянку під Києвом: спалахнули два супермаркети, - ДСНС

Внаслідок російського обстрілу Бородянки під Києвом спалахнули два супермаркети.

Про це повідомляє пресслужбу ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок обстрілів у смт Бородянка виникла пожежа супермаркетів ФОРА та АТБ. Триває ліквідація пожеж підрозділами ДСНС. Жертв та постраждалих, попередньо, немає", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі
+13
Обосрашиеся кацапские свиньи агонизируют.
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28.02.2022 11:04
+11
Вчора з колгоспу ім. Лукашенка обстріляли ********** «Інскандерами» місто Житомир. Потрібно цього голову колгоспу посадити в клітку.
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28.02.2022 11:06
+6
Нелюдi
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28.02.2022 11:04
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Чорт забирай. Хочеться прокинутись, бо це страшний сон, та ні, це реальність.
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28.02.2022 11:03 Відповісти
Обосрашиеся кацапские свиньи агонизируют.
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28.02.2022 11:04 Відповісти
Нелюдi
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28.02.2022 11:04 Відповісти
Вчора з колгоспу ім. Лукашенка обстріляли ********** «Інскандерами» місто Житомир. Потрібно цього голову колгоспу посадити в клітку.
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28.02.2022 11:06 Відповісти
Картоплю треба складати туди, де їй місце: або в льох, або в землю.
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28.02.2022 11:11 Відповісти
влупили саме Іскандером, щоб налякати, показати яке озброєння мають
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28.02.2022 11:19 Відповісти
Посміються ці іскандери на кутні.
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28.02.2022 17:06 Відповісти
Супермаркеты для наследников совка, это что-то невиданное чужеродное западное, рюмка вотки и селётка.
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28.02.2022 11:08 Відповісти
Кацапня может только за спины людей прятаться также как их царек может бороться если ты одет а с раздетым человеком он ноль поэтому мы победим кацапню
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28.02.2022 11:09 Відповісти
Власникам продовольчих магазинів слід мабуть роздати продукти людям навіть безкоштовно - все одно пропаде.
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28.02.2022 11:13 Відповісти
столько разрушений и горя, а кто же призвал в 2014 году этого захватчика? кто помогал ему все эти годы? Этих предателей всегда буду ненавидеть.
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28.02.2022 11:15 Відповісти
Не жити свинособакам на нашій землі
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28.02.2022 14:06 Відповісти
 
 