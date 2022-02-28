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Війська РФ обстріляли Бородянку під Києвом: спалахнули два супермаркети, - ДСНС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Внаслідок російського обстрілу Бородянки під Києвом спалахнули два супермаркети.
Про це повідомляє пресслужбу ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок обстрілів у смт Бородянка виникла пожежа супермаркетів ФОРА та АТБ. Триває ліквідація пожеж підрозділами ДСНС. Жертв та постраждалих, попередньо, немає", - йдеться у повідомленні.
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