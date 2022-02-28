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Центробанк РФ підняв облікову ставку до 20%: Ставки на депозити, кредити та іпотеки зростуть

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Центробанк РФ підняв облікову ставку до 20%: Ставки на депозити, кредити та іпотеки зростуть

Центробанк РФ підняв облікову ставку більш ніж удвічі з 9,5% до 20%, щоб уповільнити падіння курсу рубля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу банку.

"Зовнішні умови для російської економіки кардинально змінилися. Підвищення ключової ставки дозволить забезпечити збільшення депозитних ставок до рівнів, необхідних, щоб компенсувати девальваційні й інфляційні ризики, що зросли", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Банк Росії ухвалюватиме подальші рішення щодо ключової ставки виходячи з оцінки ризиків з боку зовнішніх і внутрішніх умов та реакції на них фінансових ринків та з урахуванням фактичної та очікуваної динаміки інфляції щодо мети, розвитку економіки на прогнозному горизонті.

Зазначимо, від ключової ставки (облікова ставка в Україні. - Ред.) залежать ставки на депозити, кредити, іпотеки. Всі вони зростають. Також стає дорожче залучати інвестиції. 

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+32
Головне цього разу - ніяких ніжок Буша, ніякої гуманітарки, жодної!!!
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28.02.2022 11:03
+31
Це початок, суки!
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28.02.2022 11:02
+29
Та хоч до 98% піднімай - вам срака, орки срані.
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28.02.2022 11:03
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Це початок, суки!
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28.02.2022 11:02 Відповісти
Початок кінця сук.
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28.02.2022 11:03 Відповісти
Та хоч до 98% піднімай - вам срака, орки срані.
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28.02.2022 11:03 Відповісти
Ссорі
Ху...вам на рило. Це вас не врятує.
Мордор повинен бути знищений. Крапка.
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28.02.2022 11:03 Відповісти
Головне цього разу - ніяких ніжок Буша, ніякої гуманітарки, жодної!!!
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28.02.2022 11:03 Відповісти
Только то,куда пошел корабль. И без соли
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28.02.2022 11:06 Відповісти
Ядерна зброя в відмін за їжу.
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28.02.2022 11:13 Відповісти
кацапи скоро на пенсію будуть виходити в 105 років
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28.02.2022 11:04 Відповісти
Ага. По спискам с могильных плит )))
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28.02.2022 11:08 Відповісти
Чернигов , Суми ! Пожалуйста, сжигайте технику оккупантов , которая не сгорела , что бы ее не отремонтировали оккупанты
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28.02.2022 11:04 Відповісти
Икономика-иди нах....
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28.02.2022 11:05 Відповісти
іканоміка - давай дасвіданія!
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28.02.2022 11:19 Відповісти
Ніякого співчуття,хороший москаль мертвий москаль
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28.02.2022 11:06 Відповісти
Можно ещё молебен Гундяеву заказать. Должно помочь
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28.02.2022 11:06 Відповісти
Это только 4 день, после выходных)
До конца недели рашка вернется в свои болота, откуда вылезла)
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28.02.2022 11:06 Відповісти
мордор и в финансах нихрена не понимает - им нужно сразу 1000%
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28.02.2022 11:07 Відповісти
Долбоебы, надо было сразу до100% подымать, чтоб два раза не бегать, а то экономика сдохнет уставшей
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28.02.2022 11:08 Відповісти
пізда швабростану...
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28.02.2022 11:08 Відповісти
Рузкая економіка - іді *****.
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28.02.2022 11:11 Відповісти
Ой, а кто это сделал?
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28.02.2022 11:14 Відповісти
Хаха, в Польше пришлось поднять учетную ставку до 5% ( из-за бьівшей "пандемии") и то, ипотечники в ужасе,
а кацапаьі получили сразу 20%, и єто только начало!!!

Ну вьі держитесь там!!😆
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28.02.2022 11:28 Відповісти
Есть груз 200 для мордорской недовалюты! многие мокшанские банки продают доллары по 200!
Слава Украине!
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28.02.2022 11:59 Відповісти
а я не понимал в детстве почему в 20-х годах прошлого века туалеты бумажными деньгами оклеивали ))) теперь понял ))
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28.02.2022 12:01 Відповісти
 
 