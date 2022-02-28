Нацполіція просить водіїв не займати смугу громадського транспорту: Такі авто вважатимуться транспортом ДРГ

Нацполіція попереджає, що автомобілі, які рухаються смугою громадського транспорту, вважатимуться транспортом диверсійно-розвідувальних груп.

Про це Нацполіція повідомляє у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"До уваги водіїв! Займати смугу громадського транспорту суворо заборонено!

Автівки, які рухаються смугою громадського транспорту, будуть вважатися транспортом диверсійно-розвідувальних груп!

Користуватися смугою громадського транспорту мають право: авто зі спецвантажами, громадський транспорт, військова техніка та карети швидкої допомоги!" - йдеться в повідомленні.

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