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Нацполіція просить водіїв не займати смугу громадського транспорту: Такі авто вважатимуться транспортом ДРГ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Нацполіція просить водіїв не займати смугу громадського транспорту: Такі авто вважатимуться транспортом ДРГ

Нацполіція попереджає, що автомобілі, які рухаються смугою громадського транспорту, вважатимуться транспортом диверсійно-розвідувальних груп.

Про це Нацполіція повідомляє у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"До уваги водіїв! Займати смугу громадського транспорту суворо заборонено!

Автівки, які рухаються смугою громадського транспорту, будуть вважатися транспортом диверсійно-розвідувальних груп!

Користуватися смугою громадського транспорту мають право: авто зі спецвантажами, громадський транспорт, військова техніка та карети швидкої допомоги!" - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
не згоден,ворога потрібно бити по всім фронтам
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28.02.2022 11:35
+12
Уважаемые украинцы, которые массово бьют русских в отелях Египта. Вас очень просят остановиться 😁
https://twitter.com/i/status/1498223276925104129
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28.02.2022 11:26
+12
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28.02.2022 11:28
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Уважаемые украинцы, которые массово бьют русских в отелях Египта. Вас очень просят остановиться 😁
https://twitter.com/i/status/1498223276925104129
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28.02.2022 11:26 Відповісти
Хрюсске турист, идите на х...!
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28.02.2022 11:31 Відповісти
Бити треба ворога в бою, а не в шльопках в пляжному барі, ****.
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28.02.2022 11:35 Відповісти
не згоден,ворога потрібно бити по всім фронтам
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28.02.2022 11:35 Відповісти
Ещё понравилось в конце "Поймите, когда вы пиз..де кацапов, то ломаете мебель. Несете отелю убытки".
Инструкция для украинца в Египте: бейте кацапов так, чтобы не ломать мебель.
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28.02.2022 11:37 Відповісти
Здоровее будут.
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28.02.2022 11:42 Відповісти
Поки орки масово вчаться вимовляти слово паляниця, змінемо пароль на слово нісенітниця.
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28.02.2022 11:28 Відповісти
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28.02.2022 11:28 Відповісти
відповідає *****: накинь братан сотку, вечером привезу
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28.02.2022 11:30 Відповісти
Это гениально! Нет, правда. Должно работать лучше, чем эвакуаторы и полиция. Поставил машину на полосе, машина уходит на нужды армии.
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28.02.2022 12:02 Відповісти
Грузия не будет вводить экономические санкции против Российской Федерации. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объяснил, что власти пошли на такой шаг из-за прагматических соображений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на грузинские СМИ.
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28.02.2022 12:17 Відповісти
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28.02.2022 12:17 Відповісти
 
 