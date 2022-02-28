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Засуджених учасників бойових дій звільнять з-під варти для участі в обороні держави, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Через вторгнення РФ до України учасників бойових дій, які мають реальний бойовий досвід та перебувають у місцях позбавлення волі, звільнять, щоб посилити бойові підрозділи.
Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"В умовах воєнного стану учасники бойових дій, українців із реальним бойовим досвідом буде звільнено з-під варти. І зможуть компенсувати свою провину в найгарячіших точках війни. Ще з кількох людей, учасників АТО, знімаються всі санкції. Ключове зараз - оборона", - заявив Зеленський.
Топ коментарі
+29 буков
показати весь коментар28.02.2022 11:35
+25 Иван Петров d4225322
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+22 Vladimir T fd7dc273
показати весь коментар28.02.2022 11:37
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Про це він написав у Фейсбуці, передає Укрінформ.
Для того чтобы защищать Родину необходима мед.справка, справка из МВД и справка о прохождении курсов. Вы, плять, в своём уме? В Киеве, когда жаренный петух в жопу клюнул, раздавали автоматы всем желающим! Ждёте "жаренного петуха" во всех прифронтовых городах?
Піарщик херофф.
певно вони вже в строю, а Вовік просто страшилок русні підкинув, ну і зливному бачку тему для програми, так і бачу "укропі расбіті, секав ваєфать заставляют"
Знакомая из Мелитополя прислала сообщение, что русня грабит все магазины, забирают продукты и телефоны, врываются в квартиры ... Собираешься хлебом-солью русню встречать, терпила грёбанный?
Необхідно в ефірі прокрутити старий випуск з обіцянками передвиборчої кампанії, бо люди вже забувають ці виступи.
бо торнадо дійсно могли кошмарити донбаситів які кликали рускій мір на нашу землю.
ах так забув Порох же тисячі атовців пасаділ
Їм помилування не треба, оскільки звинувачення зе-влади були цілком порожніми!
Головне відбитись від кацапів. А там все буде
Але дисципліна, дисципліна і дисципліна!
Порушників в небуття!