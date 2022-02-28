Засуджених учасників бойових дій звільнять з-під варти для участі в обороні держави, - Зеленський

Через вторгнення РФ до України учасників бойових дій, які мають реальний бойовий досвід та перебувають у місцях позбавлення волі, звільнять, щоб посилити бойові підрозділи.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"В умовах воєнного стану учасники бойових дій, українців із реальним бойовим досвідом буде звільнено з-під варти. І зможуть компенсувати свою провину в найгарячіших точках війни. Ще з кількох людей, учасників АТО, знімаються всі санкції. Ключове зараз - оборона", - заявив Зеленський.

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