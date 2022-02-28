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Засуджених учасників бойових дій звільнять з-під варти для участі в обороні держави, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Через вторгнення РФ до України учасників бойових дій, які мають реальний бойовий досвід та перебувають у місцях позбавлення волі, звільнять, щоб посилити бойові підрозділи.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"В умовах воєнного стану учасники бойових дій, українців із реальним бойовим досвідом буде звільнено з-під варти. І зможуть компенсувати свою провину в найгарячіших точках війни. Ще з кількох людей, учасників АТО, знімаються всі санкції. Ключове зараз - оборона", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З в'язниць точково випускають ветеранів. Це потрібно для захисту держави, - Венедіктова

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+29
Семен давно вийшов, формує батальон.
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28.02.2022 11:35
+25
Расскажите России про Торнадо, она обосрется.
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28.02.2022 11:34
+22
Почему в оружейных магазинах украинцы не могут КУПИТЬ (не взять даром, а КУПИТЬ!) оружие по паспорту?
Для того чтобы защищать Родину необходима мед.справка, справка из МВД и справка о прохождении курсов. Вы, плять, в своём уме? В Киеве, когда жаренный петух в жопу клюнул, раздавали автоматы всем желающим! Ждёте "жаренного петуха" во всех прифронтовых городах?
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28.02.2022 11:37
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Расскажите России про Торнадо, она обосрется.
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28.02.2022 11:34 Відповісти
Жду новых видео как Торнадо будет чеченов и Ванек насиловать.
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28.02.2022 11:36 Відповісти
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28.02.2022 11:41 Відповісти
Конечно боятся, он же предатель.
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28.02.2022 11:51 Відповісти
Ви праві на 100%, зараз би таких Торнадо побільше.
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28.02.2022 13:23 Відповісти
..значит Семена не отпустят, он же не осужден.. Как же вы их боитесь..
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28.02.2022 11:34 Відповісти
Семен давно вийшов, формує батальон.
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28.02.2022 11:35 Відповісти
Колишній народний депутат і екскомандир 2-го батальйону спецпризначення «Донбас» Семен Семенченко вийшов із СІЗО і планує написати заяву про вступ до лав оборони України.

Про це він написав у Фейсбуці, передає Укрінформ.
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28.02.2022 11:36 Відповісти
Про фейсбук слышали?? ..отпустили и опять вернули в сизо.. зеленые хитрят, официальные новости эту тему не освещают..
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28.02.2022 11:43 Відповісти
Это ты с бутылки разглядела?
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28.02.2022 11:49 Відповісти
..раз уж вы перешли та ТЫ - зайди на его страницу, дурень..
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28.02.2022 12:52 Відповісти
І почне бити ЗСУ у спину цим батальоном? Грішин зрадник, що ще пробував у сєпарську раду у Донецьку пробитись! Зрадник, що завів бійців у Іловайськ! Зробить ще один котел, знову керівництво армії буде винувате!?
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28.02.2022 11:50 Відповісти
Його вже відпустили.
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28.02.2022 11:35 Відповісти
..опять вернули в сизо.. они его бояться..
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28.02.2022 11:44 Відповісти
Почему в оружейных магазинах украинцы не могут КУПИТЬ (не взять даром, а КУПИТЬ!) оружие по паспорту?
Для того чтобы защищать Родину необходима мед.справка, справка из МВД и справка о прохождении курсов. Вы, плять, в своём уме? В Киеве, когда жаренный петух в жопу клюнул, раздавали автоматы всем желающим! Ждёте "жаренного петуха" во всех прифронтовых городах?
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28.02.2022 11:37 Відповісти
Руками і ногами ЗА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.02.2022 12:07 Відповісти
Главное в моём сообщении: ПОЧЕМУ?!
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28.02.2022 12:29 Відповісти
Це треба було зробити ще 24 го.
Піарщик херофф.
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28.02.2022 11:37 Відповісти
Венедіктова сказала що відпустять тих хто воювах і хоче захищати неньку ще вчора чи позавчора.
певно вони вже в строю, а Вовік просто страшилок русні підкинув, ну і зливному бачку тему для програми, так і бачу "укропі расбіті, секав ваєфать заставляют"
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28.02.2022 11:43 Відповісти
Дебил!
Знакомая из Мелитополя прислала сообщение, что русня грабит все магазины, забирают продукты и телефоны, врываются в квартиры ... Собираешься хлебом-солью русню встречать, терпила грёбанный?
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28.02.2022 11:50 Відповісти
дурак чи просто кацапобот ? мова йде про АТОвців які відбувають покарання.
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28.02.2022 11:53 Відповісти
Сорян, братан. Я подумал, что под твоим "Вовик", ты как бы ко мне обращаешься. Извини, не хотел обидеть.
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28.02.2022 11:55 Відповісти
венидиктова - говорящая ТП..
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28.02.2022 12:54 Відповісти
русня тікайте бо зараз на вас не тільки негриінцейци з наркоманами підуть, а ще й торнадо
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28.02.2022 11:38 Відповісти
Нова порція популістичної інформації від фронтмена кварталу.
Необхідно в ефірі прокрутити старий випуск з обіцянками передвиборчої кампанії, бо люди вже забувають ці виступи.
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28.02.2022 11:41 Відповісти
В политике главное поймать волну. Может это волна Зеленского, если он её не просрет. Не все политики как Порошенко, которые создают волны сами.
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28.02.2022 11:42 Відповісти
зможуть компенсувати свою провину - цинизму зеленых нет предела!!!Посадить патриотов по вымешленным статьям и потом такое молоть.
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28.02.2022 11:41 Відповісти
Там есть куча таких людей, которых лучше держать от остальных подальше. Ими только детишек пугать. Если их выпустят это может иметь некоторый негативный эффект, так как они не очень адекватны.
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28.02.2022 11:43 Відповісти
або факти або ти- Зе!Бенін облизувач скумбрії.
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28.02.2022 11:50 Відповісти
А засудили їх не по фактам? Прям всіх?
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28.02.2022 14:07 Відповісти
такому казлу як ти- це перша та остання відповідь... Спілкуйся із парнокопитними, що в твоєму списку.
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28.02.2022 14:16 Відповісти
Я щось не бачив, щоб ти з кимось спілкувався тут - ти тут тільки гавкаєш.
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28.02.2022 17:59 Відповісти
ну такоє, там хіба Руф під ваш пост підпадає.
бо торнадо дійсно могли кошмарити донбаситів які кликали рускій мір на нашу землю.
ах так забув Порох же тисячі атовців пасаділ
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28.02.2022 11:48 Відповісти
Зеля сам посаджав бойових командирів за відмову підтримувати його незаконну боротьбу з опозицію та давати показання проти Пороха, а тепер випускає.

Їм помилування не треба, оскільки звинувачення зе-влади були цілком порожніми!
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28.02.2022 11:53 Відповісти
Що за маячню ви несете? Більшість засуджених АТОвців була ще до Зелі.
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28.02.2022 14:08 Відповісти
А портнова посадили???
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28.02.2022 11:54 Відповісти
Свободу ТОРНАДО !
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28.02.2022 11:55 Відповісти
Правильне рішення.
Головне відбитись від кацапів. А там все буде

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28.02.2022 12:00 Відповісти
Ну рішення взагалі правильне!
Але дисципліна, дисципліна і дисципліна!
Порушників в небуття!
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28.02.2022 12:06 Відповісти
Так Торнадо відпустили чи ні?
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28.02.2022 13:26 Відповісти
Рифа отпустил? И на объяснил почему участники боевых действий по тюрьмам сидят?
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28.02.2022 13:30 Відповісти
Ну - например некоторые из них рекетом начали заниматься, некоторые - за убийства сидят (надеюсь, таких не отпустят). Но многие сидят необосновано.
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28.02.2022 14:10 Відповісти
 
 