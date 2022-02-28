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Макрон сьогодні зустрінеться із Шольцом та фон дер Ляєн у Парижі для обговорення ситуації довкола України - французькі ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Макрон сьогодні зустрінеться із Шольцом та фон дер Ляєн у Парижі для обговорення ситуації довкола України - французькі ЗМІ

Президент Франції Еммануель Макрон пізніше у понеділок проведе зустріч із канцлером ФРН Олафом Шольцом та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Парижі.

Про це французькому телебаченню повідомили в Єлисейському палаці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з канцелярією французького лідера, Макрон прийме їх у Єлисейському палаці на вечерю, під час якої вони обговорять ситуацію навколо України та "європейський суверенітет".

У Єлисейському палаці також зазначили, що у другій половині дня у понеділок Макрон візьме участь у відеоконференції з лідерами країн-членів НАТО, щоб "продовжити тісну співпрацю між союзниками та європейськими партнерами" щодо ситуації навколо України.

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Автор: Ірина Дашківська
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Эмбарго начинайте плавно, чтобы саудиты успевали наращивать...
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28.02.2022 12:25 Відповісти
решают неньку принять в ЕС
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28.02.2022 12:30 Відповісти
Ага...счаз!
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28.02.2022 12:33 Відповісти
 
 