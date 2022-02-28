УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15864 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
17 995 21
армія РФ (13497) війна (56544) Чернігівщина (1313)

Мешканці Городні на Чернігівщині перекрили стратегічні шляхи, щоб зупинити ворожу техніку. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мешканці Городні на Чернігівщині перекрили стратегічні шляхи, щоб зупинити ворожу техніку. ФОТОрепортаж

Населення Городні, яка розташована на півночі Чернігівської області, перекрило основні дороги міста, щоб заблокувати рух техніки військ РФ.

Про це повідомляють "Новини Городнянщини", передає Цензор.НЕТ.

"Городня сьогодні. Таке на всіх дорогах міста. Люди перекрили стратегічні шляхи, щоб зупинити ворожу техніку", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тероборона закликала населення півночі України до організованого спротиву окупантам: "Не бійтеся - вони бояться вас більше"

"Отець Вододимир з прихожанами йдуть на ворожий блокпост, щоб закликати росіян забиратися звідси", - додає видання.

Мешканці Городні на Чернігівщині перекрили стратегічні шляхи, щоб зупинити ворожу техніку 01
Мешканці Городні на Чернігівщині перекрили стратегічні шляхи, щоб зупинити ворожу техніку 02
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+27
смелые люди, просто очень...
показати весь коментар
28.02.2022 12:18
+19
В 41 ворог не називав себе братами. Підлішої тварюки, яка прикриваючись "родинними" зв'язками йде знищувати народ України, не уявити.
показати весь коментар
28.02.2022 12:28
+12
Ghost of Kyiv
@realkyivghost·

30 хв ⚡️

Чернігівська область, місцеві жителі блокують техніку орків, із за чого вона була вимушена повернутись майже до границі з бульбастаном.

Відео:

https://twitter.com/i/status/1498233026035208192
показати весь коментар
28.02.2022 12:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мабуть ,так було і в 41-му....
показати весь коментар
28.02.2022 12:18 Відповісти
В 41 ворог не називав себе братами. Підлішої тварюки, яка прикриваючись "родинними" зв'язками йде знищувати народ України, не уявити.
показати весь коментар
28.02.2022 12:28 Відповісти
смелые люди, просто очень...
показати весь коментар
28.02.2022 12:18 Відповісти
Головне що вони РАЗОМ
показати весь коментар
28.02.2022 12:35 Відповісти
Ghost of Kyiv
@realkyivghost·

30 хв ⚡️

Чернігівська область, місцеві жителі блокують техніку орків, із за чого вона була вимушена повернутись майже до границі з бульбастаном.

Відео:

https://twitter.com/i/status/1498233026035208192
показати весь коментар
28.02.2022 12:18 Відповісти
треба перекривати деревами а не тушками.
показати весь коментар
28.02.2022 12:18 Відповісти
сам ти тушка . Будьте чемними
показати весь коментар
28.02.2022 12:23 Відповісти
Реально він правий, піп, два велосипеда і 50 тіл не зупинять техніку, може трохи некоректно написано.
показати весь коментар
28.02.2022 12:27 Відповісти
Вони свому бидлу на ерефії втовкмачили, що мірное населеніе не пастрадает, только нацикі с аружием. Тобто любий громадянин України який зі зброєю в руках дає відсіч окупантові нацик.
показати весь коментар
28.02.2022 12:32 Відповісти
и коктейли молотова!
НЕ ЦИРК РАЗОВДИТ.
показати весь коментар
28.02.2022 12:48 Відповісти
⚡️Кличко: Киев продолжает удерживать оборону. Украинские военные, правоохранители и терборона продолжают выявлять и обезвреживать диверсантов, группы которых находятся в городе.
показати весь коментар
28.02.2022 12:21 Відповісти
Такими темпами уничтожения ДРГ и ваты, Киев для кацапов станет больше бандэровским, чем Львов
показати весь коментар
28.02.2022 12:27 Відповісти
показати весь коментар
28.02.2022 12:51 Відповісти
Років 15 тому натрапив на статтю в інтернеті, в якій було сказано, що російськомовні українці будуть гіршими за бандерівців. Є в нашого народу провидці, тільки не прислухаються до них
показати весь коментар
28.02.2022 12:52 Відповісти
Уже политологи и наши и российские обсуждают про старый украинский галицийский национализм и новейший после 2014 г. украинский русскоязычный национализм (и говорят, что он будет для русни еще опаснее бандеровского).
показати весь коментар
28.02.2022 13:17 Відповісти
Це 150% правда.
показати весь коментар
28.02.2022 13:26 Відповісти
Галицький націоналізм є націоналізм шляхетний, а східноукраїнський є з "осадком русского мира", який кацапня відчуватиме до "скончание веку"
показати весь коментар
28.02.2022 13:28 Відповісти
А оно холодно, надо греться. А бензовозик не подойдёт.
показати весь коментар
28.02.2022 12:23 Відповісти
Треба бульдозери, вагони класти, ще стріляти почнуть.
показати весь коментар
28.02.2022 12:24 Відповісти
Якщо почнуть стріляти. то їм п*зда. Будуть від любого шороху всиратися тоді.
показати весь коментар
28.02.2022 12:25 Відповісти
Їм і так і так п*зда, нащо даремні втрати, цим людям ще наглядати за полоненими, які будуть відбудовувати все.
показати весь коментар
28.02.2022 12:29 Відповісти
 
 