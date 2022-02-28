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Мешканці Городні на Чернігівщині перекрили стратегічні шляхи, щоб зупинити ворожу техніку. ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Населення Городні, яка розташована на півночі Чернігівської області, перекрило основні дороги міста, щоб заблокувати рух техніки військ РФ.
Про це повідомляють "Новини Городнянщини", передає Цензор.НЕТ.
"Городня сьогодні. Таке на всіх дорогах міста. Люди перекрили стратегічні шляхи, щоб зупинити ворожу техніку", - йдеться у повідомленні.
"Отець Вододимир з прихожанами йдуть на ворожий блокпост, щоб закликати росіян забиратися звідси", - додає видання.
Топ коментарі
+27 Hanka Panyanka
показати весь коментар28.02.2022 12:18
+19 Petrov Viktor
показати весь коментар28.02.2022 12:28
+12 Алла Новосад 5b57f84f
показати весь коментар28.02.2022 12:18
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@realkyivghost·
30 хв ⚡️
Чернігівська область, місцеві жителі блокують техніку орків, із за чого вона була вимушена повернутись майже до границі з бульбастаном.
Відео:
https://twitter.com/i/status/1498233026035208192
НЕ ЦИРК РАЗОВДИТ.