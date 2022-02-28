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Захисники України вдарили із РСЗВ "Ураган" по колоні окупантів на Чернігівщині, - Оперативне командування "Північ"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники України вдарили із РСЗВ

Поблизу населеного пункту Хороше Озеро, на Чернігівщині, в результаті вогневого враження РСЗВ "Ураган" затримано рух колони противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Північ".

"Поблизу населеного пункту Хороше Озеро, що на Чернігівщині, в результаті вогневого враження РСЗВ "Ураган" затримано рух колони противника. Втрати ОВТ та особового складу підрозділу РФ уточнюється. Віримо в нашу силу!!!! ВІРИМО В НАШУ ПЕРЕМОГУ!!! Зупиняйте ворога всіма силами", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Мешканці Городні на Чернігівщині перекрили стратегічні шляхи, щоб зупинити ворожу техніку. ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+54
с.Коровинці Недригайлівський р-н Суської обл кацапи кидають техніку і тікають.
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28.02.2022 12:24
+53
⚡️Прошлой ночью в столице снова были столкновения и перестрелки. Киевские бойцы, в том числе терробороны, обезвредили и взяли в плен несколько диверсионных групп, - Кличко
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28.02.2022 12:23
+52
Хороше Озеро для когось стане Поганим Ставком.
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28.02.2022 12:23
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Нарешті, наперед би і більше.
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28.02.2022 12:22 Відповісти
⚡️Прошлой ночью в столице снова были столкновения и перестрелки. Киевские бойцы, в том числе терробороны, обезвредили и взяли в плен несколько диверсионных групп, - Кличко
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28.02.2022 12:23 Відповісти
Хороше Озеро для когось стане Поганим Ставком.
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28.02.2022 12:23 Відповісти
Символічно - на черзі увесь "кооператив озеро"
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28.02.2022 12:29 Відповісти
"буков"! Ти подивися на локацію - там станція Крути недалеко! Всього 6 км на захід Історія повертається! Знову (як і 100 років тому) українці б"ються в тих самих місцях і з тим самим ворогом!
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28.02.2022 12:35 Відповісти
Це Доля!
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28.02.2022 12:54 Відповісти
в мене там брат живе. Я виріс в Крутах. Вчора посеред хат стояло 25 танків. Без пального, точніше мін. Просили місцевид дать соляру. Місцеві потікали. 5хв тому вони всі рушили на Нежин. Брат каже до 500 танків й бронемашин й всього. А В Хорошому озері - то вранці накрили!
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28.02.2022 13:05 Відповісти
тількі що дзвонив йому. Світла немає. від авто акку. Вишкі ЖСМ відрубили. Але в Нежині є інтернет - добиває до станції Крути. Дуже сиволічно. це ті самі Крути! Тількі теперь вже окупанта погнали.
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28.02.2022 13:06 Відповісти
нова інформація чутно потужні взриви! Лупашять з Нежину по колонах танків. Місцеві - хто мисливці в лісах. Хто тікаї - зразу стріляють з мисливських рушниць. Солдатня ходили мобілкі у місцевих у Крутах забирали. Люди поховали. Теперь будуть повідомлять
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28.02.2022 13:11 Відповісти
Смерть цапам! Окупант не має право на життя!
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28.02.2022 12:23 Відповісти
Хорошие новости - орки испарились!
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28.02.2022 12:23 Відповісти
с.Коровинці Недригайлівський р-н Суської обл кацапи кидають техніку і тікають.
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28.02.2022 12:24 Відповісти
Гарна новина
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28.02.2022 12:25 Відповісти
Поблизу Охтирки приблизно те ж саме. Вчора біля Чупахівки знайшли 4шт Т-80. Прям заправляй і їдь.
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28.02.2022 12:30 Відповісти
С учетом доставки в пункт приема металлолома выйдет больше 400 тысяч гривень
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28.02.2022 12:44 Відповісти
за каждый танк
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28.02.2022 12:47 Відповісти
Там в госдуре очередной глубь мира от кпрф закукарекал. Говорит, они не хотели войны, признавая ордло они надеялись на другой результат, но их обманули. Завертелись мрази. Уже в самых верхах свинарника кацапы пытаются откосить от гиляки.
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28.02.2022 12:31 Відповісти
Со вчера сливаются постепенно
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28.02.2022 12:59 Відповісти
Нех*й шастать кацапській мерзоті на нашій землі
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28.02.2022 12:25 Відповісти
Горітиме земля під ногами кривавого окупанта.
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28.02.2022 12:25 Відповісти
Шкода.. Шкода, що тільки зупинили, приємніше було дізнатися, що зпепелили вщент!
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28.02.2022 12:25 Відповісти
Надо было ещё и технику отжать по возможности
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28.02.2022 13:16 Відповісти
Паліть їх,хлопчики,паліть-українці знайдуть застосування тому попелу! Й будьте живі!
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28.02.2022 12:25 Відповісти
Файне Озеро
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28.02.2022 12:27 Відповісти
Прям печерна русофобія якась )
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28.02.2022 12:27 Відповісти
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28.02.2022 12:27 Відповісти
Не только для пво, но и вообще. По зомбоящику есть, в воспаленных мозгах кацапских свиней есть, а в живую не видно. нанотехнологии!
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28.02.2022 12:32 Відповісти
тьфу ***** русзьге... капітан амеріка ... прости Боже....
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28.02.2022 14:40 Відповісти
УВАГА!
Бундесвер доставил украинской армии 1000 единиц противотанкового оружия и 500 ПЗРК Stinger!

Путінські окупанти горітимуть навіть мокресенькі.
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28.02.2022 12:29 Відповісти
рейхсвер начал вспоминать славное прошлое своих гросфатеров. И это очень хорошо.
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28.02.2022 13:17 Відповісти
На шашлик пішли асвабадітєлі
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28.02.2022 12:29 Відповісти
чернігів місто герой слава воїнам і громадянам ми з вами держітесь
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28.02.2022 12:31 Відповісти
Слава Українським Збройним Силам !!!
Смерть московським окупантам та їх прихвостням в Україні!
Слава Україні !!
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28.02.2022 12:35 Відповісти
Надо вагнеровскую и кадыровскую сволочь пожечь в первую очередь
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28.02.2022 12:35 Відповісти
Вот бы видео того, что от них осталось!
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28.02.2022 12:39 Відповісти
Алле, Чернигов!! Вы там присмотрите за Мураевым, это он метки на дорогах ставит.
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28.02.2022 12:48 Відповісти
не, ну тут без вариантов. мурлая малалая нужно вешать, немедля, штоб не втик.
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28.02.2022 13:06 Відповісти
Колонна колонизировала Ад .
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28.02.2022 12:50 Відповісти
Київ на станції переливання НЕ МАЄ КРОВІ 4мінус . Просять всіх з цією групою крові здати для поранених (Петра Запорожця, 26). Киньте це повідомлення у всі чати по максимуму. 0931584755
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28.02.2022 12:52 Відповісти
Боксер Александр Усик присоединился к теробороне
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28.02.2022 12:57 Відповісти
.....к концу "программы"?....решил хайпануться....
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28.02.2022 13:06 Відповісти
с паршивой овцы хоть шерсти клок.
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28.02.2022 13:08 Відповісти
Так им ******, бейте их ребятки СМЕРТЬ МАСКАЛЯМ.ВСУ люблю ВАС. Нервы сдают четвертые сутки ожидаемого ужаса.
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28.02.2022 13:15 Відповісти
Если попали по цели в походном состоянии то можно всех сразу записывать в утиль.
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28.02.2022 16:15 Відповісти
 
 