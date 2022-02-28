Захисники України вдарили із РСЗВ "Ураган" по колоні окупантів на Чернігівщині, - Оперативне командування "Північ"

Поблизу населеного пункту Хороше Озеро, на Чернігівщині, в результаті вогневого враження РСЗВ "Ураган" затримано рух колони противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Північ".

"Поблизу населеного пункту Хороше Озеро, що на Чернігівщині, в результаті вогневого враження РСЗВ "Ураган" затримано рух колони противника. Втрати ОВТ та особового складу підрозділу РФ уточнюється. Віримо в нашу силу!!!! ВІРИМО В НАШУ ПЕРЕМОГУ!!! Зупиняйте ворога всіма силами", - йдеться у повідомленні.

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