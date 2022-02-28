Існує висока ймовірність застосування збройних сил Білорусі, - Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 11.00 28 лютого
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Противник продовжує наступальну операцію проти України за підтримки оперативно-тактичної та армійської авіації із застосуванням високоточної зброї дальньої дії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Зазначається, що за попередню добу російські окупанти нанесли 6 ракетних ударів (до 30 ракет) та 4 авіаційні удари переважно з повітряного простору Республіки Білорусь.
"Від початку відкритої агресії противник застосував близько 180 крилатих та оперативно-тактичних ракет "Іскандер". Повітряно-космічні сили ЗС РФ перебувають на чергуванні у повітряному просторі Республіки Білорусь. Для перевезення особового складу та вантажів використовується аеродромна мережа Республіки Білорусь. Існує висока ймовірність застосування збройних сил РБ", - йдеться у повідомленні.
На Поліссі противник поніс відчутні втрати та намагається їх поповнити за рахунок повітряно-десантних військ ЗС РФ.
На Сіверському напрямку він завершив перегрупування та намагається продовжити наступ на напрямку ЧЕРНІГІВ – КИЇВ. Три БТГр в районах ХОМУТОВКА, ГЛУХІВ, БАТУРИН зупинені.
Крім того, зазначається, що мотострілецький підрозділ 14 Армійського корпусу Північного флоту на рубежі СУМИ – ОХТИРКА – ПОЛТАВА поніс значні втрати та втратив наступальний потенціал.
На Слобожанському напрямку противник зупинений.
У Донецькому операційному районі противник силами 1 та 2 АК за артилерійської підтримки ЗС РФ намагається вести наступальні дії. Мета загарбника щодо виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей не досягнута.
На Таврійському напрямку противник після перегрупування намагається організувати наступ на МИКОЛАЇВ та не полишає спроб висадки морського десанту в районі МАРІУПОЛЯ. Збройні Сили України ведуть оборону рубежів.
"Незважаючи на значні втрати та зниження темпів наступу на окремих напрямках, ворог не відмовляється від своєї основної мети – отримання контролю над КИЄВОМ. Силами оборони столиці вжито заходів із протидії ворогу", - зауважили в Генштабі.
Угруповання різнорідних сил ВМС продовжує ведення бойових дій в південно-західній частині акваторії Чорного моря. Здійснює оборону пунктів базування та портів ОДЕСА, ПІВДЕННИЙ, ОЧАКІВ, ЧОРНОМОРСЬК з морського напрямку.
Угруповання Повітряних Сил ЗС України здійснює прикриття з повітря частин та підрозділів оперативних угруповань військ по всій території України.
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«Конфликт, который разразился на Украине, - это цветочки. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Если дальше так будет продолжаться, вырастут ягодки», - сказал политик.
Как считает Лукашенко, то, что происходит сейчас - «это конфликт. День, два - будет война, а через три дня - мясорубка»..
Он добавил, что в случае полноценной войны президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся «спрятаться в каком-либо бункере», даже американском. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/world/48213583/?utm_content=mnews_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
Интересно узнать -как быстр бегает Лукашенко сам и куда побежит? белорусам для своего же блага нужно остановить усатого псевдо- воина
Окрім того розслідування довело причетність ш арія до кондома м а л а ф є є в а, праворадикального п а Р а ш н о г о фашиста. шарій співпрацював у проекті "Бастіон" центру психологічно-інформаційних операцій паРашiї. кондом ма л а ф є є в був одним з авторів так званої "р ю з ь г о ї в Я с ни" у 2014 року.
ОРГАНИЗОВУЙТЕСЬ ПОТРАТЬТЕ НЕМНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ БЕЛОРУСОВ ЧТОБЫ У НИХ НЕ БЫЛО ЖЕЛАНИЯ ЕХАТЬ В УКРАИНУ.
ОРГАНИЗОВУЙТЕСЬ ПОТРАТЬТЕ НЕМНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ БЕЛОРУСОВ ЧТОБЫ У НИХ НЕ БЫЛО ЖЕЛАНИЯ ЕХАТЬ В УКРАИНУ.
Йх треба знищувати не манші!!!!!!!!
https://www.dialog.ua/ukraine/247232_1646060107
Водки нет, Иван, тут убогим не подают.
(кацапи, хоч пакетами для трупів із братішками поділіться... Що? Самим скоро не вистачатиме? А, ну ок)
Ну а зараз Лукашенко вже в полоні ***** і нічого не може йому перечити.
https://twitter.com/ATS_company_/status/1498277148435623941?s=20&t=iTQB7FbYCavuSS2aiWP9rQ
https://twitter.com/ua_industrial/status/1498339533741559811
мочити кацапів, чи бульбашів?
https://twitter.com/ua_industrial/status/1498359497806565383