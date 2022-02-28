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Існує висока ймовірність застосування збройних сил Білорусі, - Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 11.00 28 лютого

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Існує висока ймовірність застосування збройних сил Білорусі, - Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 11.00 28 лютого

Противник продовжує наступальну операцію проти України за підтримки оперативно-тактичної та армійської авіації із застосуванням високоточної зброї дальньої дії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що за попередню добу російські окупанти нанесли 6 ракетних ударів (до 30 ракет) та 4 авіаційні удари переважно з повітряного простору Республіки Білорусь.

"Від початку відкритої агресії противник застосував близько 180 крилатих та оперативно-тактичних ракет "Іскандер". Повітряно-космічні сили ЗС РФ перебувають на чергуванні у повітряному просторі Республіки Білорусь. Для перевезення особового складу та вантажів використовується аеродромна мережа Республіки Білорусь. Існує висока ймовірність застосування збройних сил РБ", - йдеться у повідомленні.

На Поліссі противник поніс відчутні втрати та намагається їх поповнити за рахунок повітряно-десантних військ ЗС РФ.

На Сіверському напрямку він завершив перегрупування та намагається продовжити наступ на напрямку ЧЕРНІГІВ – КИЇВ. Три БТГр в районах ХОМУТОВКА, ГЛУХІВ, БАТУРИН зупинені.

Крім того, зазначається, що мотострілецький підрозділ 14 Армійського корпусу Північного флоту на рубежі СУМИ – ОХТИРКА – ПОЛТАВА поніс значні втрати та втратив наступальний потенціал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти знизили темпи наступу, противник деморалізований та несе великі втрати, - Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 06:00 28 лютого

На Слобожанському напрямку противник зупинений.

У Донецькому операційному районі противник силами 1 та 2 АК за артилерійської підтримки ЗС РФ намагається вести наступальні дії. Мета загарбника щодо виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей не досягнута.

На Таврійському напрямку противник після перегрупування намагається організувати наступ на МИКОЛАЇВ та не полишає спроб висадки морського десанту в районі МАРІУПОЛЯ. Збройні Сили України ведуть оборону рубежів.

"Незважаючи на значні втрати та зниження темпів наступу на окремих напрямках, ворог не відмовляється від своєї основної мети – отримання контролю над КИЄВОМ. Силами оборони столиці вжито заходів із протидії ворогу", - зауважили в Генштабі.

Угруповання різнорідних сил ВМС продовжує ведення бойових дій в південно-західній частині акваторії Чорного моря. Здійснює оборону пунктів базування та портів ОДЕСА, ПІВДЕННИЙ, ОЧАКІВ, ЧОРНОМОРСЬК з морського напрямку.

Угруповання Повітряних Сил ЗС України здійснює прикриття з повітря частин та підрозділів оперативних угруповань військ по всій території України.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+75
⚡️Кличко: Мародеров и диверсантов будут ликвидировать на местах, задерживать их никто не будет.
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28.02.2022 12:30
+53
Білоруси ніколи не воювали, та й не їх ця війна. Якщо розумні, то одразу здадуться в полон. Якщо "самая сильная армія міра" всасує по повній, то шо буде з білорусами вообще можна не говорити.
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28.02.2022 12:31
+51
Бити по Мінську у відповідь.
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28.02.2022 12:30
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бульбаруси вже не партизани проти ворога незалежності Беларусі
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28.02.2022 13:46 Відповісти
Смерть всем оккупантам! Кто бы они не были!
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28.02.2022 13:28 Відповісти
бульбаруси здавайтеся в полон у нас бульба (картопля) (патата) має більше різновидів а ні у вас. будете жерти що за вухами шия трісне. або трісне просто - якщо підете на нас зі зброєю з росіянською зграєю путінських шакалів. . . слава захисникам України - де би вони не жили.!! Слава Україні !! слава вільній від росіян Біларусі !!! смерть ворогам України !!!
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28.02.2022 13:45 Відповісти
Лукашенко полагает, что конфликт между Россией и Украиной, может разрастись, усугубиться, поэтому его следует завершить.
«Конфликт, который разразился на Украине, - это цветочки. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Если дальше так будет продолжаться, вырастут ягодки», - сказал политик.

Как считает Лукашенко, то, что происходит сейчас - «это конфликт. День, два - будет война, а через три дня - мясорубка»..
Он добавил, что в случае полноценной войны президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся «спрятаться в каком-либо бункере», даже американском. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/world/48213583/?utm_content=mnews_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink


Интересно узнать -как быстр бегает Лукашенко сам и куда побежит? белорусам для своего же блага нужно остановить усатого псевдо- воина
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28.02.2022 13:46 Відповісти
в дубай к имуществу побежит. дети уже там.
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28.02.2022 13:54 Відповісти
треба спершу з тією наволоччю розібратися, що під Києвом та по всій Україні, а тоді вже і мріяти про звільненя Бєларусі.
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28.02.2022 13:49 Відповісти
Главное **** думает что у него граница железобетонная, и он падла бессмертный. Ох, если один на один с ним, я бы ес удовольствием все его перья повыдёргивала.
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28.02.2022 13:50 Відповісти
тут не одна вы такая. беда в том что он за 10 км до своего бункера под Минском вчера по 1 охраннику на каждые 200 м выставил, понимаете?
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28.02.2022 13:55 Відповісти
Ну рассредоточил цели, падла такая, больше оружия ВСУ потратят, но где гарантии что эти расставленные охранники не побегут?
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28.02.2022 14:13 Відповісти
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28.02.2022 14:20 Відповісти
Хто має дати наказ бити по білоруським військовим об'єктам?
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28.02.2022 15:05 Відповісти
ша р і й, його дружина та партійна мережа причетні до коригування вогню в українських містах - джерела в МВС.

Окрім того розслідування довело причетність ш арія до кондома м а л а ф є є в а, праворадикального п а Р а ш н о г о фашиста. шарій співпрацював у проекті "Бастіон" центру психологічно-інформаційних операцій паРашiї. кондом ма л а ф є є в був одним з авторів так званої "р ю з ь г о ї в Я с ни" у 2014 року.
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28.02.2022 15:09 Відповісти
ЗАХОДИТЕ В ТЕЛЕГРАММ ИЩИТЕ БЕЛОУСОВ САЙТ ЗНАКОМВСТ,РАБОТА ИДР.ПИШИТЕ ИМ СКИДУЙТЕ ВИДЕО ФОТО С ТРУПАМИ И РАЗБИТОЙ ТЕХНИКОЙ ПЛЕННЫМИ!!!
ОРГАНИЗОВУЙТЕСЬ ПОТРАТЬТЕ НЕМНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ БЕЛОРУСОВ ЧТОБЫ У НИХ НЕ БЫЛО ЖЕЛАНИЯ ЕХАТЬ В УКРАИНУ.
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28.02.2022 16:42 Відповісти
блокируют молниеносно - там цензура днем и ночно ((( ссат кипятком правды.....
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28.02.2022 17:14 Відповісти
Давно уже пора ликвидировать эту гнусную колхозную гниду и его людоедский гестаповский режим.
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28.02.2022 15:09 Відповісти
ЗАХОДИТЕ В ТЕЛЕГРАММ ИЩИТЕ БЕЛОУСОВ САЙТ ЗНАКОМВСТ,РАБОТА ИДР.ПИШИТЕ ИМ СКИДУЙТЕ ВИДЕО ФОТО С ТРУПАМИ И РАЗБИТОЙ ТЕХНИКОЙ ПЛЕННЫМИ!!!
ОРГАНИЗОВУЙТЕСЬ ПОТРАТЬТЕ НЕМНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ БЕЛОРУСОВ ЧТОБЫ У НИХ НЕ БЫЛО ЖЕЛАНИЯ ЕХАТЬ В УКРАИНУ.
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28.02.2022 15:38 Відповісти
Бесполещно- адекватные и так не собираются к вам а такие гости на шашлычок, а ябатьки слишком дауничесеие чтобы их проняло.
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28.02.2022 16:49 Відповісти
Білоруси воюють на стороні українців допомогають палити цих підерасов, а ******** воюють за *****.
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28.02.2022 15:45 Відповісти
Нарешті, два москальські раби вже втомилися, тепер бульбашів роздаватимуть.
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28.02.2022 15:46 Відповісти
білоруські раби горять не гірше мацкальських
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28.02.2022 16:21 Відповісти
Ну от з Бульлорашкі сунуть 100 машин.
Йх треба знищувати не манші!!!!!!!!
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28.02.2022 17:13 Відповісти
Знизувати нА марші....
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28.02.2022 17:16 Відповісти
Бульбаші довбанні!Ходили два місяці з надувними кульками і квіточками.Якого хера?Вас же було 200000 !Лукаш вже навалив повні штани і вам мало що залишалось щоб його завалити.Доходилися,а тепер ми маємо розгрібати вашу флегматичну злочинну бездіяльність
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28.02.2022 17:25 Відповісти
Так бульбаши уже воюют за *****. Мне попалось видео, на котором они с репоедами охраняют какое-то здание в Бердянске. Обрати внимание на самого мелкого, у него на груди флаг бульбашии.
https://www.dialog.ua/ukraine/247232_1646060107
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28.02.2022 18:15 Відповісти
А какого зуя ты так ужрался, что провалился по шею в нужник? А потом вылез и в избу дрыхнуть попёрся? Ясен хрен, говновазилово по всей избе устроил, полено ты пьяное
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28.02.2022 18:48 Відповісти
Йой! Як прикро: я пропустив таку потіху - поганяти статевою ганчіркою панарєпістого любителя мамбаци!
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01.03.2022 00:40 Відповісти
Репоед, ну куда тебе, конченному алкашу с одной извилиной писать на европейском украинском языке ? Тебе, идиоту, не удалось выучить даже ваше телячье наречие, а ты что-то блеешь.
Водки нет, Иван, тут убогим не подают.
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28.02.2022 18:19 Відповісти
... тебя ..как национального героя смердячей мамка Иваном специально назвала? У них Иван-дурак... и мамка видно что то знала...)))))
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28.02.2022 18:22 Відповісти
И тебя бить будут, не переживай. Учебником русского языка по скворечнику.
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28.02.2022 18:43 Відповісти
Вот - надо было сначала закреплять, а потом уже переговариваться
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28.02.2022 17:53 Відповісти
Яка жахлива новина, зараз усі цеглою гидити почнемо...
(кацапи, хоч пакетами для трупів із братішками поділіться... Що? Самим скоро не вистачатиме? А, ну ок)
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28.02.2022 18:38 Відповісти
От не треба було нам Лукашенка чіпати. А то кинули його в обійма Путлеру.
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28.02.2022 18:57 Відповісти
Що з тобою? Ти втратив можливість критично мислити?
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28.02.2022 19:01 Відповісти
Невже не знаєш прислів'я: не чіпай гівно воняти не буде. Ото зачепили його й він завоняв.
Ну а зараз Лукашенко вже в полоні ***** і нічого не може йому перечити.
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28.02.2022 19:44 Відповісти
Але це Лукашенка не виправдовує.
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28.02.2022 19:37 Відповісти
Так вони тут вже воюють. https://tayga.info/176295 24 февраля нам объявили, что будем захватывать Украину. Прорывались вместе с белорусскими войсками. Сначала пошли войска РФ. На следующее утро уже ОМОН и СОБР в зачищенный сектор, там же увидели белорусских солдат. Задача была захватить Киев. Нам выдали георгиевские ленты, сказали нашить на шевроны», - рассказал он.
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28.02.2022 19:00 Відповісти
Необходимо наносить ответные ракетные удары по военной технике на территории Беларусь, меньше жертв будет в Украине. Там все трусы, во главе с их Лукашенко который бегал с Колей с автоматом.
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28.02.2022 19:06 Відповісти
Верховна Рада не забудь за майно білорусії в Україні
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28.02.2022 19:33 Відповісти
Я уверен, что Лукашенко против войны с Украиной. Ему необходимо отгородиться от обиды от украинских властей, не брать большущий грех на душу и сказать путлеру "нет". Даже если войска пошлют без его разрешения.
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28.02.2022 19:52 Відповісти
Какой Вы наивный
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28.02.2022 20:41 Відповісти
Возможно он читает эту статью, то надо ему предложить - как поступить. Вряд ли так поступит, но вдруг. Может что-то человеческое у него пробудится.
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28.02.2022 21:46 Відповісти
Если беларусы прийдут нас убивать, им прощенья не будет никогда. Как раз, для того чтобы нас сделать врагами на века, подлый и хитрый х-ло хочет отправить беларусов на нас.
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28.02.2022 19:59 Відповісти
да ничего "братушки" Мы вам все вспомним,потом не обижайтесь.Мы вас не трогали.Вы на нас напали.
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28.02.2022 20:07 Відповісти
РФ это звериное логово
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28.02.2022 20:08 Відповісти
Москаля кадировця захерачили.

https://twitter.com/ATS_company_/status/1498277148435623941?s=20&t=iTQB7FbYCavuSS2aiWP9rQ
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28.02.2022 20:11 Відповісти
Беларусским воинам следует, каждому, положить оружие и идти домой.
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28.02.2022 20:11 Відповісти
Коли наївся бабусиного варення.

https://twitter.com/ua_industrial/status/1498339533741559811

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28.02.2022 20:12 Відповісти
Бач паскуда, колорадську стрічку начепив на панталони. Певно хизувався, як їде "освобождать", курва ібана. Все вони, підараси, знають, куди їдуть. А ото "єхалі на учєнія, я нічєго нє знаю" - то брехня, щоб не ******* по собачому їбалу.
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28.02.2022 20:15 Відповісти
Я, цих **** асвабадітєлєй в 94-му в Грозному жалів. Молодий був та наївний.
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28.02.2022 23:16 Відповісти
Прошу мені пояснити "какая разніца",
мочити кацапів, чи бульбашів?
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28.02.2022 20:39 Відповісти
"Промисловий комплекс в Мозирі, Білорусь. Російські солдати завантажили вбитих і поранених на спецпотяг назад до Росії. У Мозирі сьогодні було помічено щонайменше вісім таких військових автобусів швидкої допомоги, тож я вважаю, що потяг вже заповнений."

https://twitter.com/ua_industrial/status/1498359497806565383
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28.02.2022 20:47 Відповісти
Белорусы идите на х...й, здесь вам картошки нет.
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28.02.2022 22:24 Відповісти
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