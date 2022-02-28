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Інформація про те, що Київ нібито оточено військами РФ - фейк, - радник глави ОП

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

Інформація про те, що Київ нібито оточено військами РФ - фейк, - радник глави ОП

Радник голови Офісу Президента Подоляк заявив, що Київ повністю контролюють ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 Канал.

"Поширюється новий фейк про те, що Київ нібито оточений російськими військами. Росіяни про це можуть лише мріяти. Це - наша столиця. Це - наша країна. Російським військовим тут не місце", - наголосив він.

Він наголосив, що російські війська мають піти з України й забрати тисячі трупів своїх солдатів. Більшість з них - гниють у полях. Їх навіть не можна наразі зібрати та порахувати, бо бої тривають у багатьох місцях.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
Куй вам,кацапи,а не Київ!
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28.02.2022 12:33
+9
Смерть цапам! Окупант не має право на життя!
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28.02.2022 12:34
+7
ви нас тільки ядерною бомбою раскатати можете, лапті срані.
це ви місяць назад світові умови ставили? а на ділі ваша "самая сильная армія в міре" виявилась ржавим металобрухтом з обісраними срочниками 20-22 років всередині, яких послав на смерть шизорфренік, що сам уже однією ногою в могилі.
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28.02.2022 12:39
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⚡️Источник УНИАН в Офисе президента подтвердил начало переговоров русской и украинской делегаций.

По словам собеседника, как долго они будут продолжаться, неизвестно. Точные временные рамки не определены.
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28.02.2022 12:33 Відповісти
Треба офіційно звернутись до ВООЗ з вимогою зібрати консиліум ведучих психіатрів Світу для визначенням точного діагнозу психічно хворого-виродка Путіна, який знищує Україну і веде Світ до Третьої Світової Війни!!! Результати консиліуму і діагноз повідомити у російські війська, народам РФ та Світу!!
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01.03.2022 10:10 Відповісти
Куй вам,кацапи,а не Київ!
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28.02.2022 12:33 Відповісти
Смерть цапам! Окупант не має право на життя!
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28.02.2022 12:34 Відповісти
Киïв оточено тiлами РФ.
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28.02.2022 12:34 Відповісти
*******, тепер можна наступати в любому напрямку
лапоть, в нас тільки тероборони в Києві 30 тисяч (більше ніж ваших військ на цьому напрямку) і неможливо вже записатись, не беруть. Не кажучи вже про регулярні сили і силовиків. Вас на убой послали.
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28.02.2022 12:41 Відповісти
Хто лапоть?
Перечитай коментар, дурко...
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28.02.2022 12:49 Відповісти
Якщо ти украïнськоï не знатиме, я росiйською напишу:
Киев окружён трупами РФ
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28.02.2022 12:51 Відповісти
Ой, ой, шашлык вылез...
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28.02.2022 12:38 Відповісти
ви нас тільки ядерною бомбою раскатати можете, лапті срані.
це ви місяць назад світові умови ставили? а на ділі ваша "самая сильная армія в міре" виявилась ржавим металобрухтом з обісраними срочниками 20-22 років всередині, яких послав на смерть шизорфренік, що сам уже однією ногою в могилі.
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28.02.2022 12:39 Відповісти
ты *** отсасешь мразь ****** !!!
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28.02.2022 12:39 Відповісти
Кацапские питухи сосут😙И это не вопрос
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28.02.2022 12:41 Відповісти
Укры отступают прям по трупами российских воинов 😁
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28.02.2022 12:39 Відповісти
та хрен з тим, що валяються на полях. Посипати сємечками - а там і урожай виросте
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28.02.2022 12:43 Відповісти
Там і посипати не треба, вони ж з "семичками" вже прийшли. Так було заплановано.
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28.02.2022 12:49 Відповісти
В Бородянке свинособаки в дом ******* по Семашко. Большое количество техники идёт в сторону Макарова.
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28.02.2022 12:46 Відповісти
СвиноруСС, почему ты так нервничаешь)? 5300 свинособак прожарили) и тебя зажарят)
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28.02.2022 13:35 Відповісти
Передавай привет свиноруССкому мясу в Миллерово
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28.02.2022 13:37 Відповісти
 
 