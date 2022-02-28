Інформація про те, що Київ нібито оточено військами РФ - фейк, - радник глави ОП
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Радник голови Офісу Президента Подоляк заявив, що Київ повністю контролюють ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 Канал.
"Поширюється новий фейк про те, що Київ нібито оточений російськими військами. Росіяни про це можуть лише мріяти. Це - наша столиця. Це - наша країна. Російським військовим тут не місце", - наголосив він.
Він наголосив, що російські війська мають піти з України й забрати тисячі трупів своїх солдатів. Більшість з них - гниють у полях. Їх навіть не можна наразі зібрати та порахувати, бо бої тривають у багатьох місцях.
Топ коментарі
+11 Ki.m.
показати весь коментар28.02.2022 12:33
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+7 Ustym Karmaliuk
показати весь коментар28.02.2022 12:39
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По словам собеседника, как долго они будут продолжаться, неизвестно. Точные временные рамки не определены.
лапоть, в нас тільки тероборони в Києві 30 тисяч (більше ніж ваших військ на цьому напрямку) і неможливо вже записатись, не беруть. Не кажучи вже про регулярні сили і силовиків. Вас на убой послали.
Перечитай коментар, дурко...
Киев окружён трупами РФ
це ви місяць назад світові умови ставили? а на ділі ваша "самая сильная армія в міре" виявилась ржавим металобрухтом з обісраними срочниками 20-22 років всередині, яких послав на смерть шизорфренік, що сам уже однією ногою в могилі.