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Заборонено примушувати педагогів йти у відпустку без збереження зарплати у зв'язку з воєнним станом, - Шкарлет

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Заборонено примушувати педагогів йти у відпустку без збереження зарплати у зв'язку з воєнним станом, - Шкарлет

До МОН почали надходити звернення від педагогічних працівників щодо примушування з боку окремих керівників закладів освіти до написання заяв про відпустки без збереження заробітної плати у зв’язку із введенням в Україні правового режиму воєнного стану.

Про це повідомив у телеграм-каналі міністр освіти Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ.

"Наголошую на тому, що Міністерство категорично забороняє керівникам органів управління освітою та/або керівникам закладів освіти примушувати педагогічних та інших працівників до написання заяв про відпустку без збереження заробітної плати. Відповідного листа з проханням роз'яснити цю позицію керівникам закладів освіти та педагогічним працівникам вже направлено керівникам обласних управлінь (департаментів)", - пише Шкарлет.

Він акцентує увагу, що працівникові може бути надано відпустку лише за добровільним бажанням або його може бути звільнено відповідно до вимог трудового законодавства.

"У найскладніший для країни час важливо залишатися згуртованими та підтримувати один одного. Тримаємо стрій", - зауважив міністр.

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Автор: Ірина Дашківська
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⚡️К Сумам идет колонна военной техники РФ, - глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

Есть угроза уличных боев. Людей просят укрыться в безопасных местах.
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28.02.2022 12:42 Відповісти
Добре,що навіть в край тяжкий для країни стан,ми лишаемось людьми.
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28.02.2022 12:45 Відповісти
А може, треба тих, хто примушує педагогів йти у відпустку без збереження зарплати у зв'язку з воєнним станом, оголосити мародерами?
З відповідними наслідками?
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28.02.2022 12:47 Відповісти
Шмигаль із ГЕТЬманцевим повинні негайно відмінити свої драконівські податки із селян.
Вони голими руками зупиняють ворожу техніку.
Україні зараз багато допомагають і будуть допомагати, тому можна не грабувати власний народ.
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28.02.2022 12:50 Відповісти
Люди за зарплату на войне кровь проливают! Многие вообще потеряли заработок но пошли добровольцами. А ленивые недоумки учителя сидят по домам на огромных зарплатах и жируют. А ты пи.дор с этого мзду имеешь!!!! Всё МОН превратилось в коррупционное болото. Ты пи. дор всё поставил на схемы по раскраданию бюджетных государственных денег с обязательной МЗДОЙ ДЛЯ ТЕБЯ!!!!! А эти деньги так нужны нашей армии и нашим пенсионерам. Ты конченный *****. Из-за тебя и таких как ты, как гетьманцев, татаров и прочие пи. доры, против зеленского будут голосовать миллионы!
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28.02.2022 18:41 Відповісти
 
 