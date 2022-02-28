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Кулеба закликав світ розірвати всі бізнес зв'язки з РФ: Ведення бізнесу з Росією сьогодні означає фінансування агресії та Путіна
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ розірвати бізнес зв'язки з Росією.
Про це глава МЗС повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Розірвіть усі бізнес зв'язки з Росією. Усі. Ведення бізнесу з Росією сьогодні означає фінансування агресії, військових злочинів, дезінформації, кібератак та особисто Гітлера 21 століття на ім'я Володимир Путін", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+24 Роман Кокоровець
показати весь коментар28.02.2022 12:47
+15 Запорізький козак
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+9 Максим Денисов 57f5c91f
показати весь коментар28.02.2022 12:47
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"Необходимо обращаться к ООН для срочной организации поставок продовольствия на оккупированые территории", - подчеркнул он.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5012987772080051&id=100001066337747&sfnsn=mo
#Израиль не подписал резолюцию, осуждающую вторжение в Россию в Украину, в Совете Безопасности #ООН. Несмотря на просьбы и протесты США, #Израиль проголосует "против" в Генеральной Ассамблее ООН.
И почему это совсем не удивляет!?
запад в шоке!
зелёные слуги могут представлять только олигархат, но никак не интересы народа Украины!
уберите его фото