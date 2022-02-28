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Кулеба закликав світ розірвати всі бізнес зв'язки з РФ: Ведення бізнесу з Росією сьогодні означає фінансування агресії та Путіна

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кулеба закликав світ розірвати всі бізнес зв'язки з РФ: Ведення бізнесу з Росією сьогодні означає фінансування агресії та Путіна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ розірвати бізнес зв'язки з Росією.

Про це глава МЗС повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Розірвіть усі бізнес зв'язки з Росією. Усі. Ведення бізнесу з Росією сьогодні означає фінансування агресії, військових злочинів, дезінформації, кібератак та особисто Гітлера 21 століття на ім'я Володимир Путін", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Мобілізовано безпрецедентно широку антипутінську коаліцію, - Оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 10.00 28 лютого

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+24
за 5 днів Кулеба показав себе як професіонал .
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28.02.2022 12:47
+15
⚡️Немецкий футбольный клуб "Шальке-04" сообщил о досрочном расторжении контракта с "Газпромом".
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28.02.2022 12:50
+9
То так і є.
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28.02.2022 12:47
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за 5 днів Кулеба показав себе як професіонал .
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28.02.2022 12:47 Відповісти
А Федоров?Тот вообще озверел по отношению к расеянам
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28.02.2022 13:16 Відповісти
Дополню ,он таким был и раньше талантами рождаются ,а профессионалами становятся
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28.02.2022 16:07 Відповісти
То так і є.
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28.02.2022 12:47 Відповісти
⚡️Жители Мелитополя грабят продовольственный магазин АТБ из-за нехватки продуктов, - советник главы МВД Антон Геращенко.

"Необходимо обращаться к ООН для срочной организации поставок продовольствия на оккупированые территории", - подчеркнул он.
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28.02.2022 12:47 Відповісти
⚡️Идет обстрел Чернигова войсками РФ. В зоне поражения частные и многоэтажные дома, - ГСЧС Украины.
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28.02.2022 12:49 Відповісти
O!!!
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28.02.2022 12:49 Відповісти
Тысячи росиян не могут вылететь из собственных аэропортов. Позитивное видео.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5012987772080051&id=100001066337747&sfnsn=mo
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28.02.2022 12:50 Відповісти
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28.02.2022 12:56 Відповісти
⚡️Немецкий футбольный клуб "Шальке-04" сообщил о досрочном расторжении контракта с "Газпромом".
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28.02.2022 12:50 Відповісти
Kavkaz Center@newkc14

#Израиль не подписал резолюцию, осуждающую вторжение в Россию в Украину, в Совете Безопасности #ООН. Несмотря на просьбы и протесты США, #Израиль проголосует "против" в Генеральной Ассамблее ООН.

И почему это совсем не удивляет!?
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28.02.2022 12:52 Відповісти
А гундосик им туда пенсии платит, ну не лох?
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28.02.2022 13:59 Відповісти
Да это квалифицируется как финансирование терроризма!
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28.02.2022 13:16 Відповісти
курс рубля падает .а у нас минфин как была цена таки осталась. на нефть кацапскую цена взлетела.
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28.02.2022 13:17 Відповісти
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28.02.2022 13:18 Відповісти
весь мир должен разорвать отношения, а вы, зелёные недоумки - ведёте переговоры с оккупантом за спиной народа Украины??!!!..
запад в шоке!

зелёные слуги могут представлять только олигархат, но никак не интересы народа Украины!
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28.02.2022 13:19 Відповісти
А порошенко чьи интересы представлял?
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28.02.2022 13:21 Відповісти
не народа же..
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28.02.2022 13:45 Відповісти
Глибоко вдихни, затримай повітря і видихни. Попустило? Тоді перестань писати дурню.
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28.02.2022 13:22 Відповісти
переговоры не отношения. говорить можно о многом, о выведении русских военных, и т.п. поговорить не значить что-то решить
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28.02.2022 13:25 Відповісти
какие переговоры с террористом кабаевым? вы конченные?
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28.02.2022 13:20 Відповісти
було б ще краще, якби підприємці переносили свої бізнеси із росії в Україну. Хоча б після нашої перемоги.
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28.02.2022 13:22 Відповісти
Редакция, зачем Вы рекламируете убийцу хутина ????

уберите его фото
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28.02.2022 13:38 Відповісти
а в труні можно ?
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28.02.2022 13:42 Відповісти
Если публиковать фото этого dickhead'а, то это уже не ЦН будет, а какой-то порнхаб
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28.02.2022 13:45 Відповісти
Санкции правительств мира это - первый эшелон. Второй эшелон - бизнес. У нас развёрнут уже третий эшелон: в социальных сетях публикуют штрих-код Украины и призывают покупать товары с этим кодом (товары отменного качества, часто лучше местных) и показывают, с каким кодом товары покупать западло (код России и Белоруссии).
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28.02.2022 13:42 Відповісти
 
 