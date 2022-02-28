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Унаслідок нападу Росії загинуло 352 особи, з них 16 дітей. Поранено 2040 людей, серед них 45 дітей, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Унаслідок нападу Росії загинуло 352 особи, з них 16 дітей. Поранено 2040 людей, серед них 45 дітей, - Ляшко

За останні дні внаслідок російської агресії загинуло 352 людини, серед яких 16 дітей

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Слово і діло", про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами поранених 2040, з них 45 дітей.

Нагадаємо, у понеділок, 28 лютого, у Києві з 8 години запрацювали продуктові магазини та комунальний транспорт.

Комендантська година не скасована. Із 28 лютого вона буде тривати, як було визначено раніше, — із 22:00 до 7:00.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Усю ніч на Київщині тривали запеклі бої, поранено 71 особу, - голова ОДА Кулеба
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Kavkaz Center@newkc14

#Израиль не подписал резолюцию, осуждающую вторжение в Россию в Украину, в Совете Безопасности #ООН. Несмотря на просьбы и протесты США, #Израиль проголосует "против" в Генеральной Ассамблее ООН.

И почему это совсем не удивляет!?
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28.02.2022 12:51 Відповісти
⚡️«Сбербанк» фактически перестал существовать, - Минцифры Украины

Сразу после открытия 28 февраля биржа упала через 2 мин.
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28.02.2022 12:53 Відповісти
РУSSкий мир
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28.02.2022 12:54 Відповісти
Ми це й без ляшка знаємо. Він тут чого ще виліз..? Щоб його не забули? Не забудемо, війна нічого не спише. Ну і як йому "почуття страхуі тривоги ".. гнида
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28.02.2022 13:04 Відповісти
Єпископ РКЦ до єпископів Росії, Білорусі та Німеччини: «Чому ви мовчите, поки нас вбивають?!»
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28.02.2022 13:04 Відповісти
 
 